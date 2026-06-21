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MotoGP diretta live GP Repubblica Ceca: Ogura in pole, Bagnaia vuole il bis ma occhio a Marquez

Il racconto in diretta del GP di Cechia, nono appuntamento del Mondiale 2026 della MotoGP. Si corre sul Circuito di Brno. Sono previsti 21 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 21 giugno 2026

Ultimo aggiornamento:

Aggiorna

Inizio alle ore 14:00

Cronaca in diretta

  1. Jorge Martin da parte sua ha da scontare due long lap penalty, in una gara peró che sembra dare il tempo allo spagnolo di rientrare.

    13:45

  2. Dopo un primo ricorso - non accettato - di Aprilia, sono arrivate le scuse di Bezzecchi che peró rischia di perdere molti punti in ottica mondiale.

    13:37

  4. Pole position per Ogura davanti a Di Giannantonio e Bagnaia, quarto Marc Marquez, ma la notizia é la squalifica per Bezzecchi per una spinta al marshal di pista dopo la caduta in Sprint. Assenza che potrebbe essere molto importante in ottica Mondiale.

    13:35

  5. Benvenuti e benvenute alla diretta testuale del Gran Premio della Repubblica Ceca, categoria MotoGP. A Brno, dopo la vittoria di Bagnaia nella Sprint Race, ci si aspetta una gara molto aperta.

    13:34

La MotoGP torna in pista per l’ultima tappa del Gran Premio di Repubblica Ceca, nono appuntamento del Mondiale 2026. Si corre la gara lunga con Ai Ogura nuovamente in pole e Bagnaia in prima fila a caccia del bis dopo la vittoria nella Sprint di ieri. Non ci sarà Bezzecchi squalificato dopo la manata al marshall sempre nella Sprint. La classifica piloti è attualmente così composta:

1 Marco Bezzecchi Aprilia 180
2 Jorge Martin Aprilia 165
3 Fabio Di Giannantonio Ducati 144
4 Pedro Acosta KTM 132
5 Marc Marquez Ducati 115

Pecco Bagnaia è tornato alla vittoria, la prima sua della stagione, nella Sprint. Battendo il poleman Ogura e Marc Marquez con lui sul podio davanti a Di Giannantonio e Martin 5° che recupera qualche punticino su Bezzecchi che è caduto a 2 giri dalla fine. Bez che ha avuto un gesto di stizza vesso il marshall che provava a spostare la sua Aprilia, è stato squalificato e oggi non ci sarà in griglia. Così come Alex Marquez che qui era al ritentro dopo l’infortunio di Barcellona. Lo stesso Martin dovrà scontare un doppio long lap penalty per aver causato la carambola di Balaton Park.

Il Gran Premio di Repubblica Ceca si disputa sul Circuito di Brno. Sono previsti 21 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 21 giugno 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

  • 1. Ai Ogura (Aprilia)
  • 2. Fabio Di Giannantonio (Ducati)
  • 3. Francesco Bagnaia (Ducati)
  • 4. Marc Marquez (Ducati)
  • 5. Diogo Moreira (Honda)
  • 6. Raul Fernandez (Aprilia)
  • 7. Pedro Acosta (KTM)
  • 8. Franco Morbidelli (Ducati)
  • 9. Jorge Martin (Aprilia)
  • 10. Fermin Aldeguer (Ducati)
  • 11. Joan Mir (Honda)
  • 12. Maverick Vinales (KTM)
  • 13. Fabio Quartararo (Yamaha)
  • 14. Luca Marini (Honda)
  • 15. Enea Bastianini (KTM)
  • 16. Jack Miller (Yamaha)
  • 17. Alex Rins (Yamaha)
  • 18. Brad Binder (KTM)
  • 19. Cal Crutchlow (Honda)
  • 20. Toprak Razgatlioglu (Yamaha)

Marco Bezzecchi (4°) squalificato; Alex Marquez (14°) forfait; Razgatlioglu penalizzato per impeding

MotoGP diretta live GP Repubblica Ceca: Ogura in pole, Bagnaia vuole il bis ma occhio a Marquez Fonte: ANSA

Posizioni

  1. Ai Ogura
    SuperFile Trackhouse MotoGP Team
    Array
  2. Fabio Di Giannantonio
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
    Array
  3. Francesco Bagnaia
    Ducati Lenovo Team
    Array
  4. Marco Bezzecchi
    Aprilia Racing
    Array
  5. Marc Marquez
    Ducati Lenovo Team
    Array
  6. Diogo Moreira
    Honda LCR
    Array
  7. Raul Fernandez
    SuperFile Trackhouse MotoGP Team
    Array
  8. Pedro Acosta
    Red Bull KTM Factory Racing
    Array
  9. Franco Morbidelli
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
    Array
  10. Jorge Martin
    Aprilia Racing
    Array
  11. Fermin Aldeguer
    BK8 Gresini Racing MotoGP
    Array
  12. Joan Mir
    Honda HRC Castrol
    Array
  13. Maverick Vinales
    Red Bull KTM Tech3
    Array
  14. Alex Marquez
    BK8 Gresini Racing MotoGP
    Array
  15. Fabio Quartararo
    Monster Energy Yamaha MotoGP
    Array
  16. Luca Marini
    Honda HRC Castrol
    Array
  17. Enea Bastianini
    Red Bull KTM Tech3
    Array
  18. Jack Miller
    Prima Pramac Yamaha MotoGP
    Array
  19. Alex Rins
    Monster Energy Yamaha MotoGP
    Array
  20. Brad Binder
    Red Bull KTM Factory Racing
    Array
  21. Toprak Razgatlioglu
    Prima Pramac Yamaha MotoGP
    Array
  22. Cal Crutchlow
    Honda LCR
    Array
Czech GP - Automotodrom Brno 21/06/2026
Automotodrom Brno

Altri dati:

  • Ora inizio: 14:00
  • Circuito: Automotodrom Brno
  • Città: Brno
  • Nazione: Czech Republic
  • Numero di giri: 21
  • Lunghezza giro: 5.4 KM
  • Lunghezza gara: 113.46 KM

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