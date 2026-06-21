Cronaca in diretta

Pole position per Ogura davanti a Di Giannantonio e Bagnaia, quarto Marc Marquez, ma la notizia é la squalifica per Bezzecchi per una spinta al marshal di pista dopo la caduta in Sprint. Assenza che potrebbe essere molto importante in ottica Mondiale.

La MotoGP torna in pista per l’ultima tappa del Gran Premio di Repubblica Ceca, nono appuntamento del Mondiale 2026. Si corre la gara lunga con Ai Ogura nuovamente in pole e Bagnaia in prima fila a caccia del bis dopo la vittoria nella Sprint di ieri. Non ci sarà Bezzecchi squalificato dopo la manata al marshall sempre nella Sprint. La classifica piloti è attualmente così composta:

1 Marco Bezzecchi Aprilia 180 2 Jorge Martin Aprilia 165 3 Fabio Di Giannantonio Ducati 144 4 Pedro Acosta KTM 132 5 Marc Marquez Ducati 115

Pecco Bagnaia è tornato alla vittoria, la prima sua della stagione, nella Sprint. Battendo il poleman Ogura e Marc Marquez con lui sul podio davanti a Di Giannantonio e Martin 5° che recupera qualche punticino su Bezzecchi che è caduto a 2 giri dalla fine. Bez che ha avuto un gesto di stizza vesso il marshall che provava a spostare la sua Aprilia, è stato squalificato e oggi non ci sarà in griglia. Così come Alex Marquez che qui era al ritentro dopo l’infortunio di Barcellona. Lo stesso Martin dovrà scontare un doppio long lap penalty per aver causato la carambola di Balaton Park.

Il Gran Premio di Repubblica Ceca si disputa sul Circuito di Brno. Sono previsti 21 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 21 giugno 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1. Ai Ogura (Aprilia)

2. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

3. Francesco Bagnaia (Ducati)

4. Marc Marquez (Ducati)

5. Diogo Moreira (Honda)

6. Raul Fernandez (Aprilia)

7. Pedro Acosta (KTM)

8. Franco Morbidelli (Ducati)

9. Jorge Martin (Aprilia)

10. Fermin Aldeguer (Ducati)

11. Joan Mir (Honda)

12. Maverick Vinales (KTM)

13. Fabio Quartararo (Yamaha)

14. Luca Marini (Honda)

15. Enea Bastianini (KTM)

16. Jack Miller (Yamaha)

17. Alex Rins (Yamaha)

18. Brad Binder (KTM)

19. Cal Crutchlow (Honda)

20. Toprak Razgatlioglu (Yamaha)

Marco Bezzecchi (4°) squalificato; Alex Marquez (14°) forfait; Razgatlioglu penalizzato per impeding