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MotoGP diretta LIVE GP di San Marino: Marc Marquez ripassa Martin, lotta a tre con Alex. Bezzecchi-Bagnaia out

Il racconto in diretta del GP di San Marino, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Si corre sull'omonimo circuito. Sono previsti 27 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 13 settembre 2026

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GIRO 13 di 27

Gara in corso

  1. Marc Marquez
    Ducati Lenovo Team
  2. Alex Marquez
    BK8 Gresini Racing MotoGP
  3. Jorge Martin
    Aprilia Racing

Cronaca in diretta

  1. GIRO 14. Errore di Martin che peró riesce comunque a chiudere Alex Marquez.

    14:23

  2. GIRO 13. Adesso Martin deve guardarsi alle spalle con Alex Marquez che sta arrivando con forza.

    14:21

  4. GIRO 12. MARQUEZ PASSA MARTIN! Al primo vero affondo Marc riprende la prima posizione.

    14:20

  5. GIRO 11. Marc e Alex Marquez si stanno avvicinando a Martin: gara apertissima.

    14:18

  6. GIRO 10. Inizia la fuga di Jorge Martin, che prende sette decimi su Marc Marquez.

    14:16

  7. GIRO 9. Attenzione anche ad Acosta, che sta tornando con forza verso i primi tre.

    14:15

  8. GIRO 8. Da capire se Marquez stesse gestendo o avesse qualche problema, perché Marc ora vede arrivare con forza il fratello Alex.

    14:13

  10. GIRO 7. MARTIN PASSA MARQUEZ! Pazzesco sorpasso dell'ex campione del mondo, dopo che il pilota Ducati aveva abbassato il ritmo per controllare le gomme.

    14:12

  11. GIRO 7. Caduta anche per Bagnaia, che dice addio mestamente a questa gara.

    14:11

  12. GIRO 6. Alex Marquez passa Acosta e segna il giro veloce: Martin é ora nel mirino.

    14:10

  13. GIRO 5. Battaglia tra Acosta e Alex Marquez per la quarta posizione, con il fratello d'arte che sembra averne molto di piú.

    14:08

  14. GIRO 4. Attenzione, caduta anche per Moreira. Acosta si trova ora terzo, ma Alex Marquez é in attacco.

    14:07

  16. GIRO 3. Giro veloce per Marquez che sta cercando di staccare Martin. Cade anche Jack Miller.

    14:06

  17. GIRO 2. Marc Marquez si ritrova primo, con Martin alle spalle. Purtroppo gara finita per il pilota locale.

    14:04

  18. GIRO 1. CADUTA PER BEZZECCHI! Il pilota italiano stava cercando di allungare, ma scivola in curva!

    14:04

  19. PARTITI! Bezzecchi protegge da Marquez, che si mette subito alle sue spalle!

    14:03

  20. W

    14:00

  22. Inni celebrati, a Misano tutto pronto per il warm up.

    13:53

  23. Griglia di partenza che vede dunque Bezzecchi prima davanti a Marc Marquez e Aldeguer, seconda fila con Di Giannantonio, Jorge Martin e Luca Marini. Tredicesimo e impalpabile ieri Bagnaia.

    13:42

  24. Tornano le MotoGP dopo la Sprint Race di ieri, vinta da Marc Marc Marquez, con Bezzecchi che vuole rifarsi sul pilota spagnolo: secondo ieri, il pilota locale vorrá sfruttare la pole per provare a portare a casa il trionfo.

    13:38

  25. Benvenuti e benvenute alla diretta testuale della gara di MotoGP del Gran Premio di San Marino, dedicato a Marco Simoncelli.

    13:37

Bezzecchi-Marquez, la rivincita. La MotoGP torna in pista per il GP di San Marino, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2026. Ieri, sabato, il Bez si è preso la pole però Marc ha vinto la Sprint proprio davanti al pilota Aprilia rosicchiando altri punti in classifica a Martin, 3°:

1 Jorge Martin Aprilia 263
2 Marc Marquez Ducati 249
3 Marco Bezzecchi Aprilia 241
4 Fabio Di Giannantonio Ducati 214
5 Ai Ogura Aprilia 203

Bezzecchi ha fatto la pole, Marquez ha vinto la Sprint. Primo o secondo in tutti i turni di prove. A meno di cataclismi il Gp di San Marino sarà affar loro. Bez ci riprova partendo dalla pole position con record della pista in 1:29.982, davanti a Marc. In prima fila anche Fermin Aldeguer con la Ducati Gresini. Dalla seconda fila Di Giannantonio, Martin e un ottimo Marini con la Honda. Continua l’incubo di Pecco Bagnaia fuori in Q1 e nervoso dopo non essere riuscito a trovare un giro pulito, parte 13°.

Il Gran Premio di San Marino si disputa sul Circuito di Misano Adriatica. Sono previsti 27 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 13 settembre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Marco Bezzecchi 1:29.982
Aprilia
2. Marc Marquez 1:30.180
Ducati
3. Fermin Aldeguer 1:30.350
Ducati
2ª fila 4. Fabio Di Giannantonio 1:30.386
Ducati
5. Jorge Martin 1:30.569
Aprilia
6. Luca Marini 1:30.609
Honda
3ª fila 7. Pedro Acosta 1:30.640
KTM
8. Franco Morbidelli 1:30.643
Ducati
9. Alex Marquez 1:30.696
Ducati
4ª fila 10. Raul Fernandez 1:30.863
Aprilia
11. Pol Espargaró 1:31.180
KTM
12. Fabio Quartararo 1:30.799
Yamaha
5ª fila 13. Francesco Bagnaia 1:30.916
Ducati
14. Johann Zarco 1:30.887
Honda
15. Diogo Moreira 1:30.966
Honda
6ª fila 16. Enea Bastianini 1:31.113
KTM
17. Joan Mir 1:31.149
Honda
18. Jack Miller 1:31.413
Yamaha
7ª fila 19. Brad Binder 1:31.552
KTM
20. Alex Rins 1:31.593
Yamaha
21. Toprak Razgatlioglu 1:32.264
Yamaha

* Zarco penalizzato di 3 posizioni per impeding a Bezzecchi in qualifica
** Morbidelli dovrà scontare un long lap penalty per impeding nelle pre qualifiche

MotoGP diretta LIVE GP di San Marino: Marc Marquez ripassa Martin, lotta a tre con Alex. Bezzecchi-Bagnaia out Fonte: ANSA

Posizioni

  1. Marc Marquez
    Ducati Lenovo Team
  2. Alex Marquez
    BK8 Gresini Racing MotoGP
  3. Jorge Martin
    Aprilia Racing
  4. Pedro Acosta
    Red Bull KTM Factory Racing
  5. Fermin Aldeguer
    BK8 Gresini Racing MotoGP
  6. Raul Fernandez
    SuperFile Trackhouse MotoGP Team
  7. Luca Marini
    Honda HRC Castrol
  8. Fabio Di Giannantonio
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
  9. Fabio Quartararo
    Monster Energy Yamaha MotoGP
  10. Enea Bastianini
    Red Bull KTM Tech3
  11. Johann Zarco
    Honda LCR
  12. Brad Binder
    Red Bull KTM Factory Racing
  13. Toprak Razgatlioglu
    Prima Pramac Yamaha MotoGP
  14. Pol Espargaro
    Red Bull KTM Tech3
  15. Franco Morbidelli
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
  16. Alex Rins
    Monster Energy Yamaha MotoGP
  17. Joan Mir
    Honda HRC Castrol
    RITIRATO
  18. Francesco Bagnaia
    Ducati Lenovo Team
    RITIRATO
  19. Diogo Moreira
    Honda LCR
    RITIRATO
  20. Jack Miller
    Prima Pramac Yamaha MotoGP
    RITIRATO
  21. Marco Bezzecchi
    Aprilia Racing
    RITIRATO
San Marino GP - Misano World Circuit Marco Simoncelli 13/09/2026
Misano World Circuit Marco Simoncelli

Altri dati:

  • Ora inizio: 14:00
  • Circuito: Misano World Circuit Marco Simoncelli
  • Città: Misano Adriatico
  • Nazione: Italia
  • Numero di giri: 27
  • Lunghezza giro: 4.23 KM
  • Lunghezza gara: 114.1 KM

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