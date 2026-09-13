Bezzecchi-Marquez, la rivincita. La MotoGP torna in pista per il GP di San Marino, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2026. Ieri, sabato, il Bez si è preso la pole però Marc ha vinto la Sprint proprio davanti al pilota Aprilia rosicchiando altri punti in classifica a Martin, 3°:
|1
|Jorge Martin
|Aprilia
|263
|2
|Marc Marquez
|Ducati
|249
|3
|Marco Bezzecchi
|Aprilia
|241
|4
|Fabio Di Giannantonio
|Ducati
|214
|5
|Ai Ogura
|Aprilia
|203
Bezzecchi ha fatto la pole, Marquez ha vinto la Sprint. Primo o secondo in tutti i turni di prove. A meno di cataclismi il Gp di San Marino sarà affar loro. Bez ci riprova partendo dalla pole position con record della pista in 1:29.982, davanti a Marc. In prima fila anche Fermin Aldeguer con la Ducati Gresini. Dalla seconda fila Di Giannantonio, Martin e un ottimo Marini con la Honda. Continua l’incubo di Pecco Bagnaia fuori in Q1 e nervoso dopo non essere riuscito a trovare un giro pulito, parte 13°.
Il Gran Premio di San Marino si disputa sul Circuito di Misano Adriatica. Sono previsti 27 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 13 settembre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1ª fila
|1. Marco Bezzecchi 1:29.982
Aprilia
|2. Marc Marquez 1:30.180
Ducati
|3. Fermin Aldeguer 1:30.350
Ducati
|2ª fila
|4. Fabio Di Giannantonio 1:30.386
Ducati
|5. Jorge Martin 1:30.569
Aprilia
|6. Luca Marini 1:30.609
Honda
|3ª fila
|7. Pedro Acosta 1:30.640
KTM
|8. Franco Morbidelli 1:30.643
Ducati
|9. Alex Marquez 1:30.696
Ducati
|4ª fila
|10. Raul Fernandez 1:30.863
Aprilia
|11. Pol Espargaró 1:31.180
KTM
|12. Fabio Quartararo 1:30.799
Yamaha
|5ª fila
|13. Francesco Bagnaia 1:30.916
Ducati
|14. Johann Zarco 1:30.887
Honda
|15. Diogo Moreira 1:30.966
Honda
|6ª fila
|16. Enea Bastianini 1:31.113
KTM
|17. Joan Mir 1:31.149
Honda
|18. Jack Miller 1:31.413
Yamaha
|7ª fila
|19. Brad Binder 1:31.552
KTM
|20. Alex Rins 1:31.593
Yamaha
|21. Toprak Razgatlioglu 1:32.264
Yamaha
* Zarco penalizzato di 3 posizioni per impeding a Bezzecchi in qualifica
** Morbidelli dovrà scontare un long lap penalty per impeding nelle pre qualifiche