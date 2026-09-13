Cronaca in diretta

Griglia di partenza che vede dunque Bezzecchi prima davanti a Marc Marquez e Aldeguer, seconda fila con Di Giannantonio, Jorge Martin e Luca Marini. Tredicesimo e impalpabile ieri Bagnaia.

GIRO 6. Alex Marquez passa Acosta e segna il giro veloce: Martin é ora nel mirino.

GIRO 8. Da capire se Marquez stesse gestendo o avesse qualche problema, perché Marc ora vede arrivare con forza il fratello Alex.

GIRO 11. Marc e Alex Marquez si stanno avvicinando a Martin: gara apertissima.

Bezzecchi-Marquez, la rivincita. La MotoGP torna in pista per il GP di San Marino, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2026. Ieri, sabato, il Bez si è preso la pole però Marc ha vinto la Sprint proprio davanti al pilota Aprilia rosicchiando altri punti in classifica a Martin, 3°:

1 Jorge Martin Aprilia 263 2 Marc Marquez Ducati 249 3 Marco Bezzecchi Aprilia 241 4 Fabio Di Giannantonio Ducati 214 5 Ai Ogura Aprilia 203

Bezzecchi ha fatto la pole, Marquez ha vinto la Sprint. Primo o secondo in tutti i turni di prove. A meno di cataclismi il Gp di San Marino sarà affar loro. Bez ci riprova partendo dalla pole position con record della pista in 1:29.982, davanti a Marc. In prima fila anche Fermin Aldeguer con la Ducati Gresini. Dalla seconda fila Di Giannantonio, Martin e un ottimo Marini con la Honda. Continua l’incubo di Pecco Bagnaia fuori in Q1 e nervoso dopo non essere riuscito a trovare un giro pulito, parte 13°.

Il Gran Premio di San Marino si disputa sul Circuito di Misano Adriatica. Sono previsti 27 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 13 settembre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Marco Bezzecchi 1:29.982

Aprilia 2. Marc Marquez 1:30.180

Ducati 3. Fermin Aldeguer 1:30.350

Ducati 2ª fila 4. Fabio Di Giannantonio 1:30.386

Ducati 5. Jorge Martin 1:30.569

Aprilia 6. Luca Marini 1:30.609

Honda 3ª fila 7. Pedro Acosta 1:30.640

KTM 8. Franco Morbidelli 1:30.643

Ducati 9. Alex Marquez 1:30.696

Ducati 4ª fila 10. Raul Fernandez 1:30.863

Aprilia 11. Pol Espargaró 1:31.180

KTM 12. Fabio Quartararo 1:30.799

Yamaha 5ª fila 13. Francesco Bagnaia 1:30.916

Ducati 14. Johann Zarco 1:30.887

Honda 15. Diogo Moreira 1:30.966

Honda 6ª fila 16. Enea Bastianini 1:31.113

KTM 17. Joan Mir 1:31.149

Honda 18. Jack Miller 1:31.413

Yamaha 7ª fila 19. Brad Binder 1:31.552

KTM 20. Alex Rins 1:31.593

Yamaha 21. Toprak Razgatlioglu 1:32.264

Yamaha

* Zarco penalizzato di 3 posizioni per impeding a Bezzecchi in qualifica

** Morbidelli dovrà scontare un long lap penalty per impeding nelle pre qualifiche