Gp Ungheria: Marquez trionfa su Acosta e Bagnaia. Follia Martin al via, butta giù pure Bezzecchi e Diggia

Il campione del mondo è tornato, eccome! Marc Marquez cala il tris perfetto al Balaton Park: trionfo nel Gran Premio di Ungheria dopo aver fatto sua la pole e la Sprint. Una gara rovinata da Jorge Martin che al via sbaglia la frenata in curva 1 e fa strike buttando giù altre due Aprilia, Bezzecchi e Raul Fernandez, Aldeguer e Di Giannantonio. Sul podio con Marquez salgono Pedro Acosta in testa per metà gara e Pecco Bagnaia che ha beneficiato della maxi caduta allo start. Ai piedi del podio Ogura, Marini, Moreira e Leucona catapultato dalla Superbike per sostituire Alex Marquez e incredibilmente 7°.

GP UNGHERIA – incredibile caos alla partenza, alle spalle di Marquez e Acosta succede di tutto con Martin che entra troppo forte e fa strike buttando giù come birilli Bezzecchi, Raul Fernandez e Aldeguer, praticamente 3 Aprilia su 4 fuori dai giochi.

Ringrazia Bagnaia che si ritrova 3° alle spalle di Acosta che al 2° giro attacca e passa Marquez. Con 4 big fuori addirittura Miller si ritrova 4° con la Yamaha Pramac davanti a Martini, Bastianini e Moreira. Enea incappa in una penalità, al pari di Vinales, e dopo il long lap penalty si ritrova 11° con Leucona sostituto di Alex Marquez addirittura 9°.

Davanti dopo aver superato il secondo di distacco, Marquez aumenta il ritmo e torna sotto Acosta. Bagnaia non ne ha per stare coi primi due e gestisce il podio. A metà gara Marc ha ricucito il gap da Pedro mentre ai piedi del podio Marini supera Miller per il 4° posto.

Al 14° giro Marquez attacca e passa, Acosta lo ripassa, i due quasi si toccano, è show al Balaton Park. Marc ci riprova al giro successiva e stavolta Pedro cede di netto con la Ducati #93 che scappa subito via. Bagnaia resta nel limbo del 3° posto e poi Marini con Ogura e Moreira che passano Miller e Leucona che si ritrova 7°. Non succede nulla fino alla fine con Marquez che trionfa sul traguardo, torna a vincere e riapre il Mondiale.