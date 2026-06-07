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Gp Ungheria: Marquez trionfa su Acosta e Bagnaia. Follia Martin al via, butta giù pure Bezzecchi e Diggia

Il racconto in diretta del GP di Ungheria, ottavo appuntamento del Mondiale 2026 della MotoGP. Si corre sul Circuito di Balaton Park. Sono previsti 26 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 7 giugno 2026

Ultimo aggiornamento:

Il campione del mondo è tornato, eccome! Marc Marquez cala il tris perfetto al Balaton Park: trionfo nel Gran Premio di Ungheria dopo aver fatto sua la pole e la Sprint. Una gara rovinata da Jorge Martin che al via sbaglia la frenata in curva 1 e fa strike buttando giù altre due Aprilia, Bezzecchi e Raul Fernandez, Aldeguer e Di Giannantonio. Sul podio con Marquez salgono Pedro Acosta in testa per metà gara e Pecco Bagnaia che ha beneficiato della maxi caduta allo start. Ai piedi del podio Ogura, Marini, Moreira e Leucona catapultato dalla Superbike per sostituire Alex Marquez e incredibilmente 7°.

GP UNGHERIA – incredibile caos alla partenza, alle spalle di Marquez e Acosta succede di tutto con Martin che entra troppo forte e fa strike buttando giù come birilli Bezzecchi, Raul Fernandez e Aldeguer, praticamente 3 Aprilia su 4 fuori dai giochi.

Ringrazia Bagnaia che si ritrova 3° alle spalle di Acosta che al 2° giro attacca e passa Marquez. Con 4 big fuori addirittura Miller si ritrova 4° con la Yamaha Pramac davanti a Martini, Bastianini e Moreira. Enea incappa in una penalità, al pari di Vinales, e dopo il long lap penalty si ritrova 11° con Leucona sostituto di Alex Marquez addirittura 9°.

Davanti dopo aver superato il secondo di distacco, Marquez aumenta il ritmo e torna sotto Acosta. Bagnaia non ne ha per stare coi primi due e gestisce il podio. A metà gara Marc ha ricucito il gap da Pedro mentre ai piedi del podio Marini supera Miller per il 4° posto.

Al 14° giro Marquez attacca e passa, Acosta lo ripassa, i due quasi si toccano, è show al Balaton Park. Marc ci riprova al giro successiva e stavolta Pedro cede di netto con la Ducati #93 che scappa subito via. Bagnaia resta nel limbo del 3° posto e poi Marini con Ogura e Moreira che passano Miller e Leucona che si ritrova 7°. Non succede nulla fino alla fine con Marquez che trionfa sul traguardo, torna a vincere e riapre il Mondiale.

Il racconto della gara

  1. LA CLASSIFICA - Ecco la nuova generale dopo questo week end in Ungheria. 1. Marco Bezzecchi 180 punti; 2. Jorge Martin 160; 3. Fabio Di Giannantonio 138; 4. Pedro Acosta 132; 5. Marc Marquez 108; 6. Ai Ogura 105; 7. Francesco Bagnaia 99; 8. Raul Fernandez 93; 9. Alex Marquez 67; 10. Fermin Aldeguer 64

    15:12

  2. Di Giannantonio è riuscito a rimontare al 12° posto, prendendo comunque 4 punti in questa gara sfortunatissima per lui

    14:51

  4. L’ORDINE D’ARRIVO - 1. Marc Marquez; 2. Pedro Acosta; 3. Francesco Bagnaia; 4. Ai Ogura; 5. Luca Marini; 6. Diogo Moreira; 7. Iker Lecuona; 8. Jack Miller; 9. Enea Bastianini; 10. Brad Binder.

    14:50

  5. Acosta e Bagnaia completano il podio di giornata. Grande festa ai box Ducati

    14:46

  6. VINCE MARC MARQUEZ!!! 100a vittoria per Marc Marquez in carriera e, soprattutto, è il primo successo per lui in questo 2026.

    14:46

  7. GIRO 26. ULTIMO GIRO. Comincia l'ultima tornata per Marquez che ha 2''3 da amministrare su Pedro Acosta

    14:45

  8. GIRO 25. Marc Marquez torna ad essere dominatore. 2''5 di vantaggio su Pedro Acosta. Bagnaia terzo a 9'' dal pilota della KTM. Poi Ogura, Marini, Diogo Moreira, Miller, Lecuona, Binder e Bastianini

    14:44

  10. GIRO 24. OGURA PASSA. E adesso il giapponese riesce a passare Luca Marini senza dare lo spazio per il contro sorpasso

    14:43

  11. GIRO 24. Ogura torna sugli scarichi di Luca Marini dopo essere andato lungo al giro precedente

    14:43

  12. GIRO 23. Bastianini passa Razgatlioglu e risale in top 10. Ci sono, quindi, tre italiani in top 3 considerando anche Pecco Bagnaia (3°) e Luca Marini (4°).

    14:42

  13. GIRO 23. Intanto si ritira Quartararo che, dopo il long lap, era finito in 16a posizione. L'ex Campione del mondo ci rinuncia e va ai box.

    14:41

  14. GIRO 23. Ogura fa un sorpasso assurdo su Marini, ma l'italiano risponde subito presente alla curva successiva e si riprende il 4° posto.

    14:40

  16. GIRO 22. Ogura raggiunge Luca Marini. Adesso è sfida tra loro per il 4° posto. Non c'è comunque storia per il podio, perché Bagnaia ha 5'' di vantaggio su questi due.

    14:40

  17. GIRO 22. Marini deve stare attento al ritorno di Ogura per il 4° posto. Luca ha 3 decimi di margine sul giapponese. Potrebbe essere l'unico vero duello di questo finale

    14:38

  18. GIRO 21. Sale addirittura a 2''3 il margine per Marc Marquez su Pedro Acosta. Marquez che ha vinto due Sprint quest'anno, ma 0 successi in gara in questo 2026

    14:37

  19. GIRO 20. Long lap penalty scontato da Quartararo che scivola al 16° posto

    14:36

  20. GIRO 20. A 6 giri dalla fine Marquez ha 1''6 di margine su Acosta che ha 6 secondi di vantaggio su Bagnaia. Pecco non rischia nulla perché anche lui ha 6 secondi su Marini e Ogura.

    14:35

  22. GIRO 19. Diogo Moreira riesce a passare Miller che negli ultimi giri ha perso ben 3 posizioni.

    14:33

  23. GIRO 19. Marquez con 1''2 su Acosta. Ha giusto mollato un giro per non usurare troppo le gomme, ma si mantiene ad una distanza di sicurezza

    14:33

  24. GIRO 18. Marini e Ogura hanno staccato Miller che, ormai, è in lotta con Diogo Moreira per tenersi la 6a posizione

    15:08

  25. GIRO 18. Acosta prova a reagire e recupera 4 decimi in questo giro al connazionale. Vediamo se Marc ha un po' rallentato sentendo la gomma

    14:32

  26. GIRO 17. Marquez ormai in fuga. 1''5 di margine su Pedro Acosta. Bagnaia sul podio. Marini guida il gruppetto dietro con Ogura che passa Miller. Vediamo se ci riuscirà anche Diogo Moreira.

    14:30

  28. GIRO 16. Ecco la situazione a 10 giri dalla fine. Marquez con 1'' di vantaggio su Acosta, poi Bagnaia, Marini, Miller, Ogura, Diogo Moreira, Lecuona, Binder e Razgatlioglu a chiudere la top 10.

    15:07

  29. GIRO 16. Marquez prova subito la fuga e si porta a 8 decimi di vantaggio su Marquez. A 4''5 Bagnaia che ha, a sua volta, 6 secondi di margine sul gruppo guidato da Marini

    14:28

  30. GIRO 15. Intanto bandiera gialla per la caduta di Mir che scivola in curva

    14:27

  31. GIRO 15. DI NUOVO MARQUEZ. E questa volta Marc passa Acosta, prendendosi anche lo spazio per chiudere su un eventuale contro sorpasso di Pedro. Che sfida tra i due spagnoli

    14:27

  32. GIRO 14. CONTATTO ACOSTA-MARQUEZ. Il Campione del Mondo cerca di nuovo il sorpasso, ma Acosta gli tiene la porta chiusa e i due si toccano

    14:26

  34. GIRO 14. ACOSTA RISPONDE. Pedro attende il momento giusto e si riprende la testa

    15:06

  35. GIRO 14. MARQUEZ PASSA. Lo spagnolo passa Acosta e si prende la prima posizione del GP d'Ungheria

    14:25

  36. GIRO 14. MARQUEZ RIENTRA. Il Campione del Mondo ha ormai raggiunto Acosta in testa

    14:24

  37. GIRO 13. Bagnaia in una terra di mezzo. Ha 4 secondi di ritardo da Marquez e 5 secondi di vantaggio sul gruppo guidato, ora, da Luca Marini che ha passato Miller.

    14:24

  38. GIRO 13. Ancora 1'38''3 per Marquez che fa scendere il ritardo sotto i 4 decimi. Va fortissimo Marc

    14:23

  40. GIRO 12. Marquez guadagna ancora qualcosina e ha 5 decimi di ritardo da Acosta quando ci avviciniamo a metà gara

    14:22

  41. GIRO 11. Miller ripreso da tutti gli altri dietro. C'è un bel gruppo compatto dal 4° posto in giù. Bagnaia tranquillo, perché Pecco ha 5''7 di vantaggio su questi

    15:00

  42. GIRO 11. 1'38''3 di Marquez che stuzzica Acosta e si riporta a 7 decimi. Anche battaglia di nervi tra i due

    14:20

  43. GIRO 10. Ricapitoliamo la top 10: Acosta, Marquez, Bagnaia, Miller, Marini, Diogo Moreira, Mir, Ogura, Lecuona e Razgatlioglu a chiudere la top 10

    14:19

  44. GIRO 10. ACOSTA RISPONDE. 1''38 alto per Acosta che rimanda Marquez a 8 decimi.

    14:18

  46. GIRO 9. Impressionante la distanza tra i piloti di testa. Acosta-Marquez divisi da 7 decimi, ma Marquez ha 3'' di margine su Bagnaia che ha 4 secondi su Miller. E siamo solo al 9° giro

    14:17

  47. GIRO 9. C'è da capire se, ora, è Acosta a gestirsi per le gomme. Perché come detto, la gara è ancora lunghissima

    14:17

  48. GIRO 9. 1'38''4 per Marquez che ne fa un altro e si porta a 6 decimi da Acosta.

    14:16

  49. GIRO 8. Di Giannantonio è comunque riuscito a ripartire dopo l'incidente alla prima curva. Diggia è però ultimo a 3'' di ritardo dalla 17a posizione.

    14:16

  50. GIRO 8. 1'38''5 per Marquez che adesso sì sta facendo una gara diversa dopo un avvio altalenante. 8 decimi da recuperare su Acosta

    14:15

  52. GIRO 7. In testa sempre Acosta. Poi Marquez ha 2''3 di margine su Bagnaia che ha, a sua volta, 3'' di vantaggio su Miller e Marini

    14:14

  53. GIRO 7. Long lap penalty per Bastianini per l'episodio di prima

    14:14

  54. GIRO 7. Giro veloce di Marquez che, forse, comincia a prendere ritmo e scende sotto il 1'' il ritardo da Acosta

    14:13

  55. GIRO 6. Occhio perché arriverà sicuramente qualche penalità da parte della Direzione di gara per questo contatto Mir-Bastianini.

    14:12

  56. GIRO 6. Contatto tra Mir e Bastianini, una delle due moto ha perso anche un componente. Per fortuna, entrambi restano in piedi

    14:12

  58. GIRO 5. Il fatto è che Acosta sta volando. Ok la gomma, ok Marquez non ancora al top, ma il pilota della KTM sta facendo un'altra gara per adesso. Ma, ricordiamo, ci sono 26 giri da completare.

    14:11

  59. GIRO 5. Il gap tra i piloti di testa incrementa. Acosta con 1''5 su Marquez che ha, a sua volta, 1''1 su Bagania. Anche Pecco ha buon margine su Miller: 1''8

    14:10

  60. GIRO 4. Sale a 1'' il vantaggio di Acosta su Marquez. Lo spagnolo della Ducati ha, invece, guadagnato di nuovo su Bagnaia che ha perso in questo giro, finendo a 1''13

    14:09

  61. GIRO 4. 1'38'' alto per Acosta che sta andando davvero fortissimo

    14:08

  62. GIRO 3. Anzi, Marquez deve guardarsi dietro perché Bagnaia sta provando a rientrare sul compagno di Scuderia.

    14:55

  64. GIRO 3. Acosta con 5 decimi di margine su Marquez che deve ancora trovare ritmo con la media. Poi Bagnaia, Miller, Marini, Diogo Moreira, Bastianini, Mir, Quartararo e Ogura.

    14:54

  65. GIRO 2. Marquez paga un po' la gomma media. E Acosta prova a scappare

    14:06

  66. GIRO 2. ACOSTA IN TESTA. Lo spagnolo della KTM riesce a passare Marquez al primo tentativo

    14:05

  67. GIRO 1. Acosta comincia a tallonare Marquez. Bagnaia risale al 3° posto davanti a Luca Marini.

    14:54

  68. GIRO 1. Anche Aldeguer, Raul Fernandez e Jorge Martin sono finiti a terra. Che disastro.

    14:04

  70. GIRO 1. Cadutaccia. A terra, tra gli altri, anche Di Giannantonio e Bezzecchi

    14:03

  71. SI PARTE IN UNGHERIA!!! Marquez tiene la testa della corsa nonostante non una super partenza

    14:03

  72. LA CLASSIFICA - 1. Marco Bezzecchi 180 punti; 2. Jorge Martin 160; 3. Fabio Di Giannantonio 134; 4. Pedro Acosta 112; 5. Raul Fernandez 93; 6. Ai Ogura 92; 7. Marc Marquez 83; 8. Francesco Bagnaia 83; 9. Alex Marquez 67; 10. Fermin Aldeguer 64.

    13:37

  73. CARATTERISTICHE GP UNGHERIA - Situato a pochi km dal suggestivo lago Balaton, questo circuito (inaugurato nel 2023) rappresenta una delle piste più moderne e spettacolari del calendario. Layout tortuoso e tecnico, lungo 4,08 km, con una carreggiata di soli 12 metri. Una combinazione che rende la pista stretta, impegnativa e perfetta per mettere alla prova precisione, ritmo e capacità di sorpasso dei piloti. Il tracciato conta 17 curve, di cui 10 a sinistra e 7 a destra, un mix che richiede grande equilibrio nell’assetto e una gestione impeccabile delle gomme, soprattutto sul lato sinistro. Il rettilineo principale, lungo 665 metri, è l’unico vero respiro del circuito: qui le MotoGP raggiungono velocità importanti prima di una staccata decisiva che spesso diventa punto chiave per i sorpassi che, invece, sono difficili da completare nel resto del tracciato.

    13:35

  74. APRILIA IN DIFFICOLTÀ IN UNGHERIA? Finora, senza dubbio, l'Aprilia è stata la miglior squadra della stagione. Ma, al momento, hanno fatto fatica al Balaton Park in Ungheria. Il leader del Mondiale Bezzecchi chiude la seconda fila, Raul Fernandez e Jorge Martin sono addirittura in terza fila. E anche nella Sprint Race non c'è stata la riscossa, col solo Bezzecchi che è riuscito a salire sul podio. È un tracciato che premierà maggiormente le Ducati?

    13:27

  76. LA GRIGLIA - Prima fila: Marc Marquez (Ducati), Pedro Acosta (KTM), Fermin Aldeguer (Ducati). Seconda fila: Fabio Di Giannantonio (Ducati), Francesco Bagania (Ducati), Marco Bezzecchi (Aprilia). Terza fila: Raul Fernandez (Aprilia), Jorge Martin (Aprilia), Luca Marini (Honda). Quarta fila: Oi Ogura (Aprilia), Diogo Moreira (Honda), Jack Miller (Yamaha).

    13:24

  77. MARQUEZ IN POLE - Grande ritorno di Marc Marquez che in questo week end si è preso pole position e Sprint Race finora. 1'36''785 il tempo del pilota della Ducati che riparte carichissimo dopo il 7° posto al Mugello di una settimana fa.

    13:21

  78. Buongiorno a tutti gli appassionati di MotoGP e benvenuti alla DIRETTA scritta del GP d’Ungheria, 8° appuntamento del Mondiale.

    13:19

A caccia della doppietta Marc Marquez. La MotoGP torna in pista per il GP di Ungheria, ottavo appuntamento del Mondiale 2026. Si corre dopo la Sprint trionfale dello spagnolo che partirà di nuovo dalla pole. La classifica piloti è attualmente così composta:

1 Marco Bezzecchi Aprilia 180
2 Jorge Martin Aprilia 160
3 Fabio Di Giannantonio Ducati 134
4 Pedro Acosta KTM 112
5 Raul Fernandez Aprilia 93

Marc Marquez è tornato alla vittoria nella Sprint del Gran Premio di Ungheria dominando davanti a Pedro Acosta e Bezzecchi. Ai piedi del podio l’altra Aprilia di Raul Fernandez e poi la Ducati Gresini di Aldeguer e ancora Aprilia di Martin. A punti anche Diogo Moreira (Honda Lcr) e Bastianini (KTM). Fuori dai punti e deludenti Bagnaia 9° e Di Giannantonio 10°.

Marc Marquez ha fatto la pole position del Gran Premio di Ungheria nonostante anche una caduta in avvio del Q2 al pari di Di Giannantonio. Lo spagnolo si è rialzato e ha messo tutti in riga alle sue spalle con la Spagna a prendersi tutta la prima fila con la Ktm di Acosta e la Ducati Gresini di Aldeguer in prima fila. Italia “relegata” in seconda fila con Di Giannantonio, Bezzecchi e Bagnaia.

Il Gran Premio di Ungheria si disputa sul Circuito di Balaton Park. Sono previsti 26 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 7 giugno. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Marc Marquez 1:36.785
Ducati
2. Pedro Acosta 1:36.838
KTM
3. Fermin Aldeguer 1:37.125
Ducati
2ª fila 4. Fabio Di Giannantonio 1:37.232
Ducati
5. Francesco Bagnaia 1:37.317
Ducati
6. Marco Bezzecchi 1:37.428
Aprilia
3ª fila 7. Raul Fernandez 1:37.548
Aprilia
8. Jorge Martin 1:37.548
Aprilia
9. Luca Marini 1:37.605
Honda
4ª fila 10. Ai Ogura 1:37.629
Aprilia
11. Diogo Moreira 1:37.850
Honda
12. Jack Miller 1:38.241
Yamaha
5ª fila 13. Joan Mir 1:37.756
Honda
14. Enea Bastianini 1:37.815
KTM
15. Fabio Quartararo 1:45.498
Yamaha
6ª fila 16. Iker Lecuona 1:38.024
Ducati
17. Brad Binder 1:38.068
KTM
18. Toprak Razgatlioglu 1:38.074
Yamaha
7ª fila 19. Franco Morbidelli 1:38.234
Ducati
20. Alex Rins 1:38.469
Yamaha
21. Maverick Viñales 1:38.469
KTM
8ª fila 22. Cal Crutchlow 1:39.284
Honda

Gp Ungheria: Marquez trionfa su Acosta e Bagnaia. Follia Martin al via, butta giù pure Bezzecchi e Diggia Fonte: Getty

Ordine di arrivo

  1. Marc Marquez
    Ducati Lenovo Team
    00:42:55.325
  2. Pedro Acosta
    Red Bull KTM Factory Racing
    +00:00:01.343
  3. Francesco Bagnaia
    Ducati Lenovo Team
    +00:00:11.632
  4. Ai Ogura
    Trackhouse MotoGP Team
    +00:00:15.539
  5. Luca Marini
    Honda HRC Castrol
    +00:00:18.669
  6. Diogo Moreira
    Honda LCR
    +00:00:21.794
  7. Iker Lecuona
    BK8 Gresini Racing MotoGP
    +00:00:22.815
  8. Jack Miller
    Prima Pramac Yamaha MotoGP
    +00:00:23.283
  9. Enea Bastianini
    Red Bull KTM Tech3
    +00:00:24.491
  10. Brad Binder
    Red Bull KTM Factory Racing
    +00:00:24.601
  11. Toprak Razgatlioglu
    Prima Pramac Yamaha MotoGP
    +00:00:25.135
  12. Fabio Di Giannantonio
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
    +00:00:28.386
  13. Alex Rins
    Monster Energy Yamaha MotoGP
    +00:00:29.207
  14. Franco Morbidelli
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
    +00:00:31.333
  15. Maverick Vinales
    Red Bull KTM Tech3
    +00:00:32.536
  16. Cal Crutchlow
    Honda LCR
    +00:00:54.604
  17. Fabio Quartararo
    Monster Energy Yamaha MotoGP
    RITIRATO
  18. Joan Mir
    Honda HRC Castrol
    RITIRATO
  19. Fermin Aldeguer
    BK8 Gresini Racing MotoGP
    RITIRATO
  20. Marco Bezzecchi
    Aprilia Racing
    RITIRATO
  21. Raul Fernandez
    Trackhouse MotoGP Team
    RITIRATO
  22. Jorge Martin
    Aprilia Racing
    RITIRATO
Hungarian GP - Balaton Park 07/06/2026
Balaton Park

Altri dati:

  • Ora inizio: 14:00
  • Circuito: Balaton Park
  • Città: Balatonfőkajar
  • Nazione: Ungheria
  • Numero di giri: 26
  • Lunghezza giro: 4.08 KM
  • Lunghezza gara: 105.95 KM

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