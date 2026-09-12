Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Riassunto dell'evento

Una pole da paura con tanto di record. Simply the Bez a Misano. Marco Bezzecchi si prende la pole position con record della pista in 1:29.982, davanti a Marc Marquez che nel tentativo di fare meglio del Bez è andato lungo all’ultimo tentativo. In prima fila ci va Fermin Aldeguer con la Ducati Gresini. Dalla seconda fila Di Giannantonio, Martin e un ottimo Marini con la Honda. Continua l’incubo di Pecco Bagnaia fuori in Q1 e nervoso dopo non essere riuscito a trovare un giro pulito. La crisi continua

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