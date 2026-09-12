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MotoGP Misano: pole da record per Bezzecchi, battuto Marquez secondo. Incubo Bagnaia, nervoso ed eliminato in Q1

La cronaca in tempo reale delle qualifiche del Gp di San Marino, prova del mondiale di MotoGP 2026 che si corre sul tracciato di Misano

Aggiornamento:

Luca Fusco

Luca Fusco

Giornalista

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Riassunto dell'evento

Una pole da paura con tanto di record. Simply the Bez a Misano. Marco Bezzecchi si prende la pole position con record della pista in 1:29.982, davanti a Marc Marquez che nel tentativo di fare meglio del Bez è andato lungo all’ultimo tentativo. In prima fila ci va Fermin Aldeguer con la Ducati Gresini. Dalla seconda fila Di Giannantonio, Martin e un ottimo Marini con la Honda. Continua l’incubo di Pecco Bagnaia fuori in Q1 e nervoso dopo non essere riuscito a trovare un giro pulito. La crisi continua

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Il racconto della giornata

  1. Ciao a tutti!
    A DOPO!

    Per ora è tutto, ma solo per ora, alle 15 si parte con la Sprint Race!

    RESTATE CON VIRGILIO SPORT!

    11:40
  2. live q2
    BEZZECCHI IN POLE!

    Una pole da paura con tanto di record. Simply the Bez a Misano. Marco Bezzecchi si prende la pole position con record della pista in 1:29.982, davanti a Marc Marquez che nel tentativo di fare meglio del Bez è andato lungo all’ultimo tentativo. In prima fila ci va Fermin Aldeguer con la Ducati Gresini. Dalla seconda fila Di Giannantonio, Martin e un ottimo Marini con la Honda. Continua l’incubo di Pecco Bagnaia fuori in Q1  e nervoso dopo non essere riuscito a trovare un giro pulito. La crisi continua

    11:36
  4. live q2
    ULTIMO TIME ATTACK!

    Tutti in pista per il 2° e ultimo time attack, Marquez e Bezzecchi si giocano la pole ma ocvchio a Diggia

    • Marquez si è rialzato dopo aver forzato un ingresso in curva
    • Aldeguer sale al 2° posto!
    • CADE DIGGIA!
    • Acosta sale 6°
    • Marc Marquez sale al 2° posto!
    • Bezzecchi ha preso bandiera non potrà replicare
    • CADE ALEX!
    • SBAGLIA MARC, è POLE BEZZECCHI!!!!
    11:28
  5. live q2
    CHE RECORD BEZ

    Bezzecchi da record, ora tocca a Marc Marquez rispondere

    1. Bezzecchi
    2. Diggia
    3. Marc
    4. Martin
    5. Morbidelli
    6. Alex
    7. Acosta
    8. Aldeguer
    9. Raul
    10. Zarco
    11:24
  6. live q2
    DIGGIA POI BEZ!

    Di Giannantonio fa il miglior tempo ma è solo un attimo!

    RECORD DI BEZZECCHI CHE VA IN POLE!

    11:22
  7. live q2
    MARC DAVANTI!

    Dopo il giro cancellato per track limits, Marc Marquez la mette davanti a tutti in 1:30.504 con tanti track limits e la caduta di Alex

    11:21
  8. live q2
    2° TIME ATTACK!

    Seguiamo l’andamento della classifica con il passare dei piloti, ci sarà un 3° incomodo tra Marc e Bez?

    1. Alex Marquez che cade subito dopo il giro!
    2. Diggia
    3. Zarco
    4. Acosta
    5. Marini

    Cancellato il primo giro cronometrato di Marc per track limits

    11:18
  10. live q2
    I 12 PER LA POLE

    Si va a caccia della pole, ecco i magnifici 12

    • Zarco
    • Marini
    • Morbidelli
    • Fernandez
    • Acosta
    • Pol Espargaro
    • Di Giannantonio
    • Aldeguer
    • Bezzecchi
    • Alex Marquez
    • Martin
    • Marc Marquez
    11:13
  11. live q1
    RAUL-FERMIN IN Q2

    In Q2 ci vanno Raul Fernandez e Aldeguer. Quartararo, primo degli esclusi, partirà 13° davanti a un nervosissimo Bagnaia, che non è riuscito a completare un giro buono nel finale, è la sua peggior qualifica a Misano

    11:10
  12. live q1
    11:09
  13. live q1
    CHI VA IN Q2

    Seguiamo questo ultimo tentativo!

    • Bagnaia sbaglia la frenata in curva 1 e si innervosisce!
    • Raul non si migliora di pochissimo e poi sbaglia
    • Aldeguerz 2° butta fuori Quartararo!
    • altro errore di Pecco che è nervoso!
    • BAGNAIA è OUT!
    11:03
  14. live q1
    ULTIMO TIME ATTACK!

    Si va in pista per il 2° e ultimo time attack di questo Q1, due posti in palio per il Q2

    11:03
  16. live q1
    CHE RISCHIO RAUL!

    Ecco il controllo al limite di Raul Fernandez che stava cadendo alla curva 1 dopo aver fatto il miglior tempo

    11:00
  17. live q1
    PRIMO TIME ATTACK!

    Vediamo la classifica dopo il primo time attack (ricordiamo che la pista si sta asciugando opo la pioggerella della notte)

    1. Raul Fernandez (con richio caduta alla prima curva dopo il traguardo)
    2. Quartararo
    3. Aldeguer
    4. Bagnaia
    5. Moreira
    6. Mir
    10:55
  18. live q1
    TOCCA A PECCO

    In palio ci sono due posti per il Q2, ecco i piloti che se li giocano. Tra questi Pecco, Quartararo ma anche Aldeguer

    • Razgatlioglu
    • Moreira
    • Quartararo
    • Bastianini
    • Fernandez
    • Binder
    • Mir
    • Rins
    • Miller
    • Aldeguer
    • Bagnaia
    10:50
  19. live
    MARC SU BEZ

    E dopo mezz’ora di ultime libere ci sono sempre loro davanti: Marquez fa meglio di Bezzecchi proprio in extremis!

    1. Marc Marquez
    2. Bezzecchi
    3. Martin
    4. Morbidelli
    5. Alex Marquez
    6. Raul Fernandez
    7. Diggia
    8. Bagnaia
    9. Quartararo
    10. Acosta
    10:43
  20. live
    ACUTO DI BEZZECCHI!

    Bezzecchi balza al comando in 1:31.113, 15 millesimi davanti a Martin.

    Sale anche Morbidelli, terzo: il Morbido ieri si è beccato l’ennesimo long lap penalty

    10:41
  22. live
    MARTIN C'E'!

    Ed è tornato a bomba anche il leader del Mondiale, Martin fa il miglior tempo in 1:31.128

    10:37
  23. live
    ECCOLO PECCO!!!

    Lupus in fabula!

    Proprio mentre davamo Bagnaia per disperso ancora una volta, Pecco ha fatto il 3° tempo dietro Alex e Martin. Finalmente!

    10:33
  24. live
    PECCO IN CRISI

    Continua la crisi senza fine di Pecco Bagnaia che sarà costretto al Q1 e per ora sembra brancolare nel buio senza trovare la quadra della sua GP26, però almeno è salito al 12° posto

    10:30
  25. live
    CADUTA!

    Da registrare la caduta di Luca Marini che finora sta andando molto forte a Misano

    10:27
  26. live
    UN MARQUEZ IN TESTA

    C’è un Marquez in testa ma non è Marc, è Alex sceso sotto il muro dell’1:32 in 1:31.300 davanti a Martin e proprio il fratello, poi Diggia, più dietro Bezecchi

    10:24
  28. live
    CI SONO LE FP2!

    E’ cominciata da poco la terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Misano!

    10:23
  29. Ciao a tutti!
    BENVENUTI!

    Amici di Virgilio Sport, buongiorno  e benvenuti a questa lunga giornata di motori che iniziamo con la MotoGP! A Misano si assegna la pole position, sarà affare a due tra Marquez e Bezzecchi!

    BUON DIVERTIMENTO, RESTATE CON NOI!

    10:22

  31. La MotoGP torna in pista con il quattordicesimo appuntamento della stagione, il primo di una doppia tappa che conclude il tour europeo estivo. Infatti dopo il GP d’Austria della prossima settimana, il Campionato del Mondo si sposterà in Asia, prima di tornare nella penisola iberica per gli ultimi due round del calendario: Portimão e il gran finale di stagione a Valencia.

    Jorge Martín arriva al circuito di Misano ancora al comando, sebbene sia minacciato da Marc Márquez che, dopo la doppietta in Aragon, ha ridotto il distacco considerevolmente. Marco Bezzecchi è terzo, a 24 punti dal compagno di squadra mentre già più staccato è Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46). Fuori dai giochi anche perchè ancora assente, Ai Ogura.

    Marc Marquez chiama, Marco Bezzecchi risponde. Botta e risposta tra Ducati e Aprilia nel derby di Misano. Dopo il miglior tempo dello spagnolo al mattino, nelle libere, il Bez si è preso le Pre qualifiche in 1:30.144, a un soffio dal record della pista proprio davanti al campione del mondo che però dovrebbe aver risparmiato una gomma morbida per le qualifiche.

MotoGP Misano: pole da record per Bezzecchi, battuto Marquez secondo. Incubo Bagnaia, nervoso ed eliminato in Q1 Fonte: ANSA

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