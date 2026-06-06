Ultimo aggiornamento: 06-06-2026 13:07

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Riassunto dell'evento

Più forte degli acciacchi, Marc Marquez firma la pole position del Gran Premio di Ungheria nonostante anche una caduta in avvio del Q2 al pari di Di Giannantonio. Lo spagnolo si è rialzato e ha messo tutti in riga alle sue spalle con la Spagna a prendersi tutta la prima fila con la Ktm di Acosta e la Ducati Gresini di Aldeguer in prima fila. Italia “relegata” in seconda fila con Di Giannantonio, Bezzecchi e Bagnaia.

Marquez si prende queste fp2, in extremis giro più veloce: in 1:37.436, davanti all’altra Ducati di Di Giannantonio e alla Ktm di Pedro Acosta. 4° Bezzecchi, 6° Bagnaia (impegnato tra poco nel Q1 delle qualifiche).

Ce l’ha fatta Bagnaia, miglior tempo in Q1 in 1:37.443! Pecco passa in Q2 e con lui Marini (1:37.594). Mir primo degli esclusi: partirà 13° davanti a Bastianini, Quartararo e Lecuona. 19° Morbidelli, 21° Vinales

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