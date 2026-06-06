Virgilio Sport
MOTO LIVE

Gp Ungheria: Marquez più forte del dolore, pole da paura. Di Giannantonio, Bezzecchi e Bagnaia in seconda fila

La cronaca in tempo reale delle qualifiche del Gp di Ungheria di MotoGP che si corre sul tracciato di Balaton Park

Ultimo aggiornamento:

Luca Fusco

Luca Fusco

Giornalista

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Riassunto dell'evento

Più forte degli acciacchi, Marc Marquez firma la pole position del Gran Premio di Ungheria nonostante anche una caduta in avvio del Q2 al pari di Di Giannantonio. Lo spagnolo si è rialzato e ha messo tutti in riga alle sue spalle con la Spagna a prendersi tutta la prima fila con la Ktm di Acosta e la Ducati Gresini di Aldeguer in prima fila. Italia “relegata” in seconda fila con Di Giannantonio, Bezzecchi e Bagnaia.

Marquez si prende queste fp2, in extremis giro più veloce: in 1:37.436, davanti all’altra Ducati di Di Giannantonio e alla Ktm di Pedro Acosta. 4° Bezzecchi, 6° Bagnaia (impegnato tra poco nel Q1 delle qualifiche).

Ce l’ha fatta Bagnaia, miglior tempo in Q1 in 1:37.443! Pecco passa in Q2 e con lui Marini (1:37.594). Mir primo degli esclusi: partirà 13° davanti a Bastianini, Quartararo e Lecuona. 19° Morbidelli, 21° Vinales

Abbonati qui a Now-TV per vedere la MotoGP in diretta streaming

GRIGLIA DI PARTENZA

  1. 1ª fila 1. Marc Marquez 1:36.785
    Ducati
    2. Pedro Acosta 1:36.838
    KTM
    3. Fermin Aldeguer 1:37.125
    Ducati
    2ª fila 4. Fabio Di Giannantonio 1:37.232
    Ducati
    5. Francesco Bagnaia 1:37.317
    Ducati
    6. Marco Bezzecchi 1:37.428
    Aprilia
    3ª fila 7. Raul Fernandez 1:37.548
    Aprilia
    8. Jorge Martin 1:37.548
    Aprilia
    9. Luca Marini 1:37.605
    Honda
    4ª fila 10. Ai Ogura 1:37.629
    Aprilia
    11. Diogo Moreira 1:37.850
    Honda
    12. Jack Miller 1:38.241
    Yamaha
    5ª fila 13. Joan Mir 1:37.756
    Honda
    14. Enea Bastianini 1:37.815
    KTM
    15. Fabio Quartararo 1:45.498
    Yamaha
    6ª fila 16. Iker Lecuona 1:38.024
    Ducati
    17. Brad Binder 1:38.068
    KTM
    18. Toprak Razgatlioglu 1:38.074
    Yamaha
    7ª fila 19. Franco Morbidelli 1:38.234
    Ducati
    20. Alex Rins 1:38.469
    Yamaha
    21. Maverick Viñales 1:38.469
    KTM
    8ª fila 22. Cal Crutchlow 1:39.284
    Honda
  2. Ciao a tutti!
    A DOPO CON LA SPRINT!

    Con la griglia di partenza del GP di Ungheria vi salutiamo e vi diamo appuntamento alle 15 con la Sprint Race!

    RESTATE CON VIRGILIO SPORT!!!

    11:43
  3. live
    MARQUEZ IN POLE!

    Più forte degli acciacchi, Marc Marquez firma la pole position del Gran Premio di Ungheria nonostante anche una caduta in avvio del Q2 al pari di Di Giannantonio. Lo spagnolo si è rialzato e ha messo tutti in riga alle sue spalle con la Spagna a prendersi tutta la prima fila con la Ktm di Acosta e la Ducati Gresini di Aldeguer in prima fila. Italia “relegata” in seconda fila con Di Giannantonio, Bezzecchi e Bagnaia.

    11:38
  5. live q2
    ULTIMO TIME ATTACK!

    Vediamo l’assalto alla pole!

    1. MARQUEZ IN POLE POSITION!
    2. Acosta
    3. Aldeguer
    4. Diggia
    5. Bagnaia
    6. Bezzecchi
    7. Raul
    8. Martin
    9. Marini
    10. Ogura
    11. Moreira
    12. Miller
    11:28
  6. live q2
    TUTTI IN PISTA, ULTIMO STEP

    Cambio gomme per tutti, gomma morbida nuova e di nuovo in pista per l’ultimo tentativo

    11:26
  7. live q2
    PRIMO TIME ATTACK!

    Vediamo la classifica di questo primo tentativo

    1. Acosta
    2. Marquez (dopo la caduta)
    3. Raul Fernandez
    4. Aldeguer
    5. Martin
    6. Bagnaia
    7. Diggia (dopo la caduta)
    8. Bezzecchi
    9. Moreira
    10. Ogura
    11. Marini
    12. Miller
    11:21
  8. live q2
    DOPPIA CADUTA!!!

    INCREDIBILE: CADONO MARQUEZ E DIGGIA IN CURVA1!!!

    che guaio per i due ducatisti!

    11:18
  9. live q2
    SI PARTE!!!

    Via al Q2, ultimo step delle qualifiche!, 15 minuti per decidere chi fa la pole!

    11:17
  11. live q2
    I MAGNIFICI 12

    Eccoli i piloti che si giocheranno la pole in Q2:

    • Bagnaia
    • Marini
    • Moreira
    • Fernandez
    • Acosta
    • Miller
    • Di Giannantonio
    • Aldeguer
    • Bezzecchi
    • Ogura
    • Martin
    • M. Marquez
    11:14
  12. live q1
    PECCO E MARINI IN Q2!

    Ce l’ha fatta Bagnaia, miglior tempo in Q1 in 1:37.443! Pecco passa in Q2 e con lui Marini (1:37.594). Mir primo degli esclusi: partirà 13° davanti a Bastianini, Quartararo e Lecuona. 19° Morbidelli, 21° Vinales

    11:07
  13. live q1
    2° E ULTIMO TIME ATTACK Q1

    Bagnaia ci prova!

    1. Bagnaia
    2. Mariuni
    3. Mir
    4. Bastianini
    5. Quartararo
    6. Leucona
    7. Binder

    Caduta di Binder!

    11:04
  14. live q1
    TUTTI IN PISTA!

    Gomma nuova morbida e tutti dentro per il 2° e ultimo time attack per scalzare Bastianini ne Mir dai primi due posti

    11:01
  15. live q1
    CLASSIFICA 1° TIME ATTACK!

    Vediamo la classifica provvisoria al primo time attack!

    1. Bastianini
    2. Mir
    3. Marini
    4. Leucona
    5. Toprak
    6. Quartararo
    7. Binder
    8. Moreira
    9. Bagnaia
    10. Vinales
    11. Crutchlow
    12. Rins
    10:56
  17. live q1
    LUNGO DI PEZZO!!!

    SUBITO ERRORE DI BAGNAIA!

    Pecco è andato lungo in frenata dopo un buon primo intermedio, continuano i problemi in franta per lui

    10:53
  18. live q1
    10:53
  19. live q1
    VIA ALLE QUALIFICHE!

    Iniziano il Q1 del Gp di Ungheria, 15 minuti per due posti in palio per il Q2

    10:51
  20. live
    Q1 CON PECCO!

    Archiviate anche le Fp2 con l’acuto di Marquez, iniziano le qualifiche col Q1, due posti in palio per il Q1 e ci sono un po’ di quarti di nobiltà da Bagnaia a Quartararo ma anche Mir tutti campioni del mondo

    • Bagnaia
    • Quartararo
    • Razgatlioglu
    • Marini
    • Vinales
    • Morbidelli
    • Bastianini
    • Lecuona
    • Binder
    • Crutchlow
    • Mir
    • Rins
    10:50
  21. live
    MARC TORNA DAVANTI!

    Marquez si prende queste fp2, in extremis giro più veloce: in 1:37.436, davanti all’altra Ducati di Di Giannantonio e alla Ktm di Pedro Acosta. 4° Bezzecchi, 6° Bagnaia (impegnato tra poco nel Q1 delle qualifiche)

    10:41
  23. live
    DIGGIA!

    Di Giannantonio va al comando davanti a Marc Marquez: 1:37.572!

    Bezzecchi sale 3°. Bagnaia scende al 10°

    10:38
  24. live
    CLASSIFICA A 10' DALLA FINE

    Dopo 20 minuti la situazione delle fp2 è questa:

    1. Marquez
    2. Diggia
    3. Aldeguer
    4. Acosta
    5. Raul Fernandez
    6. Bezzecchi
    7. Ogura
    8. Bagnaia
    9. Martin
    10. Leucona

    Leucona sta correndo al posto di Alex Marquez per il team Gresini

    10:33
  25. live
    FATICA PECCO

    Continua a faticare Pecco Bagnaia, per ora 8° e che ricordiamo sarà costretto al Q1 essendo uscito fori dalla top ten

    10:27
  26. live
    ACUTO DI MARQUEZ

    Marc Marquez va al comando a metà sessione: 1:37.596 per lo spagnolo che sul giro secco qui fa la differenza, da capire la sua tenuta nella Sprint e ancor di più sulla gara

    10:26
  27. live
    CLASSIFICA DOPO 10'
    1. Diggia
    2. Acosta
    3. Raul Fernandez
    4. Bezzecchi
    5. Aldeguer
    6. Marquez
    10:22
  29. live
    LUNGO DI MILLER!

    Piccolo raid sulla ghiaia per Jack Miller con la Yamaha Pramac, lungo in frenata è andato dritto rientrando in pista

    10:20
  30. live
    LA CLASSIFICA

    Diamo subito uno sguardo alla classifica dei tempi in questi primi 10 minuti di fp2

    1. Acosta
    2. Bezzecchi
    3. Diggia
    4. Quartararo
    5. Moreira
    10:17
  31. live
    VIA ALLE FP2!!!

    Semaforo verde al Balaton Park, inizia l’ultima sessione di prove libere

    30 minuti per mettere a punto gli ultimi dettagli prima delle qualifiche!

    10:12
  32. Ciao a tutti!
    BENVENUTI!

    Amici di Virgilio Sport buongiorno a benvenuti alla diretta live delle qualifiche del Gran Premio di Ungheria MotoGP. Tra poco si va in pista per la seconda e ultima sessione di prove libere!

    RESTATE CON VIRGILIO SPORT!

    10:07

  34. La MotoGP non si ferma e prosegue il suo tour europeo. Questa volta, a meno di una settimana dal Mugello, si corre in Ungheria, sul circuito del Balaton Park, una pista considerata “facile”, senza particolari difficoltà, con le prime due curve che rappresentano la sfida maggiore dopo la partenza a causa del collo di bottiglia unita al disegno stretto del tracciato.

    Stanno dominando la stagione. Loro l’Aprilia e Marco Bezzecchi. La casa di Noale ha messo a segno un doppio colpaccio al Mugello. Una doppia doppia mutuando il gergo cestistico. Iniziata con una tripletta in qualifica, tutta la prima fila e continuata con la doppietta Raul Fernandez-Martin nella Sprint e la doppietta tutta del team ufficiale in gara con il Bez trionfante davanti a Martinator.

    Bezzecchi è in testa con ben quattro vittorie su sette corse, un vantaggio di 17 punti su Martín, il suo rivale più vicino e 39 quelli di Fabio Di Giannantonio primo ducatista. Staccati e indietro gli ufficiali di Borgo Panigale, Bagnaia e Marquez viaggiano con un centinaio di lunghezze di ritardo dalla coppia Aprilia.

Gp Ungheria: Marquez più forte del dolore, pole da paura. Di Giannantonio, Bezzecchi e Bagnaia in seconda fila Fonte: Ansa

Lenergy

ULTIME NOTIZIE

 SPORT TREND

So. Co. Ecologica

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio