Cronaca in diretta

C’è Jorge Martin in pole position nella Sprint Race della MotoGP al Gran Premio di Austria, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2026. Nelle prime due caselle i due leader a pari punti della classifica piloti (qui di seguito) visto che Marc Marquez parte 2° e a completare la prima fila Pedro Acosta che qui vola con la Ktm. :

Marc Marquez (274 pt.) Jorge Martin (274 pt.) Marco Bezzecchi (241 pt.) Fabio Di Giannantonio (223 pt.) Pedro Acosta (209 pt.)

A scattare dalla pole, come detto, sarà l’Aprilia di Jorge Martin che sul finire del Q2 ha messo a segno un giro perfetto, 1:27.917 che non sono riusciti a migliorare, rispettivamente per 15 e 71 millesimi Marc Marquez e Pedro Acosta, che partiranno in prima fila. Quarto posto per Bezzecchi a 249 millesimi, quinto il rientrante Ogura e Alex Marquez a completare la seconda fila. Segni di vita da parte di Pecco Bagnaia che dopo aver strappato uno dei due posti in Q1, ha chiuso 7°.

Appuntamento ora alle 15:00 con la Sprint Race.La Gara Sprint del Gran Premio di Austria si disputa sul Circuito di Spielberg. Sono previsti 14 giri. Partenza in programma alle 15.00 di sabato 19 settembre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Jorge Martin 1:27.917

Aprilia 2. Marc Marquez 1:27.932

Ducati 3. Pedro Acosta 1:27.988

KTM 2ª fila 4. Marco Bezzecchi 1:28.166

Aprilia 5. Ai Ogura 1:28.450

Aprilia 6. Alex Marquez 1:28.473

Ducati 3ª fila 7. Francesco Bagnaia 1:28.527

Ducati 8. Fabio Di Giannantonio 1:28.612

Ducati 9. Fabio Quartararo 1:28.623

Yamaha 4ª fila 10. Johann Zarco 1:28.632

Honda 11. Brad Binder 1:28.729

KTM 12. Fermin Aldeguer 1:28.862

Ducati 5ª fila 13. Raul Fernandez 1:28.871

Aprilia 14. Pol Espargaró 1:28.972

KTM 15. Luca Marini 1:29.110

Honda 6ª fila 16. Diogo Moreira 1:29.154

Honda 17. Enea Bastianini 1:29.165

KTM 18. Takaaki Nakagami 1:29.442

Honda 7ª fila 19. Franco Morbidelli 1:29.554

Ducati 20. Alex Rins 1:29.663

Yamaha 21. Jack Miller 1:29.689

Yamaha 8ª fila 22. Toprak Razgatlioglu 1:30.056

Yamaha