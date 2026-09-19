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MotoGP diretta live Sprint GP Austria: Martin dalla pole con Marquez, Acosta e Bezzecchi in agguato

Il racconto in diretta della Gara Sprint GP d'Austria, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Si corre sul Circuito di Spielberg. Sono previsti 14 giri. Partenza in programma alle 15.00 di sabato 19 settembre 2026

Aggiornamento:

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Inizio alle ore 15:00

Cronaca in diretta

  1. I PUNTI DELLA SPRINT - Ricordiamo che nelle Sprint Race, vanno a punti i primi 9 piloti che superano la linea del traguardo. Ecco il sistema di punteggio: 1. 12 punti, 2. 9 punti, 3. 7 punti, 4. 6 punti, 5. 5 punti, 6. 4 punti, 7. 3 punti, 8. 2 punti, 9. 1 punto.

    14:54

  2. LA GRIGLIA - Prima fila: Jorge Martin, Marc Marquez, Pedro Acosta. Seconda fila: Marco Bezzecchi, Ai Ogura, Alex Marquez. Terza fila: Francesco Bagnaia, Fabio Di Giannantonio, Fabio Quartararo. Quarta fila: Johann Zarco, Brad Binder, Fermin Aldeguer.

    14:52

  4. La pole l'ha conquistata Jorge Martin per 14 millesimi su Marc Marquez, con tanto di record della pista per il pilota dell'Aprilia. Pedro Acosta è appena lì dietro a chiudere la prima fila. Bezzecchi in seconda, Bagnaia in terza.

    14:53

  5. Buongiorno a tutti gli appassionati di MotoGP. Siamo in diretta per seguire insieme a voi la Sprint Race del GP d'Austria, 15° appuntamento del Mondiale 2026.

    14:50

C’è Jorge Martin in pole position nella Sprint Race della MotoGP al Gran Premio di Austria, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2026. Nelle prime due caselle i due leader a pari punti della classifica piloti (qui di seguito) visto che Marc Marquez parte 2° e a completare la prima fila Pedro Acosta che qui vola con la Ktm. :

  1. Marc Marquez (274 pt.)
  2. Jorge Martin (274 pt.)
  3. Marco Bezzecchi (241 pt.)
  4. Fabio Di Giannantonio (223 pt.)
  5. Pedro Acosta (209 pt.)

A scattare dalla pole, come detto, sarà l’Aprilia di Jorge Martin che sul finire del Q2 ha messo a segno un giro perfetto, 1:27.917 che non sono riusciti a migliorare, rispettivamente per 15 e 71 millesimi Marc Marquez e Pedro Acosta, che partiranno in prima fila. Quarto posto per Bezzecchi a 249 millesimi, quinto il rientrante Ogura e Alex Marquez a completare la seconda fila. Segni di vita da parte di Pecco Bagnaia che dopo aver strappato uno dei due posti in Q1, ha chiuso 7°.

Appuntamento ora alle 15:00 con la Sprint Race.La Gara Sprint del Gran Premio di Austria si disputa sul Circuito di Spielberg. Sono previsti 14 giri. Partenza in programma alle 15.00 di sabato 19 settembre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Jorge Martin 1:27.917
Aprilia
2. Marc Marquez 1:27.932
Ducati
3. Pedro Acosta 1:27.988
KTM
2ª fila 4. Marco Bezzecchi 1:28.166
Aprilia
5. Ai Ogura 1:28.450
Aprilia
6. Alex Marquez 1:28.473
Ducati
3ª fila 7. Francesco Bagnaia 1:28.527
Ducati
8. Fabio Di Giannantonio 1:28.612
Ducati
9. Fabio Quartararo 1:28.623
Yamaha
4ª fila 10. Johann Zarco 1:28.632
Honda
11. Brad Binder 1:28.729
KTM
12. Fermin Aldeguer 1:28.862
Ducati
5ª fila 13. Raul Fernandez 1:28.871
Aprilia
14. Pol Espargaró 1:28.972
KTM
15. Luca Marini 1:29.110
Honda
6ª fila 16. Diogo Moreira 1:29.154
Honda
17. Enea Bastianini 1:29.165
KTM
18. Takaaki Nakagami 1:29.442
Honda
7ª fila 19. Franco Morbidelli 1:29.554
Ducati
20. Alex Rins 1:29.663
Yamaha
21. Jack Miller 1:29.689
Yamaha
8ª fila 22. Toprak Razgatlioglu 1:30.056
Yamaha

MotoGP diretta live Sprint GP Austria: Martin dalla pole con Marquez, Acosta e Bezzecchi in agguato Fonte: ANSA

Posizioni

Austrian GP - Red Bull Ring 19/09/2026
Red Bull Ring

Altri dati:

  • Ora inizio: 15:00
  • Circuito: Red Bull Ring
  • Città: Spielberg
  • Nazione: Austria
  • Lunghezza giro: 4.35 KM

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