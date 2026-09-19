C’è Jorge Martin in pole position nella Sprint Race della MotoGP al Gran Premio di Austria, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2026. Nelle prime due caselle i due leader a pari punti della classifica piloti (qui di seguito) visto che Marc Marquez parte 2° e a completare la prima fila Pedro Acosta che qui vola con la Ktm. :
- Marc Marquez (274 pt.)
- Jorge Martin (274 pt.)
- Marco Bezzecchi (241 pt.)
- Fabio Di Giannantonio (223 pt.)
- Pedro Acosta (209 pt.)
A scattare dalla pole, come detto, sarà l’Aprilia di Jorge Martin che sul finire del Q2 ha messo a segno un giro perfetto, 1:27.917 che non sono riusciti a migliorare, rispettivamente per 15 e 71 millesimi Marc Marquez e Pedro Acosta, che partiranno in prima fila. Quarto posto per Bezzecchi a 249 millesimi, quinto il rientrante Ogura e Alex Marquez a completare la seconda fila. Segni di vita da parte di Pecco Bagnaia che dopo aver strappato uno dei due posti in Q1, ha chiuso 7°.
Appuntamento ora alle 15:00 con la Sprint Race.La Gara Sprint del Gran Premio di Austria si disputa sul Circuito di Spielberg. Sono previsti 14 giri. Partenza in programma alle 15.00 di sabato 19 settembre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1ª fila
|1. Jorge Martin 1:27.917
Aprilia
|2. Marc Marquez 1:27.932
Ducati
|3. Pedro Acosta 1:27.988
KTM
|2ª fila
|4. Marco Bezzecchi 1:28.166
Aprilia
|5. Ai Ogura 1:28.450
Aprilia
|6. Alex Marquez 1:28.473
Ducati
|3ª fila
|7. Francesco Bagnaia 1:28.527
Ducati
|8. Fabio Di Giannantonio 1:28.612
Ducati
|9. Fabio Quartararo 1:28.623
Yamaha
|4ª fila
|10. Johann Zarco 1:28.632
Honda
|11. Brad Binder 1:28.729
KTM
|12. Fermin Aldeguer 1:28.862
Ducati
|5ª fila
|13. Raul Fernandez 1:28.871
Aprilia
|14. Pol Espargaró 1:28.972
KTM
|15. Luca Marini 1:29.110
Honda
|6ª fila
|16. Diogo Moreira 1:29.154
Honda
|17. Enea Bastianini 1:29.165
KTM
|18. Takaaki Nakagami 1:29.442
Honda
|7ª fila
|19. Franco Morbidelli 1:29.554
Ducati
|20. Alex Rins 1:29.663
Yamaha
|21. Jack Miller 1:29.689
Yamaha
|8ª fila
|22. Toprak Razgatlioglu 1:30.056
Yamaha