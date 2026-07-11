Virgilio Sport
MOTO MOTOGP LIVE

MotoGP, diretta live Sprint GP di Germania: Marquez in pole, Diggia 3°, Martin e Bagnaia indietro. Bez forfait

Il racconto in diretta della Gara Sprint del GP di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale 2026 della MotoGP. Si corre sul Circuito del Sachsenring. Sono previsti 15 giri. Partenza in programma alle 15.00 di sabato 11 luglio 2026

Ultimo aggiornamento:

Aggiorna

Inizio alle ore 15:00

Cronaca in diretta

  1. Jorge Martin si presenta sul tracciato tedesco come leader del Mondiale con 193 punti, dopo aver operato il soprasso nei confronti di Marco Bezzecchi nel weekend di gara in Olanda, ad Assen. Bezzecchi è a -7 (186). Terzo posto per Fabio di Giannantonio (177), quarto per Ai Ogura (168), quinto per Marc Marquez (153).

    14:25

  2. Il tempo di Marc Marquez vale la pole position ma anche il record della pista del Sachsenring. Attenzione alle condizioni fisiche di Bezzecchi, caduto all'inizio del Q2 e rialzatosi con un polso dolorante. Pecco Bagnaia non è stato protagonista di una qualifica positiva: si dovrà accontentare dell'11esima casella in griglia.

    14:23

  4. Marc Marquez scatta dalla pole position, registrata con il tempo di 1:19.041. Prima fila per il fratello, Alex Marquez, e per Fabio Di Giannantonio. Dalla seconda partono invece Raul Fernandez, Ai Ogura e Fabio Quartararo. Terza fila per Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi e Jorge Martin.

    14:21

  5. Benvenuti alla diretta scritta della Sprint Race del GP di Germania, 11esimo appuntamento del Mondiale 2026.

    14:19

Ci sono i due fratelli Marquez davanti a tutti nella Sprint Race del Gran Premio di Germania 11° appuntamento del Mondiale MotoGP che si corre al Sachsenring. Marc in pole davanti ad Alex e a Di Giannantonio con il leader del campionato Martin e Bagnaia nelle retrovie e il forfait di Bezzecchi dopo la brutta caduta in qualifica. Vediamo la classifica piloti attuale:

  1. Jorge Martin (193 pt.)
  2. Marco Bezzecchi (186 pt.)
  3. Fabio Di Giannantonio (177 pt.)
  4. Ai Ogura (168 pt.)
  5. Marc Marquez (153 pt.)

Marc Marquez ha fatto la pole position riprendendosi anche il record del Sachsenring in 1:19.041. Al 2° posto il fratello Alex con Di Giannantonio a completare una prima fila tutta Ducati con tre scuderie diverse. Dalla seconda scatteranno le Aprilia Trackhouse di Fernandez e Ogura poi Quartararo. Bagnaia dopo aver passato il Q1 ha chiuso mestamente 11° dietro Acosta e davanti al solo Jack Miller. Solo 8° il leader del Mondiale piloti, Martin. Costretto al forfait Bezzecchi dopo la brutta caduta in qualifica.

La Gara Sprint del Gran Premio di Germania si disputa sul Circuito del Sachsenring. Sono previsti 15 giri. Partenza in programma alle 15.00 di sabato 11 luglio 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Marc Marquez 1:19.041
Ducati
2. Alex Marquez 1:19.102
Ducati
3. Fabio Di Giannantonio 1:19.188
Ducati
2ª fila 4. Raul Fernandez 1:19.192
Aprilia
5. Ai Ogura 1:19.348
Aprilia
6. Fabio Quartararo 1:19.383
Yamaha
3ª fila 7. Franco Morbidelli 1:19.532
Ducati
8. Marco Bezzecchi 1:19.613
Aprilia
9. Jorge Martin 1:19.728
Aprilia
4ª fila 10. Pedro Acosta 1:19.740
KTM
11. Francesco Bagnaia 1:19.753
Ducati
12. Jack Miller 1:19.781
Yamaha
5ª fila 13. Joan Mir 1:19.988
Honda
14. Luca Marini 1:19.998
Honda
15. Diogo Moreira 1:20.084
Honda
6ª fila 16. Brad Binder 1:20.184
KTM
17. Enea Bastianini 1:20.370
KTM
18. Toprak Razgatlioglu 1:20.585
Yamaha
7ª fila 19. Alex Rins 1:20.600
Yamaha
20. Maverick Viñales 1:20.781
KTM
21. Cal Crutchlow 1:20.953
Honda

MotoGP, diretta live Sprint GP di Germania: Marquez in pole, Diggia 3°, Martin e Bagnaia indietro. Bez forfait Fonte: ANSA

Posizioni

German GP - Sachsenring 11/07/2026
Sachsenring

Altri dati:

  • Ora inizio: 15:00
  • Circuito: Sachsenring
  • Città: Hohenstein-ernstthal
  • Nazione: Germania
  • Lunghezza giro: 3.67 KM

Falkensteiner Hotel Sonnenalpe

ULTIME NOTIZIE

 SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio