Ci sono i due fratelli Marquez davanti a tutti nella Sprint Race del Gran Premio di Germania 11° appuntamento del Mondiale MotoGP che si corre al Sachsenring. Marc in pole davanti ad Alex e a Di Giannantonio con il leader del campionato Martin e Bagnaia nelle retrovie e il forfait di Bezzecchi dopo la brutta caduta in qualifica. Vediamo la classifica piloti attuale:
- Jorge Martin (193 pt.)
- Marco Bezzecchi (186 pt.)
- Fabio Di Giannantonio (177 pt.)
- Ai Ogura (168 pt.)
- Marc Marquez (153 pt.)
Marc Marquez ha fatto la pole position riprendendosi anche il record del Sachsenring in 1:19.041. Al 2° posto il fratello Alex con Di Giannantonio a completare una prima fila tutta Ducati con tre scuderie diverse. Dalla seconda scatteranno le Aprilia Trackhouse di Fernandez e Ogura poi Quartararo. Bagnaia dopo aver passato il Q1 ha chiuso mestamente 11° dietro Acosta e davanti al solo Jack Miller. Solo 8° il leader del Mondiale piloti, Martin. Costretto al forfait Bezzecchi dopo la brutta caduta in qualifica.
La Gara Sprint del Gran Premio di Germania si disputa sul Circuito del Sachsenring. Sono previsti 15 giri. Partenza in programma alle 15.00 di sabato 11 luglio 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1ª fila
|1. Marc Marquez 1:19.041
Ducati
|2. Alex Marquez 1:19.102
Ducati
|3. Fabio Di Giannantonio 1:19.188
Ducati
|2ª fila
|4. Raul Fernandez 1:19.192
Aprilia
|5. Ai Ogura 1:19.348
Aprilia
|6. Fabio Quartararo 1:19.383
Yamaha
|3ª fila
|7. Franco Morbidelli 1:19.532
Ducati
|8. Marco Bezzecchi 1:19.613
Aprilia
|9. Jorge Martin 1:19.728
Aprilia
|4ª fila
|10. Pedro Acosta 1:19.740
KTM
|11. Francesco Bagnaia 1:19.753
Ducati
|12. Jack Miller 1:19.781
Yamaha
|5ª fila
|13. Joan Mir 1:19.988
Honda
|14. Luca Marini 1:19.998
Honda
|15. Diogo Moreira 1:20.084
Honda
|6ª fila
|16. Brad Binder 1:20.184
KTM
|17. Enea Bastianini 1:20.370
KTM
|18. Toprak Razgatlioglu 1:20.585
Yamaha
|7ª fila
|19. Alex Rins 1:20.600
Yamaha
|20. Maverick Viñales 1:20.781
KTM
|21. Cal Crutchlow 1:20.953
Honda