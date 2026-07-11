Cronaca in diretta

Marc Marquez scatta dalla pole position, registrata con il tempo di 1:19.041. Prima fila per il fratello, Alex Marquez, e per Fabio Di Giannantonio. Dalla seconda partono invece Raul Fernandez, Ai Ogura e Fabio Quartararo. Terza fila per Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi e Jorge Martin.

Il tempo di Marc Marquez vale la pole position ma anche il record della pista del Sachsenring. Attenzione alle condizioni fisiche di Bezzecchi, caduto all'inizio del Q2 e rialzatosi con un polso dolorante. Pecco Bagnaia non è stato protagonista di una qualifica positiva: si dovrà accontentare dell'11esima casella in griglia.

Ci sono i due fratelli Marquez davanti a tutti nella Sprint Race del Gran Premio di Germania 11° appuntamento del Mondiale MotoGP che si corre al Sachsenring. Marc in pole davanti ad Alex e a Di Giannantonio con il leader del campionato Martin e Bagnaia nelle retrovie e il forfait di Bezzecchi dopo la brutta caduta in qualifica. Vediamo la classifica piloti attuale:

Jorge Martin (193 pt.) Marco Bezzecchi (186 pt.) Fabio Di Giannantonio (177 pt.) Ai Ogura (168 pt.) Marc Marquez (153 pt.)

Marc Marquez ha fatto la pole position riprendendosi anche il record del Sachsenring in 1:19.041. Al 2° posto il fratello Alex con Di Giannantonio a completare una prima fila tutta Ducati con tre scuderie diverse. Dalla seconda scatteranno le Aprilia Trackhouse di Fernandez e Ogura poi Quartararo. Bagnaia dopo aver passato il Q1 ha chiuso mestamente 11° dietro Acosta e davanti al solo Jack Miller. Solo 8° il leader del Mondiale piloti, Martin. Costretto al forfait Bezzecchi dopo la brutta caduta in qualifica.

La Gara Sprint del Gran Premio di Germania si disputa sul Circuito del Sachsenring. Sono previsti 15 giri. Partenza in programma alle 15.00 di sabato 11 luglio 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Marc Marquez 1:19.041

Ducati 2. Alex Marquez 1:19.102

Ducati 3. Fabio Di Giannantonio 1:19.188

Ducati 2ª fila 4. Raul Fernandez 1:19.192

Aprilia 5. Ai Ogura 1:19.348

Aprilia 6. Fabio Quartararo 1:19.383

Yamaha 3ª fila 7. Franco Morbidelli 1:19.532

Ducati 8. Marco Bezzecchi 1:19.613

Aprilia 9. Jorge Martin 1:19.728

Aprilia 4ª fila 10. Pedro Acosta 1:19.740

KTM 11. Francesco Bagnaia 1:19.753

Ducati 12. Jack Miller 1:19.781

Yamaha 5ª fila 13. Joan Mir 1:19.988

Honda 14. Luca Marini 1:19.998

Honda 15. Diogo Moreira 1:20.084

Honda 6ª fila 16. Brad Binder 1:20.184

KTM 17. Enea Bastianini 1:20.370

KTM 18. Toprak Razgatlioglu 1:20.585

Yamaha 7ª fila 19. Alex Rins 1:20.600

Yamaha 20. Maverick Viñales 1:20.781

KTM 21. Cal Crutchlow 1:20.953

Honda