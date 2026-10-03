Implacabile Marc Marquez si prende di forza la Sprint del Gran Premio del Giappone. Partito fortissimo lo spagnolo della Ducati ha infilato subito il poleman Martin ed è andato via in fuga per la vittoria. Alle sue spalle arrivano in volata Martinator, uno splendido Bastianini tornato grande per un giorno con la Ktm Tech 3 e Diogo Moreira con la Honda. Jorge ed Enea subito dopo la gara vengono penalizzati per track limits. Sorride Moreira che balza al 2° posto davanti a Martin mentre Bastianini perde il podio, 4°.

Alle loro spalle Ogura con l’Aprilia Trackhouse. Solo 6° Marco Bezzecchi che ha pagato una scelta infelice della gomma media al posteriore. Completano la zona punti Zarco, Fernandez e Quartararo. Niente da fare per Bagnaia che dopo l’eliminazione in Q1, partito 13°, si è ritirato nel finale (era 13°) per problemi alla gomma, tornato ai box con la carcassa maciullata. Da sottolineare al via una maxi caduta con Alex Marquez che ha sbagliato la frenata e ha preso Pedro Acosta e Di Giannantonio, quest’ultimo uscito malconcio dallo strike dello spagnolo del Team Gresini.