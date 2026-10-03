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Sprint GP Giappone: Marquez vince di forza, penalità Martin e Bastianini. Moreira 2°, Jorge 3° ed Enea perde il podio

Il racconto in diretta della Gara Sprint GP del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Si corre sul Circuito di Motegi. Sono previsti 12 giri. Partenza in programma alle 8.00 di sabato 3 ottobre 2026

Aggiornamento:

Implacabile Marc Marquez si prende di forza la Sprint del Gran Premio del Giappone. Partito fortissimo lo spagnolo della Ducati ha infilato subito il poleman Martin ed è andato via in fuga per la vittoria. Alle sue spalle arrivano in volata Martinator, uno splendido Bastianini tornato grande per un giorno con la Ktm Tech 3 e Diogo Moreira con la Honda. Jorge ed Enea subito dopo la gara vengono penalizzati per track limits. Sorride Moreira che balza al 2° posto davanti a Martin mentre Bastianini perde il podio, 4°.

Alle loro spalle Ogura con l’Aprilia Trackhouse. Solo 6° Marco Bezzecchi che ha pagato una scelta infelice della gomma media al posteriore. Completano la zona punti Zarco, Fernandez e Quartararo. Niente da fare per Bagnaia che dopo l’eliminazione in Q1, partito 13°, si è ritirato nel finale (era 13°) per problemi alla gomma, tornato ai box con la carcassa maciullata. Da sottolineare al via una maxi caduta con Alex Marquez che ha sbagliato la frenata e ha preso Pedro Acosta e Di Giannantonio, quest’ultimo uscito malconcio dallo strike dello spagnolo del Team Gresini.

Il racconto della gara

  1. Dalla Sprint Race é tutto, appuntamento a domani per le gare della domenica!

    08:33

  2. Attenzione che arriva una notizia che cambia la classifica: track limits per Martin e Bastianini che perdono la posizione a favore di Moreira, che finisce secondo! L'italiano fuori dal podio!

    08:33

  4. Marquez con la sua classica gara di controllo, prende la prima posizione e non la lascia fino al traguardo. Secondo Martin, Bastianini terzo davanti a Moreira. Caduta nel primo giro per Alex Marquez, Acosta e Di Giannantonio.

    08:24

  5. VINCE MARQUEZ! Secondo Martin in volata su Bastianini!

    08:23

  6. ULTIMO GIRO! Marquez verso la vittoria, Moreira sotto i cinque decimi da Bastianini.

    08:22

  7. GIRO 12. Moreira si sta avvicinando a Bastianini, anche se l'italiano dovrebbe arrivare in fondo senza doversi difendere.

    08:21

  8. GIRO 11. Martin in controllo, Marquez troppo distante per provare il recupero.

    08:21

  10. GIRO 10. Bastianini ora con un ottimo ritmo, che gli ha permesso di staccare il gruppo dei quarti ed avvicinarsi a Martin.

    08:18

  11. GIRO 9. Da dimenticare la gara di Bagnaia, ora dodicesimo visto l'errore di Binder.

    08:17

  12. GIRO 8. Marquez anella due giri importanti e allontana Martin, nel frattempo buone notizie per Di Giannantonio che non sembra aver avuto grosse conseguenze dalla sua caduta.

    08:16

  13. GIRO 7. Si sta avvicinando Martin a Marquez, da capire se il leader é in controllo o lo sfidante ha trovato il giusto ritmo.

    08:13

  14. GIRO 6. In grande difficoltá Bezzecchi con le medie, ora sesto. Idolo di casa Ogura quinto.

    08:12

  16. GIRO 5. Che ritmo per Marc Marquez, nel frattempo continui sorpassi per il quarto posto, con Moreira e Ogura che tallonano Bezzecchi.

    08:09

  17. GIRO 4. Sorpasso di Bastianini su Bezzecchi, cambia la terza posizione.

    08:08

  18. GIRO 3. Bezzecchi all'attacco di Bezzecchi, battaglia tra i due.

    08:06

  19. GIRO 2. Alle spalle di Marquez e Martin i due italiani Bezzecchi e Bastianini, che provano a ricucire.

    08:04

  20. GIRO 1! CADUTA MULTIPLA! Alex Marquez, Di Giannantonio e Acosta a terra!

    08:03

  22. PARTITI! Marquez e Martin subito in battaglia, il primo riesce a prendere la vetta!

    08:03

  23. Warm up in corso tutto pronto per la partenza di questo Gran Premio del Giappone.

    08:00

  24. Jorge Martin si assicura la pole position per questa prima sfida a punti del weekend di Misano, in un prima fila tutta spagnola con Marc Marquez e Pedro Acosta. Bezzecchi quarto, sesto Di Giannantonio.

    07:39

  25. Benvenuti e benvenuti alla Sprint Race del Gran Premio del Giappone, sedicesima tappa di questo Motomondiale.

    22:13

Buongiorno Italia, la MotoGp scende in pista per la prima gara del week end di Motegi, si corre la Sprint del GP di Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2026. Jorge Martin partirà dalla pole, al suo fianco in una prima fila tutta spagnola Marc Marquez e Acosta. Bezzecchi aprirà la seconda fila. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Jorge Martin (306 pt.)
  2. Marc Marquez (294 pt.)
  3. Marco Bezzecchi (264 pt.)
  4. Pedro Acosta (234 pt.)
  5. Fabio Di Giannantonio (230 pt.)

In pole position scatterà Jorge Martin col nuovo record della pista in 1.42:371. Il leader del Mondiale scatterà davanti a Marc Marquez e Acosta. Bezzecchi aprirà la seconda fila seguito da Alex Marquez e Di Giannantonio. Bagnaia, vincitore delle ultime due edizioni della Sprint, scatterà invece dalla 13sima casella non avendo passato il Q1. La Gara Sprint del Gran Premio del Giappone si disputa sul Circuito di Motegi. Sono previsti 12 giri. Partenza in programma alle 8.00 di sabato 3 ottobre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Jorge Martin 1:42.371
Aprilia
2. Marc Marquez 1:42.481
Ducati
3. Pedro Acosta 1:42.493
KTM
2ª fila 4. Marco Bezzecchi 1:42.530
Aprilia
5. Alex Marquez 1:42.546
Ducati
6. Fabio Di Giannantonio 1:42.628
Ducati
3ª fila 7. Enea Bastianini 1:42.669
KTM
8. Raul Fernandez 1:42.741
Aprilia
9. Diogo Moreira 1:42.916
Honda
4ª fila 10. Johann Zarco 1:42.918
Honda
11. Ai Ogura 1:42.933
Aprilia
12. Fabio Quartararo 1:43.059
Yamaha
5ª fila 13. Francesco Bagnaia 1:43.007
Ducati
14. Franco Morbidelli 1:43.136
Ducati
15. Luca Marini 1:43.278
Honda
6ª fila 16. Brad Binder 1:43.399
KTM
17. Fermin Aldeguer 1:43.419
Ducati
18. Somkiat Chantra 1:43.696
Honda
7ª fila 19. Jack Miller 1:43.713
Yamaha
20. Maverick Vinales 1:43.866
KTM
21. Alex Rins 1:43.896
Yamaha
8ª fila 22. Toprak Razgatlioglu 1:44.031
Yamaha
Sprint GP Giappone: Marquez vince di forza, penalità Martin e Bastianini. Moreira 2°, Jorge 3° ed Enea perde il podio Fonte: Ansa

Ordine di arrivo

  1. Marc Marquez
    Ducati Lenovo Team
    00:20:50.376
  2. Diogo Moreira
    Honda LCR
    +00:00:02.754
  3. Jorge Martin
    Aprilia Racing
    +00:00:02.466
  4. Enea Bastianini
    Red Bull KTM Tech3
    +00:00:02.508
  5. Ai Ogura
    SuperFile Trackhouse MotoGP Team
    +00:00:05.992
  6. Marco Bezzecchi
    Aprilia Racing
    +00:00:06.984
  7. Johann Zarco
    Honda LCR
    +00:00:08.088
  8. Raul Fernandez
    SuperFile Trackhouse MotoGP Team
    +00:00:08.817
  9. Fabio Quartararo
    Monster Energy Yamaha MotoGP
    +00:00:10.586
  10. Fermin Aldeguer
    BK8 Gresini Racing MotoGP
    +00:00:11.129
  11. Luca Marini
    Honda HRC Castrol
    +00:00:13.632
  12. Franco Morbidelli
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
    +00:00:15.209
  13. Alex Rins
    Monster Energy Yamaha MotoGP
    +00:00:19.873
  14. Somkiat Chantra
    Honda HRC Castrol
    +00:00:19.983
  15. Maverick Vinales
    Red Bull KTM Tech3
    +00:00:20.469
  16. Jack Miller
    Prima Pramac Yamaha MotoGP
    +00:00:21.894
  17. Toprak Razgatlioglu
    Prima Pramac Yamaha MotoGP
    +00:00:38.442
  18. Brad Binder
    Red Bull KTM Factory Racing
    +00:00:41.284
  19. Francesco Bagnaia
    Ducati Lenovo Team
    RITIRATO
  20. Pedro Acosta
    Red Bull KTM Factory Racing
    RITIRATO
  21. Alex Marquez
    BK8 Gresini Racing MotoGP
    RITIRATO
  22. Fabio Di Giannantonio
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
    RITIRATO
Japanese GP - Mobility Resort Motegi 03/10/2026
Mobility Resort Motegi

Altri dati:

  • Ora inizio: 08:00
  • Circuito: Mobility Resort Motegi
  • Città: Motegi
  • Nazione: Giappone
  • Lunghezza giro: 4.8 KM

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