Per la prima volta Raul Fernandez partirà davanti a tutti. C’è lui con l’Aprilia Trackhouse in pole nel sabato di Mandalika in cui la MotoGP torna in pista per la Sprint del GP d’Indonesia, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2026. Alle sue spalle Bezzecchi, Di Gianntonio e i duellanti per il titolo, Marc Marquez e Martin; scatterà 10° Bagnaia. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Jorge Martin (333 pt.)
- Marc Marquez (331 pt.)
- Marco Bezzecchi (284 pt.)
- Pedro Acosta (243 pt.)
- Ai Ogura (237 pt.)
Prima pole in carriera in top class per Raul Fernandez con l’Aprilia Trackhouse davanti a quella ufficiale di Bezzecchi e alla Ducati VR46 di Di Giannantonio. In seconda fila i due rivali per il titolo separati da soli due punti in classifica: Marc Marquez parte 4°, Martin 5° e poi ancora Aldeguer, Ogura, Alex Marquez, Acosta e decimo Pecco Bagnaia. La Gara Sprint del Gran Premio d’Indonesia si disputa sul Circuito di Mandalika. Sono previsti 13 giri. Partenza in programma alle 9.00 di sabato 10 ottobre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1ª fila
|1. Raul Fernandez 1:28.852
Aprilia
|2. Marco Bezzecchi 1:28.961
Ducati
|3. Fabio Di Giannantonio 1:29.048
Ducati
|2ª fila
|4. Marc Marquez 1:29.118
Ducati
|5. Jorge Martin 1:29.152
Aprilia
|6. Fermin Aldeguer 1:29.232
Ducati
|3ª fila
|7. Ai Ogura 1:29.279
Aprilia
|8. Alex Marquez 1:29.386
Ducati
|9. Pedro Acosta 1:29.408
KTM
|4ª fila
|10. Francesco Bagnaia 1:29.501
Ducati
|11. Franco Morbidelli 1:29.790
Ducati
|12. Fabio Quartararo 1:29.837
Yamaha
|5ª fila
|13. Alex Rins 1:29.834
Yamaha
|14. Enea Bastianini 1:29.879
KTM
|15. Luca Marini 1:30.037
Honda
|6ª fila
|16. Brad Binder 1:30.248
KTM
|17. Jack Miller 1:30.357
Yamaha
|18. Maverick Vinales 1:30.504
KTM
|7ª fila
|19. Toprak Razgatlioglu 1:30.532
Yamaha
|20. Johann Zarco 1:30.703
Honda
|21. Diogo Moreira 1:30.725
Honda
|8ª fila
|22. Aleix Espargarò 1:31.067
Honda