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MotoGP diretta live Sprint GP d'Indonesia: Fernandez parte in pole davanti a Bezzecchi, Diggia, Marquez e Martin

Il racconto in diretta della Gara Sprint GP d'Indonesia, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Si corre sul Circuito di Mandalika. Sono previsti 13 giri. Partenza in programma alle 9.00 di sabato 10 ottobre 2026

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Inizio alle ore 09:00

Cronaca in diretta

  1. LA CLASSIFICA - 1. Jorge Martin 333 punti; 2. Marc Marquez 331; 3. Marco Bezzecchi 284; 4. Pedro Acosta 243; 5. Ai Ogura 237; 6. Fabio Di Giannantonio 230; 7. Raul Fernandez 216; 8. Francesco Bagnaia 164; 9. Alex Marquez 158; 10. Fermin Aldeguer 122.

    08:08

  2. I PUNTI ALLE SPRINT - Ricordiamo che, nelle Sprint, vengono distribuiti punti fino al 9° posto. 12 punti al vincitore e così via. Sprint che potrebbero essere determinanti, da qui alla fine, soprattutto in una lotta serratissima tra Jorge Martin e Marc Marquez che si presentano a questo week end divisi da soli due punti.

    08:08

  4. LA GRIGLIA - Prima fila: Raul Fernandez, Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio. Seconda fila: Marc Marquez, Jorge Martin, Fermin Aldeguer. Terza fila: Ai Ogura, Alex Marquez, Pedro Acosta. Quarta fila: Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, Fabio Quartararo.

    08:04

  5. RAUL FERNANDEZ IN POLE - Nella notte, italiana, ci sono state le qualifiche con pole - un po' a sorpresa - di Raúl Fernández che ha fermato il crono in 1'28''852. Questa è solo la prima pole in carriera per lo spagnolo in MotoGP che ha preceduto, di 109 millesimi, Bezzecchi. Di Giannantonio chiude la prima fila, poi Marquez e Martin che si sono inseguiti e marcati a vicenda per tutte le qualifiche.

    08:03

  6. Buongiorno a tutti gli appassionati di MotoGP. Siamo sul circuito di Mandalika, in Indonesia, per la 17a tappa del Motomondiale 2026. Si parte quest'oggi con la Sprint Race.

    07:59

Per la prima volta Raul Fernandez partirà davanti a tutti. C’è lui con l’Aprilia Trackhouse in pole nel sabato di Mandalika in cui la MotoGP torna in pista per la Sprint del GP d’Indonesia, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2026. Alle sue spalle Bezzecchi, Di Gianntonio e i duellanti per il titolo, Marc Marquez e Martin; scatterà 10° Bagnaia. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Jorge Martin (333 pt.)
  2. Marc Marquez (331 pt.)
  3. Marco Bezzecchi (284 pt.)
  4. Pedro Acosta (243 pt.)
  5. Ai Ogura (237 pt.)

Prima pole in carriera in top class per Raul Fernandez con l’Aprilia Trackhouse davanti a quella ufficiale di Bezzecchi e alla Ducati VR46 di Di Giannantonio. In seconda fila i due rivali per il titolo separati da soli due punti in classifica: Marc Marquez parte 4°, Martin 5° e poi ancora Aldeguer, Ogura, Alex Marquez, Acosta e decimo Pecco Bagnaia. La Gara Sprint del Gran Premio d’Indonesia si disputa sul Circuito di Mandalika. Sono previsti 13 giri. Partenza in programma alle 9.00 di sabato 10 ottobre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Raul Fernandez 1:28.852
Aprilia
2. Marco Bezzecchi 1:28.961
Ducati
3. Fabio Di Giannantonio 1:29.048
Ducati
2ª fila 4. Marc Marquez 1:29.118
Ducati
5. Jorge Martin 1:29.152
Aprilia
6. Fermin Aldeguer 1:29.232
Ducati
3ª fila 7. Ai Ogura 1:29.279
Aprilia
8. Alex Marquez 1:29.386
Ducati
9. Pedro Acosta 1:29.408
KTM
4ª fila 10. Francesco Bagnaia 1:29.501
Ducati
11. Franco Morbidelli 1:29.790
Ducati
12. Fabio Quartararo 1:29.837
Yamaha
5ª fila 13. Alex Rins 1:29.834
Yamaha
14. Enea Bastianini 1:29.879
KTM
15. Luca Marini 1:30.037
Honda
6ª fila 16. Brad Binder 1:30.248
KTM
17. Jack Miller 1:30.357
Yamaha
18. Maverick Vinales 1:30.504
KTM
7ª fila 19. Toprak Razgatlioglu 1:30.532
Yamaha
20. Johann Zarco 1:30.703
Honda
21. Diogo Moreira 1:30.725
Honda
8ª fila 22. Aleix Espargarò 1:31.067
Honda

MotoGP diretta live Sprint GP d'Indonesia: Fernandez parte in pole davanti a Bezzecchi, Diggia, Marquez e Martin Fonte: ANSA

Posizioni

Indonesian GP - Pertamina Mandalika International Circuit 10/10/2026
Pertamina Mandalika International Circuit

Altri dati:

  • Ora inizio: 09:00
  • Circuito: Pertamina Mandalika International Circuit
  • Città: Central Lombok Regency
  • Nazione: Indonesia
  • Lunghezza giro: 4.3 KM

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