RAUL FERNANDEZ IN POLE - Nella notte, italiana, ci sono state le qualifiche con pole - un po' a sorpresa - di Raúl Fernández che ha fermato il crono in 1'28''852. Questa è solo la prima pole in carriera per lo spagnolo in MotoGP che ha preceduto, di 109 millesimi, Bezzecchi. Di Giannantonio chiude la prima fila, poi Marquez e Martin che si sono inseguiti e marcati a vicenda per tutte le qualifiche.

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