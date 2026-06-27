Virgilio Sport
MOTO MOTOGP LIVE

Sprint Assen: Fernandez-Ogura doppietta Aprilia Trackhouse. Podio Diggia, Bezzecchi 4°, Bagnaia penalizzato

Il racconto in diretta della Gara Sprint del GP d'Olanda, decimo appuntamento del Mondiale 2026 della Motogp. Si corre sul Circuito di Assen. Sono previsti 13 giri. Partenza in programma alle 15.00 di sabato 27 giugno 2026

Ultimo aggiornamento:

Festa Aprilia, festa Trackhouse. La Sprint di Assen incorona la moto di Noale ma non la scuderia ufficiale bensì il team satellite che fa doppietta con Raul Fernandez a bissare il successo del Mugello, e Ogura a confermare il 2° posto di Brno. Sul podio l’unica Ducati in mezzo a quattro Aprilia, quella di Fabio Di Giannantonio.

Poi ancora RS-GP, quelle ufficiali di Bezzecchi e Martin partito dalla pole ma svanito giro dopo giro. Comunque davanti alle Ducati ufficiali di Bagnaia che ha provato invano a passare Martinator nel finale, e Marc Marquez. Pecco però è stato retrocesso 7° alle spalle del compagno di scuderia per un track limits proprio all’ultima tornata. Un punticino per Acosta nono dopo un errore inziziale.

SPRINT ASSEN – Ogura sorprenda Martin in partenza ma è un attimo perché Martinator si riporta subito in testa. Anche Raul Fernandez passa Ogura mentre Diggia sorprende Bezzecchi al 4° posto. Bagnaia parte male si ritrova 7° e in lotta con Marc Marquez. Cade Mir, come troppo spesso gli capita e Acosta va lunga perdendo un botto di posizioni.

Diggia è on fire, passa Ogura e sale 3°. Raul Fernandez non è da meno, all’inizio del 4° giro supera Martin e va in testa. Martinator sembra in crisi e viene passato da Di Giannantonio e Ogura lottando col giapponese, anche il Bez si iscrive alla bagarre tra Aprilia.

A 5 giri dalla fine Ogura ne ha di più, attacca e passa Diggia. Due Aprilia Trackhouse davanti mentre Bezzecchi prova a risalire dopo il duello con Martin, altro scontro fratricida in casa Ducati con Bagnaia davanti a Marquez. Non succede più nulla o quasi negli ultimi giri salvo un tentativo di Pecco all’ultimo giro su Martin, chiuso. Festa Aprilia, festa Trackhouse per la gioia di Davide Brivio.

Il racconto della gara

  1. Grazie per aver seguito la diretta scritta della Sprint Race del GP d'Olanda e arrivederci a domani per la gara lunga.

    15:29

  2. Bezzecchi guadagna un punto su Martin in classifica mondiale mentre Di Giannantonio guadagna su entrambi ma resta terzo. Ogura si avvicina invece a Marc Marquez nella lotta per il quarto posto.

    15:29

  4. Lo spagnolo dell'Aprilia Trackhouse, digerisce al meglio l'annullamento del miglior giro nelle qualifiche, scatta benissimo al via, lascia sfogare Martin e lo passa imponendo un ritmo infernale per tutti. Dietro di lui tiene solo il compagno Ai Ogura che completa una splendida doppietta per il team satellite della casa di Noale. Di Giannantonio strappa un podio prezioso, subito davanti a Bezzecchi e Martin. Bagnaia precede Marc Marquez nella lotta intestina tra Ducati ufficiali.

    15:27

  5. BANDIERA A SCACCHI! Fernandez vince ad Assen su Ogura e Di Giannantonio, poi Bezzecchi, Martin, Bagnaia, Marquez, Bastianini, Acosta e Quartararo a completare la top ten.

    15:23

  6. ULTIMO GIRO! Sette decimi per Fernandez che si avvia verso la vittoria in questa gara sprint.

    15:22

  7. GIRO 12. Sei decimi di vantaggio per Fernandez sul compagno Ogura. Di Giannantonio tiene per ora il terzo posto su Bezzecchi mentre Martin è assediato da Bagnaia e Marquez.

    15:22

  8. GIRO 11. Caduta di Morbidelli che termina la propria gara nella ghiaia, così come Mir in precedenza.

    15:21

  10. GIRO 10. Giro veloce di Ogura che sta dando tutto per andare a riprendere Fernandez, lo spagnolo però conserva otto decimi sul compagno.

    15:20

  11. GIRO 10. Bezzecchi punta deciso Di Giannantonio per andare a prendersi il podio. Arriva anche il giro veloce per il leader del Mondiale.

    15:19

  12. GIRO 9. Ogura passa il Diggia ma si trova a oltre un secondo dal compagno di team Trackhouse. Dominio momentaneo per l'Aprilia non ufficiale.

    15:18

  13. GIRO 8. Mezzo secondo di margine per Fernandez su Di Giannantonio, risucchiato da Ogura. Bezzecchi viaggia invece con oltre un secondo di ritardo dal giapponese.

    15:16

  14. GIRO 7. Lotta durissima tra Bezzecchi e Martin ma è l'italiano a mettersi davanti con un'entrata al limite del contatto.

    15:14

  16. GIRO 6. Bezzecchi punta Martin per il sorpasso e il quarto posto. Davanti intanto Fernandez e Di Giannantonio provano a fare il vuoto su Ogura.

    15:12

  17. GIRO 5. Martin ora è quarto, superato anche da Ogura e tallonato da Bezzecchi.

    15:11

  18. GIRO 4. DIGGIA SECONDO! Sorpasso su Martin e inseguimento a Fernandez, ora primo con tre decimi di vantaggio.

    15:10

  19. GIRO 3. Fernandez infila Martin all'ultima chicance e passa primo sul traguardo. Di Giannantonio fa lo stesso su Ogura e si porta sul podio virtuale. Bezzecchi è sempre quinto, inseguito dalle Ducati di Marquez e Bagnaia.

    15:08

  20. GIRO 2. Fernandez salta Ogura e si porta alle spalle di Martin, primo con tre decimi sul connazionale.

    15:06

  22. GIRO 1. Martin passa primo sul traguardo davanti a Ogura e Fernandez, errore invece per Bezzecchi che scivola in quinta posizione, superato anche da Di Giannantonio.

    15:04

  23. PARTITI! Buona partenza di Martin e Bezzecchi ma è Raul Fernandez il primo alla staccata iniziale.

    15:03

  24. Membri dei team che tornano in pitlane, piloti che partono per il formation lap. Siamo a pochissimo dal via!

    15:00

  25. Cielo leggermente coperto sopra il circuito olandese, non sembrano esserci però perturbazoni all'orizzonte.

    14:54

  26. Jorge Martin torna dunque al palo, 616 giorni dopo l'ultima volta, nel 2024 a Phillip Island.

    14:50

  28. Si corre sul tracciato storico di Assen dove nelle qualifiche il più veloce è stato Jorge Martin, davanti a Ogura e Bezzecchi, tutti su Aprilia.

    14:47

  29. Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta della Sprint Race del GP d'Olanda della classe MotoGP.

    14:46

C’è Jorge Martin e ci sono 4 Aprilia davanti a tutti. La MotoGP torna in pista per la Sprint del GP d’Olanda, decimo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Marco Bezzecchi (180 pt.)
  2. Jorge Martin (172 pt.)
  3. Fabio Di Giannantonio (156 pt.)
  4. Marc Marquez (140 pt.)
  5. Ai Ogura (134 pt.)

Dominio assoluto di Aprilia in qualifica. A firmare la pole position è stato Jorge Martin in 1:30.812 che si è messo dietro le altre RS-GP del team Trackhouse di Ogura e Fernandez con in mezzo Marco Bezzecchi a cui è mancato lo spunto dopo essere stato il più veloce nelle tre sessioni sin qui disputate.

Beffa per Raul Fernandez a cui è stato cancellato per track limits il tempo di 1:30.700 che gli sarebbe valso la pole. Ducati battuta su tutta la linea: Bagnaia 5° è la prima Desmosedici davanti a Diggia e Marc Marquez a cui sono stati cancellati un paio di tempi, poi Acosta a cui si è spenta la Ktm per ben due volte. Nono Quartararo passato per il Q1.

La Gara Sprint del Gran Premio d’Olanda si disputa sul Circuito di Assen. Sono previsti 13 giri. Partenza in programma alle 15.00 di sabato 27 giugno 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Jorge Martin 1:30.812
Aprilia
2. Ai Ogura 1:30.823
Aprilia
3. Marco Bezzecchi 1:30.845
Aprilia
2ª fila 4. Raul Fernandez 1:30.925
Aprilia
5. Francesco Bagnaia 1:30.930
Ducati
6. Fabio Di Giannantonio 1:30.955
Ducati
3ª fila 7. Marc Marquez 1:31.131
Ducati
8. Pedro Acosta 1:31.224
KTM
9. Fabio Quartararo 1:31.316
Yamaha
4ª fila 10. Joan Mir 1:31.504
Honda
11. Enea Bastianini 1:31.604
KTM
12. Alex Marquez s.t.
Ducati
5ª fila *13. Franco Morbidelli 1:31.426
Ducati
14. Diogo Moreira 1:31.718
Honda
15. Brad Binder 1:31.922
KTM
6ª fila 16. Alex Rins 1:32.085
Yamaha
17. Luca Marini 1:32.162
Honda
18. Jack Miller 1:32.367
Yamaha
7ª fila 19. Maverick Vinales 1:32.790
KTM
20. Augusto Fernandez 1:32.887
Yamaha
21. Cal Crutchlow 1:32.978
Honda
8ª fila 22. Toprak Razgatlioglu 1:33.125
Yamaha
  • Morbidelli penalizzato di tre posizioni sulla griglia per la gara di domenica per impeding a Enea Bastianini
  • Aldeguer non corrererà la Sprint e il Gp
Sprint Assen: Fernandez-Ogura doppietta Aprilia Trackhouse. Podio Diggia, Bezzecchi 4°, Bagnaia penalizzato Fonte: Getty

Ordine di arrivo

  1. Raul Fernandez
    SuperFile Trackhouse MotoGP Team
    00:20:05.310
  2. Ai Ogura
    SuperFile Trackhouse MotoGP Team
    +00:00:00.362
  3. Fabio Di Giannantonio
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
    +00:00:01.131
  4. Marco Bezzecchi
    Aprilia Racing
    +00:00:02.161
  5. Jorge Martin
    Aprilia Racing
    +00:00:04.591
  6. Marc Marquez
    Ducati Lenovo Team
    +00:00:04.801
  7. Francesco Bagnaia
    Ducati Lenovo Team
    +00:00:04.652
  8. Enea Bastianini
    Red Bull KTM Tech3
    +00:00:05.237
  9. Pedro Acosta
    Red Bull KTM Factory Racing
    +00:00:09.598
  10. Fabio Quartararo
    Monster Energy Yamaha MotoGP
    +00:00:11.134
  11. Diogo Moreira
    Honda LCR
    +00:00:11.811
  12. Luca Marini
    Honda HRC Castrol
    +00:00:12.983
  13. Alex Marquez
    BK8 Gresini Racing MotoGP
    +00:00:13.102
  14. Brad Binder
    Red Bull KTM Factory Racing
    +00:00:13.414
  15. Alex Rins
    Monster Energy Yamaha MotoGP
    +00:00:14.513
  16. Maverick Vinales
    Red Bull KTM Tech3
    +00:00:15.286
  17. Toprak Razgatlioglu
    Prima Pramac Yamaha MotoGP
    +00:00:19.188
  18. Augusto Fernandez
    Yamaha Factory Racing Team
    +00:00:29.001
  19. Cal Crutchlow
    Honda LCR
    +00:00:29.213
  20. Franco Morbidelli
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
    RITIRATO
  21. Jack Miller
    Prima Pramac Yamaha MotoGP
    RITIRATO
  22. Joan Mir
    Honda HRC Castrol
    RITIRATO
Dutch GP - TT Circuit Assen 27/06/2026
TT Circuit Assen

Altri dati:

  • Ora inizio: 15:00
  • Circuito: TT Circuit Assen
  • Città: Assen
  • Nazione: Olanda
  • Lunghezza giro: 4.54 KM

Ferrara Summer Festival

ULTIME NOTIZIE

 SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio