Virgilio Sport
MOTO MOTOGP LIVE

Diretta live Sprint MotoGP Repubblica Ceca: Diggia, Bagnaia e Bezzecchi agguerriti dietro Ogura in pole

Il racconto in diretta della Gara Sprint del GP di Cechia, nono appuntamento del Mondiale 2026 della MotoGP. Si corre sul Circuito di Brno. Sono previsti 10 giri. Partenza in programma alle 15.00 di sabato 20 giugno 2026

Aggiornamento:

Il racconto della gara

  1. Dalla Sprint Race é tutto, appuntamento a domani con le gare della domenica!

    15:23

  2. Torna a vincere Nuvola Rossa, che si prende la prima posizione in partenza e mantiene per tutta la gara. Ogura secondo, terzo un Marquez che non ha forzato, caduta di Bezzecchi che regala punti a Di Giannantonio (quarto) e Martin (quinto).

    15:23

  4. VINCE BAGNAIA! Che difesa per l'italiano, che riesce a tenersi alle spalle Ogura e Marquez!

    15:22

  5. ULTIMO GIRO! Ogura a tre decisimi, tiene Bagnaia! Alle loro spalle anche Marquez pronto all'attacco!

    15:20

  6. GIRO 9. CADUTA ANCHE PER BEZZECCHI! Il leader finisce fuori pista! Ogura ormai su Bagnaia, ci sará probabile battaglia nell'ultimo giro.

    15:19

  7. GIRO 8. Marquez ormai su Ogura, Bagnaia mantiene ancora il suo mezzo secondo di vantaggio.

    15:16

  8. GIRO 7. CADE ACOSTA! Lo spagnolo stava spingendo ma gli si chiude la moto davanti, finendo nella ghiaia.

    15:14

  10. GIRO 6. Marquez si avvicina ad Ogura, che accorcia su Bagnaia. Gomma soft di Nuvola Rossa che potrebbe cominciare a passare fattura.

    15:13

  11. GIRO 5. Scappa Bagnaia, solo Ogura riesce a tenere, con eufemismo, il suo ritmo.

    15:10

  12. GIRO 4. Di Giannantonio in scia con Marquez, battaglia tra Martin e Acosta!

    15:09

  13. GIRO 3. Che giro di Bagnaia che prova a scappare, Ogura e Marquez alle sue spalle.

    15:07

  14. GIRO 2. CADUTA! Viñales e Moreira scivolano fuori pista!

    15:05

  16. PARTITI! Bagnaia si prende la prima posizione, Ogura alle sue spalle!

    15:03

  17. Warm up in corso, tutto pronto per la partenza!

    15:00

  18. Ci si aspetta dunque una gara molto incerta: Ogura puó rischiare e spingere in questi pochi giri, Bezzecchi e MArquez avranno da sudare per superare la prima fila.

    14:28

  19. A Brno incredibile ed inaspettata pole di Ai Ogura, in prima fila anche Di Giannantonio e Bagnaia. Quarto Bezzecchi, quinto Marc Marquez, solo decimo Jorge Martin.

    14:12

  20. Benvenuti e benvenute alla diretta testuale di questa Sprint Race del Gran Premio della Repubblica Ceca.

    14:10

C’è il giapponese Ogura in pole position nella Sprint Race del GP di Repubblica Ceca, nono appuntamento del Mondiale 2026 che si corre sulla pista di Brno. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Marco Bezzecchi (180 pt.)
  2. Jorge Martin (160 pt.)
  3. Fabio Di Giannantonio (138 pt.)
  4. Pedro Acosta (132 pt.)
  5. Marc Marquez (108 pt.)

A sorpresa ma non tanto visto il miglior tempo al venerdì, Ai Ogura ha fatto la sua prima position in MotoGP. Il giapponese dell’Aprilia Trackhouse ha messo in fila tre italiani: Di Giannantonio, Bagnaia che partiranno con lui in prima fila, e poi Bezzecchi e Marc Marquez 5° in griglia dopo che il suo primo time attack era stato cancellato per un track limits.

Dalla seconda fila col Bez e Marc, scatterà anche Diogo Moreira altra piacevole sorpresa di giornata con la Honda LCR. A chiudere la top ten Raul Fernandez Acosta, Morbidelli passato dal Q1 al pari di Martin che scatterà decimo e domenica in gara dovrà scontare due long lap penalty.

La Gara Sprint del Gran Premio di Cechia si disputa sul Circuito di Brno. Sono previsti 10 giri. Partenza in programma alle 15.00 di sabato 20 giugno 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

Diretta live Sprint MotoGP Repubblica Ceca: Diggia, Bagnaia e Bezzecchi agguerriti dietro Ogura in pole Fonte: ANSA

Ordine di arrivo

  1. Francesco Bagnaia
    Ducati Lenovo Team
    00:18:55.527
  2. Ai Ogura
    SuperFile Trackhouse MotoGP Team
    +00:00:00.241
  3. Marc Marquez
    Ducati Lenovo Team
    +00:00:00.794
  4. Fabio Di Giannantonio
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
    +00:00:02.905
  5. Jorge Martin
    Aprilia Racing
    +00:00:06.404
  6. Raul Fernandez
    SuperFile Trackhouse MotoGP Team
    +00:00:07.440
  7. Enea Bastianini
    Red Bull KTM Tech3
    +00:00:08.110
  8. Fermin Aldeguer
    BK8 Gresini Racing MotoGP
    +00:00:10.195
  9. Brad Binder
    Red Bull KTM Factory Racing
    +00:00:10.984
  10. Joan Mir
    Honda HRC Castrol
    +00:00:11.103
  11. Toprak Razgatlioglu
    Prima Pramac Yamaha MotoGP
    +00:00:13.497
  12. Franco Morbidelli
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
    +00:00:14.942
  13. Fabio Quartararo
    Monster Energy Yamaha MotoGP
    +00:00:15.038
  14. Jack Miller
    Prima Pramac Yamaha MotoGP
    +00:00:16.151
  15. Alex Rins
    Monster Energy Yamaha MotoGP
    +00:00:23.535
  16. Cal Crutchlow
    Honda LCR
    RITIRATO
  17. Marco Bezzecchi
    Aprilia Racing
    RITIRATO
  18. Luca Marini
    Honda HRC Castrol
    RITIRATO
  19. Pedro Acosta
    Red Bull KTM Factory Racing
    RITIRATO
  20. Diogo Moreira
    Honda LCR
    RITIRATO
  21. Maverick Vinales
    Red Bull KTM Tech3
    RITIRATO
Czech GP - Automotodrom Brno 20/06/2026
Automotodrom Brno

Altri dati:

  • Ora inizio: 15:00
  • Circuito: Automotodrom Brno
  • Città: Brno
  • Nazione: Czech Republic
  • Lunghezza giro: 5.4 KM

Suzuki

ULTIME NOTIZIE

 SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio