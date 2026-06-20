Diretta live Sprint MotoGP Repubblica Ceca: Diggia, Bagnaia e Bezzecchi agguerriti dietro Ogura in pole

Il racconto della gara

Ci si aspetta dunque una gara molto incerta: Ogura puó rischiare e spingere in questi pochi giri, Bezzecchi e MArquez avranno da sudare per superare la prima fila.

Torna a vincere Nuvola Rossa, che si prende la prima posizione in partenza e mantiene per tutta la gara. Ogura secondo, terzo un Marquez che non ha forzato, caduta di Bezzecchi che regala punti a Di Giannantonio (quarto) e Martin (quinto).

C’è il giapponese Ogura in pole position nella Sprint Race del GP di Repubblica Ceca, nono appuntamento del Mondiale 2026 che si corre sulla pista di Brno. La classifica piloti è attualmente così composta:

Marco Bezzecchi (180 pt.) Jorge Martin (160 pt.) Fabio Di Giannantonio (138 pt.) Pedro Acosta (132 pt.) Marc Marquez (108 pt.)

A sorpresa ma non tanto visto il miglior tempo al venerdì, Ai Ogura ha fatto la sua prima position in MotoGP. Il giapponese dell’Aprilia Trackhouse ha messo in fila tre italiani: Di Giannantonio, Bagnaia che partiranno con lui in prima fila, e poi Bezzecchi e Marc Marquez 5° in griglia dopo che il suo primo time attack era stato cancellato per un track limits.

Dalla seconda fila col Bez e Marc, scatterà anche Diogo Moreira altra piacevole sorpresa di giornata con la Honda LCR. A chiudere la top ten Raul Fernandez Acosta, Morbidelli passato dal Q1 al pari di Martin che scatterà decimo e domenica in gara dovrà scontare due long lap penalty.

La Gara Sprint del Gran Premio di Cechia si disputa sul Circuito di Brno. Sono previsti 10 giri. Partenza in programma alle 15.00 di sabato 20 giugno 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica: