Cronaca in diretta

Benvenuti e benvenute alla diretta testuale della Sprint Race di questo Gran Premio di San Marino, la quattordicesima tappa di questo Motomondiale.

Al Misano World Circuit Marco Simoncelli, dedicato alla leggenda del Motociclismo, ci si aspetta una gara molto combattuta: pole position di Bezzecchi davanti a Marc Marquez e Aldeguer, quinto Martin. Solo quattordicesimo Bagnaia.

Bagnaia che comunque guadagna una posizione per la penalizzazione a Zarco, che si era qualificato undicesimo: Nuvola Rossa partirá dunque dalla tredicesima posizione.

C’è Marco Bezzecchi in pole davanti a Marc Marquez nella griglia di partenza della Sprint Race del GP di San Marino, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:

Jorge Martin (256 pt.) Marc Marquez (237 pt.) Marco Bezzecchi (232 pt.) Fabio Di Giannantonio (208 pt.) Ai Ogura (203 pt.)

Marco Bezzecchi si prende la pole position con record della pista in 1:29.982, davanti a Marc Marquez che nel tentativo di fare meglio del Bez è andato lungo all’ultimo tentativo. In prima fila ci va Fermin Aldeguer con la Ducati Gresini. Dalla seconda fila Di Giannantonio, Martin e un ottimo Marini con la Honda. Continua l’incubo di Pecco Bagnaia fuori in Q1 e nervoso dopo non essere riuscito a trovare un giro pulito. La crisi continua

La Gara Sprint del Gran Premio di San Marino si disputa sul Circuito di Misano Adriatica. Sono previsti 13 giri. Partenza in programma alle 15.00 di sabato 12 settembre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Marco Bezzecchi 1:29.982

Aprilia 2. Marc Marquez 1:30.180

Ducati 3. Fermin Aldeguer 1:30.350

Ducati 2ª fila 4. Fabio Di Giannantonio 1:30.386

Ducati 5. Jorge Martin 1:30.569

Aprilia 6. Luca Marini 1:30.609

Honda 3ª fila 7. Pedro Acosta 1:30.640

KTM 8. Franco Morbidelli 1:30.643

Ducati 9. Alex Marquez 1:30.696

Ducati 4ª fila 10. Raul Fernandez 1:30.863

Aprilia 11. Johann Zarco 1:30.887

Honda 12. Pol Espargaró 1:31.180

KTM 5ª fila 13. Fabio Quartararo 1:30.799

Yamaha 14. Francesco Bagnaia 1:30.916

Ducati 15. Diogo Moreira 1:30.966

Honda 6ª fila 16. Enea Bastianini 1:31.113

KTM 17. Joan Mir 1:31.149

Honda 18. Jack Miller 1:31.413

Yamaha 7ª fila 19. Brad Binder 1:31.552

KTM 20. Alex Rins 1:31.593

Yamaha 21. Toprak Razgatlioglu 1:32.264

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