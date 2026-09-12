C’è Marco Bezzecchi in pole davanti a Marc Marquez nella griglia di partenza della Sprint Race del GP di San Marino, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Jorge Martin (256 pt.)
- Marc Marquez (237 pt.)
- Marco Bezzecchi (232 pt.)
- Fabio Di Giannantonio (208 pt.)
- Ai Ogura (203 pt.)
Marco Bezzecchi si prende la pole position con record della pista in 1:29.982, davanti a Marc Marquez che nel tentativo di fare meglio del Bez è andato lungo all’ultimo tentativo. In prima fila ci va Fermin Aldeguer con la Ducati Gresini. Dalla seconda fila Di Giannantonio, Martin e un ottimo Marini con la Honda. Continua l’incubo di Pecco Bagnaia fuori in Q1 e nervoso dopo non essere riuscito a trovare un giro pulito. La crisi continua
La Gara Sprint del Gran Premio di San Marino si disputa sul Circuito di Misano Adriatica. Sono previsti 13 giri. Partenza in programma alle 15.00 di sabato 12 settembre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1ª fila
|1. Marco Bezzecchi 1:29.982
Aprilia
|2. Marc Marquez 1:30.180
Ducati
|3. Fermin Aldeguer 1:30.350
Ducati
|2ª fila
|4. Fabio Di Giannantonio 1:30.386
Ducati
|5. Jorge Martin 1:30.569
Aprilia
|6. Luca Marini 1:30.609
Honda
|3ª fila
|7. Pedro Acosta 1:30.640
KTM
|8. Franco Morbidelli 1:30.643
Ducati
|9. Alex Marquez 1:30.696
Ducati
|4ª fila
|10. Raul Fernandez 1:30.863
Aprilia
|11. Johann Zarco 1:30.887
Honda
|12. Pol Espargaró 1:31.180
KTM
|5ª fila
|13. Fabio Quartararo 1:30.799
Yamaha
|14. Francesco Bagnaia 1:30.916
Ducati
|15. Diogo Moreira 1:30.966
Honda
|6ª fila
|16. Enea Bastianini 1:31.113
KTM
|17. Joan Mir 1:31.149
Honda
|18. Jack Miller 1:31.413
Yamaha
|7ª fila
|19. Brad Binder 1:31.552
KTM
|20. Alex Rins 1:31.593
Yamaha
|21. Toprak Razgatlioglu 1:32.264
Yamaha