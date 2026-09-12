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Diretta live Sprint GP San Marino MotoGP a Misano: grande attesa per il duello tra Bezzecchi (in pole) e Marquez

Il racconto in diretta della Gara Sprint GP di San Marino, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Si corre sull'omonimo circuito. Sono previsti 13 giri. Partenza in programma alle 15.00 di sabato 12 settembre 2026

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GIRO -

Gara in corso

  1. Marc Marquez
    Ducati Lenovo Team
  2. Marco Bezzecchi
    Aprilia Racing
  3. Fabio Di Giannantonio
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Cronaca in diretta

  1. PARTITI! Bezzecchi beffato da Marquez, che passa in prima posizione!

    15:02

  2. Warm up in corso, tutto pronto per la partenza di questa Sprint Race!

    15:00

  4. Piloti in pista, ultimi controlli alla moto. Tutto pronto per il warm up.

    14:55

  5. Bagnaia che comunque guadagna una posizione per la penalizzazione a Zarco, che si era qualificato undicesimo: Nuvola Rossa partirá dunque dalla tredicesima posizione.

    14:17

  6. Al Misano World Circuit Marco Simoncelli, dedicato alla leggenda del Motociclismo, ci si aspetta una gara molto combattuta: pole position di Bezzecchi davanti a Marc Marquez e Aldeguer, quinto Martin. Solo quattordicesimo Bagnaia.

    14:16

  7. Benvenuti e benvenute alla diretta testuale della Sprint Race di questo Gran Premio di San Marino, la quattordicesima tappa di questo Motomondiale.

    14:14

C’è Marco Bezzecchi in pole davanti a Marc Marquez nella griglia di partenza della Sprint Race del GP di San Marino, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Jorge Martin (256 pt.)
  2. Marc Marquez (237 pt.)
  3. Marco Bezzecchi (232 pt.)
  4. Fabio Di Giannantonio (208 pt.)
  5. Ai Ogura (203 pt.)

Marco Bezzecchi si prende la pole position con record della pista in 1:29.982, davanti a Marc Marquez che nel tentativo di fare meglio del Bez è andato lungo all’ultimo tentativo. In prima fila ci va Fermin Aldeguer con la Ducati Gresini. Dalla seconda fila Di Giannantonio, Martin e un ottimo Marini con la Honda. Continua l’incubo di Pecco Bagnaia fuori in Q1 e nervoso dopo non essere riuscito a trovare un giro pulito. La crisi continua

La Gara Sprint del Gran Premio di San Marino si disputa sul Circuito di Misano Adriatica. Sono previsti 13 giri. Partenza in programma alle 15.00 di sabato 12 settembre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Marco Bezzecchi 1:29.982
Aprilia
2. Marc Marquez 1:30.180
Ducati
3. Fermin Aldeguer 1:30.350
Ducati
2ª fila 4. Fabio Di Giannantonio 1:30.386
Ducati
5. Jorge Martin 1:30.569
Aprilia
6. Luca Marini 1:30.609
Honda
3ª fila 7. Pedro Acosta 1:30.640
KTM
8. Franco Morbidelli 1:30.643
Ducati
9. Alex Marquez 1:30.696
Ducati
4ª fila 10. Raul Fernandez 1:30.863
Aprilia
11. Johann Zarco 1:30.887
Honda
12. Pol Espargaró 1:31.180
KTM
5ª fila 13. Fabio Quartararo 1:30.799
Yamaha
14. Francesco Bagnaia 1:30.916
Ducati
15. Diogo Moreira 1:30.966
Honda
6ª fila 16. Enea Bastianini 1:31.113
KTM
17. Joan Mir 1:31.149
Honda
18. Jack Miller 1:31.413
Yamaha
7ª fila 19. Brad Binder 1:31.552
KTM
20. Alex Rins 1:31.593
Yamaha
21. Toprak Razgatlioglu 1:32.264
Yamaha

Diretta live Sprint GP San Marino MotoGP a Misano: grande attesa per il duello tra Bezzecchi (in pole) e Marquez Fonte: ANSA

Posizioni

  1. Marc Marquez
    Ducati Lenovo Team
  2. Marco Bezzecchi
    Aprilia Racing
  3. Fabio Di Giannantonio
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
  4. Jorge Martin
    Aprilia Racing
  5. Fermin Aldeguer
    BK8 Gresini Racing MotoGP
  6. Pedro Acosta
    Red Bull KTM Factory Racing
  7. Luca Marini
    Honda HRC Castrol
  8. Franco Morbidelli
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
  9. Alex Marquez
    BK8 Gresini Racing MotoGP
  10. Raul Fernandez
    SuperFile Trackhouse MotoGP Team
  11. Johann Zarco
    Honda LCR
  12. Pol Espargaro
    Red Bull KTM Tech3
  13. Fabio Quartararo
    Monster Energy Yamaha MotoGP
  14. Francesco Bagnaia
    Ducati Lenovo Team
  15. Diogo Moreira
    Honda LCR
  16. Enea Bastianini
    Red Bull KTM Tech3
  17. Joan Mir
    Honda HRC Castrol
  18. Jack Miller
    Prima Pramac Yamaha MotoGP
  19. Brad Binder
    Red Bull KTM Factory Racing
  20. Alex Rins
    Monster Energy Yamaha MotoGP
  21. Toprak Razgatlioglu
    Prima Pramac Yamaha MotoGP
San Marino GP - Misano World Circuit Marco Simoncelli 12/09/2026
Misano World Circuit Marco Simoncelli

Altri dati:

  • Ora inizio: 15:00
  • Circuito: Misano World Circuit Marco Simoncelli
  • Città: Misano Adriatico
  • Nazione: Italia
  • Lunghezza giro: 4.23 KM

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