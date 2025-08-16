Virgilio Sport
MotoGP Austria: Bezzecchi pole capolavoro dal Q1, Alex e Bagnaia in prima fila. Marc Marquez cade, solo quarto

La cronaca in tempo reale delle qualifiche del Gp di Austria, tredicesima prova del mondiale di MotoGP 2025 che si corre sul tracciato di Red Bull Ring

Ultimo aggiornamento:

Luca Fusco

Luca Fusco

Giornalista

Giornalista multimediale.

Riassunto dell'evento

Grandissima pole position di Marco Bezzecchi che partendo dal Q1 ha battuto tutti e partirà al pole della Sprint e del Gran Premio d’Austria. In prima fila con lui c’è un Marquez ma non Marc solo quarto ma Alex e poi Pecco Bagnaia. Non una buona qualifica invece per il leader del Mondiale che si è rialzato nel primo time attack e poi non è riuscito a trovare il giro perfetto con tanto di caduta in Q2 dopo aver primeggiato in fp1, pre qualifiche ed fp2. Scatterà in seconda fila davanti a Bastianini e Aldeguer.

Il Bez si era preso il Q2 con Enea Bastianini dopo un Q1 tirato fino all’ultimo giro, non ce la fanno Luca Marini terzo (partirà 13°) e Jorge Martin quarto, poi Di Giannantonio e Quartararo. Stoico Vinales che ha provato a fare un solo giro ma ha chiuso ultimo, resta in forse per la Sprint e il Gp

Il racconto della giornata

  1. live
    A DOPO!!!

    Col Bez in pole position ci diamo appuntamento alle 15 per la Sprint Race del Gp di Austria!

    R…ESTATE CON VIRGILIO SPORT!!!!

    11:46
  2. live
    BEZZECCHI IN POLE!!!

    Grandissima pole position di Marco Bezzecchi che partendo dal Q1 ha battuto tutti e partirà al pole della Sprint e del Gran Premio d’Austria. In prima fila con lui c’è un Marquez ma non Marc solo quarto ma Alex e poi Pecco Bagnaia. Non una buona qualifica invece per il leader del Mondiale che si è rialzato nel primo time attack e poi non è riuscito a trovare il giro perfetto con tanto di caduta in Q2 dopo aver primeggiato in fp1, pre qualifiche ed fp2. Scatterà in seconda fila davanti a Bastianini e Aldeguer.

    11:37
  4. q2
    2° TIME ATTACK!

    Seguiamo tutto live time:

    1. Marco Bezzecchi in POLE 1.28.060
    2. Alex Marquez
    3. Bagnaia
    4. Marc Marquez
    5. Bastianini
    6. Aldeguer
    7. Acosta
    11:26
  5. live
    ACOSTA SENZA BENZINA

    Pedro Acosta è rimasto senza benzina in pista e con la moto in folle ha percorso un largo tratto della pista, pure del paddock dall’interno per poi entrare nei box dalle spalle, tutto in diretta, al fine di prendere la seconda moto il prima possibile

    11:26
  6. q2
    1° TIME ATTACK

    Primo time attack davvero interlocutorio, in tanti a cominciare da Marc Marquez che si è rialzato e con lui tutti quelli che lo seguivano, hanno fatto tempi alti

    1. Bezzecchi 1.28.5
    2. Morbidelli
    3. Bagnaia
    4. Mir
    5. Bastianini
    6. Mir
    7. Zarco
    8. Binder
    9. Alex Marquez
    10. Marc Marquez che si è rialzato
    11:20
  7. q2
    CACCIA ALLA POLE!

    Inizia l’ultima parte delle qualifiche, ultimi 15′ per dare la caccia alla pole position!

    11:18
  8. live
    VINALES NON CE LA FA!

    Prevedibile, alla fine Maverick Vinales si è arreso al dolore, dopo aver provato un giro in fp2 e un time attack solamente in Q1 lo spagnolo della Ktm ha alzato bandiera bianca e darà forfait per il dolore che si porta dietro da prima della sosta

    11:17
  10. q2
    TUTTO PRONTO PER LA POLE

    Tra pochi istanti si torna in pista per l’ultima volta in mattinata, i migliori 12 si giocano la pole, ecco chi sono:

     piloti che si giocheranno la pole al Red Bull Ring

    • Zarco
    • Morbidelli
    • Bastianini  (dal Q2)
    • Raul Fernandez
    • Binder
    • Mir
    • Acosta
    • Aldeguer
    • Bagnaia
    • Bezzecchi (dal Q2)
    • Alex Marquez
    • Marc Marquez
    11:13
  11. q1
    ENEA E BEZ IN Q2!

    Enea Bastianini e Marco Bezzecchi si prendono gli ultimi due posti per il Q2 dopo un Q1 tirato fino all’ultimo giro, non ce la fanno Luca Marini terzo (partirà 13°) e Jorge Martin quarto, poi Di Giannantonio e Quartararo. Stoico Vinales che ha provato a fare un solo giro ma ha chiuso ultimo, resta in forse per la Sprint e il Gp

    11:08
  12. q1
    2° TIME ATTACK!
    1. BASTIANINI scalza Martin dal q2
    2. Bezzecchi si migliora e conferma il q2
    3. Marini sale 3° ma non basta
    4. Martin
    5. Quartararo
    6. Diggia
    11:04
  13. live
    STOICO VINALES!

    Maverick ci prova, scende in pista per un solo giro veloce, stoico!

    11:03
  14. Q1
    PRIMO TIME ATTACK
    1. Bezzecchi
    2. Martin
    3. Bastianini
    4. Diggia
    5. Quartararo
    6. Marini
    10:56
  16. q1
    VIA ALLE QUALIFICHE!

    Iniziano le qualifiche con il Q1, in palio due posti per il Q2, in pista tra gli altri Marini, Martin, Diggia, Bez, insomma parecchi big:

    • Martin
    • Marini
    • Vinales
    • Quartararo
    • Bastianini
    • Rins
    • Miller
    • Di Giannantonio
    • Bezzecchi
    • Ogura
    • Oliveira
    10:51
  17. fp2
    MARC DAVANTI, BENE PECCO!

    Resta il miglior tempo di Marc Marquez in queste ultime prove libere ma nel finale prima Acosta e poi Bagnaia avvicinano lo spagnolo promettendo battaglia per la pole. A tra poco con il Q1

    10:45
  18. fp2
    CADE ZARCO

    stavolta brutta caduta nel finale delle fp2, a terra ci finisce rovinosamente Zarco che resta un po’ piegato su stesso prima di rialzarsi e tornare verso ai box in scooter

    10:41
  19. fp2
    ULTIMI 5 MINUTI

    Siamo agli sgoccioli delle fp2, c’è sempre Marquez davanti con un tempo fatto subito a inizio sessione 1.28.7 che nessuno ha saputo migliorare, Bagnaia e Bezzecchi gli sono dietro, poi il fratello Alex

    10:37
  20. fp2
    LUNGO DI RINS

    Finisce un attimo fuori pista anche Alex Rins, parecchi errori in queste fp2

    10:33
  22. fp2
    ACOSTA A TERRA!

    Caduta per Pedro Acosta in curva 1, Pedro è ripartito senza problemi!

    10:27
  23. fp2

    Bagnaia si migliora e sale in 2^ posizione, a 4 decimi da Marc Marquez, terzo tempo per Bezzecchi

    10:25
  24. live
    VINALES KO?

    Non ci sono buone notizie dal box Ktm per Maverick Vinales che ieri aveva saltato le pre qualifiche per il forte dolore che si porta dietro da prima della sosta, lo spagnolo è appena rientrato ai box dopo un giro di proiva ma sembra dolorante

    Nicolas Guyon (Ktm Tech3) ai microfoni di Sky: “Non siamo positivi, si è svegliato con dolore e potrebbe essere l’ultimo giro del suo weekend”

    10:22
  25. fp2
    MIR LUNGO

    Uscita di pista senza cadere per Joan Mir, rientrato in pista!

    10:20
  26. fp2

    Marc Marquez subito davanti a tutti in 1:29.557

    10:17
  28. fp2
    MILLER FERMO 5'

    Fp2 iniziate per tutti ma solo per Jack Miller con 5 minuti di ritardo: penalità che gli è stata inflitta ieri per aver proseguito in traiettoria nonostante una fumata bianca evidente dal posteriore

    10:17
  29. fp2
    VIA ALLE LIBERE2

    Semaforo verde in pista in Stiria, si parte con la seconda e ultima sessione di prove libere!

    10:12
  30. pre
    Q1 E Q2

    Questi i qualificati per il Q2: Marc Márquez, Acosta, Bagnaia, Álex Márquez, Raúl Fernández, Mir, Morbidelli, Zarco, Aldeguer e Brad Binder.

    Al Q1 invece si giocheranno due posti in Q2 i seguenti piloti: Bastianini, Ogura, Marini, Quartararo, Di Giannantonio, Jorge Martín, Rins, Bezzecchi, Oliveira, Miller e Viñales.

    10:10
  31. pre
    MARC-DIGGIA CHE RISCHIO

    Marquez è stato poi protagonista di un missunderstanding con Di Giannantonio, i due provando la partenza sono finiti troppo vicini, gomito a gomito nel senso vero della parola

    10:01
  32. pre
    MARQUEZ OK

    Ha cominciato dove aveva finito prima della sosta Marc Marquez. Miglior tempo in fp1 e poi nelle prequalifiche per il dominatore del Mondiale che al pomeriggio di Ferragosto ha preceduto Pedro Acosta e Bagnaia apparso abbastanza pimpante sulla pista che lo ha visto trionfare nelle ultime tre occasioni

    09:58
  34. Ciao a tutti!
    BENVENUTI!

    Amici di Virgilio Sport buongiorno, buon sabato e benvenuti alla diretta live delle qualifiche del Gran Premio di Austria, 13sima prova del Mondiale MotoGP! Sarà un sabato come sempre pieno quello della classe regina, si comincia a breve con la seconda e ultima sessione di prove libere, alle 10.10 e poi subito dopo il Q1 e Q2 con in palio la pole in vista della Sprint Race del pomeriggio alle 15!

    RESTATE CON NOI!

    09:42

  36. Vacanze finite. Il Motomondiale è tornato in sella. Dopo un mese circa di ferie il carrozzone della MotoGP ha riacceso i motori in Stiria per il Gran Premio d’Austria. Dieci gare alla fine di un Mondiale che appare già segnato con la vittoria nelle tasche di Marc Marquez.

    Proprio sul Red Bull Ring lo spagnolo proverà a sfatare uno degli ultimi tabu non avendoci mai vinto.

    Sarà anche una delle ultime chiamate per Pecco Bagnaia atteso ogni volta alla svolta. Ma viste le ultime corse potrebbe essere terreno di caccia per Aprilia con un Bezzecchi in gran spolvero e un Martin in crescendo. Senza dimenticare la Ktm in forma con Pedro Acosta.

    La MotoGP riparte dall’Austria

    Con 120 punti di vantaggio a 10 gare dalla fine Marc Marquez può dormire sonni tranquilli in questa seconda parte del Mondiale MotoGP che riparte dopo la sosta estiva dalla Stiria per il Gran Premio d’Austria. Lo spagnolo al Red Bull Ring cercherà di far cadere uno degli ultimi tabu della sua carriera su una pista che lo ha visto sempre battuto, anche negli anni dei titoli con Honda, proprio contro le Ducati, portate al trionfo da Dovizioso.

    L’Austria dovrebbe, la speranza è sempre l’ultima a morire, sancire il risveglio di Bagnaia. Qui Pecco ci ha vinto per ben tre volte di fila nelle ultime stagioni. Ma come vale per Marquez il discorso del tabu, al contrario vale per il campione torinese che è piombato quest’anno in una crisi profonda, tecnica e non solo, dal quale non sembra riuscire a venire fuori. Tanto da non riuscire ad emergere nemmeno in quelle piste dove è sempre andato forte.

MotoGP Austria: Bezzecchi pole capolavoro dal Q1, Alex e Bagnaia in prima fila. Marc Marquez cade, solo quarto Fonte: Ansa

