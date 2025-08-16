MotoGP Austria: Bezzecchi pole capolavoro dal Q1, Alex e Bagnaia in prima fila. Marc Marquez cade, solo quarto

Ultimo aggiornamento: 16-08-2025 12:08

Riassunto dell'evento

Grandissima pole position di Marco Bezzecchi che partendo dal Q1 ha battuto tutti e partirà al pole della Sprint e del Gran Premio d’Austria. In prima fila con lui c’è un Marquez ma non Marc solo quarto ma Alex e poi Pecco Bagnaia. Non una buona qualifica invece per il leader del Mondiale che si è rialzato nel primo time attack e poi non è riuscito a trovare il giro perfetto con tanto di caduta in Q2 dopo aver primeggiato in fp1, pre qualifiche ed fp2. Scatterà in seconda fila davanti a Bastianini e Aldeguer.

Il Bez si era preso il Q2 con Enea Bastianini dopo un Q1 tirato fino all’ultimo giro, non ce la fanno Luca Marini terzo (partirà 13°) e Jorge Martin quarto, poi Di Giannantonio e Quartararo. Stoico Vinales che ha provato a fare un solo giro ma ha chiuso ultimo, resta in forse per la Sprint e il Gp

Abbonati e segui in tempo reale la MotoGP su NOW