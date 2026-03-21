GP Brasile diretta Sprint Race: MotoGP LIVE Goiania, buco in pista. Si parte alle 19.20, Diggi in pole

La MotoGP torna in pista per la Gara Sprint del GP del Brasile, secondo appuntamento del mondiale 2026. C’è la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio in pole position davanti a Marco Bezzecchi e Marc Marquez. Bagnaia invece parte solo 11°. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Pedro Acosta (32 pt.)
- Marco Bezzecchi (25 pt.)
- Raul Fernandez (23 pt.)
- Jorge Martin (18 pt.)
- Ai Ogura (17 pt.)
Passato dal Q1 Fabio Di Giannantonio si è preso la pole position del Gran Premio del Brasile MotoGP. Il pilota romano fa 1:17.410 e precede l’Aprilia di Marco Bezzecchi pure lui passato dal Q1, e la Ducati ufficiale di Marc Marquez. Pasticcia ancora Pecco Bagnaia che cade a inizio Q2 e non riesce più a trovare lo spunto con la seconda moto, chiude e partirà 11°. Dalla seconda fila Quartararo con la Yamaha, le Aprilia di Martin e Ogura.
La Gara Sprint del Gran Premio del Brasile si disputa sul circuito di Goiania. Sono previsti 15 giri. Partenza in programma alle 19.00 di sabato 21 marzo 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
1ª fila 1. Fabio Di Giannantonio 1:17.410
Ducati
2. Marco Bezzecchi 1:17.480
Aprilia
3. Marc Marquez 1:17.491
Ducati
2ª fila 4. Fabio Quartararo 1:17.561
Yamaha
5. Jorge Martin 1:17.630
Aprilia
6. Ai Ogura 1:17.702
Aprilia
3ª fila 7. Fermin Aldeguer 1:17.715
Ducati
8. Alex Marquez 1:17.799
Ducati
9. Pedro Acosta 1:18.034
KTM
4ª fila 10. Johann Zarco 1:18.065
Honda
11. Francesco Bagnaia 1:18.122
Ducati
12. Toprak Razgatlioglu 1:18.422
Yamaha
5ª fila 13. Joan Mir 1:17.710
Honda
14. Diogo Moreira 1:17.812
Honda
15. Franco Morbidelli 1:17.815
Ducati
6ª fila 16. Raul Fernandez 1:17.964
Aprilia
17. Alex Rins 1:17.975
Yamaha
18. Jack Miller 1:18.022
Yamaha
7ª fila 19. Luca Marini 1:18.169
Honda
20. Maverick Viñales 1:18.176
KTM
21. Brad Binder 1:18.237
KTM
8ª fila 22. Enea Bastianini 1:18.479
KTM