GP Brasile diretta Sprint Race: MotoGP LIVE Goiania, buco in pista. Si parte alle 19.20, Diggi in pole

Cronaca in diretta

L'inizio della gara è stato spostato alle 19.20 italiane a causa di un buco che si è aperto nell'asfalto del circuito di Goiania.

La MotoGP torna in pista per la Gara Sprint del GP del Brasile, secondo appuntamento del mondiale 2026. C’è la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio in pole position davanti a Marco Bezzecchi e Marc Marquez. Bagnaia invece parte solo 11°. La classifica piloti è attualmente così composta:

Pedro Acosta (32 pt.) Marco Bezzecchi (25 pt.) Raul Fernandez (23 pt.) Jorge Martin (18 pt.) Ai Ogura (17 pt.)

Passato dal Q1 Fabio Di Giannantonio si è preso la pole position del Gran Premio del Brasile MotoGP. Il pilota romano fa 1:17.410 e precede l’Aprilia di Marco Bezzecchi pure lui passato dal Q1, e la Ducati ufficiale di Marc Marquez. Pasticcia ancora Pecco Bagnaia che cade a inizio Q2 e non riesce più a trovare lo spunto con la seconda moto, chiude e partirà 11°. Dalla seconda fila Quartararo con la Yamaha, le Aprilia di Martin e Ogura.

La Gara Sprint del Gran Premio del Brasile si disputa sul circuito di Goiania. Sono previsti 15 giri. Partenza in programma alle 19.00 di sabato 21 marzo 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Fabio Di Giannantonio 1:17.410

Ducati

2. Marco Bezzecchi 1:17.480

Aprilia

3. Marc Marquez 1:17.491

Ducati

2ª fila 4. Fabio Quartararo 1:17.561

Yamaha

5. Jorge Martin 1:17.630

Aprilia

6. Ai Ogura 1:17.702

Aprilia

3ª fila 7. Fermin Aldeguer 1:17.715

Ducati

8. Alex Marquez 1:17.799

Ducati

9. Pedro Acosta 1:18.034

KTM

4ª fila 10. Johann Zarco 1:18.065

Honda

11. Francesco Bagnaia 1:18.122

Ducati

12. Toprak Razgatlioglu 1:18.422

Yamaha

5ª fila 13. Joan Mir 1:17.710

Honda

14. Diogo Moreira 1:17.812

Honda

15. Franco Morbidelli 1:17.815

Ducati

6ª fila 16. Raul Fernandez 1:17.964

Aprilia

17. Alex Rins 1:17.975

Yamaha

18. Jack Miller 1:18.022

Yamaha

7ª fila 19. Luca Marini 1:18.169

Honda

20. Maverick Viñales 1:18.176

KTM

21. Brad Binder 1:18.237

KTM

8ª fila 22. Enea Bastianini 1:18.479

KTM