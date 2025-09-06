Sprint Barcellona: Alex cade e regala la vittoria a Marc Marquez su Quartararo e Di Giannantonio. Ducati campione

Una caduta a 4 giri dalla fine ha regalato a Marc Marquez l’ennesima vittoria di una Sprint nel Gran Premio di Barcellona. A cadere proprio il fratello Alex lanciato verso un successo buttato nella ghiaia nel vero senso della parola. Fa festa Marc sempre più vicino al titolo. Il Mondiale Costruttori è invece della Ducati con largo anticipo. Sul podio a Montmelo salgono anche Quartararo con la Yamaha e Di Giannantonio con la VR46. Giù dal podio le tre Ktm di Acosta, Bastianini e Binder. Rimonta solo parziale per Bagnaia partito 21° che ha chiuso 14° solo per le cadute dei vari Martin che trascina Morbidelli, Aldeguer che butta giù l’incolpevole Bezzecchi.

SPRINT GP BARCELLONA – Alex Marquez parte bene dalla pole, Quartararo alle sue spalle dà battaglia a furor di spallate contro Marc, tra i due si inserisce Pedro Acosta con Diggia spettatore interessato. Qualche problema per Morbidelli che si ritrova in fondo, in zona Bagnaia.

Diggia scavalca Acosta al 3° giro con Zarco che va lungo: Binder e Bastianini ringraziano. Alex prova ad andare via, Marc non sembra d’accordo. Il leader del mondiale si porta fino a tre decimi dal fratello che a metà gara reagisce e ricaccia a oltre un secondo il consanguineo.

All’8° giro, nelle retrovie, Morbidelli e Martin si autoeliminano buttandosi fuori l’un l’altro. Stessa sorte per Bezzecchi che si vede piombare addosso la Ducati di Aldeguer. Bagnaia risale così 15° ma senza passo, senza punti e soprattutto senza sorrisi.

Tante cadute ed il colpo di scena è dietro l’angolo. A 4 giri dalla fine Alex Marquez lanciato verso una comoda vittoria finisce nella ghiaia e lascia campo libero a Marc Marquez di andare a vincere e avvicinare il Mondiale già a Misano. Sul podio con lui Quartararo e Di Giannantonio e poi ben tre Ktm in fila.