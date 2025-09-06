Virgilio Sport
MOTO MOTOGP LIVE

Sprint Barcellona: Alex cade e regala la vittoria a Marc Marquez su Quartararo e Di Giannantonio. Ducati campione

Il racconto in diretta della Gara Sprint del GP di Catalunya, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Si corre sul Circuito di Barcellona. Sono previsti 12 giri. Partenza in programma alle 15.00 di sabato 6 settembre 2025

Ultimo aggiornamento:

Una caduta a 4 giri dalla fine ha regalato a Marc Marquez l’ennesima vittoria di una Sprint nel Gran Premio di Barcellona. A cadere proprio il fratello Alex lanciato verso un successo buttato nella ghiaia nel vero senso della parola. Fa festa Marc sempre più vicino al titolo. Il Mondiale Costruttori è invece della Ducati con largo anticipo. Sul podio a Montmelo salgono anche Quartararo con la Yamaha e Di Giannantonio con la VR46. Giù dal podio le tre Ktm di Acosta, Bastianini e Binder. Rimonta solo parziale per Bagnaia partito 21° che ha chiuso 14° solo per le cadute dei vari Martin che trascina Morbidelli, Aldeguer che butta giù l’incolpevole Bezzecchi.

SPRINT GP BARCELLONA – Alex Marquez parte bene dalla pole, Quartararo alle sue spalle dà battaglia a furor di spallate contro Marc, tra i due si inserisce Pedro Acosta con Diggia spettatore interessato. Qualche problema per Morbidelli che si ritrova in fondo, in zona Bagnaia.

Diggia scavalca Acosta al 3° giro con Zarco che va lungo: Binder e Bastianini ringraziano. Alex prova ad andare via, Marc non sembra d’accordo. Il leader del mondiale si porta fino a tre decimi dal fratello che a metà gara reagisce e ricaccia a oltre un secondo il consanguineo.

All’8° giro, nelle retrovie, Morbidelli e Martin si autoeliminano buttandosi fuori l’un l’altro. Stessa sorte per Bezzecchi che si vede piombare addosso la Ducati di Aldeguer. Bagnaia risale così 15° ma senza passo, senza punti e soprattutto senza sorrisi.

Tante cadute ed il colpo di scena è dietro l’angolo. A 4 giri dalla fine Alex Marquez lanciato verso una comoda vittoria finisce nella ghiaia e lascia campo libero a Marc Marquez di andare a vincere e avvicinare il Mondiale già a Misano. Sul podio con lui Quartararo e Di Giannantonio e poi ben tre Ktm in fila.

Il racconto della gara

  1. Grazie per aver seguito la diretta scritta della Sprint Race del GP di Catalogna, arrivederci a domani per le altre classi e per la gara lunga di MotoGP.

    15:32

  2. Ipoteca sul Mondiale per Marc Marquez che tocca quota 467 punti, Alex rimane fermo a 280 mentre Bagnaia aggiunge soli due punti ai 226 coi quali si era presentato in Catalogna. Zero anche per Bezzecchi, ne approfittano Acosta e Di Giannantonio per avvicinarsi al quarto posto occupato dal pilota dell'Aprilia.

    15:31

  4. Secondo podio consecutivo per Fabio Di Giannantonio in una gara sprint, stavolta chiude un gradino più in basso rispetto alla gara dell'Ungheria. Secondo podio stagionale nelle sprint per Quartararo dopo il terzo posto ottenuto al Sachsenring.

    15:29

  5. Proprio quando sembrava ormai fatta per Alex Marquez, lo spagnolo perde l'anteriore e finisce nella ghiaia della curva 10. Ne approfitta il fratello Marc che vince la 14esima gara sprint della propria stagione e regala matematicamente il titolo costruttori alla Ducati.

    15:26

  6. BANDIERA A SCACCHI! Marquez vince la gara sprint, secondo un ottimo Quartararo davanti a Di Giannantonio. Acosta vince la volata per il quarto posto tra le KTM su Bastianini e Binder. Zarco, Marini, Ogura e Oliveira completano la top ten. Bagnaia chiude 14esimo.

    15:24

  7. ULTIMO GIRO! Marc Marquez è a un passo dal trionfo davanti al proprio pubblico, sul podio al momento ci sono Quartararo e Di Giannantonio.

    15:22

  8. GIRO 11. Continua il duello tra le tre KTM Red Bull per il quarto posto, per ora lo sta vincendo Acosta.

    15:21

  10. GIRO 10. Doppio sorpasso di Bastianini che infila Binder e Acosta portandosi al quarto posto, poi arriva la risposta dello spagnolo che si rimette davanti all'italiano. Intanto davanti Marc Marquez ha campo libero con 1"4 di vantaggio su Quartararo.

    15:22

  11. GIRO 9. CADUTA DI ALEX MARQUEZ! Epilogo incredibile per lo spagnolo che stava guidando la gara con oltre un secondo sul fratello Marc!

    15:18

  12. GIRO 8. A terra anche Bezzecchi e Aldeguer! Lo spagnolo prova l'ingresso all'interno ma perde l'anteriore e travolge l'italiano.

    15:16

  13. GIRO 7. Caduta per Morbidelli e Martin che chiudono nella ghiaia la propria gara.

    15:15

  14. GIRO 6. Sale a sette decimi il vantaggio di Alex Marquez sul fratello. Dietro intanto c'è gran bagarre per il nono e decimo posto tra Bezzecchi, Marini e Aldeguer.

    15:14

  16. GIRO 5. Situazione cristallizzata con Alex sempre a condurre con mezzo secondo su Marc, poi Quartararo, Di Giannantonio, Acosta, Binder, Bastianini e Zarco.

    15:12

  17. GIRO 4. Ritmo insostenibile per tutti gli altri quello imposto dai fratelli Marquez, sempre con Alex a condurre su Marc.

    15:10

  18. GIRO 3. Stessi tempi per i due al comando, Quartararo è sempre terzo ma ora è tallonato da Di Giannantonio.

    15:08

  19. GIRO 2. Quattro decimi di vantaggio per Alex Marquez sul fratello Marc che è riuscito a mettersi dietro Quartararo, anche dopo un leggereo contatto tra i due.

    15:07

  20. GIRO 1. Lotta durissima tra Quartararo e Marc Marquez, ne approfitta Alex che guadagna qualche decimo su tutti gli inseguitori.

    15:05

  22. PARTITI! Partenza perfetta di Alex Marquez e del fratello Marc, Quartararo non demorde e si rimette al secondo posto con un sorpasso spettacolare sul leader del mondiale alla terza curva.

    15:03

  23. Piloti impegnati nel giro di ricognizione sui 4660 metri del circuito del Montmelò.

    15:02

  24. E' tutto pronto sul circuito catalano, tra pochissimo ci sarà il via libera il per il giro di ricognizione e la successiva partenza dalla griglia.

    14:58

  25. I piloti dovranno percorrere 12 giri del circuito del Montmelò. L'anno scorso sia la gara corta venne vinta da Aleix Espargarò.

    15:01

  26. Pole position e record della pista per Alex Marquez che ha bruciato tutti nelle qualifiche. Con lui in prima fila ci saranno Fabio Quartararo e, tanto per cambiare, Marc Marquez. Morbidelli è il primo degli italiani e scatterà dalla quarta casella, subito davanti ad Acosta e Di Giannantonio. Malissimo Pecco Bagnaia che dovrà partire 21esimo.

    14:40

  28. Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta della Sprint Race del GP di Catalogna della classe MotoGP.

    14:27

La MotoGP torna in pista con la Sprint del GP di Catalunya, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2025 che si corre sulla pista di Barcellona, Montmelo. Dopo le qualifiche del mattino sarà Alex Marquez a partire in pole davanti a Quartararo e il fratello Alex. Lontanissimo e in crisi profonda Bagnaia, 21°. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Marc Marquez (455 pt.)
  2. Alex Marquez (280 pt.)
  3. Pecco Bagnaia (228 pt.)
  4. Marco Bezzecchi (197 pt.)
  5. Pedro Acosta (164 pt.)

La pole a Barcellona se la prende Alex Marquez con la Ducati Gresini con tanto di record della pista al Montmelo in 1:37.536. In prima fila con lui partirà la Yamaha di Fabio Quartararo passato dal Q1 e il fratello Marc. Dalle seconda invece partiranno: 4° Morbidelli, 5° Acosta con tempo cancellato nel finale e 6° Di Giannantonio. Bezzecchi partirà 12°. Marca male per due campioni del mondo: 18° Jorge Martin e ancora peggio, 21° Pecco Bagnaia in crisi nera.

La Gara Sprint del Gran Premio di Catalunya si disputa sul Circuito di Barcellona. Sono previsti 12 giri. Partenza in programma alle 15.00 di sabato 6 settembre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Alex Marquez Ducati 1:37.536
2. Fabio Quartararo Yamaha 1:37.803
3. Marc Marquez Ducati 1:37.945
2ª fila 4. Franco Morbidelli Ducati 1:38.010
5. Pedro Acosta KTM 1:38.019
6. Fabio Di Giannantonio Ducati 1:38.034
3ª fila 7. Johann Zarco Honda 1:38.155
8. Ai Ogura Aprilia 1:38.166
9. Enea Bastianini KTM 1:38.187
4ª fila 10. Luca Marini Honda 1:38.327
11. Brad Binder KTM 1:38.333
12. Marco Bezzecchi Aprilia 1:38.361
5ª fila 13. Fermin Aldeguer Ducati 1:38.049
14. Jack Miller Yamaha 1:38.105
15. Raul Fernandez Aprilia 1:38.206
6ª fila 16. Miguel Oliveira Yamaha 1:38.210
17. Joan Mir Honda 1:38.214
18. Jorge Martin Aprilia 1:38.405
7ª fila 19. Aleix Espargarò Honda 1:38.446
20. Alex Rins Yamaha 1:38.526
21. Francesco Bagnaia Ducati 1:38.530
8ª fila 22. Maverick Vinales KTM 1:38.531
23. Lorenzo Savadori Aprilia 1:38.658
24. Somkiat Chantra Honda 1:39.377

Sprint Barcellona: Alex cade e regala la vittoria a Marc Marquez su Quartararo e Di Giannantonio. Ducati campione Fonte: ANSA

Ordine di arrivo

  1. Marc Marquez
    Ducati Lenovo Team
    00:19:58.946
  2. Fabio Quartararo
    Monster Energy Yamaha MotoGP Team
    +00:00:01.299
  3. Fabio Di Giannantonio
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
    +00:00:03.653
  4. Pedro Acosta
    Red Bull KTM Factory Racing
    +00:00:05.868
  5. Enea Bastianini
    Red Bull KTM Tech3
    +00:00:05.913
  6. Brad Binder
    Red Bull KTM Factory Racing
    +00:00:05.943
  7. Johann Zarco
    LCR Honda
    +00:00:07.017
  8. Luca Marini
    Honda HRC Castrol
    +00:00:07.346
  9. Ai Ogura
    Trackhouse Racing
    +00:00:08.488
  10. Miguel Oliveira
    Prima Pramac Racing
    +00:00:08.578
  11. Raul Fernandez
    Trackhouse Racing
    +00:00:09.788
  12. Jack Miller
    Prima Pramac Racing
    +00:00:10.165
  13. Joan Mir
    Honda HRC Castrol
    +00:00:11.593
  14. Francesco Bagnaia
    Ducati Lenovo Team
    +00:00:14.463
  15. Alex Rins
    Monster Energy Yamaha MotoGP Team
    +00:00:15.936
  16. Aleix Espargaro
    Honda HRC Castrol
    +00:00:16.909
  17. Maverick Vinales
    Red Bull KTM Tech3
    +00:00:17.040
  18. Somkiat Chantra
    LCR Honda
    +00:00:22.439
  19. Alex Marquez
    BK8 Gresini Racing MotoGP
    RITIRATO
  20. Marco Bezzecchi
    Aprilia Racing
    RITIRATO
  21. Fermin Aldeguer
    BK8 Gresini Racing MotoGP
    RITIRATO
  22. Jorge Martin
    Aprilia Racing
    RITIRATO
  23. Franco Morbidelli
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
    RITIRATO
  24. Lorenzo Savadori
    Aprilia Racing
    RITIRATO
Catalan GP - Circuit de Barcelona-Catalunya 06/09/2025
Circuit de Barcelona-Catalunya

Altri dati:

  • Ora inizio: 15:00
  • Circuito: Circuit de Barcelona-Catalunya
  • Città: Montmelo
  • Nazione: Spagna
  • Lunghezza giro: 4.66 KM

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio