MotoGP Sprint GP Giappone: Bagnaia risorge e trionfa, Marquez alle sue spalle

Dopo una stagione di tregenda, Francesco Bagnaia è riuscito nell’impresa (per quello si tratta, viste tutte le premesse) di tornare alla vittoria. E i prodromi li abbiamo avuti nella splendida pole conquista qui a Motegi, al 17esimo appuntamento di questa stagione di MotoGP in occasione del Gran Premio del Giappone.

Segno del tanto agognato feeling con la GP25 che è stato infin trovato sulla pista nipponica, con Pecco che ha conquistato la Sprint Race dominando dal primo all’ultimo giro, con alle spalle il compagno di squadra Marc Marquez, sempre più vicino al traguardo del settimo titolo iridato in MotoGP, nono mondiale della sua carriera, ottenibile già domani nella gara lunga. Lo spagnolo, da quarto che era, è riuscito a rimontare avendo la meglio sui connazionali Mir e Acosta, con quest’ultimo che ha completato il podio.

Apprensione invece per i piloti Aprilia, ovvero Jorge Martin e Marco Bezzecchi, agganciatisi e caduti nel primo giro.