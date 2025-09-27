MotoGP Sprint GP Giappone: Bagnaia risorge e trionfa, Marquez alle sue spalle
Il racconto in diretta della Gara Sprint del GP del Giappone, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Si corre sul Circuito di Motegi. Sono previsti 12 giri. Partenza in programma alle 8.00 di sabato 27 settembre 2025
Dopo una stagione di tregenda, Francesco Bagnaia è riuscito nell’impresa (per quello si tratta, viste tutte le premesse) di tornare alla vittoria. E i prodromi li abbiamo avuti nella splendida pole conquista qui a Motegi, al 17esimo appuntamento di questa stagione di MotoGP in occasione del Gran Premio del Giappone.
Segno del tanto agognato feeling con la GP25 che è stato infin trovato sulla pista nipponica, con Pecco che ha conquistato la Sprint Race dominando dal primo all’ultimo giro, con alle spalle il compagno di squadra Marc Marquez, sempre più vicino al traguardo del settimo titolo iridato in MotoGP, nono mondiale della sua carriera, ottenibile già domani nella gara lunga. Lo spagnolo, da quarto che era, è riuscito a rimontare avendo la meglio sui connazionali Mir e Acosta, con quest’ultimo che ha completato il podio.
Apprensione invece per i piloti Aprilia, ovvero Jorge Martin e Marco Bezzecchi, agganciatisi e caduti nel primo giro.
Giunti al sesto giro. Vediamo se saranno avvertiti eventuali drop della gomma posteriore adesso.
10:37
Marquez ancora passa ma Mir incrocia e rimane terzo. Bagnaia intanto se ne va con 1,4 secondi su Acosta. Quinto Morbidelli da solo, poi Quartararo guida il gruppo con Marini, Fernandez, Alex Marquez e Ogura decimo.
10:35
Bagnaia risponde! Giro super del pilota italiano che ora ha un secondo di vantaggio su Acosta! Marquez sempre dietro a Mir.
10:35
MARQUEZ ci prova ma Mir incrocia e torna terzo! Intanto Acosta prova a ricucire il gap su Bagnaia!
10:34
ACOSTA PASSA Mir e si porta in seconda posizione! Marquez al momento resta guardingo su Mir.
10:34
Mir fa un attimo da tappo su Acosta e Marquez con Bagnaia che guadagna qualche metro. Quinto sempre Morbidelli, poi Quartararo, Marini, Fernandez, Marquez Alex e Ogura decimo.
10:33
Bagnaia rimane davanti a Mir. Terzo Acosta, poi Marquez, Morbidelli, Quartararo e Marini. Dietro brutto volo Tra Martin e Bezzecchi! Martin si tiene la spalla.
10:32
Piloti in griglia... semafori rossi... VIA! SI PARTE!
10:31
Ci siamo. Giro di ricognizione!
10:31
La scelta di gomme per questa gara sprint viene impostata sulla media soft e sicuramente Bagnaia punta a essere competitivo con la moto con il forcellone 2024 sulla GP25, prestando molta attenzione a Marquez di fianco a lui.
10:30
Questa la griglia di partenza - 1. Bagnaia 2. J. Mir 3. M. Marquez 4. P. Acosta 5. Quartararo 6. Morbidelli 7. Marini 8. A. Marquez 9. Bezzecchi 10. R. Fernandez 11. Zarco 12. Di Giannantonio
10:24
Ma nel weekend che potrebbe incoronare Marquez campione dopo sei anni, gli occhi saranno puntati anche su un Bagnaia che ritorna competitivo.
10:23
Benvenuti e benvenute alla diretta testuale di questa Sprint Race del Gran Premio di Giappone. Marc Marquez si prepara a tornare sul trono del mondo, sei anni dopo la volta precedente. Il catalano ha bisogno di soli tre punti di distacco dal fratello Alex.
10:21
ULTIMO GIRO: Bagnaia vola verso il traguardo conquistando la sua prima Sprint stagionale, con alle sue spalle Marc Marquez. Acosta salva il podio
GIRO 9: Marquez riesce a mettere a segno la sua rimonta: dopo Mir punta su Acosta e riesce ad avere la meglio sul connazionale di Honda. Lo spagnolo si porta a 2.8 dal compagno di squadra Bagnaia
GIRO 8: Tentativo di attacco da parte di Marc Marquez su Mir, ma quest’ultimo dopo essersi fatto superare si riprende a stretto giro il terzo posto
GIRO 7: Il gap tra Bagnaia e Acosta sale a 2.133, Pecco in controllo. Marini duella con Quartararo per la conquista del sesto posto
GIRO 4: Bagnaia firma il giro veloce (1:43.721), alle sue spalle Acosta che riesce ad avere la meglio su Mir. Quarto Marquez
PARTITI! Bagnaia scatta al meglio, ma subito c’è una caduta: Jorge Martin va a contatto con Marco Bezzecchi, i due Aprilia finiscono fuori pista
Warm-up concluso, i piloti si dispongono sulla griglia di partenza.
Sveglia e caffè per la MotoGP che di sabato mattina corre la Sprint del GP del Giappone, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2025. A Motegi Marc Marquez è in odore di titolo, oggi potrebbe arrivare un altro pezzo di iride. La classifica piloti è attualmente così composta:
Marc Marquez (512 pt.)
Alex Marquez (330 pt.)
Pecco Bagnaia (237 pt.)
Marco Bezzecchi (229 pt.)
Pedro Acosta (188 pt.)
Marc ha 182 di vantaggio su Alex. Domani al termine del week end del Gp del Giappone ci saranno ancora 185 punti a disposizione considerano le 5 Sprint e i 5 Gp ancora da disputare fino a fine stagione (37 punti totali in palio per 5 weekend: Indonesia, Australia, Malesia, Portogallo, Valencia). Ne conviene che per vincere matematicamente il Mondiale MotoGP a Marc Marquez serve uscire da Motegi con 3 punti conquistati in più del fratello Alex.
La Gara Sprint del Gran Premio del Giappone si disputa sul Circuito di Motegi. Sono previsti 12 giri. Partenza in programma alle 8.00 di sabato 27 settembre 2025.
Questa invece la griglia di partenza, che vede sorprendentemente Francesco Bagnaia partire addirittura dalla pole (evento a cui non eravamo più abituati in questa stagione, eccezion fatta per Brno):