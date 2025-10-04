Sprint GP Indonesia, fa tutto Bezzecchi: parte male, rimonta e vince in volata su Aldeguer. Marquez 7°, Bagnaia ultimo

Simply the Bez. Un Marco Bezzecchi da paura ha vinto la Sprint del Gran Premio di Indonesia. Ma lo ha fatto con un piccolo grande capolavoro iniziato paradossalemente con una partenza da incubo: 8° alla prima curva dalla pole. Il pilota dell’Aprilia però ha messo giù un ritmo incredibile e a colpi di sorpassi e giri veloci ha passato gli altri compreso Fermin Aldeguer con la Ducati Gresini superato all’ultimo giro e quindi 2°. A podio l’altra Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez.

A punti anche l’altra Gresini di Alex Marquez, le due Honda di Mir e Marini. Solo 7° il neo campione del mondo Marc Marquez che ha dovuto scontare un long lap penalty dopo un sorpasso troppo forzato su Rins. Peggio ha fatto Bagnaia che ha chiuso 14° e ultimo degli arrivati al traguardo nuovamente alle prese con i soliti problemi con la sua Ducati dopo la scorpacciata di Motegi.

SPRINT GP INDONESIA – Bezzecchi parte malissimo dalla pole e si ritrova addirittura 8°. Scatta benissimo invece Aldeguer che va in testa davanti al duo Acosta-Fernandez. Marquez parte benino ma entra troppo deciso su Rins e lo accompagna fuori. Il neo campione del mondo viene così punito con un long lap penalty che sconta subito scivolando in 13° posizione comunque davanti a Bagnaia che è addirittura 18°

Cade Bastianni senza conseguenza mentre Bezzecchi ha cominciato la sua rabbiosa rimonta: passa in sequenza Morbidelli, Alex Marquez e Marini risalento 4°. Altra Ktm giù, al 5° giro, e stavolta è quella di Acosta che era 2°. Bez ora è 3° all’inseguimento di Raul Fernandez.

Marquez e Bagnaia sono invece piantati nelle retrovie. Marc riesce a risalire fino ai margini della zona punti. Pecco non c’è. All’8° giro uno scatenato Bezzecchi supera anche Fernadez e siu mette all’inseguimento di Aldeguer. Bez continua a colpi di giri veloci accorciando il ritardo da Fermin.

Marquez intanto entra in zona punti passando Binder, Diggia e Mobidelli. Marini vince il derby Honda con Marini. Ma il bello è là davanti dove Bezzecchi acchiappa Aldeguer a 2 giri dalla fine. All’ultima tornata arriva il sorpasso della vittoria, Aldeguer prova il controsorpasso ma il Bez ne ha troppo di più e va a vincere.