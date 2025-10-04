Virgilio Sport
Sprint GP Indonesia, fa tutto Bezzecchi: parte male, rimonta e vince in volata su Aldeguer. Marquez 7°, Bagnaia ultimo

Il racconto in diretta della Gara Sprint del GP d'Indonesia, quintultimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Si corre sul Circuito di Mandalika. Sono previsti 13 giri. Partenza in programma alle 9.00 di sabato 4 ottobre 2025

Ultimo aggiornamento:

Simply the Bez. Un Marco Bezzecchi da paura ha vinto la Sprint del Gran Premio di Indonesia. Ma lo ha fatto con un piccolo grande capolavoro iniziato paradossalemente con una partenza da incubo: 8° alla prima curva dalla pole. Il pilota dell’Aprilia però ha messo giù un ritmo incredibile e a colpi di sorpassi e giri veloci ha passato gli altri compreso Fermin Aldeguer con la Ducati Gresini superato all’ultimo giro e quindi 2°. A podio l’altra Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez.

A punti anche l’altra Gresini di Alex Marquez, le due Honda di Mir e Marini. Solo 7° il neo campione del mondo Marc Marquez che ha dovuto scontare un long lap penalty dopo un sorpasso troppo forzato su Rins. Peggio ha fatto Bagnaia che ha chiuso 14° e ultimo degli arrivati al traguardo nuovamente alle prese con i soliti problemi con la sua Ducati dopo la scorpacciata di Motegi.

SPRINT GP INDONESIA – Bezzecchi parte malissimo dalla pole e si ritrova addirittura 8°. Scatta benissimo invece Aldeguer che va in testa davanti al duo Acosta-Fernandez. Marquez parte benino ma entra troppo deciso su Rins e lo accompagna fuori. Il neo campione del mondo viene così punito con un long lap penalty che sconta subito scivolando in 13° posizione comunque davanti a Bagnaia che è addirittura 18°

Cade Bastianni senza conseguenza mentre Bezzecchi ha cominciato la sua rabbiosa rimonta: passa in sequenza Morbidelli, Alex Marquez e Marini risalento 4°. Altra Ktm giù, al 5° giro, e stavolta è quella di Acosta che era 2°. Bez ora è 3° all’inseguimento di Raul Fernandez.

Marquez e Bagnaia sono invece piantati nelle retrovie. Marc riesce a risalire fino ai margini della zona punti. Pecco non c’è. All’8° giro uno scatenato Bezzecchi supera anche Fernadez e siu mette all’inseguimento di Aldeguer. Bez continua a colpi di giri veloci accorciando il ritardo da Fermin.

Marquez intanto entra in zona punti passando Binder, Diggia e Mobidelli. Marini vince il derby Honda con Marini. Ma il bello è là davanti dove Bezzecchi acchiappa Aldeguer a 2 giri dalla fine. All’ultima tornata arriva il sorpasso della vittoria, Aldeguer prova il controsorpasso ma il Bez ne ha troppo di più e va a vincere.

Il racconto della gara

  1. Per oggi è tutto. Appuntamento a domenica 5 ottobre per la gara (a partire dalle 9). Ma la giornata comincia già con le Moto 3, dalle 6, ore italiane.

    09:33

  2. LA CLASSIFICA - Ecco la nuova generale dopo questa Sprint. 1. Marc Marquez 544 punti; 2. Alex Marquez 346; 3. Francesco Bagnaia 274; 4. Marco Bezzecchi 254; 5. Franco Morbidelli 198; 6. Pedo Acosta 195; 7. Fabio Di Giannantonio 183; 8. Fermin Aldeguer 156; 9. Fabio Quartararo 149; 10. Johann Zarco 124.

    09:32

  4. L'ORDINE D'ARRIVO - Vince Bezzecchi davanti a Aldeguer e Raul Fernandez che completa il podio (a 4''). Poi Alex Marquez, Mir, Luca Marini, Marc Marquez, Morbidelli, Di Giannantonio e Oliveira. Bagnaia chiude 14° (e ultimo).

    09:24

  5. VINCE BEZZECCHI. Rimonta super del pilota dell'Aprilia che era finito in 8a posizione dopo una partenza da incubo. Poi, uno dopo l'altro, li ha passati tutti fino al sorpasso su Aldeguer all'ultimo giro.

    09:23

  6. Giro 13. Reagisce Aldeguer che prova il controsorpasso, ma risponde Bezzecchi che chiude la porta.

    09:22

  7. Giro 13. ECCO IL SORPASSO. Va lungo Aldeguer in staccata e Bezzecchi piazza il sorpasso sullo spagnolo.

    09:21

  8. Giro 13. Ultimo giro e ultimi tentativi di rimonta di Bezzecchi che è ormai sugli scarichi di Aldeguer.

    09:21

  10. Giro 12. Bezzecchi recupera ancora. L'italiano è a 0''699 da Aldeguer che prova a tenere.

    09:29

  11. Giro 11. Niente rimonta invece per Alex Marquez nei confronti di Raul Fernandez. Anche perché mancano solo 2 giri. Marc Marquez è 7° intanto davanti a Morbidelli e Di Giannantonio. Bagnaia 15° e ultimo.

    09:18

  12. Giro 11. Aldeguer prova a rispondere ai tempi di Bezzecchi che però lima ancora qualcosa. Solo 8 decimi dividono i due piloti. Intanto finisce a terra Zarco.

    09:18

  13. Giro 10. 1'29''6 per Bezzecchi che piazza un altro giro veloce. Il pilota italiano ha ridotto il ritardo su Aldeguer a 1''4.

    09:16

  14. Giro 9. Di Giannantonio perde tre posizioni in una curva, ne approfitta Marquez per risalire in top 10.

    09:16

  16. Giro 8. ECCO IL SORPASSO. Bezzecchi passa Raul Fernandez e ora deve recuperare 2''1 su Aldeguer che sta comunque spingendo.

    09:14

  17. Giro 8. Anche Aldeguer con un 1'29'' alto e lo spagnolo prova a scappare via considerando la bagarre dietro tra Raul Fernandez e Bezzecchi.

    09:13

  18. Giro 7. Considerando i ritiri di inizio gara, Bagnaia è scivolato addirittura all'ultimo posto di questa Sprint Race.

    09:13

  19. Giro 7. Giro veloce di Bezzecchi con un 1'29'' alto. Il Bez si è già portato sulla scia di Raul Fernandez. Davanti Aldeguer che ha 1''9 di margine su questo duo.

    09:12

  20. Giro 5. Aldeguer ha ora 1''8 di vantaggio su Raul Fernandez e 2''6 su Bezzecchi che ha accelerato dopo essersi lasciato alle spalle Alex Marquez e Marini, che ha perso invece due posizioni in un battito di ciglio. Poi Morbidelli, Binder, Mir, Di Giannantonio e Oliveira. Marc Marquez fuori dalla top 10.

    09:28

  22. Giro 5. ACOSTA PER TERRA. Lo spagnolo si era portato in 2a posizione, ma il pilota della KTM perde l'anteriore e finisce nella ghiaia. Prova, a questo punto, la fuga Fermin Aldeguer che continua a tenersi davanti a tutti.

    09:27

  23. Giro 4. Sorpasso di Bezzecchi e contro sorpasso di Marini che conserva la 4a piazza. Davanti sempre ad Aldeguer che ha 5 decimi di margine su Acosta.

    09:08

  24. Giro 3. Bezzecchi passa Alex Marquez e si porta proprio negli scarichi di Luca Marini. Bezzecchi lanciatissimo in questa serrata rimonta. Marc Marquez riparte dal 13° posto dopo il long lap penalty svolto.

    09:06

  25. Giro 2. Intanto viene subito data una penalità a Marc Marquez che subirà un long lap penalty.

    09:05

  26. Giro 2. Aldeguer davanti ad Acosta che ha appena passato Raul Fernandez. Luca Marini è 4° davanti ad Alex Marquez. Bezzecchi 6° davanti a Marc Marquez e Morbidelli. Poi Binder e Mir a chiudere la top 10.

    09:05

  28. Giro 1. Bezzecchi recupera subito due posizioni e cerca di far partire la rimonta dopo una partenza da incubo. Alle sue spalle c'è Marquez, Bagnaia è 15°.

    09:04

  29. SI PARTE - Non parte benissimo Bezzecchi che viene superato subito da Aldeguer. Marini si mette in fila allo spagnolo. Bezzecchi è scivolato in 8a posizione.

    09:03

  30. Tutto pronto per la partenza della Sprint Race n° 18 della stagione. 13 giri da completare.

    09:02

  31. LA CLASSIFICA - Ricordiamo la top 10 a pochi minuti dall'inizio di questa 18esima Sprint Race stagionale. 1. Marc Marquez 541 punti, 2. Alex Marquez 340; 3. Francesco Bagnaia 274; 4. Marco Bezzecchi 242; 5. Franco Morbidelli 196; 6. Pedro Acosta 195; 7. Fabio Di Giannantonio 182; 8. Fabio Quartararo 149; 9. Fermin Aldeguer 147; 10. Johann Zarco 124.

    08:51

  32. DUCATI COSÌ COSÌ - Al netto però delle motivazioni di Marc Marquez, se andiamo a guardare gli altri tempi di queste qualifiche, le Ducati non hanno entusiasmato in questa prima parte di week end. Sia il team ufficiale, che il team clienti. Bagnaia, per esempio, ha fatto registrare il 16° tempo col crono di 1'29''996.

    08:45

  34. MARQUEZ TRANQUILLO - Se l'è presa in maniera tranquilla Marc Marquez che ha registrato un 1'29''773. Quello dello spagnolo è solo il 9° tempo in pista, ma c'è da dire che Marquez si è appena laureato Campione del mondo. Il pilota della Ducati ha chiuso i giochi matematicamente col 2° posto in Giappone alle spalle di Bagnaia che ha invece vinto il suo secondo GP della stagione dopo quello delle Americhe di inizio anno.

    09:25

  35. POLE DI BEZZECCHI - A firmare la pole è stato proprio Marco Bezzecchi che ha fermato il crono in 1'28''832, registrando il nuovo record della pista indonesiana. Ma, in generale, grande Aprilia finora, col team italiano che piazza ben due suoi piloti in prima fila, considerando il terzo posto di Raul Fernandez (1'29''284). Nel mezzo la Ducati di Fermin Aldeguer.

    08:39

  36. LA GRIGLIA - Ecco la griglia di partenza di questa Sprint Race dopo le qualifiche svolte qualche ora fa. Prima fila: 1. Marco Bezzecchi, 2. Fermin Aldeguer, 3. Raul Fernandez. Seconda fila: 4. Alex Rins, 5. Pedro Acosta, 6. Luca Marini. Terza fila: 7. Alex Marquez, 8. Fabio Quartararo, 9. Marc Marquez. Quarta fila: 10. Miguel Oliveira, 11. Fabio Di Giannantonio, 12. Joan Mir.

    08:37

  37. Buongiorno da Mandalika. A partire dalle 9 seguiremo la Sprint Race del GP di Indonesia, appuntamento n° 18 della stagione 2025 di MotoGP.

    08:33

La MotoGP torna in pista dopo la conquista del campionato da parte di Marc Marquez a Motegi. Si corre la Sprint del GP d’Indonesia, quintultimo appuntamento del Mondiale 2025. E c’è Marco Bezzecchi in pole stratosferico con la sua Aprilia davanti ad Aldeguer e Raul Fernandez. Molto indietro sia il neo campione del mondo che Bagnaia. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Marc Marquez (541 pt.) CAMPIONE
  2. Alex Marquez (340 pt.)
  3. Pecco Bagnaia (274 pt.)
  4. Marco Bezzecchi (242 pt.)
  5. Franco Morbidelli (196 pt.)

Un super Bezzecchi firma la pole position con tanto di nuovo record della pista (in 1:28.832) a Mandalika. Il pilota Aprilia scatterà davanti a una delle poche Ducati pimpanti, quella Gresini di Fermin Aldeguer e poi un’altra Aprilia del team Trackhouse di Raul Fernandez. In seconda fila Rins, Acosta e Marini. I grossi calibri sono tutti nelle retrovie: 7° Alex Marquez, 9° Marc e addirittura 16° Bagnaia che non ha nemmeno superato il Q1.

La Gara Sprint del Gran Premio d’Indonesia si disputa sul Circuito di Mandalika. Sono previsti 13 giri. Partenza in programma alle 9.00 di sabato 4 ottobre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Marco Bezzecchi
Aprilia 1’28″832
2. Fermin Aldeguer
Ducati 1’29″230
3. Raul Fernandez Aprilia 1’29″284
2ª fila 4. Alex Rins
Yamaha 1’29″336
5. Pedro Acosta KTM 1’29″343
6. Luca Marini Honda 1’29″513
3ª fila 7. Alex Marquez
Ducati 1’29″741
8. Fabio Quartararo
Yamaha 1’29″771
9. Marc Marquez Ducati 1’29″773
4ª fila 10. Miguel Oliveira
Yamaha 1’29″851
11. Fabio Di Giannantonio 1’29″884
Ducati
12. Joan Mir Honda 1’29″959
5ª fila 13. Franco Morbidelli
Ducati 1’29″718
14. Jack Miller Yamaha 1’29″957
15. Brad Binder KTM 1’29″996
6ª fila 16. Francesco Bagnaia
Ducati 1’29″996
17. Enea Bastianini
KTM 1’30″242
18. Johann Zarco Honda 1’30″332 1’37″429
7ª fila 19. Somkiat Chantra
Honda 1’30″623		 20. Maverick Vinales KTM 1’30″956

Ordine di arrivo

  1. Marco Bezzecchi
    Aprilia Racing
    00:19:37.047
  2. Fermin Aldeguer
    BK8 Gresini Racing MotoGP
    +00:00:00.157
  3. Raul Fernandez
    Trackhouse Racing
    +00:00:04.062
  4. Alex Marquez
    BK8 Gresini Racing MotoGP
    +00:00:05.832
  5. Joan Mir
    Honda HRC Castrol
    +00:00:08.759
  6. Luca Marini
    Honda HRC Castrol
    +00:00:09.621
  7. Marc Marquez
    Ducati Lenovo Team
    +00:00:09.772
  8. Franco Morbidelli
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
    +00:00:11.980
  9. Fabio Di Giannantonio
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
    +00:00:12.096
  10. Miguel Oliveira
    Prima Pramac Racing
    +00:00:12.988
  11. Brad Binder
    Red Bull KTM Factory Racing
    +00:00:13.312
  12. Jack Miller
    Prima Pramac Racing
    +00:00:15.905
  13. Alex Rins
    Monster Energy Yamaha MotoGP Team
    +00:00:16.226
  14. Francesco Bagnaia
    Ducati Lenovo Team
    +00:00:29.393
  15. Fabio Quartararo
    Monster Energy Yamaha MotoGP Team
    RITIRATO
  16. Johann Zarco
    LCR Honda
    RITIRATO
  17. Pedro Acosta
    Red Bull KTM Factory Racing
    RITIRATO
  18. Enea Bastianini
    Red Bull KTM Tech3
    RITIRATO
  19. Somkiat Chantra
    LCR Honda
    RITIRATO
Indonesian GP - Pertamina Mandalika Circuit 04/10/2025
Pertamina Mandalika Circuit

Altri dati:

  • Ora inizio: 09:00
  • Circuito: Pertamina Mandalika Circuit
  • Città: Central Lombok Regency
  • Nazione: Indonesia
  • Lunghezza giro: 4.3 KM

