MotoGP diretta Sprint Gp Malesia: LIVE Sepang, Bagnaia parte in pole davanti a Alex Marquez e Morbidelli

La MotoGP torna in pista per la Sprint del GP della Malesia, terzultimo appuntamento del Mondiale 2025. C’è Pecco Bagnaia in pole position in una prima fila tutta Ducati con Alex Marquez e Franco Morbidelli. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Marc Marquez (545 pt.) CAMPIONE DEL MONDO
- Alex Marquez (379 pt.)
- Marco Bezzecchi (282 pt.)
- Pecco Bagnaia (274 pt.)
- Pedro Acosta (233 pt.)
L’ennesima resurrezione di Bagnaia che è in pole position a Sepang. Giro capolavoro in 1:57.001 di Pecco, che è partito dal Q1 e con una sola gomma soft a disposizione nel Q2, capovolge la situazione dopo le modifiche sulla Ducat prima delle qualifiche. In prima fila con lui partiranno altre due Desmosedici: quella Gresini di Alex Marquez e quella VR46 di Franco Morbidelli. In seconda fila Quartararo, Acosta e Aldeguer. Solo 14° Bezzecchi eliminato in Q1. La Gara Sprint del GP della Malesia si disputa sul Circuito di Sepang. Sono previsti 10 giri. Partenza in programma alle 9.00 di sabato 25 ottobre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1ª fila
|1. Francesco Bagnaia 1:57.001
Ducati
|2. Alex Marquez 1:57.017
Ducati
|3. Franco Morbidelli 1:57.159
Ducati
|2ª fila
|4. Fabio Quartararo 1:57.195
Yamaha
|5. Pedro Acosta 1:57.363
KTM
|6. Fermin Aldeguer 1:57.439
Ducati
|3ª fila
|7. Joan Mir 1:57.440
Honda
|8. Fabio Di Giannantonio 1:57.522
Ducati
|9. Johann Zarco 1:57.531
Honda
|4ª fila
|10. Alex Rins 1:57.945
Yamaha
|11. Jack Miller 1:57.949
Yamaha
|12. Pol Espargarò 1:43.571
KTM
|5ª fila
|13. Luca Marini 1:57.525
Honda
|14. Marco Bezzecchi 1:57.549
Aprilia
|15. Raul Fernandez 1:57.776
Aprilia
|6ª fila
|16. Miguel Oliveira 1:57.894
Yamaha
|17. Ai Ogura 1:58.034
Aprilia
|18. Brad Binder 1:58.183
KTM
|7ª fila
|19. Enea Bastianini 1:58.189
KTM
|20. Somkiat Chantra 1:58.623
Honda
|21. Lorenzo Savadori 1:58.791
Aprilia
|8ª fila
|22. Michele Pirro 1:59.255
Ducati
|23. Augusto Fernandez 1:59.382
Yamaha