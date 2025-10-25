Virgilio Sport
MotoGP diretta Sprint Gp Malesia: LIVE Sepang, Bagnaia parte in pole davanti a Alex Marquez e Morbidelli

Il racconto in diretta della Gara Sprint del GP della Malesia, terzultimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Si corre sul Circuito di Sepang. Sono previsti 10 giri. Partenza in programma alle 9.00 di sabato 25 ottobre 2025

La MotoGP torna in pista per la Sprint del GP della Malesia, terzultimo appuntamento del Mondiale 2025. C’è Pecco Bagnaia in pole position in una prima fila tutta Ducati con Alex Marquez e Franco Morbidelli. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Marc Marquez (545 pt.) CAMPIONE DEL MONDO
  2. Alex Marquez (379 pt.)
  3. Marco Bezzecchi (282 pt.)
  4. Pecco Bagnaia (274 pt.)
  5. Pedro Acosta (233 pt.)

L’ennesima resurrezione di Bagnaia che è in pole position a Sepang. Giro capolavoro in 1:57.001 di Pecco, che è partito dal Q1 e con una sola gomma soft a disposizione nel Q2, capovolge la situazione dopo le modifiche sulla Ducat prima delle qualifiche. In prima fila con lui partiranno altre due Desmosedici: quella Gresini di Alex Marquez e quella VR46 di Franco Morbidelli. In seconda fila Quartararo, Acosta e Aldeguer. Solo 14° Bezzecchi eliminato in Q1. La Gara Sprint del GP della Malesia si disputa sul Circuito di Sepang. Sono previsti 10 giri. Partenza in programma alle 9.00 di sabato 25 ottobre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Francesco Bagnaia 1:57.001
Ducati
2. Alex Marquez 1:57.017
Ducati
3. Franco Morbidelli 1:57.159
Ducati
2ª fila 4. Fabio Quartararo 1:57.195
Yamaha
5. Pedro Acosta 1:57.363
KTM
6. Fermin Aldeguer 1:57.439
Ducati
3ª fila 7. Joan Mir 1:57.440
Honda
8. Fabio Di Giannantonio 1:57.522
Ducati
9. Johann Zarco 1:57.531
Honda
4ª fila 10. Alex Rins 1:57.945
Yamaha
11. Jack Miller 1:57.949
Yamaha
12. Pol Espargarò 1:43.571
KTM
5ª fila 13. Luca Marini 1:57.525
Honda
14. Marco Bezzecchi 1:57.549
Aprilia
15. Raul Fernandez 1:57.776
Aprilia
6ª fila 16. Miguel Oliveira 1:57.894
Yamaha
17. Ai Ogura 1:58.034
Aprilia
18. Brad Binder 1:58.183
KTM
7ª fila 19. Enea Bastianini 1:58.189
KTM
20. Somkiat Chantra 1:58.623
Honda
21. Lorenzo Savadori 1:58.791
Aprilia
8ª fila 22. Michele Pirro 1:59.255
Ducati		 23. Augusto Fernandez 1:59.382
Yamaha

Malaysian GP - Petronas Sepang International Circuit 25/10/2025
Petronas Sepang International Circuit

  • Ora inizio: 09:00
  • Circuito: Petronas Sepang International Circuit
  • Città: Sepang
  • Nazione: Malaysia
  • Lunghezza giro: 5.54 KM

