MotoGP diretta Sprint Gp Malesia: LIVE Sepang, Bagnaia parte in pole davanti a Alex Marquez e Morbidelli

Cronaca in diretta

La MotoGP torna in pista per la Sprint del GP della Malesia, terzultimo appuntamento del Mondiale 2025. C’è Pecco Bagnaia in pole position in una prima fila tutta Ducati con Alex Marquez e Franco Morbidelli. La classifica piloti è attualmente così composta:

Marc Marquez (545 pt.) CAMPIONE DEL MONDO Alex Marquez (379 pt.) Marco Bezzecchi (282 pt.) Pecco Bagnaia (274 pt.) Pedro Acosta (233 pt.)

L’ennesima resurrezione di Bagnaia che è in pole position a Sepang. Giro capolavoro in 1:57.001 di Pecco, che è partito dal Q1 e con una sola gomma soft a disposizione nel Q2, capovolge la situazione dopo le modifiche sulla Ducat prima delle qualifiche. In prima fila con lui partiranno altre due Desmosedici: quella Gresini di Alex Marquez e quella VR46 di Franco Morbidelli. In seconda fila Quartararo, Acosta e Aldeguer. Solo 14° Bezzecchi eliminato in Q1. La Gara Sprint del GP della Malesia si disputa sul Circuito di Sepang. Sono previsti 10 giri. Partenza in programma alle 9.00 di sabato 25 ottobre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Francesco Bagnaia 1:57.001

Ducati 2. Alex Marquez 1:57.017

Ducati 3. Franco Morbidelli 1:57.159

Ducati 2ª fila 4. Fabio Quartararo 1:57.195

Yamaha 5. Pedro Acosta 1:57.363

KTM 6. Fermin Aldeguer 1:57.439

Ducati 3ª fila 7. Joan Mir 1:57.440

Honda 8. Fabio Di Giannantonio 1:57.522

Ducati 9. Johann Zarco 1:57.531

Honda 4ª fila 10. Alex Rins 1:57.945

Yamaha 11. Jack Miller 1:57.949

Yamaha 12. Pol Espargarò 1:43.571

KTM 5ª fila 13. Luca Marini 1:57.525

Honda 14. Marco Bezzecchi 1:57.549

Aprilia 15. Raul Fernandez 1:57.776

Aprilia 6ª fila 16. Miguel Oliveira 1:57.894

Yamaha 17. Ai Ogura 1:58.034

Aprilia 18. Brad Binder 1:58.183

KTM 7ª fila 19. Enea Bastianini 1:58.189

KTM 20. Somkiat Chantra 1:58.623

Honda 21. Lorenzo Savadori 1:58.791

Aprilia 8ª fila 22. Michele Pirro 1:59.255

Ducati 23. Augusto Fernandez 1:59.382

Yamaha