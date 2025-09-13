MotoGP diretta Sprint Misano LIVE: Marc Marquez va in testa e cade! Strada spianata per Bezzecchi

La MotoGP accende i motori a Misano con la Gara Sprint del GP di San Marino e della Riviera di Rimini, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2025. A partire in pole sarà l’Aprilia di Bezzecchi davanti ad Alex Marquez e Quartararo, Marc in seconda fila precede altri quattro italiani: Morbidelli, Marini, Di Giannatonio e Bagnaia ottavo. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Marc Marquez (487 pt.)
- Alex Marquez (305 pt.)
- Pecco Bagnaia (237 pt.)
- Marco Bezzecchi (197 pt.)
- Pedro Acosta (183 pt.)
Una grandissima pole position per l’Aprilia. A Misano l’ha firmata Marco Bezzecchi con un giro fantastico che l’ha portato a fare meglio di Alex Marquez e Fabio Quartararo che partiranno al suo fianco in prima fila nella Sprint e in gara per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Dalla seconda fila scatteranno Marc Marquez, Morbidelli e Marini. Settimo Diggia, solo ottavo Bagnaia davanti ad Acosta a chiudere la terza fila.
La Gara Sprint del Gran Premio di San Marino si corre sul Circuito di Misano. Sono previsti 13 giri. Partenza in programma alle 15.00 di sabato 13 settembre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1ª fila
|1. Marco Bezzecchi 1:30.134
Aprilia
|2. Alex Marquez 1:30.222
Ducati
|3. Fabio Quartararo 1:30.228
Yamaha
|2ª fila
|4. Marc Marquez 1:30.352
Ducati
|5. Franco Morbidelli 1:30.383
Ducati
|6. Luca Marini 1:30.390
Honda
|3ª fila
|7. Fabio Di Giannantonio 1:30.395
Ducati
|8. Francesco Bagnaia 1:30.414
Ducati
|9. Pedro Acosta 1:30.486
KTM
|4ª fila
|10. Fermin Aldeguer 1:30.616
Ducati
|11. Jorge Martin 1:30.981
Aprilia
|12. Joan Mir* s.t.
Honda
|5ª fila
|13. Miguel Oliveira 1:30.944
Yamaha
|14. Raul Fernandez 1:30.977
Aprilia
|15. Ai Ogura 1:30.977
Aprilia
|6ª fila
|16. Brad Binder 1:31.015
KTM
|17. Maverick Vinales 1:31.087
KTM
|18. Alex Rins 1:31.244
Yamaha
|7ª fila
|19. Johann Zarco 1:31.272
Honda
|20. Enea Bastianini 1:31.364
KTM
|21. Jack Miller 1:31.377
Yamaha
|8ª fila
|22. Augusto Fernandez 1:31.812
Yamaha
|23. Somkiat Chantra 1:32.390
Honda