MotoGP diretta Sprint Misano LIVE: Marc Marquez va in testa e cade! Strada spianata per Bezzecchi

Il racconto in diretta della Gara Sprint del GP di San Marino, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Si corre sul Circuito di Misano. Sono previsti 13 giri. Partenza in programma alle 15.00 di sabato 13 settembre 2025

GIRO 9

Gara in corso

Cronaca in diretta

  1. GIRO 10. Tre giri alla fine, Morbidelli si avvicina a Di Giannantonio: potrebbe esserci battaglia per il terzo posto.

    15:16

  2. GIRO 9. Alex Marquez con il track limits warning, lo spagnolo deve stare attento per non perdere eventuali posizioni per la penalitá.

    15:15

  4. GIRO 8. Bezzecchi torna in prima posizione, secondo Alex Marquez che ha la possibilitá di accorciare sul fratello.

    15:13

  5. GIRO 7. CADUTA PER MARC MARQUEZ! Lo spagnolo, presa la prima posizione, perde il controllo della posteriore e finisce nella ghiaia!

    15:12

  6. GIRO 6. SORPASSO DI MARC MARQUEZ! Lop spagnolo passa Bezzecchi e si prende la prima posizione.

    15:11

  7. GIRO 6. Caduta per Quartararo, scivolato in curva: Di Giannantonio si avvicina al podio.

    15:09

  8. GIRO 5. Che ritmo per Bezzecchi, che sta staccando anche Marc MArquez, ora a piú di mezzo secondo di distacco.

    15:08

  10. GIRO 4. In difficoltá Bagnaia, ora tredicesimo e passato da Zarco.

    15:07

  11. GIRO 3. Giro veloce di Alex Marquez, che sta staccando Quartararo, ora quarto.

    15:06

  12. GIRO 2. Marc all'attacco di un Bezzecchi che peró si sta difendendo bene, terzo Alex Marquez.

    15:04

  13. PARTITI! Subito aggressivo MArc Marquez, secondo alle spalle di Bezzecchi.

    15:03

  14. Warm up in corso, tutto pronto per la partenza di questa Sprint Race.

    14:57

  16. Ricordiamo che questo circuito é dedicato a Marco Simoncelli, pilota amatissimo e scomparso nel 2011.

    14:52

  17. Ottavo Bagnaia, non parteciperá a questa Sprint Race Joan Mir, dopo la caduta nelle pre qualifiche.

    14:30

  18. Benvenuti e benvenute alla diretta testuale di questa Sprint Race del Gran Premio di San Marino. A Misano come sempre grandissima presenza di pubblico, pole position per Bezzecchi davanti ad Alex Marquez, quarto il grande favorito, Marc.

    14:29

La MotoGP accende i motori a Misano con la Gara Sprint del GP di San Marino e della Riviera di Rimini, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2025. A partire in pole sarà l’Aprilia di Bezzecchi davanti ad Alex Marquez e Quartararo, Marc in seconda fila precede altri quattro italiani: Morbidelli, Marini, Di Giannatonio e Bagnaia ottavo. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Marc Marquez (487 pt.)
  2. Alex Marquez (305 pt.)
  3. Pecco Bagnaia (237 pt.)
  4. Marco Bezzecchi (197 pt.)
  5. Pedro Acosta (183 pt.)

Una grandissima pole position per l’Aprilia. A Misano l’ha firmata Marco Bezzecchi con un giro fantastico che l’ha portato a fare meglio di Alex Marquez e Fabio Quartararo che partiranno al suo fianco in prima fila nella Sprint e in gara per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Dalla seconda fila scatteranno Marc Marquez, Morbidelli e Marini. Settimo Diggia, solo ottavo Bagnaia davanti ad Acosta a chiudere la terza fila.

La Gara Sprint del Gran Premio di San Marino si corre sul Circuito di Misano. Sono previsti 13 giri. Partenza in programma alle 15.00 di sabato 13 settembre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Marco Bezzecchi 1:30.134
Aprilia
2. Alex Marquez 1:30.222
Ducati
3. Fabio Quartararo 1:30.228
Yamaha
2ª fila 4. Marc Marquez 1:30.352
Ducati
5. Franco Morbidelli 1:30.383
Ducati
6. Luca Marini 1:30.390
Honda
3ª fila 7. Fabio Di Giannantonio 1:30.395
Ducati
8. Francesco Bagnaia 1:30.414
Ducati
9. Pedro Acosta 1:30.486
KTM
4ª fila 10. Fermin Aldeguer 1:30.616
Ducati
11. Jorge Martin 1:30.981
Aprilia
12. Joan Mir* s.t.
Honda
5ª fila 13. Miguel Oliveira 1:30.944
Yamaha
14. Raul Fernandez 1:30.977
Aprilia
15. Ai Ogura 1:30.977
Aprilia
6ª fila 16. Brad Binder 1:31.015
KTM
17. Maverick Vinales 1:31.087
KTM
18. Alex Rins 1:31.244
Yamaha
7ª fila 19. Johann Zarco 1:31.272
Honda
20. Enea Bastianini 1:31.364
KTM
21. Jack Miller 1:31.377
Yamaha
8ª fila 22. Augusto Fernandez 1:31.812
Yamaha		 23. Somkiat Chantra 1:32.390
Honda

  1. Marco Bezzecchi
    Aprilia Racing
  2. Alex Marquez
    BK8 Gresini Racing MotoGP
  3. Fabio Di Giannantonio
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
  4. Franco Morbidelli
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
  5. Pedro Acosta
    Red Bull KTM Factory Racing
  6. Fermin Aldeguer
    BK8 Gresini Racing MotoGP
  7. Luca Marini
    Honda HRC Castrol
  8. Jorge Martin
    Aprilia Racing
  9. Raul Fernandez
    Trackhouse Racing
  10. Enea Bastianini
    Red Bull KTM Tech3
  11. Johann Zarco
    LCR Honda
  12. Ai Ogura
    Trackhouse Racing
  13. Brad Binder
    Red Bull KTM Factory Racing
  14. Francesco Bagnaia
    Ducati Lenovo Team
  15. Jack Miller
    Prima Pramac Racing
  16. Maverick Vinales
    Red Bull KTM Tech3
  17. Miguel Oliveira
    Prima Pramac Racing
  18. Alex Rins
    Monster Energy Yamaha MotoGP Team
  19. Augusto Fernandez
    Yamaha Factory Racing Team
  20. Somkiat Chantra
    LCR Honda
  21. Marc Marquez
    Ducati Lenovo Team
    RITIRATO
  22. Fabio Quartararo
    Monster Energy Yamaha MotoGP Team
    RITIRATO
San Marino GP - Misano World Circuit Marco Simoncelli 13/09/2025
Misano World Circuit Marco Simoncelli

Altri dati:

  • Ora inizio: 15:00
  • Circuito: Misano World Circuit Marco Simoncelli
  • Città: Misano Adriatico
  • Nazione: Italia
  • Lunghezza giro: 4.23 KM

