MotoGP diretta Sprint Misano LIVE: Marc Marquez va in testa e cade! Strada spianata per Bezzecchi

Cronaca in diretta

Ricordiamo che questo circuito é dedicato a Marco Simoncelli, pilota amatissimo e scomparso nel 2011.

La MotoGP accende i motori a Misano con la Gara Sprint del GP di San Marino e della Riviera di Rimini, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2025. A partire in pole sarà l’Aprilia di Bezzecchi davanti ad Alex Marquez e Quartararo, Marc in seconda fila precede altri quattro italiani: Morbidelli, Marini, Di Giannatonio e Bagnaia ottavo. La classifica piloti è attualmente così composta:

Marc Marquez (487 pt.) Alex Marquez (305 pt.) Pecco Bagnaia (237 pt.) Marco Bezzecchi (197 pt.) Pedro Acosta (183 pt.)

Una grandissima pole position per l’Aprilia. A Misano l’ha firmata Marco Bezzecchi con un giro fantastico che l’ha portato a fare meglio di Alex Marquez e Fabio Quartararo che partiranno al suo fianco in prima fila nella Sprint e in gara per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Dalla seconda fila scatteranno Marc Marquez, Morbidelli e Marini. Settimo Diggia, solo ottavo Bagnaia davanti ad Acosta a chiudere la terza fila.

La Gara Sprint del Gran Premio di San Marino si corre sul Circuito di Misano. Sono previsti 13 giri. Partenza in programma alle 15.00 di sabato 13 settembre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Marco Bezzecchi 1:30.134

Aprilia 2. Alex Marquez 1:30.222

Ducati 3. Fabio Quartararo 1:30.228

Yamaha 2ª fila 4. Marc Marquez 1:30.352

Ducati 5. Franco Morbidelli 1:30.383

Ducati 6. Luca Marini 1:30.390

Honda 3ª fila 7. Fabio Di Giannantonio 1:30.395

Ducati 8. Francesco Bagnaia 1:30.414

Ducati 9. Pedro Acosta 1:30.486

KTM 4ª fila 10. Fermin Aldeguer 1:30.616

Ducati 11. Jorge Martin 1:30.981

Aprilia 12. Joan Mir* s.t.

Honda 5ª fila 13. Miguel Oliveira 1:30.944

Yamaha 14. Raul Fernandez 1:30.977

Aprilia 15. Ai Ogura 1:30.977

Aprilia 6ª fila 16. Brad Binder 1:31.015

KTM 17. Maverick Vinales 1:31.087

KTM 18. Alex Rins 1:31.244

Yamaha 7ª fila 19. Johann Zarco 1:31.272

Honda 20. Enea Bastianini 1:31.364

KTM 21. Jack Miller 1:31.377

Yamaha 8ª fila 22. Augusto Fernandez 1:31.812

Yamaha 23. Somkiat Chantra 1:32.390

Honda