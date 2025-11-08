Virgilio Sport
MOTO MOTOGP LIVE

MotoGP diretta Sprint GP Portogallo, LIVE Portimao: Bezzecchi in pole, Bagnaia in seconda fila

Il racconto in diretta della Gara Sprint del GP del Portogallo, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Si corre sul Circuito di Portimao. Sono previsti 12 giri. Partenza in programma alle 16.00 di sabato 8 novembre 2025

Ultimo aggiornamento:

Aggiorna

Inizio alle ore 16:00

Cronaca in diretta

  1. Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta della Sprint Race del GP del Portogallo. Si corre sul tracciato di Portimao.

    15:42

La MotoGP torna in pista per la Gara Sprint del GP del Portogallo, penultimo appuntamento del Mondiale 2025. C’è l’Aprilia di Marco Bezzecchi in pole davanti ad Acosta e Quartararo con Bagnaia ad aprire la seconda fila con Alex Marquez. La classifica piloti è attualmente questa:

  1. Marc Marquez (545 pt.)
  2. Alex Marquez (413 pt.)
  3. Marco Bezzecchi (291 pt.)
  4. Pecco Bagnaia (286 pt.)
  5. Pedro Acosta (260 pt.)

Un pole position straordinaria per Marco Bezzecchi. Sarà lui a partire davanti a tutti nella Sprint di Portimao e poi nel Gran Premio del Portogallo di domenica. Irresistibile l’Aprilia del Bez che ha bruciato la Ktm di Acosta e la Yamaha di Quartararo passato dal Q1. Solo quarto Pecco Bagnaia che dopo un errore al primo giro del secondo time attack ha tirato fuori un giro last second che gli è valsa la seconda fila con Alex Marquez caduto nel finale e Zarco.

La Gara Sprint del Gran Premio del Portogallo si corre sul Circuito di Portimao. Sono previsti 12 giri. Partenza in programma alle 16.00 di sabato 8 novembre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Marco Bezzecchi 1:37.556
Aprilia
2. Pedro Acosta 1:37.706
KTM
3. Fabio Quartararo 1:37.860
Yamaha
2ª fila 4. Francesco Bagnaia 1:37.935
Ducati
5. Alex Marquez 1:37.987
Ducati
6. Johann Zarco 1:38.059
Honda
3ª fila 7. Joan Mir 1:38.177
Honda
8. Jack Miller 1:38.217
Yamaha
9. Fabio Di Giannantonio 1:38.425
Ducati
4ª fila 10. Pol Espargaró 1:38.449
KTM
11. Fermin Aldeguer 1:38.492
Ducati
12. Ai Ogura 1:38.525
Aprilia
5ª fila 13. Luca Marini 1:39.002
Honda
14. Brad Binder 1:39.360
KTM
15. Franco Morbidelli 1:39.380
Ducati
6ª fila 16. Enea Bastianini 1:39.635
KTM
17. Alex Rins 1:39.654
Yamaha
18. Nicolò Bulega 1:39.674
Ducati
7ª fila 19. Miguel Oliveira 1:39.869
Yamaha
20. Lorenzo Savadori 1:39.903
Aprilia
21. Somkiat Chantra 1:40.201
Honda

MotoGP diretta Sprint GP Portogallo, LIVE Portimao: Bezzecchi in pole, Bagnaia in seconda fila Fonte: ANSA

Posizioni

SPRINT RACE del Portogallo - Autódromo Internacional do Algarve 08/11/2025
Autódromo Internacional do Algarve

Altri dati:

  • Ora inizio: 16:00
  • Circuito: Autódromo Internacional do Algarve
  • Città: Portimao
  • Nazione: Portogallo
  • Lunghezza giro: 4.59 KM

Inglas Vetri

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio