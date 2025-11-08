MotoGP diretta Sprint GP Portogallo, LIVE Portimao: Bezzecchi in pole, Bagnaia in seconda fila

Cronaca in diretta

La MotoGP torna in pista per la Gara Sprint del GP del Portogallo, penultimo appuntamento del Mondiale 2025. C’è l’Aprilia di Marco Bezzecchi in pole davanti ad Acosta e Quartararo con Bagnaia ad aprire la seconda fila con Alex Marquez. La classifica piloti è attualmente questa:

Marc Marquez (545 pt.) Alex Marquez (413 pt.) Marco Bezzecchi (291 pt.) Pecco Bagnaia (286 pt.) Pedro Acosta (260 pt.)

Un pole position straordinaria per Marco Bezzecchi. Sarà lui a partire davanti a tutti nella Sprint di Portimao e poi nel Gran Premio del Portogallo di domenica. Irresistibile l’Aprilia del Bez che ha bruciato la Ktm di Acosta e la Yamaha di Quartararo passato dal Q1. Solo quarto Pecco Bagnaia che dopo un errore al primo giro del secondo time attack ha tirato fuori un giro last second che gli è valsa la seconda fila con Alex Marquez caduto nel finale e Zarco.

La Gara Sprint del Gran Premio del Portogallo si corre sul Circuito di Portimao. Sono previsti 12 giri. Partenza in programma alle 16.00 di sabato 8 novembre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Marco Bezzecchi 1:37.556

Aprilia 2. Pedro Acosta 1:37.706

KTM 3. Fabio Quartararo 1:37.860

Yamaha 2ª fila 4. Francesco Bagnaia 1:37.935

Ducati 5. Alex Marquez 1:37.987

Ducati 6. Johann Zarco 1:38.059

Honda 3ª fila 7. Joan Mir 1:38.177

Honda 8. Jack Miller 1:38.217

Yamaha 9. Fabio Di Giannantonio 1:38.425

Ducati 4ª fila 10. Pol Espargaró 1:38.449

KTM 11. Fermin Aldeguer 1:38.492

Ducati 12. Ai Ogura 1:38.525

Aprilia 5ª fila 13. Luca Marini 1:39.002

Honda 14. Brad Binder 1:39.360

KTM 15. Franco Morbidelli 1:39.380

Ducati 6ª fila 16. Enea Bastianini 1:39.635

KTM 17. Alex Rins 1:39.654

Yamaha 18. Nicolò Bulega 1:39.674

Ducati 7ª fila 19. Miguel Oliveira 1:39.869

Yamaha 20. Lorenzo Savadori 1:39.903

Aprilia 21. Somkiat Chantra 1:40.201

Honda