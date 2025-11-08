MotoGP diretta Sprint GP Portogallo, LIVE Portimao: Bezzecchi in pole, Bagnaia in seconda fila

La MotoGP torna in pista per la Gara Sprint del GP del Portogallo, penultimo appuntamento del Mondiale 2025. C’è l’Aprilia di Marco Bezzecchi in pole davanti ad Acosta e Quartararo con Bagnaia ad aprire la seconda fila con Alex Marquez. La classifica piloti è attualmente questa:
- Marc Marquez (545 pt.)
- Alex Marquez (413 pt.)
- Marco Bezzecchi (291 pt.)
- Pecco Bagnaia (286 pt.)
- Pedro Acosta (260 pt.)
Un pole position straordinaria per Marco Bezzecchi. Sarà lui a partire davanti a tutti nella Sprint di Portimao e poi nel Gran Premio del Portogallo di domenica. Irresistibile l’Aprilia del Bez che ha bruciato la Ktm di Acosta e la Yamaha di Quartararo passato dal Q1. Solo quarto Pecco Bagnaia che dopo un errore al primo giro del secondo time attack ha tirato fuori un giro last second che gli è valsa la seconda fila con Alex Marquez caduto nel finale e Zarco.
La Gara Sprint del Gran Premio del Portogallo si corre sul Circuito di Portimao. Sono previsti 12 giri. Partenza in programma alle 16.00 di sabato 8 novembre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1ª fila
|1. Marco Bezzecchi 1:37.556
Aprilia
|2. Pedro Acosta 1:37.706
KTM
|3. Fabio Quartararo 1:37.860
Yamaha
|2ª fila
|4. Francesco Bagnaia 1:37.935
Ducati
|5. Alex Marquez 1:37.987
Ducati
|6. Johann Zarco 1:38.059
Honda
|3ª fila
|7. Joan Mir 1:38.177
Honda
|8. Jack Miller 1:38.217
Yamaha
|9. Fabio Di Giannantonio 1:38.425
Ducati
|4ª fila
|10. Pol Espargaró 1:38.449
KTM
|11. Fermin Aldeguer 1:38.492
Ducati
|12. Ai Ogura 1:38.525
Aprilia
|5ª fila
|13. Luca Marini 1:39.002
Honda
|14. Brad Binder 1:39.360
KTM
|15. Franco Morbidelli 1:39.380
Ducati
|6ª fila
|16. Enea Bastianini 1:39.635
KTM
|17. Alex Rins 1:39.654
Yamaha
|18. Nicolò Bulega 1:39.674
Ducati
|7ª fila
|19. Miguel Oliveira 1:39.869
Yamaha
|20. Lorenzo Savadori 1:39.903
Aprilia
|21. Somkiat Chantra 1:40.201
Honda