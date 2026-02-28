Diretta Sprint GP Thailandia: MotoGP LIVE Buriram, Bezzecchi parte in pole davanti a Marquez, Bagnaia solo 13°

Il Mondiale MotoGP accende i motori per il primo appuntamento della stagione 2026, si corre la Sprint del Gran Premio della Thailandia sul circuito di Buriram. Nella notte italiana si sono svolte le qualifiche che hanno visto Marco Bezzecchi centrare la prima pole position della stagione, pattirà lui quindi davanti a tutti, con la Ducati di Marc Marquez accanto e l’Aprilia di Raul Fernandez. Inizio in salita per Pecco Bagnaia solo 13°.
Ci siamo, countdown azzerato, granelli di sabbia esauriti nella clessidra. Semaforo verde sul Mondiale MotoGP 2026. Èdi un super Bezzecchi la prima pole position della stagione 2026 di MotoGP. Il pilota Aprilia ha chiuso davanti a Marc Marquez e Raul Fernandez. Di Giannantonio apre la seconda fila, poi Martin e Acosta. 7° Alex Marquez. Out in Q1 Pecco Bagnaia, che scatterà 13°. La Gara Sprint del Gran Premio di Thailandia si disputa sul Circuito di Buriram. Sono previsti 13 giri. Partenza in programma alle 9.00 di sabato 28 febbraio 2026. Questa la griglia di partenza sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1ª fila
|1. Marco Bezzecchi 1:28.692
Aprilia
|2. Marc Marquez 1:28.687
Ducati
|3. Raul Fernandez 1:28.876 Aprilia
|2ª fila
|4. Fabio Di Giannantonio 1:28.918
Ducati
|5. Jorge Martin 1:29.001
Aprilia
|6. Pedro Acosta 1:29.061
KTM
|3ª fila
|7. Alex Marquez 1:29.077
Ducati
|8. Ai Ogura 1:29.211
Aprilia
|9. Franco Morbidelli 1:29.321
Ducati
|4ª fila
|10. Joan Mir 1:29.385
Honda
|11. Johann Zarco 1:29.402
Honda
|12. Brad Binder 1:29.532
KTM
|5ª fila
|13. Francesco Bagnaia 1:29.348
Ducati
|14. Luca Marini 1:29.446
Honda
|15. Diogo Moreira 1:29.489
Honda
|6ª fila
|16. Fabio Quartararo 1:29.683
Yamaha
|17. Maverick Vinales 1:29.774
KTM
|18. Jack Miller 1:29.834
Yamaha
|7ª fila
|19. Alex Rins 1:30.067
Yamaha
|20. Enea Bastianini 1:30.078
KTM
|21. Toprak Razgatlioglu 1:30.165
Yamaha
|8ª fila
|22. Michele Pirro 1:31.361 Ducati