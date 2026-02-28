Virgilio Sport
Diretta Sprint GP Thailandia: MotoGP LIVE Buriram, Bezzecchi parte in pole davanti a Marquez, Bagnaia solo 13°

Il racconto in diretta della Gara Sprint del GP della Thailandia, primo appuntamento del Mondiale 2026 della MotoGP. Si corre sul Circuito di Buriram. Sono previsti 13 giri. Partenza in programma alle 9.00 di sabato 28 febbraio 2026

Il Mondiale MotoGP accende i motori per il primo appuntamento della stagione 2026, si corre la Sprint del Gran Premio della Thailandia sul circuito di Buriram. Nella notte italiana si sono svolte le qualifiche che hanno visto Marco Bezzecchi centrare la prima pole position della stagione, pattirà lui quindi davanti a tutti, con la Ducati di Marc Marquez accanto e l’Aprilia di Raul Fernandez. Inizio in salita per Pecco Bagnaia solo 13°.

Ci siamo, countdown azzerato, granelli di sabbia esauriti nella clessidra. Semaforo verde sul Mondiale MotoGP 2026. Èdi un super Bezzecchi la prima pole position della stagione 2026 di MotoGP. Il pilota Aprilia ha chiuso davanti a Marc Marquez e Raul Fernandez. Di Giannantonio apre la seconda fila, poi Martin e Acosta. 7° Alex Marquez. Out in Q1 Pecco Bagnaia, che scatterà 13°. La Gara Sprint del Gran Premio di Thailandia si disputa sul Circuito di Buriram. Sono previsti 13 giri. Partenza in programma alle 9.00 di sabato 28 febbraio 2026. Questa la griglia di partenza sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Marco Bezzecchi 1:28.692
Aprilia
2. Marc Marquez 1:28.687
Ducati
3. Raul Fernandez 1:28.876 Aprilia
2ª fila 4. Fabio Di Giannantonio 1:28.918
Ducati
5. Jorge Martin 1:29.001
Aprilia
6. Pedro Acosta 1:29.061
KTM
3ª fila 7. Alex Marquez 1:29.077
Ducati
8. Ai Ogura 1:29.211
Aprilia
9. Franco Morbidelli 1:29.321
Ducati
4ª fila 10. Joan Mir 1:29.385
Honda
11. Johann Zarco 1:29.402
Honda
12. Brad Binder 1:29.532
KTM
5ª fila 13. Francesco Bagnaia 1:29.348
Ducati
14. Luca Marini 1:29.446
Honda
15. Diogo Moreira 1:29.489
Honda
6ª fila 16. Fabio Quartararo 1:29.683
Yamaha
17. Maverick Vinales 1:29.774
KTM
18. Jack Miller 1:29.834
Yamaha
7ª fila 19. Alex Rins 1:30.067
Yamaha
20. Enea Bastianini 1:30.078
KTM
21. Toprak Razgatlioglu 1:30.165
Yamaha
8ª fila 22. Michele Pirro 1:31.361 Ducati

Thai GP - Chang International Circuit 28/02/2026
Chang International Circuit

  • Ora inizio: 09:00
  • Circuito: Chang International Circuit
  • Città: Buriram
  • Nazione: Thailand
  • Lunghezza giro: 4.55 KM

