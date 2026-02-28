Diretta Sprint GP Thailandia: MotoGP LIVE Buriram, Bezzecchi parte in pole davanti a Marquez, Bagnaia solo 13°

Cronaca in diretta

Il Mondiale MotoGP accende i motori per il primo appuntamento della stagione 2026, si corre la Sprint del Gran Premio della Thailandia sul circuito di Buriram. Nella notte italiana si sono svolte le qualifiche che hanno visto Marco Bezzecchi centrare la prima pole position della stagione, pattirà lui quindi davanti a tutti, con la Ducati di Marc Marquez accanto e l’Aprilia di Raul Fernandez. Inizio in salita per Pecco Bagnaia solo 13°.

La Gara Sprint del Gran Premio di Thailandia si disputa sul Circuito di Buriram. Sono previsti 13 giri. Partenza in programma alle 9.00 di sabato 28 febbraio 2026. Questa la griglia di partenza sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Marco Bezzecchi 1:28.692

Aprilia 2. Marc Marquez 1:28.687

Ducati 3. Raul Fernandez 1:28.876 Aprilia 2ª fila 4. Fabio Di Giannantonio 1:28.918

Ducati 5. Jorge Martin 1:29.001

Aprilia 6. Pedro Acosta 1:29.061

KTM 3ª fila 7. Alex Marquez 1:29.077

Ducati 8. Ai Ogura 1:29.211

Aprilia 9. Franco Morbidelli 1:29.321

Ducati 4ª fila 10. Joan Mir 1:29.385

Honda 11. Johann Zarco 1:29.402

Honda 12. Brad Binder 1:29.532

KTM 5ª fila 13. Francesco Bagnaia 1:29.348

Ducati 14. Luca Marini 1:29.446

Honda 15. Diogo Moreira 1:29.489

Honda 6ª fila 16. Fabio Quartararo 1:29.683

Yamaha 17. Maverick Vinales 1:29.774

KTM 18. Jack Miller 1:29.834

Yamaha 7ª fila 19. Alex Rins 1:30.067

Yamaha 20. Enea Bastianini 1:30.078

KTM 21. Toprak Razgatlioglu 1:30.165

Yamaha 8ª fila 22. Michele Pirro 1:31.361 Ducati