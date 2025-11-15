MotoGP diretta Sprint GP Valencia LIVE: Bezzecchi parte dalla pole, Bagnaia 16° e arrabbiato

La MotoGP torna in pista per l’ultima Sprint della stagione nel week end del Gran Premio della Comunità Valenciana, ultimo appuntamento del Mondiale 2025. In pole ci sarà Bezzecchi con Alex Marquez e Di Giannantonio in prima fila. Bagnaia rimasto senza benzina nel Q1 partirà 16°. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Marc Marquez (545 pt.)
- Alex Marquez (445 pt.)
- Marco Bezzecchi (323 pt.)
- Pecco Bagnaia (288 pt.)
- Pedro Acosta (285 pt.)
Simply the Bez! A Valencia Marco Bezzecchi si prende l’ultima pole position della stagione, la nona in carriera, la quinta dell’anno per il pilota Aprilia col nuovo record della pista Ricardo Tormo in 1:28.809! Sarà lui a partire al palo nel Gran Premio della Comunità Valenciana. In prima fila anche la Ducati Gresini di Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio.
Continua l’incubo di Pecco Bagnaia, eliminato in Q1 dopo un problema tecnico, rimasto senza benzina, partirà dalla 16^ casella. La Gara Sprint del Gran Premio di Valencia si disputa sul Circuito Ricardo Tormo. Sono previsti 13 giri. Partenza in programma alle 15.00 di sabato 15 novembre. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1ª fila
|1. Marco Bezzecchi 1:28.809
Aprilia
|2. Alex Marquez 1:28.835
Ducati
|3. Fabio Di Giannantonio 1:28.853
Ducati
|2ª fila
|4. Raul Fernandez 1:28.867
Aprilia
|5. Pedro Acosta 1:28.905
KTM
|6. Fabio Quartararo 1:28.978
Yamaha
|3ª fila
|7. Franco Morbidelli 1:29.066
Ducati
|8. Jack Miller 1:29.144
Yamaha
|9. Fermin Aldeguer 1:29.169
Ducati
|4ª fila
|10. Joan Mir 1:29.236
Honda
|11. Johann Zarco 1:29.351
Honda
|12. Ai Ogura 1:29.371
Aprilia
|5ª fila
|13. Luca Marini 1:29.520
Honda
|14. Aleix Espargaró 1:29.526
Honda
|15. Brad Binder 1:29.561
KTM
|6ª fila
|16. Francesco Bagnaia 1:29.584
Ducati
|17. Jorge Martin 1:29.630
Aprilia
|18. Miguel Oliveira 1:29.657
Yamaha
|7ª fila
|19. Alex Rins 1:29.907
Yamaha
|20. Enea Bastianini 1:29.948
KTM
|21. Maverick Viñales 1:29.987
KTM
|8ª fila
|22. Nicolò Bulega 1:30.045
Ducati
|23. Augusto Fernandez 1:30.110
Yamaha
|24. Somkiat Chantra 1:30.257
Honda