MotoGP diretta Sprint GP Valencia LIVE: Bezzecchi parte dalla pole, Bagnaia 16° e arrabbiato

Il racconto in diretta della gara sprint del GP di Valencia, ultimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Si corre sul Circuito Ricardo Tormo. Sono previsti 13 giri. Partenza in programma alle 15.00 di sabato 15 novembre 2025

La MotoGP torna in pista per l’ultima Sprint della stagione nel week end del Gran Premio della Comunità Valenciana, ultimo appuntamento del Mondiale 2025. In pole ci sarà Bezzecchi con Alex Marquez e Di Giannantonio in prima fila. Bagnaia rimasto senza benzina nel Q1 partirà 16°. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Marc Marquez (545 pt.)
  2. Alex Marquez (445 pt.)
  3. Marco Bezzecchi (323 pt.)
  4. Pecco Bagnaia (288 pt.)
  5. Pedro Acosta (285 pt.)

Simply the Bez! A Valencia Marco Bezzecchi si prende l’ultima pole position della stagione, la nona in carriera, la quinta dell’anno per il pilota Aprilia col nuovo record della pista Ricardo Tormo in 1:28.809! Sarà lui a partire al palo nel Gran Premio della Comunità Valenciana. In prima fila anche la Ducati Gresini di Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio.

Continua l’incubo di Pecco Bagnaia, eliminato in Q1 dopo un problema tecnico, rimasto senza benzina, partirà dalla 16^ casella. La Gara Sprint del Gran Premio di Valencia si disputa sul Circuito Ricardo Tormo. Sono previsti 13 giri. Partenza in programma alle 15.00 di sabato 15 novembre. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Marco Bezzecchi 1:28.809
Aprilia
2. Alex Marquez 1:28.835
Ducati
3. Fabio Di Giannantonio 1:28.853
Ducati
2ª fila 4. Raul Fernandez 1:28.867
Aprilia
5. Pedro Acosta 1:28.905
KTM
6. Fabio Quartararo 1:28.978
Yamaha
3ª fila 7. Franco Morbidelli 1:29.066
Ducati
8. Jack Miller 1:29.144
Yamaha
9. Fermin Aldeguer 1:29.169
Ducati
4ª fila 10. Joan Mir 1:29.236
Honda
11. Johann Zarco 1:29.351
Honda
12. Ai Ogura 1:29.371
Aprilia
5ª fila 13. Luca Marini 1:29.520
Honda
14. Aleix Espargaró 1:29.526
Honda
15. Brad Binder 1:29.561
KTM
6ª fila 16. Francesco Bagnaia 1:29.584
Ducati
17. Jorge Martin 1:29.630
Aprilia
18. Miguel Oliveira 1:29.657
Yamaha
7ª fila 19. Alex Rins 1:29.907
Yamaha
20. Enea Bastianini 1:29.948
KTM
21. Maverick Viñales 1:29.987
KTM
8ª fila 22. Nicolò Bulega 1:30.045
Ducati
23. Augusto Fernandez 1:30.110
Yamaha
24. Somkiat Chantra 1:30.257
Honda

Posizioni

Valencia GP - Circuit Ricardo Tormo 15/11/2025
Circuit Ricardo Tormo

Altri dati:

  • Ora inizio: 15:00
  • Circuito: Circuit Ricardo Tormo
  • Città: Valencia
  • Nazione: Spagna
  • Lunghezza giro: 4.01 KM

