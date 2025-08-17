MotoGP GP Austria: Marquez trionfa davanti ad un eccezionale Aldeguer, disfatta per Bagnaia

Il racconto della gara

Pole position per Bezzecchi che scatterà, come già ieri nella sprint, davanti ad Alex Marquez e Pecco Bagnaia. Marc Marquez, vincitore della sprint, parte dalla seconda fila con Bastianini e Aldeguer. In terza ci sono Acosta, Morbidelli e Fernandez, poi Mir, Binder e Zarco. Marini, Martin e Di Giannantonio partono dalla quinta fila.

Prosegue il dominio assoluto di Marc Marquez in classifica mondiale, sono infatti ben 393 i punti ottenuti prima di oggi, 123 più del fratello Alex e 180 di vantaggio su Bagnaia. Bezzecchi è quarto con 162, poi Di Giannantonio con 144 e Morbidelli con 139.

GIRO 1. Bezzecchi passa per primo sul traguardo con qualche decimo di margine su Bagnaia e Marquez che si sono ostacolati a vicenda a metà del primo giro.

GIRO 2. Bezzecchi prova la fuga con otto decimi su Marc Marquez che ha saltato Bagnaia. Alex Marquez intanto, contrariamente alle previsioni, non ha effettuato subito il long-lap di penalità.

GIRO 4. Alex Marquez sconta la penalità e si ritrova in undicesima posizione, dietro a Mir e Zarco. Acosta intanto sta insidiando il terzo posto di Bagnaia.

GIRO 5. Bezzecchi resiste al rientro di Marquez, tra i due ci sono ancora sette decimi. Bagnaia intanto ha respinto il primo vero assalto di Acosta.

GIRO 9. Alex Marquez intanto è decimo e non sta riuscendo a rimontare posizioni dopo il long-lap scontato in precedenza.

GIRO 16. Lotta a due per la quarta posizione tra Acosta e Aldeguer, per ora sta avendo la meglio il pilota della KTM ma entrambi hanno nel mirino un Pecco Bagnaia in lieve difficoltà.

GIRO 20. MARQUEZ AL COMANDO! Staccata tirata fino all'ultimo da Marquez e Bezzecchi ma è lo spagnolo a spuntarla. Dietro intanto gran sorpasso di Aldeguer su Acosta per il terzo posto.

GIRO 21. Bezzecchi non sembra aver mollato Marquez e si trova a sei decimi dallo spagnolo. Dietro di loro sta girando meglio Aldeguer che è a un solo secondo dall'italiano dell'Aprilia.

GIRO 22. Mezzo secondo tra Marquez e Bezzecchi ma attenzione ad Aldeguer che è vicinissimo a entrambi.

GIRO 24. Aldeguer passa Bezzecchi al tornantino ma Marquez ha approfittato della bagarre tra i due per mettere un secondo tra sé e i due dietro.

GIRO 25. Sette decimi tra Marquez e Aldeguer che sta dando tutto per riprendere il connazionale! Dietro intanto Bagnaia è in grave difficoltà, sesto con Mir che lo sta tallonando da vicinissimo.

Come detto, Marquez allunga in classifica mondiale toccando quota 418, Alex finisce a 142 lunghezze di distacco. Bagnaia è sempre terzo con 221 punti ma vede sempre più vicino Bezzecchi, salito a 178 punti. Dietro di loro c'è un trio a quota 144 formato da Morbidelli, Di Giannantonio e Acosta.

Tanto per cambiare Marc Marquez ha vinto la Sprint del Gran Premio di Austria che ha riaperto la stagione della MotoGP dopo la sosta estiva. Lo spagnolo, partito quarto dopo la caduta in Q2 ha sfruttato una bella partenza e poi, come suo solito ha passato il fratello Alex a 5 giri dalla fine. Doppietta dei fratelli dunque come a inizio mondiale, sul podio anche Pedro Acosta con la Ktm che ha vinto la volata col poleman Bezzecchi su Aprilia.

Sabato da dimenticare per Pecco Bagnaia partito malissimo dalla terza casella sgommando e poi forse a causa proprio della partenza maldestra costretto al ritiro per problemi alla gomma posteriore sinistra. A punti anche Binder, Aldeguer, Bastianini, Di Giannantonio e Zarco.

1ª fila 1. Marco Bezzecchi

Aprilia 2. Alex Marquez*

Ducati 3. Francesco Bagnaia Ducati 2ª fila 4. Marc Marquez

Ducati 5. Enea Bastianini

KTM 6. Fermin Aldeguer 1:52.796 Ducati 3ª fila 7. Pedro Acosta

KTM 8. Franco Morbidelli

Ducati 9. Raul Fernandez

Aprilia 4ª fila 10. Joan Mir

Honda 11. Brad Binder KTM 12. Johann Zarco

Honda 5ª fila 13. Luca Marini Honda 14. Jorge Martin Aprilia 15. Fabio Di Giannantonio

Ducati 6ª fila 16. Fabio Quartararo Yamaha 17. Alex Rins

Yamaha 18. Miguel Oliveira Yamaha 7ª fila 19. Ai Ogura Aprilia 20. Jack Miller Yamaha

*Alex Marquez dovrà scontare un long lap penalty per un’infrazione compiuta al Gp di Brno