MotoGP GP Austria: Marquez trionfa davanti ad un eccezionale Aldeguer, disfatta per Bagnaia

Il racconto in diretta del GP d'Austria, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Si corre sul Circuito di Spielberg. Sono previsti 28 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 17 agosto 2025

Ultimo aggiornamento:

Marc Marquez vince per la prima volta in carriera in Austria, riuscendo ad avere la meglio su un Marco Bezzecchi partito dalla pole e comunque autore di una bellissima gara. Ma ancor meglio ha fatto Fermin Aldeguer, che ha realizzato una prestazione in crescendo sino a salire sul podio, ma non solo: lo spagnolo, al suo primo anno in MotoGP, si è spinto sino a lanciare il guanto di sfida allo stesso Marquez, che ha controllato nei giri finali il suo vantaggio rispetto al connazionale.

Non è andata proprio bene invece per Francesco Bagnaia che, pur avendo risolto i problemi alla moto che lo hanno attanagliato nelle sessioni precedenti, ha disputato la solita gara che è una parabola in discesa, chiudendo ottavo. Apprensione infine per Jorge Martin, caduto: fortunatamente le condizioni del pilota Aprilia non destano preoccupazioni ed è stato dichiarato “fit” dal centro medico per le prossime gare.

Quarto posto per Pedro Acosta, quinto per Enea Bastianini. A seguire Joan Mir, Brad Binder, il citato Pecco, Raul Fernandez e Alex Marquez.

Il racconto della gara

  1. Grazie per aver seguito la diretta scritta della gara di MotoGP del Gran Premio d'Austria, arrivederci al prossimo weekend per il GP d'Ungheria.

    15:04

  2. Dominio assoluto della Ducati in classifica costruttori, la casa di Borgo Panigale guida con 480 punti davanti all'Aprilia che ha ottenuto finora 216 punti. Al terzo posto c'è la KTM con 204.

    15:03

  4. Come detto, Marquez allunga in classifica mondiale toccando quota 418, Alex finisce a 142 lunghezze di distacco. Bagnaia è sempre terzo con 221 punti ma vede sempre più vicino Bezzecchi, salito a 178 punti. Dietro di loro c'è un trio a quota 144 formato da Morbidelli, Di Giannantonio e Acosta.

    14:55

  5. Sesta vittoria consecutiva per Marc Marquez che, complice il decimo posto del fratello Alex, ipoteca ancor di più il discorso titolo mondiale. Aldeguer ottiene invece il proprio secondo podio in MotoGP dopo il terzo posto di Le Mans. Bezzecchi conferma il proprio ottimo momento con il terzo podio nelle ultime quattro gare disputate.

    14:53

  6. Bezzecchi prova a vendere cara la propria pelle, guida per due terzi la gara davanti a Marquez ma poi deve inchinarsi allo strapotere dello spagnolo della Ducati. Dietro di loro risale alla grande Aldeguer che ottiene un clamoroso secondo posto, passando il Bez a quattro tornate dalla fine e costrigendo Marc a spingere fino in fondo per evitare la beffa. Buon quinto posto per Bastianini, preceduto da Acosta, mentre Bagnaia, a lungo terzo, crolla nel finale chiudendo ottavo.

    14:49

  7. BANDIERA A SCACCHI! Marquez trionfa anche nella gara della domenica in Austria, dietro di lui un ottimo Aldeguer che precede il poleman Bezzecchi. Quarto Acosta poi Bastianini, Mir, Binder e Bagnaia.

    14:46

  8. ULTIMO GIRO! Marquez viaggia sereno verso la nona vittoria stagionale, la sua prima in assoluto in Austria.

    14:44

  10. GIRO 27. Marquez aggiunge un altro decimo al proprio vantaggio. Non sembrano esserci chances per Aldeguer.

    14:43

  11. GIRO 26. Reazione di Marquez che rimette Aldeguer a otto decimi di distanza. Bezzecchi intanto ha in tasca il terzo posto con oltre tre secondi di vantaggio su Acosta.

    14:42

  12. GIRO 25. Sette decimi tra Marquez e Aldeguer che sta dando tutto per riprendere il connazionale! Dietro intanto Bagnaia è in grave difficoltà, sesto con Mir che lo sta tallonando da vicinissimo.

    14:41

  13. GIRO 24. Aldeguer passa Bezzecchi al tornantino ma Marquez ha approfittato della bagarre tra i due per mettere un secondo tra sé e i due dietro.

    14:39

  14. GIRO 23. Un solo decimo tra Bezzecchi e uno scatenato Aldeguer, deciso a passare l'italiano per provare a prendere anche Marc Marquez.

    14:37

  16. GIRO 22. Mezzo secondo tra Marquez e Bezzecchi ma attenzione ad Aldeguer che è vicinissimo a entrambi.

    14:36

  17. GIRO 21. Bezzecchi non sembra aver mollato Marquez e si trova a sei decimi dallo spagnolo. Dietro di loro sta girando meglio Aldeguer che è a un solo secondo dall'italiano dell'Aprilia.

    14:35

  18. GIRO 20. MARQUEZ AL COMANDO! Staccata tirata fino all'ultimo da Marquez e Bezzecchi ma è lo spagnolo a spuntarla. Dietro intanto gran sorpasso di Aldeguer su Acosta per il terzo posto.

    14:33

  19. GIRO 19. Marquez si mette dietro Bezzecchi che risponde e torna al comando con un controsorpasso da manuale. Momento chiave della gara.

    14:32

  20. GIRO 18. Sorpasso durissimo di Acosta su Bagnaia, l'italiano deve rialzare la moto per non cadere e finisce quinto, passato anche da Aldeguer.

    14:30

  22. GIRO 17. Tre decimi tra Bezzecchi e Marquez, il leader del mondiale si fa minaccioso alle spalle dell'italiano dell'Aprilia.

    14:28

  23. GIRO 16. Lotta a due per la quarta posizione tra Acosta e Aldeguer, per ora sta avendo la meglio il pilota della KTM ma entrambi hanno nel mirino un Pecco Bagnaia in lieve difficoltà.

    14:28

  24. GIRO 15. Marquez guadagna due decimi su Bezzecchi, continua il tira e molla tra i due al comando.

    14:25

  25. GIRO 14. Scivolata di Martin che chiude la propria gara alla curva 7. Ai box intanto tutti i team sono pronti con le moto da bagnato dopo la segnalazione di pioggia in arrivo.

    14:24

  26. GIRO 13. Bezzecchi scatenato con Marquez in lieve calo. Ora i due sono separati da otto decimi.

    14:22

  28. GIRO 12. Bezzecchi guadagna un paio di decimi su Marquez, le posizioni sembrano ormai cristallizzate in attesa dell'attacco di Marc.

    14:21

  29. GIRO 11. Bagnaia intanto naviga in terza posizione con margine su Pedro Acosta e staccatissimo dai due davanti.

    14:19

  30. GIRO 10. Un solo decimo tra Bezzecchi e Marquez, lo spagnolo sembra voler rimanere in scia per poi piazzare il sorpasso al momento giusto.

    14:18

  31. GIRO 9. Alex Marquez intanto è decimo e non sta riuscendo a rimontare posizioni dopo il long-lap scontato in precedenza.

    14:17

  32. GIRO 8. Meno di tre decimi tra Bezzecchi e Marc Marquez, sembra imminente il duello tra i due per il primo posto.

    14:15

  34. GIRO 7. Lotta spalla a spalla tra Binder, Fernandez e Aldeguer: per il quinto posto la spunta lo spagnolo del team BK8 Gresini.

    14:16

  35. GIRO 6. Marquez rosicchia un decimo a un Bezzecchi che sta vendendo carissima la propria pelle.

    14:12

  36. GIRO 5. Bezzecchi resiste al rientro di Marquez, tra i due ci sono ancora sette decimi. Bagnaia intanto ha respinto il primo vero assalto di Acosta.

    14:10

  37. GIRO 4. Alex Marquez sconta la penalità e si ritrova in undicesima posizione, dietro a Mir e Zarco. Acosta intanto sta insidiando il terzo posto di Bagnaia.

    14:09

  38. GIRO 3. Giro veloce di Marc Marquez che rosicchia due decimi a Bezzecchi. Dietro invece Bastianini non riesce a tenere in traiettoria la propria KTM e passa dal quinto al nono posto.

    14:07

  40. GIRO 2. Bezzecchi prova la fuga con otto decimi su Marc Marquez che ha saltato Bagnaia. Alex Marquez intanto, contrariamente alle previsioni, non ha effettuato subito il long-lap di penalità.

    14:06

  41. GIRO 1. Bezzecchi passa per primo sul traguardo con qualche decimo di margine su Bagnaia e Marquez che si sono ostacolati a vicenda a metà del primo giro.

    14:04

  42. PARTITI! Scattano bene oggi Bezzecchi e Bagnaia che si mettono al comando, male invece Alex Marquez che finisce quarto, passato anche dal fratello Marc.

    14:03

  43. Giro di ricognizione in corso, tra pochissimi istanti il via alla gara!

    14:00

  44. Long-lap penalty da scontare per Alex Marquez dopo aver provocato la caduta di Joan Mir a Brno prima della sosta, quasi sicuramente lo spagnolo del team Gresini cercherà di smarcarlo subito in avvio di gara per poi tentare la rimonta.

    13:52

  46. Marc Marquez va a caccia della decima accoppiata sprint-gara "lunga" di questa strepitosa stagione nel team ufficiale Ducati. I soliti noti proveranno a insidiarlo: Alex Marquez, Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia.

    13:20

  47. Prosegue il dominio assoluto di Marc Marquez in classifica mondiale, sono infatti ben 393 i punti ottenuti prima di oggi, 123 più del fratello Alex e 180 di vantaggio su Bagnaia. Bezzecchi è quarto con 162, poi Di Giannantonio con 144 e Morbidelli con 139.

    14:01

  48. Pole position per Bezzecchi che scatterà, come già ieri nella sprint, davanti ad Alex Marquez e Pecco Bagnaia. Marc Marquez, vincitore della sprint, parte dalla seconda fila con Bastianini e Aldeguer. In terza ci sono Acosta, Morbidelli e Fernandez, poi Mir, Binder e Zarco. Marini, Martin e Di Giannantonio partono dalla quinta fila.

    13:10

  49. Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta della gara di MotoGP del Gran Premio d'Austria 2025.

    13:03

Ci riproverà Bezzecchi ma anche Bagnaia e Marquez. Tutti in maniera diversa. Il Bez a scattare dalla pole e giocarsela, Pecco a riscattare il disastro di ieri e Marc a fare l’ennesima accoppiata Sprint-gara. La MotoGP torna in pista per il GP d’Austria, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2025. La classifica piloti è attualmente così composta:

1 Marc Marquez Ducati 393
2 Alex Marquez Ducati 270
3 Francesco Bagnaia Ducati 213
4 Marco Bezzecchi Aprilia 162
5 Fabio Di Giannantonio Ducati 144
6 Franco Morbidelli Ducati 139

Tanto per cambiare Marc Marquez ha vinto la Sprint del Gran Premio di Austria che ha riaperto la stagione della MotoGP dopo la sosta estiva. Lo spagnolo, partito quarto dopo la caduta in Q2 ha sfruttato una bella partenza e poi, come suo solito ha passato il fratello Alex a 5 giri dalla fine. Doppietta dei fratelli dunque come a inizio mondiale, sul podio anche Pedro Acosta con la Ktm che ha vinto la volata col poleman Bezzecchi su Aprilia.

Sabato da dimenticare per Pecco Bagnaia partito malissimo dalla terza casella sgommando e poi forse a causa proprio della partenza maldestra costretto al ritiro per problemi alla gomma posteriore sinistra. A punti anche Binder, Aldeguer, Bastianini, Di Giannantonio e Zarco.

Oggi si riparte dalla pole di Marco Bezzecchi. In prima fila con lui Alex Marquez e Pecco Bagnaia. Marc riparte dalla quarta casella in seconda fila davanti a Bastianini e Aldeguer. La Gara Sprint del Gran Premio d’Austria si disputa sul Circuito di Spielberg. Sono previsti 14 giri. Partenza in programma alle 15.00 di sabato 16 agosto 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Marco Bezzecchi
Aprilia
2. Alex Marquez*
Ducati
3. Francesco Bagnaia Ducati
2ª fila 4. Marc Marquez
Ducati
5. Enea Bastianini
KTM
6. Fermin Aldeguer 1:52.796 Ducati
3ª fila 7. Pedro Acosta
KTM
8. Franco Morbidelli
Ducati
9. Raul Fernandez
Aprilia
4ª fila 10. Joan Mir
Honda
11. Brad Binder KTM
12. Johann Zarco
Honda
5ª fila 13. Luca Marini Honda
14. Jorge Martin Aprilia
15. Fabio Di Giannantonio
Ducati
6ª fila 16. Fabio Quartararo Yamaha
17. Alex Rins
Yamaha
18. Miguel Oliveira Yamaha
7ª fila 19. Ai Ogura Aprilia
20. Jack Miller Yamaha

*Alex Marquez dovrà scontare un long lap penalty per un’infrazione compiuta al Gp di Brno

Ordine di arrivo

  1. Marc Marquez
    Ducati Lenovo Team
    00:42:11.006
  2. Fermin Aldeguer
    BK8 Gresini Racing MotoGP
    +00:00:01.118
  3. Marco Bezzecchi
    Aprilia Racing
    +00:00:03.426
  4. Pedro Acosta
    Red Bull KTM Factory Racing
    +00:00:06.864
  5. Enea Bastianini
    Red Bull KTM Tech3
    +00:00:08.731
  6. Joan Mir
    Honda HRC Castrol
    +00:00:10.132
  7. Brad Binder
    Red Bull KTM Factory Racing
    +00:00:10.476
  8. Francesco Bagnaia
    Ducati Lenovo Team
    +00:00:12.486
  9. Raul Fernandez
    Trackhouse Racing
    +00:00:15.472
  10. Alex Marquez
    BK8 Gresini Racing MotoGP
    +00:00:15.537
  11. Franco Morbidelli
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
    +00:00:16.185
  12. Johann Zarco
    LCR Honda
    +00:00:16.241
  13. Luca Marini
    Honda HRC Castrol
    +00:00:18.478
  14. Ai Ogura
    Trackhouse Racing
    +00:00:18.491
  15. Fabio Quartararo
    Monster Energy Yamaha MotoGP Team
    +00:00:25.256
  16. Alex Rins
    Monster Energy Yamaha MotoGP Team
    +00:00:30.316
  17. Miguel Oliveira
    Prima Pramac Racing
    +00:00:34.008
  18. Jack Miller
    Prima Pramac Racing
    +00:00:37.478
  19. Fabio Di Giannantonio
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
    RITIRATO
  20. Jorge Martin
    Aprilia Racing
    RITIRATO
Austrian GP - Red Bull Ring 17/08/2025
Red Bull Ring

Altri dati:

  • Ora inizio: 14:00
  • Circuito: Red Bull Ring
  • Città: Spielberg
  • Nazione: Austria
  • Numero di giri: 28
  • Lunghezza giro: 4.35 KM
  • Lunghezza gara: 121.74 KM

