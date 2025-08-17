MotoGP GP Austria: Marquez trionfa davanti ad un eccezionale Aldeguer, disfatta per Bagnaia

Marc Marquez vince per la prima volta in carriera in Austria, riuscendo ad avere la meglio su un Marco Bezzecchi partito dalla pole e comunque autore di una bellissima gara. Ma ancor meglio ha fatto Fermin Aldeguer, che ha realizzato una prestazione in crescendo sino a salire sul podio, ma non solo: lo spagnolo, al suo primo anno in MotoGP, si è spinto sino a lanciare il guanto di sfida allo stesso Marquez, che ha controllato nei giri finali il suo vantaggio rispetto al connazionale.
Non è andata proprio bene invece per Francesco Bagnaia che, pur avendo risolto i problemi alla moto che lo hanno attanagliato nelle sessioni precedenti, ha disputato la solita gara che è una parabola in discesa, chiudendo ottavo. Apprensione infine per Jorge Martin, caduto: fortunatamente le condizioni del pilota Aprilia non destano preoccupazioni ed è stato dichiarato “fit” dal centro medico per le prossime gare.
Quarto posto per Pedro Acosta, quinto per Enea Bastianini. A seguire Joan Mir, Brad Binder, il citato Pecco, Raul Fernandez e Alex Marquez.