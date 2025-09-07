MotoGP Barcellona: Alex Marquez non sbaglia e vince davanti a Marc. Niente titolo a Misano. Bastianini a podio

Stavolta non ha sbagliato e non è caduto. Con 24 ore di ritardo Alex Marquez vince a Barcellona e rimanda la festa del fratello Marc, secondo, che non vincerà il Mondiale a Misano in casa di Valentino Rossi. Così il Gp di Catalunya MotoGP che ha visto un gran Bastianini sul podio. Poi l’altra Ktm di Pedro Acosta, Quartararo con la Yamaha, Ogura e un ritrovato Bagnaia autore di una bella rimonta dal 21° al 7° posto davanti a Marini crollato nel finale. Caduti Bezzecchi, Di Giannantonio e Morbidelli.

GP BARCELLONA – Marc brucia Alex alla prima staccata ma è la partenza di Bagnaia a essere un capolavoro: Pecco ne salta una decina ed è 10° da 21°! Primo colpo di scena doppio quando Bezzecchi si tocca con Morbidelli e finisce a terra, alle sue spalle Diggia per evitarlo cade pure lui, due italiani fuori in un colpo solo.

Al 4° giro Alex si riprende la vetta superando Marc davanti ad Acosta, un ottimo Bastianini, Quartararo e Marini con Bagnaia 9°. Le due Ducati e le due Ktm (che perde Binder 10° a terra) vanno via mentre Pecco passa Ogura e si mette 8° a inseguire il trenino di Zarco, Quartararo e Marini.

All’11° giro Bastianini passa Acosta e sale idealmente sul podio. Cade pure Zarco che lascia il 5° posto a Marini che ha passato Quartararo. Acosta non ne ha, davanti restano in tre racchiusi in meno di un secondo. Ma col passare dei giri anche Bastianini cede alla distanza mentre van giù pure Savadori e Morbidelli, ecatombe italiana.

Restano in due davanti, la famiglia Marquez. Marc ci prova ma commette un errore e decide di tirare un po’ i remi in barca lasciando la vittoria al fratellino.