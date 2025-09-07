Virgilio Sport
MotoGP Barcellona: Alex Marquez non sbaglia e vince davanti a Marc. Niente titolo a Misano. Bastianini a podio

Il racconto in diretta del GP di Catalunya, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Si corre sul Circuito di Barcellona. Sono previsti 24 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 7 settembre 2025

Ultimo aggiornamento:

Stavolta non ha sbagliato e non è caduto. Con 24 ore di ritardo Alex Marquez vince a Barcellona e rimanda la festa del fratello Marc, secondo, che non vincerà il Mondiale a Misano in casa di Valentino Rossi. Così il Gp di Catalunya MotoGP che ha visto un gran Bastianini sul podio. Poi l’altra Ktm di Pedro Acosta, Quartararo con la Yamaha, Ogura e un ritrovato Bagnaia autore di una bella rimonta dal 21° al 7° posto davanti a Marini crollato nel finale. Caduti Bezzecchi, Di Giannantonio e Morbidelli.

GP BARCELLONA – Marc brucia Alex alla prima staccata ma è la partenza di Bagnaia a essere un capolavoro: Pecco ne salta una decina ed è 10° da 21°! Primo colpo di scena doppio quando Bezzecchi si tocca con Morbidelli e finisce a terra, alle sue spalle Diggia per evitarlo cade pure lui, due italiani fuori in un colpo solo.

Al 4° giro Alex si riprende la vetta superando Marc davanti ad Acosta, un ottimo Bastianini, Quartararo e Marini con Bagnaia 9°. Le due Ducati e le due Ktm (che perde Binder 10° a terra) vanno via mentre Pecco passa Ogura e si mette 8° a inseguire il trenino di Zarco, Quartararo e Marini.

All’11° giro Bastianini passa Acosta e sale idealmente sul podio. Cade pure Zarco che lascia il 5° posto a Marini che ha passato Quartararo. Acosta non ne ha, davanti restano in tre racchiusi in meno di un secondo. Ma col passare dei giri anche Bastianini cede alla distanza mentre van giù pure Savadori e Morbidelli, ecatombe italiana.

Restano in due davanti, la famiglia Marquez. Marc ci prova ma commette un errore e decide di tirare un po’ i remi in barca lasciando la vittoria al fratellino.

Il racconto della gara

  1. Seconda vittoria stagionale per Alex Marquez che bissa il successo di Jerez. Marc Marquez, partito benissimo, viene passato dal fratello al giro 4 e non riesce più a rimettersi in testa. Dietro gran terzo posto per Enea Bastianini che raggiunge e passa il compagno Acosta, per qualche istante sembra in grado di andare anche a riprendere i due davanti ma nel finale deve tirare i remi in barca e accontentarsi. Nelle posizioni di rincalzo, Bagnaia rimonta dal 21esimo posto ma non va oltre il settimo, passato nel finale da Ogura.

    14:48

  2. BANDIERA A SCACCHI! Alex Marquez vince il GP di Catalogna! Marc Marquez si deve accontentare del secondo posto, poi Bastianini e Pedro Acosta. Quartararo finisce quinto, poi Ogura e Bagnaia. Marini, Oliveira e Martin completano la top ten.

    14:43

  4. ULTIMO GIRO! Alex Marquez inizia l'ultima tornata con oltre un secondo sul fratello. Bastianini è invece a quattro secondi di distacco, saldamente al terzo posto. Dietro poi Acosta con margine su Quartararo che ha passato Marini, poi scavalcato anche da Ogura.

    14:42

  5. GIRO 22. Allunga Alex che porta a nove i decimi di vantaggio su Marc. Dietro intanto c'è lotta tra Marini e Quartararo, oltre che tra Bagnaia e Ogura.

    14:40

  6. GIRO 21. Non molla Marc che torna a sei decimi dal fratello. Dietro intanto c'è sempre Bastianini con ampio margine su Acosta, Marini, Bagnaia e Ogura.

    14:39

  7. GIRO 20. Lungo di Marc alla curva 10, Alex ne approfitta e porta a otto i decimi di vantaggio sul fratello.

    14:36

  8. GIRO 19. Ritmo insostenibile per tutti gli altri quello tenuto dai Marquez in questo finale di gara.

    14:35

  10. GIRO 18. Tre decimi tra Alex e Marc Marquez. Bastianini ormai naviga a quasi due secondi di distacco. Dietro invece si è formato un gruppo di cinque piloti, guidato da Acosta.

    14:34

  11. GIRO 17. Bastianini cede tre decimi ai due davanti, per la vittoria a questo punto non ci sono più dubbi, sarà un duello in famiglia per i Marquez.

    14:32

  12. GIRO 16. Ultimo terzo di gara. Si preannuncia una sfida a due, tanto per cambiare, tra i Marquez. Bastianini sembra in attesa della bagarre per approfittarne.

    14:30

  13. GIRO 15. Bastianini guadagna un paio di decimi su Marc Marquez, ora distante mezzo secondo.

    14:29

  14. GIRO 14. Crollo improvviso di Acosta che ora rischia di farsi riprendere dal gruppetto di Marini, Quartararo, Bagnaia e Ogura.

    14:27

  16. GIRO 13. Alex e Marc Marquez sembrano in gestione della gomma in questo frangente della gara, Bastianini intanto è sempre terzo a sette decimi di distacco.

    14:26

  17. GIRO 12. Mezzo secondo di vantaggio per Alex Marquez su Marc, Bastianini intanto ha consolidato il proprio terzo posto. Gran gara sin qui anche per Luca Marini che è quinto davanti a Quartararo e Bagnaia.

    14:24

  18. GIRO 11. BASTIANINI TERZO! Gran sorpasso di Enea sul compagno Acosta. L'italiano è però ora a sette decimi da Marquez, a sua volta in ritardo di quattro dal fratello Alex. Dietro cade Zarco che cestina dunque il quinto posto.

    14:21

  19. GIRO 10. Dietro ai due Marquez, oltre alle KTM di Acosta e Bastianini, stanno risalendo anche Quartararo e Zarco.

    14:19

  20. GIRO 8. Bagnaia scala un altro gradino mettendosi dietro Ogura, sono solamente tre i secondi di ritardo dell'italiano da Alex Marquez che sta girando tutto sommato su ritmi bassi.

    14:17

  22. GIRO 7. Alex Marquez gira per primo sotto l'1'40". Tentativo di fuga per lo spagnolo del team BK8 Gresini.

    14:15

  23. GIRO 6. Due decimi di vantaggio per Alex Marquez che non sta però imprimendo un gran ritmo alla gara. I primi quattro hanno un vantaggio di un secondo su Quartararo che precede Zarco.

    14:14

  24. GIRO 5. Gruppetto di quattro al comando con le due KTM che stanno tenendo il ritmo delle Ducati di Alex e Marc Marquez.

    14:11

  25. GIRO 4. ALEX IN TESTA! Il più giovane dei Marquez infila il fratello alla prima curva, poi resiste negli incroci successivi. Ne approfittano le due KTM di Acosta e Bastianini per avvicinarsi alle loro spalle.

    14:10

  26. GIRO 3. Sempre Marc davanti ad Alex ma il secondo sembra deciso ad attaccarlo. Dietro intanto Bastianini ha passato Quartararo ed è quarto. Bagnaia è nono dopo le cadute del giro precedente.

    14:09

  28. GIRO 2. FUORI BEZZECCHI E DI GIANNANTONIO! Weekend da dimenticare per il pilota dell'Aprilia che si tocca con Morbidelli e scivola, Bagnaia fa un miracolo per evitarlo, cosa che non riesce a Di Giannantonio che perde l'anteriore e finisce nella ghiaia.

    14:07

  29. GIRO 1. Marc davanti ad Alex alla fine del primo giro. Acosta è terzo davanti a Quartararo, poi Bastianini e Marini. Grande spunto di Bagnaia che è undicesimo.

    14:05

  30. PARTITI! Marc Marquez svernicia tutti e si piazza subito al comando della gara. Dietro di lui c'è il fratello Alex, poi Pedro Acosta che ha saltato Quartararo. Benissimo Marini che è quinto.

    14:03

  31. Ci siamo! E' in corso il giro di ricognizione, al termine del quale ci sarà il via alla gara di MotoGP.

    14:01

  32. Saranno 24 i giri da percorrere sul tracciato del Montmelò. In griglia è tutto pronto, si attendono solo il giro di ricognizione e il via per far iniziare lo spettacolo della MotoGP.

    13:42

  34. Dopo la vittoria nella sprint di ieri, Marc Marquez ha allungato ulteriormente il proprio vantaggio sul fratello Alex in classifica: sono 467 i punti di Marc contro i 280 di Alex. Bagnaia è sempre terzo nel mondiale con 228 punti, Bezzecchi è quarto con 197.

    13:41

  35. Pole position per Alex Marquez, chiamato a riscattarsi dopo la caduta nella gara sprinti di eri quando sembrava ormai vicinissimo alla vittoria. In prima fila con lui c'è Fabio Quartararo che ha preceduto Marc Marquez nelle qualifiche ufficiali. Due italiani in seconda fila: Morbidelli quarto e Di Giannantonio, ieri sul podio nella sprint, sesto. Tra i due c'è Pedro Acosta. Brutte qualifiche per Bezzecchi, che partirà 12esimo, e Bagnaia, relegato addirittura in 21esima posizione.

    13:40

  36. Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta del GP di Catalogna della classe MotoGP. Il via sarà alle ore 14.

    13:06

La MotoGP torna in pista con il GP di Catalunya, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2025 che si corre sulla pista di Montmelo a Barcellona.. Ieri l’ennesima affermazione di Marc Marquez nella Sprint facilitata dalla caduta del fratello Alex ampiamente in testa a 4 giri dalla fine. La classifica piloti è attualmente così composta:

1 Marc Marquez Ducati 467
2 Alex Marquez Ducati 280
3 Francesco Bagnaia Ducati 228
4 Marco Bezzecchi Aprilia 197
5 Pedro Acosta Ducati 170
6 Franco Morbidelli
Fabio Di Giannantonio		 Ducati 161

Una caduta a 4 giri dalla fine ha regalato a Marc Marquez l’ennesima vittoria nella Sprint nel Gran Premio di Barcellona. A cadere proprio il fratello Alex lanciato verso un successo buttato nella ghiaia. Sul podio sono saliti Quartararo con la Yamaha e Di Giannantonio con la VR46. Giù dal podio le tre Ktm di Acosta, Bastianini e Binder. Rimonta solo parziale per Bagnaia partito 21° che ha chiuso 14° solo per le cadute dei vari Morbidelli che trascina Martin e Aldeguer che butta giù l’incolpevole Bezzecchi.

Ci riproverà in gara Alex Marquez dalla pole. In prima fila con lui partirà la Yamaha di Fabio Quartararo passato dal Q1 e il fratello Marc. Dalle seconda invece partiranno: 4° Morbidelli, 5° Acosta con tempo cancellato nel finale e 6° Di Giannantonio. Bezzecchi partirà 12°. Marca male per due campioni del mondo: 18° Jorge Martin e ancora peggio, 21° Pecco Bagnaia in crisi nera. Il Gran Premio di Catalunya si disputa sul Circuito di Barcellona. Sono previsti 24 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 7 settembre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Alex Marquez Ducati 1:37.536
2. Fabio Quartararo Yamaha 1:37.803
3. Marc Marquez Ducati 1:37.945
2ª fila 4. Franco Morbidelli Ducati 1:38.010
5. Pedro Acosta KTM 1:38.019
6. Fabio Di Giannantonio Ducati 1:38.034
3ª fila 7. Johann Zarco Honda 1:38.155
8. Ai Ogura Aprilia 1:38.166
9. Enea Bastianini KTM 1:38.187
4ª fila 10. Luca Marini Honda 1:38.327
11. Brad Binder KTM 1:38.333
12. Marco Bezzecchi Aprilia 1:38.361
5ª fila 13. Fermin Aldeguer Ducati 1:38.049
14. Jack Miller Yamaha 1:38.105
15. Raul Fernandez Aprilia 1:38.206
6ª fila 16. Miguel Oliveira Yamaha 1:38.210
17. Joan Mir Honda 1:38.214
18. Jorge Martin Aprilia 1:38.405
7ª fila 19. Aleix Espargarò Honda 1:38.446
20. Alex Rins Yamaha 1:38.526
21. Francesco Bagnaia Ducati 1:38.530
8ª fila 22. Maverick Vinales KTM 1:38.531
23. Lorenzo Savadori Aprilia 1:38.658
24. Somkiat Chantra Honda 1:39.377

MotoGP Barcellona: Alex Marquez non sbaglia e vince davanti a Marc. Niente titolo a Misano. Bastianini a podio Fonte: Ansa

Ordine di arrivo

  1. Alex Marquez
    BK8 Gresini Racing MotoGP
  2. Marc Marquez
    Ducati Lenovo Team
    +00:00:01.740
  3. Enea Bastianini
    Red Bull KTM Tech3
    +00:00:05.562
  4. Pedro Acosta
    Red Bull KTM Factory Racing
    +00:00:13.373
  5. Fabio Quartararo
    Monster Energy Yamaha MotoGP Team
    +00:00:14.409
  6. Ai Ogura
    Trackhouse Racing
    +00:00:15.055
  7. Francesco Bagnaia
    Ducati Lenovo Team
    +00:00:16.048
  8. Luca Marini
    Honda HRC Castrol
    +00:00:16.372
  9. Miguel Oliveira
    Prima Pramac Racing
    +00:00:16.937
  10. Jorge Martin
    Aprilia Racing
    +00:00:18.492
  11. Raul Fernandez
    Trackhouse Racing
    +00:00:18.489
  12. Joan Mir
    Honda HRC Castrol
    +00:00:20.159
  13. Maverick Vinales
    Red Bull KTM Tech3
    +00:00:22.792
  14. Jack Miller
    Prima Pramac Racing
    +00:00:24.351
  15. Fermin Aldeguer
    BK8 Gresini Racing MotoGP
    +00:00:24.592
  16. Somkiat Chantra
    LCR Honda
    +00:00:37.393
  17. Aleix Espargaro
    Honda HRC Castrol
    +00:00:43.202
  18. Franco Morbidelli
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
    RITIRATO
  19. Lorenzo Savadori
    Aprilia Racing
    RITIRATO
  20. Alex Rins
    Monster Energy Yamaha MotoGP Team
    RITIRATO
  21. Fabio Di Giannantonio
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
    RITIRATO
  22. Johann Zarco
    LCR Honda
    RITIRATO
  23. Brad Binder
    Red Bull KTM Factory Racing
    RITIRATO
  24. Marco Bezzecchi
    Aprilia Racing
    RITIRATO
Catalan GP - Circuit de Barcelona-Catalunya 07/09/2025
Circuit de Barcelona-Catalunya

Altri dati:

  • Ora inizio: 14:00
  • Circuito: Circuit de Barcelona-Catalunya
  • Città: Montmelo
  • Nazione: Spagna
  • Numero di giri: 24
  • Lunghezza giro: 4.66 KM
  • Lunghezza gara: 111.77 KM

