GP Portogallo diretta qualifiche: Bagnaia sfida Alex Marquez per la pole, prove libere live

Circuito Portimao, 8 novembre 2025 – Il week end del Gran Premio del Portogallo di MotoGP entra nel vivo con il sabato full gas. Si comincia con l’ultima sessione di prove libere alle 11.10 e subito dopo le qualifiche col classico format del Q1 e del Q2 in cui i maginifici 12 si giocheranno la pole position per la Sprint del pomeriggio e per il GP di domani. Alex Marquez in gran forma ma occhio alla crescita di Bagnaia, Bezzecchi e Acosta. Bulega per stupire.
Abbonati e segui in tempo reale la MotoGP su NOW