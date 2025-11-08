Virgilio Sport
GP Portogallo diretta qualifiche: Bagnaia sfida Alex Marquez per la pole, prove libere live

La cronaca in tempo reale delle qualifiche del Gp del Portogallo, penultima prova del mondiale di MotoGP 2025 che si corre sul tracciato di Portimao

Ultimo aggiornamento:

Luca Fusco

Luca Fusco

Giornalista

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Aggiorna

Riassunto dell'evento

Circuito Portimao, 8 novembre 2025 – Il week end del Gran Premio del Portogallo di MotoGP entra nel vivo con il sabato full gas. Si comincia con l’ultima sessione di prove libere alle 11.10 e subito dopo le qualifiche col classico format del Q1 e del Q2 in cui i maginifici 12 si giocheranno la pole position per la Sprint del pomeriggio e per il GP di domani. Alex Marquez in gran forma ma occhio alla crescita di Bagnaia, Bezzecchi e Acosta. Bulega per stupire.

Cronaca in diretta

  1. live
    PRIMO TIME ATTACK Q1

    Seguiamo la classifica delle prime posizioni in questo primo time attack del Q1:

    1. Quartararo
    2. Bastianini
    3. Bulega
    4. Rins
    5. Morbidelli
    6. Miller
    7. Marini
    11:53
  2. live
    VIA AL Q1!

    Tutti in pista, appena 15 minuti per fare il miglior tempo possibile e centrare i primi due posti!

    11:52
  4. live
    ORA IL Q1

    Archiviate le ultime libere ora si fa sul serio, iniziano le qualifiche con il Q1 che mette in palio due posti per il Q2. Tra gli altri si giocheranno un posto in paradiso Marini, Morbidelli, Bulega, Quartararo e Bastianini tanto per fare qualche nome

    11:49
  5. FP2
    GRESINI ON FIRE

    Doppietta per le Ducati Gresini nell’ultima sessione di prove libere a Portimao disputata su una pista umida in costante asciugamento: miglior tempo di Aldeguer davanti ad Alex Marquez, poi Mir, Bezzecchi e Bagnaia. 13° Bulega. Tra poco le qualifiche

    11:47
  6. live
    SEGUIAMO LA CLASSIFICA DELLE FP2

    Tempi che si migliorano giro dopo giro con la pista che si asciuga, vediamo come evolve la classifica (premi AGGIORNA)

    1. Aldeguer
    2. Alex Marquez
    3. Mir
    4. Bezzecchi
    5. Bagnaia
    6. Acosta
    7. Zarco
    8. Raul Fernandez

    Bulega 13°

    11:33
  7. live
    GOMME SLICK

    Cominciano a uscire i piloti con le gomme da asciutto, Miller va in testa in 1.50 abbassato sempre dall’australiano di due secondi

    11:26
  8. live
    TARDOZZI SU MARC MARQUEZ

    Ai microfoni di Sky Sport, Davide Tardozzi team manager Ducati ha parlato delle condizioni di salute di Marc Marquez che dopo la caduta di Mandalika e l’operazione alla spalla non correrà prima del 2026:

    “Marc è già focalizzato sul 2026, da quello che mi risulta ad oggi non farà altre operazioni. Sta facendo 6 ore di fisioterapia”

    11:26
  10. live
    GOMME RAIN

    Per il momento piloti in pista con le gomme da bagnato, Franco Morbidelli in testa in 1:51.414 poi Binder, Mir e Bezzecchi. I due Ducati, Bagnaia e Bulega hanno fatto un giro e poi sono rientrati ai box

    11:19
  11. pre
    LE PREQUALIFICHE

    ieri si sono svolte le pre qualifiche con Alex Marquez che si è confermato miglior tempo in 1:37.974, davanti a un Pecco Bagnaia che risolti i problemi del mattino ha staccato il 2° crono. Terzo posto per la Ktm di Pedro Acosta. In Q2 anche Bezzecchi quarto con l’Aprilia, la Honda di Mir e Zarco, la VR46 di Di Giannantonio, l’altra Gresini di Aldeguer, il tester Ktm Pol Espargaro che corre al posto di Vinales e Ogura con l’Aprilia Trackhouse.

    11:16
  12. live
    VIA ALLE ULTIME LIBERE!

    Si parte con le fp2, ultima sessione di prove libere!

    11:15
  13. pre
    PISTA UMIDA!

    Ha piovuto a Portimao, la pista si sta asciugando col sole ma sicuramente queste libere saranno in condizioni di pista scivolosa

    11:10
  14. pre
    TUTTO PRONTO A PORTIMAO!

    Mancano pochi minuti e poi la pit lane sarà aperta per l’inizio della seconda e ultima sessione di prove libere, un’ultima mezz’ora per provare la moto in configurazione qualifica ma anche con uno sguardo alla Sprint di oggi pomeriggio alle 16!

    11:08
  16. Ciao a tutti!
    BENVENUTI!

    Amici di Virgilio Sport buongiorno e benvenuti alla diretta live delle qualifiche del Gran Premio di Portogallo!

    A breve, alle 11.10 tutti in pista per l’ultima sessione di prove libere, 30 minuti prima di giocarsi le qualifiche, il Q1 per contendersi due posti per la lotta alla pole nel Q2! Tutto da vivere con noi!

    RESTATE CON NOI!

    10:56

  18. Prima di chiudere con il Gp di Valencia, la MotoGp approda in Portogallo sul circuito di Portimao, caratterizzato da uno dei rettilinei più lunghi del Motomondiale. 969 metri di pura adrenalina e passione, dove poter effettuare sorpassi importanti, approfittando della scia e di una buona trazione all’uscita dall’ultima curva.

    Rush finale del Motomondiale 2025. La MotoGP torna in Europa, si corre il Gran Premio del Portogallo, penultima tappa del Mondiale orfano oramai del suo campione del mondo Marc Marquez che ha dato appuntamento al 2026 per tornare al top della condizione. Al suo posto, a Portimao, ci sarà la novità assoluta di Nicolò Bulega, in sella alla Ducati, mentre Bezzecchi e Bagnaia continueranno a lottare per il terzo gradino del podio nella classifica piloti. Secondo posto al sicuro per Alex Marquez.

     

GP Portogallo diretta qualifiche: Bagnaia sfida Alex Marquez per la pole, prove libere live Fonte: ANSA

