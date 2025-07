MotoGP, Gp Repubblica Ceca diretta LIVE Brno: Bagnaia ci riprova dalla pole, Marquez per il solito bis

Cronaca in diretta

Tutto pronto per questa sfida di MotoGP: pole position per Bagnaia che partirá davanti a Marc Marquez e Quartararo, ottavo Alex Marquez.

Ci sarà di nuovo Pecco Bagnaia in pole position nel GP della Repubblica Ceca, dodicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2025, l’ultimo prima della sosta estiva. Ma al suo fianco in prima fila quel Marc Marquez che ieri ha vinto per l’ennesima volta. Il tutto condito dall’incubo pressione delle gomme. Intanto la classifica piloti è attualmente così composta:

1 Marc Marquez Ducati 356 2 Alex Marquez Ducati 261 3 Francesco Bagnaia Ducati 200 4 Fabio Di Giannantonio Ducati 142 5 Franco Morbidelli Ducati 139 6 Marco Bezzecchi Aprilia 136

Marc Marquez ha trionfato nella Sprint del Gran Premio di Repubblica Ceca nonostante il giallo della pressione delle gomme che lo ha costretto a metà gara a rallentare e farsi superare da Acosta poi risuperato al penultimo giro con il ritrovato Enea Bastianini terzo. Ai piedi del podio l’Aprilia di Bezzecchi, la Yamaha di Quartararo e la Trackhouse di Raul Fernandez che nel finale ha passato un Bagnaia pure lui con lo stesso problema di Marc. A un passo dalla zona punti, 10° Jorge Martin al rientro.

Ci riprova dalla pole Bagnaia con Marc Marquez con lui in prima fila al pari di Fabio Quartararo con la Yamaha. In seconda fila l’Aprilia di Bezzecchi la Honda di Mir e la Trackhouse di Raul Fernandez. Terza fila per Acosta, Alex Marquez e Zarco quindi Miller e Bastianini. Mentre partirà 12° Jorge Martin. Il Gran Premio della Repubblica Ceca si disputa sul Circuito di Brno. Sono previsti 21 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 20 luglio. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Francesco Bagnaia 1:52.303

Ducati 2. Marc Marquez 1:52.522

Ducati 3. Fabio Quartararo 1:52.608 Yamaha 2ª fila 4. Marco Bezzecchi 1:52.644

Aprilia 5. Joan Mir 1:52.763

Honda 6. Raul Fernandez 1:52.796 Aprilia 3ª fila 7. Pedro Acosta 1:52.830

KTM 8. Alex Marquez 1:52.850

Ducati 9. Johann Zarco 1:52.877

Honda 4ª fila 10. Jack Miller 1:52.980

Yamaha 11. Enea Bastianini 1:53.317 KTM 12. Jorge Martin 1:53.614

Aprilia 5ª fila 13. Fabio Di Giannantonio 1:52.872

Ducati 14. Pol Espargarò 1:53.021

KTM 15. Alex Rins 1:53.085

Yamaha 6ª fila 16. Luca Marini 1:53.157

Honda 17. Miguel Oliveira 1:53.227

Yamaha 18. Fermin Aldeguer 1:53.341 Ducati 7ª fila 19. Brad Binder 1:53.561

KTM 20. Takaaki Nakagami* 1:53.562 Honda 21. Ai Ogura 1:53.737

Aprilia 8ª fila 22. Augusto Fernandez 1:53.744 Yamaha

*Nakagami non corre per l’infortunio dopo la caduta nella Sprint