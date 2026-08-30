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MotoGP Aragona: Marquez trionfa ancora ad Aragon e si rilancia per il titolo, podio per Bezzecchi. Disastro Bagnaia

Il racconto del GP di Aragona, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP: Marc Marquez domina e si rilancia nella corsa al titolo, sul podio Acosta e Bezzecchi. Disastro Bagnaia

Aggiornamento:

Per il terzo anno di fila, Marc Marquez conquista sia Sprint che gara domenicale ad Aragon, uno dei suoi territori di caccia, portando così a 8 i successi in carriera sulla pista nella comunità autonoma spagnola. Netto dominio da parte del pilota iberico, che ha scavato un solco su Pedro Acosta, secondo, e sul poleman Marco Bezzecchi, terzo, rilanciando così prepotentemente la sua candidatura al titolo 2026.

Alla partenza entra subito nel vivo la tenzone tra Marquez e Bezzecchi, con il primo che prova a soffiare la testa della gara al pilota Aprilia non riuscendoci, oltre a fare i conti con l’abbassatore azionato che gli ha impedito di poter avere la meglio sul riminese. Nel frattempo Jorge Martin mette a segno una fugace rimonta, portandosi al secondo posto, per poi però cedere posizioni.

La svolta nel giro 6: i due prossimi compagni di squadra nel team ufficiale Ducati, Marc Marquez e Pedro Acosta, superano Bezzecchi e si portano rispettivamente al primo e secondo posto. Ma poi il pluricampione del mondo prende il largo su tutti, rifilando un secondo e oltre al diretto inseguitore e al rivale di Aprilia, mentre il fratello Alex staziona quarto con 4 secondi di ritardo (a sua volta alle prese con la pressione esercitata da Martin, quinto).

La situazione resta cristallizzata sino alla fine, con il resto della top 10 che vede, dopo Marc Marquez, Acosta, Bezzecchi, Alex Marquez e Martin, Fermin Aldeguer al sesto posto, Fabio Di Giannantonio al settimo, Enea Bastianini all’ottavo, Diogo Moreira al nono e quindi decimo Brad Binder.

Infine, non dura molto la gara di Francesco Bagnaia, che chiude un fine settimana negativo con un mesto ritiro dopo essere caduto nelle prime fasi di gara.

Il racconto della gara

  1. Grazie per aver seguito la diretta scritta del GP di Aragona della classe MotoGP e arrivederci al weekend del 13 settembre per il GP di San Marino e della Riviera di Rimini a Misano Adriatico.

    15:00

  2. Lo spagnolo della Ducati accorcia su Martin e si porta al secondo posto della classifica mondiale. Ora i due sono separati da soli 19 punti. Bezzecchi scende al terzo posto a 24 lunghezze dalla testa. Di Giannantonio scavalca Ogura, oggi assente, ed è quarto.

    14:59

  4. Sinfonia quasi perfetta di Marc Marquez che, dopo un problema all'abbassatore dopo il via, rompe gli indugi passando Bezzecchi, poi si scrolla di dosso Acosta con un ritmo infernale imposto tra il 14esimo e il 20esimo giro. Acosta tiene la seconda posizione su un Bezzecchi forse ancora non al meglio fisicamente. Martin limita i danni chiudendo quinto, dietro ad Alex Marquez.

    14:47

  5. BANDIERA A SCACCHI! Marquez vince anche la gara lunga di Aragon, stavolta alle sue spalle si piazza un ottimo Acosta, poi Bezzecchi che conferma il terzo posto del sabato. Alex Marquez chiude quarto davanti a Martin, Aldeguer, Di Giannantonio, Bastianini, Moreira e Binder.

    14:45

  6. ULTIMO GIRO! Marquez ormai imprendibile, stessa cosa per Acosta che non può più essere raggiunto da Bezzecchi. Alex Marquez è quarto con ampio margine su Martin.

    14:43

  7. GIRO 22. Scende ancora leggermente il vantaggio di Marc Marquez ma rimane sopra al secondo e sei. Si prepara la parata per il campione del mondo in carica.

    14:42

  8. GIRO 21. Acosta e Bezzecchi guadagnano qualche decimo su Marc Marquez, impegnato ormai nella gestione del vantaggio.

    14:41

  10. GIRO 20. Reazione di Martin che recupera decimi su Alex Marquez ma, a meno di un crollo verticale del connazionale, non sembra esserci spazio per un sorpasso da qui alla bandiera a scacchi.

    14:40

  11. GIRO 19. Aumenta ancora il vantaggio di Marquez su Acosta, che sembra ormai accontentarsi della seconda posizione.

    14:37

  12. GIRO 18. Dopo Bezzecchi, il primo italiano è Di Giannantonio, al momento settimo.

    14:45

  13. GIRO 17. Prova sin qui perfetta di Marc Marquez, deciso a rientrare di prepotenza nella lotta per il titolo mondiale.

    14:34

  14. GIRO 16. Situazione cristallizzata davanti con Marquez, Acosta e Bezzecchi separati da oltre un secondo. Alex Marquez viaggia a tre secondi dal pilota Aprilia e ne ha due di vantaggio su Martin.

    14:33

  16. GIRO 15. 1"4 di vantaggio per Marquez, autore dello strappo decisivo su Acosta.

    14:30

  17. GIRO 14. Marquez aggiunge altri cinque decimi al proprio vantaggio su Acosta. Bezzecchi si avvicina allo spagnolo rosicchiandogli un decimo.

    14:29

  18. GIRO 13. Marquez prova lo strappo portandosi a mezzo secondo di vantaggio su Acosta.

    14:27

  19. GIRO 12. Crollo di Alex Marquez che finisce a due secondi da Bezzecchi ma ne ha comunque due di vantaggio su Martin.

    14:26

  20. GIRO 11. Otto decimi di ritardo per Bezzecchi da Acosta, l'italiano dell'Aprilia non riesce a recuperare sui due davanti.

    14:24

  22. GIRO 10. 1'47"1 per tutti i tre davanti. Distacchi invariati rispetto al giro precedente. Alex Marquez intanto è sempre quarto a oltre un secondo da Bezzecchi.

    14:21

  23. GIRO 9. Giro veloce di Marquez che non riesce però a togliersi del tutto Acosta dal codone.

    14:19

  24. GIRO 8. Acosta sempre francobollato a Marquez, Bezzecchi scivola a sette decimi dai due con Alex Marquez minaccioso alle sue spalle. Martin viaggia in quinta posizione.

    14:17

  25. GIRO 7. Acosta prova a tenere il ritmo di Marc Marquez, poco dietro rimane Bezzecchi che al momento non sembra però in grado di insidiarli.

    14:16

  26. GIRO 6. MARQUEZ! Sorpasso di Marc su Bezzecchi, anche Acosta si infila nello spazio passando l'italiano!

    14:14

  28. GIRO 5. Caduta di Bagnaia che termina la propria gara tra la nove e la dieci.

    14:13

  29. GIRO 4. Marquez torna a tre decimi da Bezzecchi, trascinandosi dietro Acosta.

    14:12

  30. GIRO 3. Sette decimi di vantaggio per Bezzecchi su Marc Marquez mentre Acosta stampa il giro veloce della gara al loro inseguimento.

    14:09

  31. GIRO 2. Quinto posto per Martin dopo l'errore, superato anche da Acosta e Alex Marquez.

    14:07

  32. GIRO 1. Bezzecchi prova la fuga con Marquez che approfitta di un errore di Martin per risalire in seconda posizione.

    14:05

  34. PARTITI! Marquez infila Bezzecchi al via ma l'italiano torna davanti. Ottimo scatto di Martin che si piazza secondo.

    14:03

  35. Warm-up lap in corso, manca pochissimo al via!

    14:00

  36. Splende il sole sul tracciato di Alcaniz, i piloti sono schierati in griglia e in attesa del via al giro di ricognizione.

    13:57

  37. La gara prenderà il via alle 14 e prevede 23 giri totali.

    13:05

  38. Il Mondiale vede Jorge Martin al comando con 29 lunghezze su Bezzecchi e 33 su Marc Marquez.

    13:04

  40. Il pilota dell'Aprilia cerca riscatto dopo la gara sprint di ieri, chiusa al terzo posto dietro ai due fratelli. Anche Martin, leader del Mondiale, cerca una rivalsa dopo la non positivissima gara corta.

    13:00

  41. Si corre al Motorland Aragon di Alcaniz con Marco Bezzecchi in pole position davanti a Marc e Alex Marquez.

    12:59

  42. Buongiorno a tutti gli appassionati di MotoGP. Siamo in diretta per raccontarvi il GP di Aragona di MotoGP, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2026.

    15:52

La MotoGP torna in pista per il GP di Aragona, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Jorge Martin (245 pt.)
  2. Marco Bezzecchi (216 pt.)
  3. Marc Marquez (212 pt.)
  4. Ai Ogura(203 pt.)
  5. Fabio Di Giannantonio (199 pt.)

Il Gran Premio di Aragona si disputa sull’omonimo circuito. Sono previsti 23 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 30 agosto 2026.

Il fine settimana che ci ha condotto alla gara di oggi ha visto duellare lungo le varie sessioni Marco Bezzecchi da una parte e Marc Marquez dall’altra, capaci inoltre di ritoccare a vicenda il record della pista, sino a quando il pilota Aprilia ha colto la pole nelle qualifiche scendendo per la prima volta sotto l’1:45. Marquez, dal canto suo, ha approfittato di una incertezza alla partenza del rivale per andare a dominare e vincere la Sprint Race, davanti al fratello Alex e allo stesso Bezzecchi.

Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Marco Bezzecchi 1:44.962
Aprilia
2. Marc Marquez 1:45.051
Ducati
3. Alex Marquez 1:45.261
Ducati
2ª fila 4. Raul Fernandez 1:45.375
Aprilia
5. Jorge Martin 1:45.436
Aprilia
6. Pedro Acosta 1:45.555
KTM
3ª fila 7. Fabio Di Giannantonio 1:45.615
Ducati
8. Francesco Bagnaia 1:45.671
Ducati
9. Johann Zarco 1:45.783
Honda
4ª fila 10. Diogo Moreira 1:45.802
Honda
11. Fermin Aldeguer 1:45.892
Ducati
12. Franco Morbidelli 1:45.919
5ª fila 13. Jack Miller 1:45.959
Yamaha
14. Brad Binder 1:45.998
KTM
15. Joan Mir 1:46.026
Honda
6ª fila 16. Enea Bastianini 1:46.096
KTM
17. Fabio Quartararo 1:46.131
Yamaha
18. Luca Marini 1:46.211
Honda
7ª fila 19. Alex Rins 1:46.322
Yamaha
20. Pol Espargaró 1:46.384
KTM
21. Toprak Razgatlioglu 1:46.549
Yamaha
8ª fila 22. Lorenzo Savadori 1:47.388
Aprilia

MotoGP Aragona: Marquez trionfa ancora ad Aragon e si rilancia per il titolo, podio per Bezzecchi. Disastro Bagnaia Fonte: Getty

Ordine di arrivo

  1. Marc Marquez
    Ducati Lenovo Team
    00:41:10.969
  2. Pedro Acosta
    Red Bull KTM Factory Racing
    +00:00:01.754
  3. Marco Bezzecchi
    Aprilia Racing
    +00:00:03.629
  4. Alex Marquez
    BK8 Gresini Racing MotoGP
    +00:00:08.687
  5. Jorge Martin
    Aprilia Racing
    +00:00:12.572
  6. Fermin Aldeguer
    BK8 Gresini Racing MotoGP
    +00:00:17.687
  7. Fabio Di Giannantonio
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
    +00:00:23.136
  8. Enea Bastianini
    Red Bull KTM Tech3
    +00:00:25.741
  9. Diogo Moreira
    Honda LCR
    +00:00:25.899
  10. Brad Binder
    Red Bull KTM Factory Racing
    +00:00:26.441
  11. Jack Miller
    Prima Pramac Yamaha MotoGP
    +00:00:27.206
  12. Joan Mir
    Honda HRC Castrol
    +00:00:27.999
  13. Alex Rins
    Monster Energy Yamaha MotoGP
    +00:00:28.276
  14. Luca Marini
    Honda HRC Castrol
    +00:00:29.794
  15. Johann Zarco
    Honda LCR
    +00:00:30.003
  16. Pol Espargaro
    Red Bull KTM Tech3
    +00:00:35.874
  17. Lorenzo Savadori
    SuperFile Trackhouse MotoGP Team
    +00:00:49.761
  18. Fabio Quartararo
    Monster Energy Yamaha MotoGP
    +00:00:51.657
  19. Toprak Razgatlioglu
    Prima Pramac Yamaha MotoGP
    RITIRATO
  20. Raul Fernandez
    SuperFile Trackhouse MotoGP Team
    RITIRATO
  21. Francesco Bagnaia
    Ducati Lenovo Team
    RITIRATO
  22. Franco Morbidelli
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
    RITIRATO
Aragon GP - Motorland Aragon 30/08/2026
Motorland Aragon

Altri dati:

  • Ora inizio: 14:00
  • Circuito: Motorland Aragon
  • Città: Alcaniz
  • Nazione: Spagna
  • Numero di giri: 23
  • Lunghezza giro: 5.08 KM
  • Lunghezza gara: 116.77 KM

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