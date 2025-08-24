MotoGP, la diretta del GP di Ungheria sul Circuito di Balaton Park LIVE: Marquez in pole

Cronaca in diretta

Periodo invece molto difficile invece per Bagnaia, che partirá quindicesimo non avendo superato lo scoglio della Q1 e protagonista ieri di una prova decisamente incolore.

La MotoGP torna in pista per il GP di Ungheria, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2025. La classifica piloti è attualmente così composta:

Marc Marquez (430 pt.) Alex Marquez (278 pt.) Pecco Bagnaia (221 pt.) Marco Bezzecchi (181 pt.) Fabio Di Giannantonio (153 pt.)

Il Gran Premio di Ungheria si disputa sul Circuito di Balaton Park. Sono previsti 27 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 24 agosto 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Marc Marquez

Ducati 1’36″518 2. Marco Bezzecchi

Aprilia 1’36″808 3. Fabio Di Giannantonio Ducati 1’36″872 2ª fila 4. Enea Bastianini

KTM 1’36″942 5. Franco Morbidelli Ducati 1’37″031 6. Fabio Quartararo Yamaha 1’37″042 3ª fila 7. Pedro Acosta

KTM 1’37″099 8. Fermin Aldeguer

Ducati 1’37″130 9. Luca Marini Honda 1’37″177 4ª fila 10. Joan Mir

Honda 1’37″239 11. Pol Espargarò 1’37″622

KTM 12. Brad Binder KTM 1’37″047 5ª fila 13. Francesco Bagnaia

Ducati 1’37″096 14. Alex Marquez* Ducati 1’37″249 15. Raul Fernandez Aprilia 1’37″348 6ª fila 16. Jorge Martin

Aprilia 1’37″378 17. Jack Miller*

Yamaha 1’37″079 18. Johann Zarco Honda 1’37″429 1’37″429 7ª fila 19. Miguel Oliveira

Yamaha 1’37″433 20. Alex Rins Yamaha 1’37″438 21. Ai Ogura Aprilia 1’37″915

Ricordiamo che Alex Marquez e Jack Miller arretrano di tre posizioni a causa dell’impeding ai danni di Francesco Bagnaia durante le pre-qualifiche.

Nel sabato del GP d’Ungheria abbiamo visto le qualifiche dove ha primeggiato Marc Marquez, che poi si è ritagliato nella successiva Sprint la tredicesima vittoria nelle gare veloci su quattordici disputate in questa stagione. Tornando alla griglia, ben quattro italiani alle spalle dell’otto volte campione del mondo: Bezzecchi, Di Giannantonio, Bastianini e Morbidelli.

I due piloti del team Pertamina Enduro VR46, in particolare, hanno poi conquistato gli altri piazzamenti del podio nella Sprint dietro Marquez. In seconda fila nella griglia odierna abbiamo poi Fabio Quartararo, caduto nella gara veloce subito dopo la partenza, trascinando con sé con un effetto a catena Bastianini e Zarco.

Apre la terza fila Pedro Acosta, in cerca di riscatto dopo un fine settimana di scivolate e imprevisti, seguito da un Fermin Aldeguer da tenere sempre d’occhio e da un Luca Marini in gran spolvero nella Sprint, dove ha ottenuto un ottimo quarto posto. Sabato infine da dimenticare per Pecco Bagnaia, che sulla griglia parte tredicesimo, dalla quinta fila (e neppure nella Sprint è andata meglio).