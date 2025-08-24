Virgilio Sport
MotoGP, la diretta del GP di Ungheria sul Circuito di Balaton Park LIVE: Marquez in pole

Il racconto in diretta del GP di Ungheria, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Si corre sul Circuito di Balaton Park. Sono previsti 27 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 24 agosto 2025

Inizio alle ore 14:00

Cronaca in diretta

  1. Attenzione alle penalizzazioni per Bastianini e Quartararo, protagonisti di due incidenti (uno tra i due) nella Sprint di ieri.

    13:35

  2. Periodo invece molto difficile invece per Bagnaia, che partirá quindicesimo non avendo superato lo scoglio della Q1 e protagonista ieri di una prova decisamente incolore.

    13:32

  4. Lo spagnolo continua il suo ottimo momento dominando la gara del sabato: l'ex campione del Mondo partitá in pole position davanti a Bezzecchi e Di Giannantonio.

    13:31

  5. Il momento delle MotoGP é arrivato: nel Gran Premio di Ungheria la categoria regina vede un dominatore, Marc Marquez, vincitore della Sprint Race.

    13:25

  6. Benvenuti alla diretta scritta del Gran Premio di Ungheria.

    13:23

La MotoGP torna in pista per il GP di Ungheria, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2025. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Marc Marquez (430 pt.)
  2. Alex Marquez (278 pt.)
  3. Pecco Bagnaia (221 pt.)
  4. Marco Bezzecchi (181 pt.)
  5. Fabio Di Giannantonio (153 pt.)

Il Gran Premio di Ungheria si disputa sul Circuito di Balaton Park. Sono previsti 27 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 24 agosto 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Marc Marquez
Ducati 1’36″518
2. Marco Bezzecchi
Aprilia 1’36″808
3. Fabio Di Giannantonio Ducati 1’36″872
2ª fila 4. Enea Bastianini
KTM 1’36″942
5. Franco Morbidelli Ducati 1’37″031
6. Fabio Quartararo Yamaha 1’37″042
3ª fila 7. Pedro Acosta
KTM 1’37″099
8. Fermin Aldeguer
Ducati 1’37″130
9. Luca Marini Honda 1’37″177
4ª fila 10. Joan Mir
Honda 1’37″239
11. Pol Espargarò 1’37″622
KTM
12. Brad Binder KTM 1’37″047
5ª fila 13. Francesco Bagnaia
Ducati 1’37″096
14. Alex Marquez* Ducati 1’37″249
15. Raul Fernandez Aprilia 1’37″348
6ª fila 16. Jorge Martin
Aprilia 1’37″378
17. Jack Miller*
Yamaha 1’37″079
18. Johann Zarco Honda 1’37″429 1’37″429
7ª fila 19. Miguel Oliveira
Yamaha 1’37″433		 20. Alex Rins Yamaha 1’37″438

21. Ai Ogura Aprilia 1’37″915

Ricordiamo che Alex Marquez e Jack Miller arretrano di tre posizioni a causa dell’impeding ai danni di Francesco Bagnaia durante le pre-qualifiche.

Nel sabato del GP d’Ungheria abbiamo visto le qualifiche dove ha primeggiato Marc Marquez, che poi si è ritagliato nella successiva Sprint la tredicesima vittoria nelle gare veloci su quattordici disputate in questa stagione. Tornando alla griglia, ben quattro italiani alle spalle dell’otto volte campione del mondo: Bezzecchi, Di Giannantonio, Bastianini e Morbidelli.

I due piloti del team Pertamina Enduro VR46, in particolare, hanno poi conquistato gli altri piazzamenti del podio nella Sprint dietro Marquez. In seconda fila nella griglia odierna abbiamo poi Fabio Quartararo, caduto nella gara veloce subito dopo la partenza, trascinando con sé con un effetto a catena Bastianini e Zarco.

Apre la terza fila Pedro Acosta, in cerca di riscatto dopo un fine settimana di scivolate e imprevisti, seguito da un Fermin Aldeguer da tenere sempre d’occhio e da un Luca Marini in gran spolvero nella Sprint, dove ha ottenuto un ottimo quarto posto. Sabato infine da dimenticare per Pecco Bagnaia, che sulla griglia parte tredicesimo, dalla quinta fila (e neppure nella Sprint è andata meglio).

