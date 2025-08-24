MotoGP, la diretta del GP di Ungheria sul Circuito di Balaton Park LIVE: Marquez in pole

La MotoGP torna in pista per il GP di Ungheria, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2025. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Marc Marquez (430 pt.)
- Alex Marquez (278 pt.)
- Pecco Bagnaia (221 pt.)
- Marco Bezzecchi (181 pt.)
- Fabio Di Giannantonio (153 pt.)
Il Gran Premio di Ungheria si disputa sul Circuito di Balaton Park. Sono previsti 27 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 24 agosto 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1ª fila
|1. Marc Marquez
Ducati 1’36″518
|2. Marco Bezzecchi
Aprilia 1’36″808
|3. Fabio Di Giannantonio Ducati 1’36″872
|2ª fila
|4. Enea Bastianini
KTM 1’36″942
|5. Franco Morbidelli Ducati 1’37″031
|6. Fabio Quartararo Yamaha 1’37″042
|3ª fila
|7. Pedro Acosta
KTM 1’37″099
|8. Fermin Aldeguer
Ducati 1’37″130
|9. Luca Marini Honda 1’37″177
|4ª fila
|10. Joan Mir
Honda 1’37″239
|11. Pol Espargarò 1’37″622
KTM
|12. Brad Binder KTM 1’37″047
|5ª fila
|13. Francesco Bagnaia
Ducati 1’37″096
|14. Alex Marquez* Ducati 1’37″249
|15. Raul Fernandez Aprilia 1’37″348
|6ª fila
|16. Jorge Martin
Aprilia 1’37″378
|17. Jack Miller*
Yamaha 1’37″079
|18. Johann Zarco Honda 1’37″429 1’37″429
|7ª fila
|19. Miguel Oliveira
Yamaha 1’37″433
|20. Alex Rins Yamaha 1’37″438
|
21. Ai Ogura Aprilia 1’37″915
Ricordiamo che Alex Marquez e Jack Miller arretrano di tre posizioni a causa dell’impeding ai danni di Francesco Bagnaia durante le pre-qualifiche.
Nel sabato del GP d’Ungheria abbiamo visto le qualifiche dove ha primeggiato Marc Marquez, che poi si è ritagliato nella successiva Sprint la tredicesima vittoria nelle gare veloci su quattordici disputate in questa stagione. Tornando alla griglia, ben quattro italiani alle spalle dell’otto volte campione del mondo: Bezzecchi, Di Giannantonio, Bastianini e Morbidelli.
I due piloti del team Pertamina Enduro VR46, in particolare, hanno poi conquistato gli altri piazzamenti del podio nella Sprint dietro Marquez. In seconda fila nella griglia odierna abbiamo poi Fabio Quartararo, caduto nella gara veloce subito dopo la partenza, trascinando con sé con un effetto a catena Bastianini e Zarco.
Apre la terza fila Pedro Acosta, in cerca di riscatto dopo un fine settimana di scivolate e imprevisti, seguito da un Fermin Aldeguer da tenere sempre d’occhio e da un Luca Marini in gran spolvero nella Sprint, dove ha ottenuto un ottimo quarto posto. Sabato infine da dimenticare per Pecco Bagnaia, che sulla griglia parte tredicesimo, dalla quinta fila (e neppure nella Sprint è andata meglio).