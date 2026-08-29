Diretta MotoGP Aragon, Sprint Race Live: sfida stellare tra Bezzecchi e i Marquez

Cronaca in diretta

La MotoGP torna in pista per la Gara Sprint del GP di Aragona, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:

Jorge Martin (240 pt.) Marco Bezzecchi (209 pt.) Ai Ogura (203 pt.) Marc Marquez (200 pt.) Fabio Di Giannantonio (199 pt.)

La Gara Sprint del Gran Premio di Aragona si disputa sull’omonimo circuito. Sono previsti 11 giri. Partenza in programma alle 15.00 di sabato 29 agosto 2026.

Sino a qui il fine settimana è una tenzone tra Marco Bezzecchi e i due Marquez, in particolare Marc: tra ieri e oggi il pluricampione del mondo e il pilota Aprilia hanno fatto a gara anche a chi aggiornava l’attuale record della pista. Al momento è il riminese a scrivere il suo nome dell’albo, con un tempo di 1:44.962 ottenuto in qualifica, e questo riscontro sotto l’1:45 gli ha garantito ovviamente la pole.

In prima fila anche i fratelli Marquez, con Marc che ha un feeling speciale con il Motorland Aragon, avendo vinto qui sette volte in carriera. Due delle quali nelle ultime stagioni, dove ha avuto la meglio anche nelle Sprint 2024 e 2025. L’iberico di Ducati è ovviamente favorito nella gara veloce odierna, ma con questo Bezzecchi (e anche queste Aprilia, presenti anche in seconda fila con Fernandez e Martin) non si può dare nulla per scontato.

Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Marco Bezzecchi 1:44.962

Aprilia 2. Marc Marquez 1:45.051

Ducati 3. Alex Marquez 1:45.261

Ducati 2ª fila 4. Raul Fernandez 1:45.375

Aprilia 5. Jorge Martin 1:45.436

Aprilia 6. Pedro Acosta 1:45.555

KTM 3ª fila 7. Fabio Di Giannantonio 1:45.615

Ducati 8. Francesco Bagnaia 1:45.671

Ducati 9. Johann Zarco 1:45.783

Honda 4ª fila 10. Diogo Moreira 1:45.802

Honda 11. Fermin Aldeguer 1:45.892

Ducati 12. Franco Morbidelli 1:45.919 5ª fila 13. Jack Miller 1:45.959

Yamaha 14. Brad Binder 1:45.998

KTM 15. Joan Mir 1:46.026

Honda 6ª fila 16. Enea Bastianini 1:46.096

KTM 17. Fabio Quartararo 1:46.131

Yamaha 18. Luca Marini 1:46.211

Honda 7ª fila 19. Alex Rins 1:46.322

Yamaha 20. Pol Espargaró 1:46.384

KTM 21. Toprak Razgatlioglu 1:46.549

Yamaha 8ª fila 22. Lorenzo Savadori 1:47.388

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