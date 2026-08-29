Diretta MotoGP Aragon, Sprint Race Live: sfida stellare tra Bezzecchi e i Marquez

La MotoGP torna in pista per la Gara Sprint del GP di Aragona, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Jorge Martin (240 pt.)
- Marco Bezzecchi (209 pt.)
- Ai Ogura (203 pt.)
- Marc Marquez (200 pt.)
- Fabio Di Giannantonio (199 pt.)
La Gara Sprint del Gran Premio di Aragona si disputa sull’omonimo circuito. Sono previsti 11 giri. Partenza in programma alle 15.00 di sabato 29 agosto 2026.
Sino a qui il fine settimana è una tenzone tra Marco Bezzecchi e i due Marquez, in particolare Marc: tra ieri e oggi il pluricampione del mondo e il pilota Aprilia hanno fatto a gara anche a chi aggiornava l’attuale record della pista. Al momento è il riminese a scrivere il suo nome dell’albo, con un tempo di 1:44.962 ottenuto in qualifica, e questo riscontro sotto l’1:45 gli ha garantito ovviamente la pole.
In prima fila anche i fratelli Marquez, con Marc che ha un feeling speciale con il Motorland Aragon, avendo vinto qui sette volte in carriera. Due delle quali nelle ultime stagioni, dove ha avuto la meglio anche nelle Sprint 2024 e 2025. L’iberico di Ducati è ovviamente favorito nella gara veloce odierna, ma con questo Bezzecchi (e anche queste Aprilia, presenti anche in seconda fila con Fernandez e Martin) non si può dare nulla per scontato.
Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1ª fila
|1. Marco Bezzecchi 1:44.962
Aprilia
|2. Marc Marquez 1:45.051
Ducati
|3. Alex Marquez 1:45.261
Ducati
|2ª fila
|4. Raul Fernandez 1:45.375
Aprilia
|5. Jorge Martin 1:45.436
Aprilia
|6. Pedro Acosta 1:45.555
KTM
|3ª fila
|7. Fabio Di Giannantonio 1:45.615
Ducati
|8. Francesco Bagnaia 1:45.671
Ducati
|9. Johann Zarco 1:45.783
Honda
|4ª fila
|10. Diogo Moreira 1:45.802
Honda
|11. Fermin Aldeguer 1:45.892
Ducati
|12. Franco Morbidelli 1:45.919
|5ª fila
|13. Jack Miller 1:45.959
Yamaha
|14. Brad Binder 1:45.998
KTM
|15. Joan Mir 1:46.026
Honda
|6ª fila
|16. Enea Bastianini 1:46.096
KTM
|17. Fabio Quartararo 1:46.131
Yamaha
|18. Luca Marini 1:46.211
Honda
|7ª fila
|19. Alex Rins 1:46.322
Yamaha
|20. Pol Espargaró 1:46.384
KTM
|21. Toprak Razgatlioglu 1:46.549
Yamaha
|8ª fila
|22. Lorenzo Savadori 1:47.388
Aprilia