MotoGP Sprint GP Ungheria diretta LIVE Balaton Park: Marquez in pole

Cronaca in diretta

La MotoGP torna in pista per la Gara Sprint del GP di Ungheria, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2025. La classifica piloti è attualmente così composta:

Marc Marquez (418 pt.) Alex Marquez (276 pt.) Pecco Bagnaia (221 pt.) Marco Bezzecchi (178 pt.) Franco Morbidelli (144 pt.)

La Gara Sprint del Gran Premio di Ungheria si disputa sul Circuito di Balaton Park. Sono previsti 14 giri. Partenza in programma alle 15.00 di sabato 23 agosto 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1. Marc Marquez (Ducati) 1’36″518

2. Marco Bezzecchi (Aprilia) 1’36″808

3. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 1’36″872

4. Enea Bastianini (KTM) 1’36″942

5. Franco Morbidelli (Ducati) 1’37″031

6. Fabio Quartararo (Yamaha) 1’37″042

7. Pedro Acosta (KTM) 1’37″099

8. Fermin Aldeguer (Ducati) 1’37″130

9. Luca Marini (Honda) 1’37″177

10. Joan Mir (Honda) 1’37″239

11. Alex Marquez (Ducati) 1’37″249

12. Pol Espargarò (KTM) 1’37″622

13. Brad Binder (KTM) 1’37″047

14. Jack Miller (Yamaha) 1’37″079

15. Francesco Bagnaia (Ducati) 1’37″096

16. Raul Fernandez (Aprilia) 1’37″348

17. Jorge Martin (Aprilia) 1’37″378

18. Johann Zarco (Honda) 1’37″429 1’37″429

19. Miguel Oliveira (Yamaha) 1’37″433

20. Alex Rins (Yamaha) 1’37″438

21. Ai Ogura (Aprilia) 1’37″915

Come notiamo, Marc Marquez prosegue il filotto anche sull’inedito per la MotoGP Balaton Park e partirà dalla pole, dopo una sessione di qualifiche dove molti italiani hanno dato il meglio di sé: a cominciare da Marco Bezzecchi, che alla pari di Fabio Di Giannantonio ha affrontato le Q1, conquistando però entrambi l’accesso in Q2 e ritrovandosi alle spalle di Marquez in griglia (per la precisione prima il pilota Aprilia e a seguire quello VR46).

Bene anche Bastianini e Morbidelli, mentre paga la sfortuna Pedro Acosta, alle prese con una caduta nei primissimi run, ritrovandosi quindi in griglia alle spalle di Fabio Quartarato. Ottavo Fermin Aldeguer, che sta provando a trovare una buona costanza di risultati (giocandosi anche il futuro in Ducati, visto che è attenzionato dai vertici di Borgo Panigale) e nono un altro italiano, ovvero Luca Marini per la quota Honda.

E a proposito di connazionali, neanche Balaton Park sembra adatto al Francesco Bagnaia di quest’anno: il compagno di squadra di Marquez partirà dalla quinta fila, pagando i sempiterni problemi alla sua GP25 che lo stanno tormentando quest’anno.