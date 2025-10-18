Virgilio Sport
MotoGP, diretta Sprint GP Australia a Phillip Island LIVE

Il racconto in diretta della Gara Sprint del GP d'Australia, quartultimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Si corre sul Circuito di Phillip Island. Sono previsti 13 giri. Partenza in programma alle 6.00 di sabato 18 ottobre 2025

Inizio alle ore 06:00

  1. Buongiorno e benvenuti alla sprint Race del GP di Australia. Si corre a Phillip Island, senza il campione del mondo Marc Marquez, attualmente infortunato.

    16:25

La MotoGp torna a sfrecciare in pista con la Sprint del GP d’Australia, quartultimo appuntamento del Mondiale 2025 priva del suo campione del mondo Marc Marquez. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Marc Marquez (545 pt.) CAMPIONE DEL MONDO
  2. Alex Marquez (362 pt.)
  3. Pecco Bagnaia (274 pt.)
  4. Marco Bezzecchi (254 pt.)
  5. Pedro Acosta (215 pt.)

La Gara Sprint del Gran Premio d’Australia si disputa sul Circuito di Phillip Island. Sono previsti 13 giri. Partenza in programma alle 6.00 di sabato 18 ottobre 2025.

Australian GP - Phillip Island Grand Prix Circuit 18/10/2025
Phillip Island Grand Prix Circuit

  • Ora inizio: 06:00
  • Circuito: Phillip Island Grand Prix Circuit
  • Città: Phillip Island
  • Nazione: Australia
  • Lunghezza giro: 4.45 KM

