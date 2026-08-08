MotoGP Silverstone, Prove Libere 2 e Qualifiche: pole e record, Martin beffa tutti. Prima fila Aprilia

Riassunto dell'evento

È terminata la prima parte della seconda giornata di Silverstone, che in vista del Gran Premio di Gran Bretagna di domani ha proposto in questo sabato le prove libere 2 e le qualifiche, in attesa della Sprint Race di questo pomeriggio.

Le FP2 hanno visto Marco Bezzecchi, pur alle prese con le sofferenze del post intervento alla clavicola, confermare lo stato di grazia visto ieri: il pilota Aprilia ha firmato nella prima parte il miglior tempo con 1:58.069, davanti ai fratelli Marquez. Ma nella seconda parte, e sul finire della sessione, è Fabio Di Giannantonio a firmare il colpaccio scendendo sotto l’1:58 e laureandosi leader delle FP2 con 1:57.885, davanti a Raul Fernandez con un ritardo di 117 millesimi. Terzo posto per Bezzecchi, a 184 millesimi, seguito da Marc Marquez a 258 e Jorge Martini a 446 millesimi dal miglior tempo. Paga poco più di un secondo l’altro reduce dalla sala operatoria, Pecco Bagnaia, che chiude dodicesimo.

Non è mancato le spettacolo nelle qualifiche, da cui è scaturita la pole di Jorge Martin. Il leader del campionato ha piazzato il colpo da ko (con tanto di nuovo record della pista, 1:56.160) negli istanti finali della Q2, inizialmente teatro di un duello tra le Aprilia e Marc Marquez, che si era preso la leadership dopo la prima parte della sessione.

Ma nella seconda metaà hanno fatto bella mostra di sé i due Trackhouse, ovvero Raul Fernandez e Ai Ogura, che si sono assicurati una storica prima fila accanto al poleman Martin. Aprilia insomma ha confermato il feeling ottimale con Silverstone, mentre uno stoico Bezzecchi si piazza in seconda fila, quinto, laddove il quarto posto è appannaggio di Di Giannantonio che con la sua Ducati rompe il monopolio di Noale.

Sesto posto per Marquez, mentre queste qualifiche sono state un disastro per Bagnaia, che viene eliminato in Q1 patendo sia le fatiche fisiche che un rapporto conflittuale con la moto, e partirà quindi domani 16esimo: è la sua peggiore qualificha della stagione.

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