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MotoGP Silverstone, Prove Libere 2 e Qualifiche: pole e record, Martin beffa tutti. Prima fila Aprilia

La cronaca delle Prove Libere 2 e delle Qualifiche del GP di Silverstone: Aprilia domina la prima fila con Martin e i due Trackhouse Fernandez e Ogura. Resiste Bezzecchi, bene Di Giannantonio, disastro Bagnaia

Aggiornamento:

Luca Santoro

Luca Santoro

Giornalista

Esperto di Motorsport ma, più in generale, appassionato di tutto ciò che sia Sport, anche senza il Motor. Dà il meglio di sé quando la strada fa largo alle due o alle quattro ruote

Riassunto dell'evento

È terminata la prima parte della seconda giornata di Silverstone, che in vista del Gran Premio di Gran Bretagna di domani ha proposto in questo sabato le prove libere 2 e le qualifiche, in attesa della Sprint Race di questo pomeriggio.

Le FP2 hanno visto Marco Bezzecchi, pur alle prese con le sofferenze del post intervento alla clavicola, confermare lo stato di grazia visto ieri: il pilota Aprilia ha firmato nella prima parte il miglior tempo con 1:58.069, davanti ai fratelli Marquez. Ma nella seconda parte, e sul finire della sessione, è Fabio Di Giannantonio a firmare il colpaccio scendendo sotto l’1:58 e laureandosi leader delle FP2 con 1:57.885, davanti a Raul Fernandez con un ritardo di 117 millesimi. Terzo posto per Bezzecchi, a 184 millesimi, seguito da Marc Marquez a 258 e Jorge Martini a 446 millesimi dal miglior tempo. Paga poco più di un secondo l’altro reduce dalla sala operatoria, Pecco Bagnaia, che chiude dodicesimo.

Non è mancato le spettacolo nelle qualifiche, da cui è scaturita la pole di Jorge Martin. Il leader del campionato ha piazzato il colpo da ko (con tanto di nuovo record della pista, 1:56.160) negli istanti finali della Q2, inizialmente teatro di un duello tra le Aprilia e Marc Marquez, che si era preso la leadership dopo la prima parte della sessione.

Ma nella seconda metaà hanno fatto bella mostra di sé i due Trackhouse, ovvero Raul Fernandez e Ai Ogura, che si sono assicurati una storica prima fila accanto al poleman Martin. Aprilia insomma ha confermato il feeling ottimale con Silverstone, mentre uno stoico Bezzecchi si piazza in seconda fila, quinto, laddove il quarto posto è appannaggio di Di Giannantonio che con la sua Ducati rompe il monopolio di Noale.

Sesto posto per Marquez, mentre queste qualifiche sono state un disastro per Bagnaia, che viene eliminato in Q1 patendo sia le fatiche fisiche che un rapporto conflittuale con la moto, e partirà quindi domani 16esimo: è la sua peggiore qualificha della stagione.

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La griglia di partenza

  1. 1ª fila 1. Jorge Martin 1:56.160
    Aprilia
    2. Raul Fernandez 1:56.181
    Aprilia
    3. Ai Ogura 1:56.349
    Aprilia
    2ª fila 4. Fabio Di Giannantonio 1:56.415
    Ducati
    5. Marco Bezzecchi 1:56.456
    Aprilia
    6. Marc Marquez 1:56.527
    Ducati
    3ª fila 7. Alex Marquez 1:56.539
    Ducati
    8. Franco Morbidelli 1:56.889
    Ducati
    9. Pedro Acosta 1:56.932
    KTM
    4ª fila 10. Iker Lecuona 1:57.322
    Ducati
    11. Jack Miller 1:57.494
    Aprilia
    12. Joan Mir 1:58.043
    Honda
    5ª fila 13. Diogo Moreira 1:57.596
    Honda
    14. Fabio Quartararo 1:57.773
    Yamaha
    15. Luca Marini 1:57.877
    Honda
    6ª fila 16. Francesco Bagnaia 1:57.891
    Ducati
    17. Alex Rins 1:57.940
    Yamaha
    18. Brad Binder 1:58.081
    KTM
    7ª fila 19. Enea Bastianini 1:58.120
    KTM
    20. Cal Crutchlow 1:58.140
    Honda
    21. Pol Espargaró 1:58.414
    KTM
    8ª fila 22. Toprak Razgatlioglu 1:58.590
    Yamaha
    23. Augusto Fernandez 1:58.842
    Yamaha
  2. Live
    Terminano anche le Qualifiche del GP di Gran Bretagna
    13:36
  3. Live
    Ma è Jorge Martin a beffare tutti

    Proprio negli istanti finali della Q2 arriva il tentativo vincente di Jorge Martin, che con 1:56.160 batte di 21 millesimi Fernandez e si assicura la pole. In prima fila anche Ogura, mentre Bezzecchi è quinto dietro Di Giannantonio.

    13:36
  5. Live
    Colpo grosso di Fernandez

    Raul Fernandez compie un’impresa e con 1:56.181 si prende la pole provvisoria. E a stretto giro il compagno di squadra Ogura si posiziona alle sue spalle con un ritardo di 168 millesimi.

     

    13:33
  6. Live
    Ultimi tentativi in pista, Bezzecchi risponde a Marquez

    Marco Bezzecchi lancia il guanto di sfida ai rivali, Marc Marquez in primis, fissando il nuovo riferimento da battere: 1:56.456. Adesso vediamo la risposta degli avversari.

    13:29
  7. Live
    Marc Marquez conquista la vetta dopo la prima parte delle Q2

    Exploit di Marc Marquez che per il momento sarebbe in pole con 1:56.527, seguito a brevissima distanza (12 millesimi) dal fratello Alex. Vicinissimo, a 20 millesimi, anche Jorge Martin. Bezzecchi invece è a 437 millesimi.

    13:25
  8. Live
    Fernandez per il momento in testa

    Nella lista dei tempi svetta al momento Raul Fernandez con 1:56.593, seguito a 275 millesimi da Alex Marquez e a 296 da Morbidelli. Per ora è quarto Bezzecchi, autore di un piccolo errore e con un gap di 371 millesimi.

     

    13:23
  9. Live
    Marc Marquez se l'è vista brutta

    Ha corso un rischio notevole Marc Marquez all’inizio della Q2: lo spagnolo a momenti finiva in highside a causa della chiusura dell’anteriore. Pericolo scampato grazie all’esperienza, al sangue freddo e al controllo del pilota.

    13:21
  11. Live
    Al via ora le Q2, si decide la griglia e la pole del GP di Gran Bretagna
    13:11
  12. Live
    Terminano le Q1: in Q2 Morbidelli e Lecuona, niente da fare per Bagnaia

    Franco Morbidelli con 1:57.173 accede alle Q2, alla pari di Iker Lecuona, secondo a 210 millesimi. Bagnaia prova a fare un progresso ma non è sufficiente: è sesto a 718 millesimi dal miglior tempo, e questo significa che domani partirà sedicesimo in griglia.

    13:10
  13. Live
    Imprevisto per Bagnaia

    Sbavatura per Bagnaia, che in curva 6, alla ricerca di un miglioramento per il suo tempo, finisce lungo. Morbidelli intanto migliora a 1:57.173.

    13:06
  14. Live
    Morbidelli per ora autore del miglior tempo in Q1

    Franco Morbidelli fissa il riferimento in Q1, seguito a 344 da Diogo Moreira e a 352 da Fabio Quartararo. Bagnaia accusa invece un ritardo di 820 millesimi, restando per il momento solo ottavo.

    12:59
  15. Live
    Come sono arrivati i piloti alle Qualifiche?

    Qui il nostro resoconto sulle pre-qualifiche di ieri che hanno determinato il Q1 e il Q2.

    12:55
  17. Live
    Partono le Qualifiche: si inizia dal Q1
    12:53
  18. Live
    Prove Libere 2: i risultati finali

    1 Fabio Di Giannantonio 1:57.885
    2 Raul Fernandez +0.117
    3 Marco Bezzecchi +0.184
    4 Marc Marquez +0.258
    5 Jorge Martin +0.446
    6 Ai Ogura +0.502
    7 Alex Marquez +0.540
    8 Pedro Acosta +0.616
    9 Fabio Quartararo +0.827
    10 Brad Binder +1.056
    11 Luca Marini +1.109
    12 Francesco Bagnaia +1.127
    13 Diogo Moreira +1.214
    14 Franco Morbidelli +1.554
    15 Jack Miller +1.618
    16 Joan Mir +1.625
    17 Iker Lecuona +1.878
    18 Enea Bastianini +2.102
    19 Toprak Razgatlioglu +2.132
    20 Cal Crutchlow +2.352
    21 Augusto Fernandez +2.374
    22 Pol Espargaro +2.516
    23 Alex Rins +2.555

    12:52
  19. Live
    Terminano le Prove Libere 2
    12:42
  20. Live
    Bezzecchi non riesce a rispondere all'attacco di Di Giannantonio

    Niente da fare per Bezzecchi, che firma un tempo alto (addirittura 2:00.167) sfruttando la gomma anteriore usata. Finisce così la FP2 con questo colpo di scena finale.

    12:42
  21. Live
    Di Giannantonio si prende la vetta dei tempi

    Colpaccio per Fabio Di Giannantonio che negli ultimi minuti delle FP2 scende sotto l’1:58 e scalza Bezzecchi dalla vetta dei tempi con 1:57.885. Sale inoltre in seconda posizione Raul Fernandez, a 117 millesimi.

    12:37
  23. Live
    Jorge Martin alle spalle di Bezzecchi

    Rimonta anche per Jorge Martin, che da quarto passa al secondo posto (con gomme soft nuove) alle spalle del compagno di squadra Bezzecchi e con un ritardo di 330 millesimi.

    12:34
  24. Live
    Partenza difficile per Bagnaia, ma poi rimonta

    Alle prese con i postumi dell’intervento all’avambraccio destro, Francesco Bagnaia dopo un inizio in salita con tempi altissimi risale in classifica e si porta al sesto posto, a 943 millesimi da Bezzecchi.

    12:32
  25. Live
    I piloti rientrano ai box

    Terminata la prima metà della sessione, i piloti tornano ora ai box.

    12:27
  26. Live
    Ancora Bezzecchi: il pilota Aprilia torna in testa

    Ulteriore miglioramento di Bezzecchi, che con il tempo di 1:58.069 riprende la testa della sessione, seguito dai due Marquez: Alex è a 356 millesimi, Marc a 719.

    12:24
  27. Live
    Scivolata senza conseguenze per Jack Miller

    Jack Miller scivola in curva 16 e finisce sulla ghiaia: l’australiano però si rimette subito in sella per tornare ai box.

    12:22
  29. Live
    Alex Marquez migliora il tempo di Bezzecchi

    Coppia di soft anche per Alex Marquez, che si porta al momento in testa con un tempo di 1:58.426.

    12:20
  30. Live
    Bezzecchi fissa il primo riferimento

    Marco Bezzecchi, con entrambe le gomme soft, parte subito forte con un tempo di 1:59.358.

     

    12:19
  31. Live
    Partono le Prove Libere 2 del GP di Gran Bretagna
    12:11
  32. Pre
    Aprilia favorite a Silverstone, ma Marquez è sempre in agguato

    Il circuito di Silverstone esalta le caratteristiche della RS-GP dell’Aprilia, come si è notato in maniera più plateale nelle pre-qualifiche di ieri. E in particolare Marco Bezzecchi, pur rattoppato, ha dimostrato di essere il pilota di Noale che meglio interpreta la moto. Le Ducati si sono viste in particolare con Alex Marquez nelle prime libere (che secondo Francesco Bagnaia è al momento il riferimento per la loro scuderia su questo circuito) e poi Fabio Di Giannantonio, unico pilota di Borgo Panigale nella top 5 delle Prove. Ma non bisogna sottovalutare Marc Marquez, che ieri aveva firmato il record del circuito poi stracciato da Bezzecchi. Faticano invece le KTM, con Pedro Acosta che si è lamentato del comportamento della moto sulla pista britannica a causa delle troppe vibrazioni.

    12:02
  33. Pre
    Come sono andate le Prove Libere 1 di ieri

    Miglior tempo nelle FP1 per Alex Marquez con 1’58”692, seguito a 176 millesimi da Marco Bezzecchi e a 282 da Pedro Acosta. Qui il nostro resoconto completo delle prime libere di Silverstone.

    11:41
  35. Live
    Benvenuti alla diretta delle Prove Libere 2 del GP del Gran Bretagna
    11:41

  37. La prima giornata del fine settimana del GP di Silverstone ha avuto un sicuro protagonista, ovvero Marco Bezzecchi: redivivo dopo la sequela di sfortune e passi falsi negli ultimi quattro appuntamenti, il pilota di Aprilia è tornato pimpante in pista dopo il recentissimo intervento per ridurre la frattura alla clavicola rimediata al Sachsenring, oltre ad avere un acciacco al ginocchio. E dopo il secondo posto a 173 millesimi da Alex Marquez nelle Libere 1, ha dato letteralmente l’anima nelle Prove con il miglior tempo, ma non solo: il riminese, pur soffrendo, è riuscito anche a stracciare il record della pista, aggiornandolo a 1’56″280.

    E le Aprilia sembrano le moto da battere sul circuito britannico, visto che quattro moto di Noale, ufficiali e non, si sono piazzate nella top 5 delle pre-qualifiche, con il solo (e sempre costante) Fabio Di Giannantonio ad inframezzarsi con la Ducati del team VR46. E a proposito di Borgo Panigale, oggi nelle qualifiche Francesco Bagnaia partirà dalla Q1, avendo sofferto e non poco con l’avambraccio destro: anche il piemontese si è dovuto di recente operare per risolvere un problema legato ad una sindrome compartimentale e tunnel carpale. Ma prima delle qualifiche di oggi si scenderà in pista alle 12:10 con la seconda sessione di libere, e a seguire si corre per determinare la griglia di domani

MotoGP Silverstone, Prove Libere 2 e Qualifiche: pole e record, Martin beffa tutti. Prima fila Aprilia Fonte: Getty

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