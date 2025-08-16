Virgilio Sport
MotoGP diretta Sprint GP Austria LIVE: Bezzecchi sogna dalla pole, Bagnaia terzo, Marquez seconda fila

Il racconto in diretta della Gara Sprint del GP d'Austria, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Si corre sul Circuito di Spielberg. Sono previsti 14 giri. Partenza in programma alle 15.00 di sabato 16 agosto 2025

Dopo la sosta estiva la MotoGP torna in pista con la Sprint del GP d’Austria, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2025. In pole ci sarà l’Aprilia di Marco Bezzecchi, al suo fianco in prima fila la Ducati Gresini di Alex Marquez e quella ufficiale di Pecco Bagnaia. Solo quarto Marc Marquez leader del mondiale. La cui classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Marc Marquez (381 pt.)
  2. Alex Marquez (261 pt.)
  3. Pecco Bagnaia (213 pt.)
  4. Marco Bezzecchi (156 pt.)
  5. Fabio Di Giannantonio (142 pt.)

Grandissima pole position di Marco Bezzecchi che partendo dal Q1 ha battuto tutti e partirà al pole della Sprint e del Gran Premio d’Austria. In prima fila con lui c’è un Marquez ma non Marc solo quarto ma Alex e poi Pecco Bagnaia. Non una buona qualifica invece per il leader del Mondiale che si è rialzato nel primo time attack e poi non è riuscito a trovare il giro perfetto con tanto di caduta in Q2 dopo aver primeggiato in fp1, pre qualifiche ed fp2. Scatterà in seconda fila davanti a Bastianini e Aldeguer.

La Gara Sprint del Gran Premio d’Austria si disputa sul Circuito di Spielberg. Sono previsti 14 giri. Partenza in programma alle 15.00 di sabato 16 agosto 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Marco Bezzecchi
Aprilia
2. Alex Marquez
Ducati
3. Francesco Bagnaia Ducati
2ª fila 4. Marc Marquez
Ducati
5. Enea Bastianini
KTM
6. Fermin Aldeguer 1:52.796 Ducati
3ª fila 7. Pedro Acosta
KTM
8. Franco Morbidelli
Ducati
9. Raul Fernandez
Aprilia
4ª fila 10. Joan Mir
Honda
11. Brad Binder KTM
12. Johann Zarco
Honda
5ª fila 13. Luca Marini Honda
14. Jorge Martin Aprilia
15. Fabio Di Giannantonio
Ducati
6ª fila 16. Fabio Quartararo Yamaha
17. Alex Rins
Yamaha
18. Miguel Oliveira Yamaha
7ª fila 19. Ai Ogura Aprilia
20. Jack Miller Yamaha

Austrian GP - Red Bull Ring 16/08/2025
Red Bull Ring

Altri dati:

  • Ora inizio: 15:00
  • Circuito: Red Bull Ring
  • Città: Spielberg
  • Nazione: Austria
  • Lunghezza giro: 4.35 KM

Virgilio Sport
