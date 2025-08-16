MotoGP diretta Sprint GP Austria LIVE: Bezzecchi sogna dalla pole, Bagnaia terzo, Marquez seconda fila

Cronaca in diretta

Dopo la sosta estiva la MotoGP torna in pista con la Sprint del GP d’Austria, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2025. In pole ci sarà l’Aprilia di Marco Bezzecchi, al suo fianco in prima fila la Ducati Gresini di Alex Marquez e quella ufficiale di Pecco Bagnaia. Solo quarto Marc Marquez leader del mondiale. La cui classifica piloti è attualmente così composta:

Marc Marquez (381 pt.) Alex Marquez (261 pt.) Pecco Bagnaia (213 pt.) Marco Bezzecchi (156 pt.) Fabio Di Giannantonio (142 pt.)

Grandissima pole position di Marco Bezzecchi che partendo dal Q1 ha battuto tutti e partirà al pole della Sprint e del Gran Premio d’Austria. In prima fila con lui c’è un Marquez ma non Marc solo quarto ma Alex e poi Pecco Bagnaia. Non una buona qualifica invece per il leader del Mondiale che si è rialzato nel primo time attack e poi non è riuscito a trovare il giro perfetto con tanto di caduta in Q2 dopo aver primeggiato in fp1, pre qualifiche ed fp2. Scatterà in seconda fila davanti a Bastianini e Aldeguer.

La Gara Sprint del Gran Premio d’Austria si disputa sul Circuito di Spielberg. Sono previsti 14 giri. Partenza in programma alle 15.00 di sabato 16 agosto 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Marco Bezzecchi

Aprilia 2. Alex Marquez

Ducati 3. Francesco Bagnaia Ducati 2ª fila 4. Marc Marquez

Ducati 5. Enea Bastianini

KTM 6. Fermin Aldeguer 1:52.796 Ducati 3ª fila 7. Pedro Acosta

KTM 8. Franco Morbidelli

Ducati 9. Raul Fernandez

Aprilia 4ª fila 10. Joan Mir

Honda 11. Brad Binder KTM 12. Johann Zarco

Honda 5ª fila 13. Luca Marini Honda 14. Jorge Martin Aprilia 15. Fabio Di Giannantonio

Ducati 6ª fila 16. Fabio Quartararo Yamaha 17. Alex Rins

Yamaha 18. Miguel Oliveira Yamaha 7ª fila 19. Ai Ogura Aprilia 20. Jack Miller Yamaha