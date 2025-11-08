Musetti-Djokovic, finale ATP Atene diretta live

ATP Atene – Cemento indoor
Finale – Live dalle 16.00
|Musetti (ITA)
|–
|–
|–
|Djokovic (SRB)
|–
|–
|–
Ultimo aggiornamento:
Questi gli avversari battuti da Musetti, che ha dovuto faticare e non poco (salvando anche più match point) per arrivare in fondo:
La finale raggiunta ad Atene non è bastata a Musetti per scavalcare Felix Auger-Aliassime nella Race per le ATP Finals dove conserva ancora 5 punti di vantaggio. L’azzurro sarà chiamato dunque a battere Djokovic per strappare il pass per Torino
Le prime due teste di serie del tabellone si sfidano in finale all’ATP 250 di Atene, dove Lorenzo Musetti – oltre alla possibilità di interrompere il digiuno di titoli che dura da ormai tre anni – si gioca anche le qualificazioni alle Nitto ATP Finals contro Novak Djokovic, che invece vorrà essere il primo a inserire il proprio nome nella lista dei vincitori del torneo da lui oganizzato.
