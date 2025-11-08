Virgilio Sport
Musetti-Djokovic, finale ATP Atene diretta live

Lorenzo Musetti affronta Novak Djokovic in finale all'ATP 250 di Atene per provare a interrompere il lungo digiuno di titoli e garantirsi la qualificazione alle Nitto ATP Finals

Matteo Morace

Matteo Morace

Riassunto dell'evento

ATP Atene – Cemento indoor

Finale – Live dalle 16.00

Musetti (ITA)
Djokovic (SRB)

Cronaca in diretta

  1. Pre
    Il percorso di Lorenzo

    Questi gli avversari battuti da Musetti, che ha dovuto faticare e non poco (salvando anche più match point) per arrivare in fondo:

    • 1° turno, Bye
    • Ottavi di finale, Stan Wawrinka: 4-6 7-6 6-4
    • Quarti di finale, Alexandre Muller: 6-2 6-4
    • Semifinale, Sebastian Korda: 6-0 5-7 7-5
    15:42
  2. Pre
    La situazione nella Race

    La finale raggiunta ad Atene non è bastata a Musetti per scavalcare Felix Auger-Aliassime nella Race per le ATP Finals dove conserva ancora 5 punti di vantaggio. L’azzurro sarà chiamato dunque a battere Djokovic per strappare il pass per Torino

    15:36

  5. Le prime due teste di serie del tabellone si sfidano in finale all’ATP 250 di Atene, dove Lorenzo Musetti – oltre alla possibilità di interrompere il digiuno di titoli che dura da ormai tre anni – si gioca anche le qualificazioni alle Nitto ATP Finals contro Novak Djokovic, che invece vorrà essere il primo a inserire il proprio nome nella lista dei vincitori del torneo da lui oganizzato.

Musetti-Djokovic, finale ATP Atene diretta live Fonte: Ansa

Virgilio Sport
