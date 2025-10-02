Virgilio Sport
TENNIS LIVE

Paolini-Anisimova 1-1, quarti di finale WTA 1000 Pechino in diretta live, controbreak e vantaggio Jasmine 3° set

La nostra numero 1 azzurra prova ad agganciare in classifica le due tenniste che hanno dimostrato maggiore continuità, fino a questo punto della stagione

Ultimo aggiornamento:

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Aggiorna

Riassunto dell'evento

WTA 1000 Pechino

Live dalle 12:00

Paolini (ITA) 7 3 2
Anisimova (USA) 6 6 1

Cronaca in diretta

  1. 3° set
    2-2, Anisimova non molla

    Dopo lo choc iniziale subito, la reazione di Paolini ha stupito e riaperto il match. Ciò non toglie che Amanda con la potenza dei suoi colpi e una precisione chirurgica abbia riportato in parità il set.

    14:25
  2. 3° set
    2-1, Paolini reagisce

    Dopo il break iniziale, Paolini trova il controbreak e il vantaggio in un game che lascia soddisfatti per approccio e tattica. Con Amanda, così potente e determinata, solo l’intelligenza può cambiare la direzione di questo set. E della partita.

    14:15
  4. 3°set
    1-1, controbreak Jasmine

    Dopo l’episodio, ecco che esprime la grinta e la voglia anche quando le risorse fisiche potrebbero incominciare a mancare. Paolini centra l’1-1 e strappa il servizio all’avversaria, dopo un avvio ancora complicato: stavolta il break è meno immediato, ragionato e con dei colpi molto misurati.

    14:12
  5. 3° set
    Contestazione durante il servizio di Anisimova

    Paolini chiede di aspettare, per via di un colpo di tosse, ma Amanda pare non averla vista. Interviene la giudice che fa ripetere dopo una breve discussione il servizio.

    14:07
  6. 3° set
    0-1, break Anisimova

    Anisimova impressiona per la crescita e la velocità con cui dà spettacolo: sullo 0-30 trova un dritto a dir poco devastante che apre al break. Un inizio davvero paradossale per Jasmine che deve trovare il modo per spezzare il ritmo dell’americana.

    14:00
  7. 2° set
    3-6, set Anisimova

    Per quel che è stato possibile, Paolini ha cercato di arginare il tennis straripante di Anisimova che, però, infila i punti che servono per chiudere il set a suo favore 6-3. Si decide tutto al 3° set compreso il posto in classifica per Jas.

    13:57
  8. 2° set
    3-5, Paolini recupera

    Non cede il servizio e punto su punto avvia una fase di recupero, l’azzurra che però ha dall’altra parte ha un’avversaria temibile e ancora molto fresca. Siamo 3-5 per l’americana nel 2° set.

    13:53
  10. 2° set
    2-5, Anisimova non stecca

    All’americana piacciono le cose difficili e dopo uno scivolone e due doppi falli nello stesso game, Amanda riesce a tenere il suo turno di battuta e  a portarsi sul 5-2.

    13:50
  11. 2° set
    2-4, Paolini recupera

    Servizio messo via, da parte di Paolini che si riscopre ancora capace di far paura alla Anisimova che era arrivata a spingersi oltre. Punto dopo punto, con scambi più lunghi e maggiore sicurezza, Jas rastrella punti utili.

    13:43
  12. 2° set
    1-4, Jasmine tenta il tutto per tutto

    Recupera lucidità Jasmine, che si riporta sotto 4-1 nel 2° set a dimostrazione che Amanda sa essere davvero minacciosa ed aggressiva: le è bastato poco per imporsi e portarsi sul momentaneo 4-0 nel secondo set. Ricordiamo che, con l’eliminazione di Rybakina, la possibilità per Paolini di arrivare all’8° posto del ranking è concreta.

    13:39
  13. 2° set
    0-4, secondo break Amanda

    Adesso rischia di vedersi sfilare il 2° set, Paolini con una rimonta della statunitense impressionante per i punti e i colpi infilati uno dietro l’altro.  Davvero scioccante questo 0-4 subito da Jasmine.

    13:34
  14. 2° set
    0-3, Anisimova davvero spaventosa

    Anisimova alza il livello e conferma la sua crescita, il cambio di passo dopo lo choc subito e si porta sul 3-0 grazie a una sequenza di tiri paurosi.

    13:30
  16. 2° set
    0-2, break Anisimova

    Match davvero ad altissimo livello quello tra Paolini e la statunitense che infila tre colpi folli e decisivi per arrivare al break. All’azzurra non è concessa neanche la minima distrazione, si ritrova così sotto 0-2.

    13:27
  17. 2° set
    0-1, tiene il servizio Amanda

    Senza particolare brio, se non forza e potenza, Anisimova tiene il servizio in avvio di 2° set dopo l’inversione di marcia di Jas e il tie break decisivo.

    13:22
  18. 1° set
    7-6, Paolini c'è

    Senza cedere a livello mentale, l’azzurra mette a segno anche il tie-break e non molla questo 1° set.

    13:13
  19. 1° set
    6-6, si va al tie-break

    Impensabile la rimonta che è riuscita a fare Jasmine, che vola al tie-break e decide il 1° set!

    13:12
  20. 1° set
    6-5, che recupero Jas

    Gran recupero di Jasmine Paolini che si riporta in un momento di calo evidente dell’avversaria  sul 6-5. Un vero ribaltone rispetto ad appena qualche game precedente.

    13:03
  22. 1° set
    5-5, controbreak Jasmine

    Con il doppio fallo e un errore evidente quanto ingenuo, Anisimova cede la battuta e consente a Jasmine di recuperare il break di svantaggio.

    12:50
  23. 1° set
    4-5, Paolini tiene il servizio

    Paolini è costretta a spingere sul servizio e a far sbagliare Amanda che con la velocità e un ritmo davvero sostenuto ha messo in difficoltà l’azzurra, la quale difende il suo turno di battuta per rimanere nel set. E ci riesce.

    12:47
  24. 1° set
    3-5, servizio a Anisimova

    Dopo lo choc del break subito, Paolini mostra una grande reazione di carattere e di testa che però non arrestano l’ascesa di Amanda, la quale quando è sotto 40-15 si inventa un ace e poi scende addirittura a rete quando si tratta di arrivare ai vantaggi. Il lungolinea di rovescio punisce ancora Jas.

    12:42
  25. 1° set
    3-4, break Anisimova

    Sul 40-30 cambio di gioco netto, con una palla tagliata di Paolini che innesca Anisimova davvero chirurgica. Infila tre punti vincenti, inventati da Amanda la quale riesce ad aprirsi il campo, che ribaltano il game. Così impone il break a Jasmine, portandola ai vantaggi e aggiudicandosi il 4-3.

    12:37
  26. 1° set
    3-3, Amanda contiene Jas

    Funziona bene il rovescio di Paolini, quando alla battuta è Anisimova che serve dall’altra parte del campo adesso. L’americana punta tutto sul servizio vincente e non tradisce le aspettative. Scambi ancora brevi, ritmo molto serrato. Rimane il punto delizioso di Paolini che fa rientrare in campo una palla incredibile.

    12:33
  28. 1° set
    3-2, Jasmine risponde

    Molto in crescita, Jasmine soprattutto negli ultimi due 15 al servizio: Paolini sa che deve tenere alto il ritmo, ma imporre anche molto variazioni e trovare gli angoli inarrivabili per l’americana di origini russe.

    12:28
  29. 1° set
    2-2, Anisimova in crescita

    Gioca con una vistosa fasciatura al polpaccio Amanda, ma ciò non pare turbare la sua impostazione. Al servizio è davvero micidiale, ma non solo: lascia addirittura ferma Jasmine con un cross perfetto che la porta sul 30-0. Il resto è abbastanza facile per Anisimova che chiude cedendo un solo 15 a Paolini.

    12:25
  30. 1° set
    2-1, Paolini avanti

    Alla battuta l’azzurra che riesce a garantirsi il game pur subendo il gioco di Amanda che si porta sul 40-30 ma costringe, d’altra parte, Jasmine a chiudere subito.

    12:22
  31. 1° set
    1-1, Anisimova non sbaglia al servizio

    Molto veloce e aggressiva, Jasmine che si porta sul 30-30 senza riuscire però a centrare il break. D’altronde Anisimova sta vivendo un periodo davvero splendido e sembra non essere troppo sorpresa: è 1-1.

    12:20
  32. 1° set
    1-0, Paolini tiene il servizio

    Alla battuta Paolini non si fa trovare impreparata: è controllata e riesce a infilare anche ottime variazioni, costringendo l’americana a recuperi quasi impossibili in accelerazione.

    12:17
  34. 1° set
    SI INIZIA, SERVE PAOLINI
    12:11
  35. Pre
    Scambi prima dell'inizio

    Scambi tra le due prima dell’avvio ufficiale del match che, puntuale, dovrebbe incominciare tra qualche minuto.

    12:10
  36. Pre
    Ingresso in campo

    Stano per entrare in campo le due avversarie, per guadagnarsi un posto in semifinale: Paolini (6) contro Anisimova (3) fanno il loro ingresso davanti al pubblico di Pechino. In palio ci sono punti preziosi, soprattutto per l’azzurra che può infastidire le dirette antagoniste nella Top10.

    12:03
  37. Pre
    Orari e diretta tv e streaming

    Oltre alla nostra diretta testuale, sarà possibile seguire il match Paolini-Anisimova in diretta televisiva sui canali SkySport e su SuperTennis. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma di SuperTennis.

    11:49
  38. Pre

    L’unica sfida, a livello di precedente ufficiale, tra Paolini e Anisimova risale al 2021, al primo turno del Wta 125 di Parma sulla terra rossa dove la statunitense di origine russa si impose con un netto 6-1, 6-2. Un match troppo lontano per entrambe, da allora tutto è cambiato.

    11:46

  41. Tutto pronto per il quarto di finale tra Jasmine Paolini e Amanda Anisimova al WTA 1000 di Pechino. La numero uno azzurra che si è già migliorata virtualmente nel ranking (classifica live alla mano) sfida la statunitense di origini russe, rivelazione della stagione con Mirra Andreeva.

Paolini-Anisimova 1-1, quarti di finale WTA 1000 Pechino in diretta live, controbreak e vantaggio Jasmine 3° set Fonte: ANSA

Leader Piattaforme Aeree

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio