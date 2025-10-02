Paolini-Anisimova 1-1, quarti di finale WTA 1000 Pechino in diretta live, controbreak e vantaggio Jasmine 3° set

WTA 1000 Pechino
Live dalle 12:00
|Paolini (ITA)
|7
|3
|2
|Anisimova (USA)
|6
|6
|1
Ultimo aggiornamento:
Dopo lo choc iniziale subito, la reazione di Paolini ha stupito e riaperto il match. Ciò non toglie che Amanda con la potenza dei suoi colpi e una precisione chirurgica abbia riportato in parità il set.
Dopo il break iniziale, Paolini trova il controbreak e il vantaggio in un game che lascia soddisfatti per approccio e tattica. Con Amanda, così potente e determinata, solo l’intelligenza può cambiare la direzione di questo set. E della partita.
Dopo l’episodio, ecco che esprime la grinta e la voglia anche quando le risorse fisiche potrebbero incominciare a mancare. Paolini centra l’1-1 e strappa il servizio all’avversaria, dopo un avvio ancora complicato: stavolta il break è meno immediato, ragionato e con dei colpi molto misurati.
Paolini chiede di aspettare, per via di un colpo di tosse, ma Amanda pare non averla vista. Interviene la giudice che fa ripetere dopo una breve discussione il servizio.
Anisimova impressiona per la crescita e la velocità con cui dà spettacolo: sullo 0-30 trova un dritto a dir poco devastante che apre al break. Un inizio davvero paradossale per Jasmine che deve trovare il modo per spezzare il ritmo dell’americana.
Per quel che è stato possibile, Paolini ha cercato di arginare il tennis straripante di Anisimova che, però, infila i punti che servono per chiudere il set a suo favore 6-3. Si decide tutto al 3° set compreso il posto in classifica per Jas.
Non cede il servizio e punto su punto avvia una fase di recupero, l’azzurra che però ha dall’altra parte ha un’avversaria temibile e ancora molto fresca. Siamo 3-5 per l’americana nel 2° set.
All’americana piacciono le cose difficili e dopo uno scivolone e due doppi falli nello stesso game, Amanda riesce a tenere il suo turno di battuta e a portarsi sul 5-2.
Servizio messo via, da parte di Paolini che si riscopre ancora capace di far paura alla Anisimova che era arrivata a spingersi oltre. Punto dopo punto, con scambi più lunghi e maggiore sicurezza, Jas rastrella punti utili.
Recupera lucidità Jasmine, che si riporta sotto 4-1 nel 2° set a dimostrazione che Amanda sa essere davvero minacciosa ed aggressiva: le è bastato poco per imporsi e portarsi sul momentaneo 4-0 nel secondo set. Ricordiamo che, con l’eliminazione di Rybakina, la possibilità per Paolini di arrivare all’8° posto del ranking è concreta.
Adesso rischia di vedersi sfilare il 2° set, Paolini con una rimonta della statunitense impressionante per i punti e i colpi infilati uno dietro l’altro. Davvero scioccante questo 0-4 subito da Jasmine.
Anisimova alza il livello e conferma la sua crescita, il cambio di passo dopo lo choc subito e si porta sul 3-0 grazie a una sequenza di tiri paurosi.
Match davvero ad altissimo livello quello tra Paolini e la statunitense che infila tre colpi folli e decisivi per arrivare al break. All’azzurra non è concessa neanche la minima distrazione, si ritrova così sotto 0-2.
Senza particolare brio, se non forza e potenza, Anisimova tiene il servizio in avvio di 2° set dopo l’inversione di marcia di Jas e il tie break decisivo.
Senza cedere a livello mentale, l’azzurra mette a segno anche il tie-break e non molla questo 1° set.
Impensabile la rimonta che è riuscita a fare Jasmine, che vola al tie-break e decide il 1° set!
Gran recupero di Jasmine Paolini che si riporta in un momento di calo evidente dell’avversaria sul 6-5. Un vero ribaltone rispetto ad appena qualche game precedente.
Con il doppio fallo e un errore evidente quanto ingenuo, Anisimova cede la battuta e consente a Jasmine di recuperare il break di svantaggio.
Paolini è costretta a spingere sul servizio e a far sbagliare Amanda che con la velocità e un ritmo davvero sostenuto ha messo in difficoltà l’azzurra, la quale difende il suo turno di battuta per rimanere nel set. E ci riesce.
Dopo lo choc del break subito, Paolini mostra una grande reazione di carattere e di testa che però non arrestano l’ascesa di Amanda, la quale quando è sotto 40-15 si inventa un ace e poi scende addirittura a rete quando si tratta di arrivare ai vantaggi. Il lungolinea di rovescio punisce ancora Jas.
Sul 40-30 cambio di gioco netto, con una palla tagliata di Paolini che innesca Anisimova davvero chirurgica. Infila tre punti vincenti, inventati da Amanda la quale riesce ad aprirsi il campo, che ribaltano il game. Così impone il break a Jasmine, portandola ai vantaggi e aggiudicandosi il 4-3.
Funziona bene il rovescio di Paolini, quando alla battuta è Anisimova che serve dall’altra parte del campo adesso. L’americana punta tutto sul servizio vincente e non tradisce le aspettative. Scambi ancora brevi, ritmo molto serrato. Rimane il punto delizioso di Paolini che fa rientrare in campo una palla incredibile.
Molto in crescita, Jasmine soprattutto negli ultimi due 15 al servizio: Paolini sa che deve tenere alto il ritmo, ma imporre anche molto variazioni e trovare gli angoli inarrivabili per l’americana di origini russe.
Gioca con una vistosa fasciatura al polpaccio Amanda, ma ciò non pare turbare la sua impostazione. Al servizio è davvero micidiale, ma non solo: lascia addirittura ferma Jasmine con un cross perfetto che la porta sul 30-0. Il resto è abbastanza facile per Anisimova che chiude cedendo un solo 15 a Paolini.
Alla battuta l’azzurra che riesce a garantirsi il game pur subendo il gioco di Amanda che si porta sul 40-30 ma costringe, d’altra parte, Jasmine a chiudere subito.
Molto veloce e aggressiva, Jasmine che si porta sul 30-30 senza riuscire però a centrare il break. D’altronde Anisimova sta vivendo un periodo davvero splendido e sembra non essere troppo sorpresa: è 1-1.
Alla battuta Paolini non si fa trovare impreparata: è controllata e riesce a infilare anche ottime variazioni, costringendo l’americana a recuperi quasi impossibili in accelerazione.
Scambi tra le due prima dell’avvio ufficiale del match che, puntuale, dovrebbe incominciare tra qualche minuto.
Stano per entrare in campo le due avversarie, per guadagnarsi un posto in semifinale: Paolini (6) contro Anisimova (3) fanno il loro ingresso davanti al pubblico di Pechino. In palio ci sono punti preziosi, soprattutto per l’azzurra che può infastidire le dirette antagoniste nella Top10.
Oltre alla nostra diretta testuale, sarà possibile seguire il match Paolini-Anisimova in diretta televisiva sui canali SkySport e su SuperTennis. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma di SuperTennis.
L’unica sfida, a livello di precedente ufficiale, tra Paolini e Anisimova risale al 2021, al primo turno del Wta 125 di Parma sulla terra rossa dove la statunitense di origine russa si impose con un netto 6-1, 6-2. Un match troppo lontano per entrambe, da allora tutto è cambiato.
Tutto pronto per il quarto di finale tra Jasmine Paolini e Amanda Anisimova al WTA 1000 di Pechino. La numero uno azzurra che si è già migliorata virtualmente nel ranking (classifica live alla mano) sfida la statunitense di origini russe, rivelazione della stagione con Mirra Andreeva.
