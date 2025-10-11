Diretta live Paolini-Gauff semifinale Wuhan: a Coco il primo set, serve la reazione di Jas

Alla settima occasione, Paolini ha sfatato il tabù. Se non la migliore in assoluto di un 2025 che pure le è servito per mostrare gran tennis, quella contro Iga Swiatek ai quarti di finale è stata tra le partite più incisive della stagione di Jasmine. Non è solo aver vinto: è aver stravinto e, contro la polacca, resta impresa per chiunque.

Le ha lasciato tre game, Paolini, che ha scalato l’Everest in poco più di un’ora: il dato che rende ulteriormente l’idea è quello che rimanda a un primo set devastante, in cui Swiatek ha messo in tasca solo nove punti.