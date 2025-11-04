Virgilio Sport
Paolini-Gauff alle WTA Finals 2025 in diretta live, scontro già decisivo da dentro o fuori

La nostra azzurra, unica a Riyad, gioca oggi martedì 4 novembre contro la statunitense numero 3 del ranking. Match da dentro o fuori mondiale

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Riassunto dell'evento

WTA Finals 025

Live dalle 15.00

Paolini (ITA)
Gauff (USA)

Cronaca in diretta

  1. 1° set
    SI INIZIA

    Gauff e Paolini si accingono ad accedere in campo per una sfida che decreterà il loro cammino, in questa edizione 2025 delle WTA Finals.

    15:07
  2. Pre

    Riscaldamento completo, per Paolini che lascia intravedere un miglioramento delle sue condizioni di salute.

    14:53
  4. Pre

    Wta Finals, il programma di oggi 4 novembre:

    • 15 – PAOLINI (Ita) vs GAUFF (Usa)
    • non prima delle 16.30 – Sabalenka vs Pegula (Usa)
    • a seguire – Andreeva/Schnaider – Babos/Stefani
    14:52
  5. Pre

    Jasmine Paolini affronta Coco Gauff nel 2° turno del girone Graf delle Wta Finals, superficie cemento a Riyadh. 

    14:51
  6. Pre
    I precedenti

    Sei precedenti a livello WTA tra Jasmine Paolini e Coco Gauff, con un bilancio di tre vittorie a testa. L’azzurra ha vinto tre dei quattro scontri del 2025, che riportiamo di seguito:

    • 2021 – Adelaide, R1: Coco Gauff b. Jasmine Paolini 2-1 (6-4, 6-74, 6-2)
    • 2023 – Cincinnati, QF: Coco Gauff b. Jasmine Paolini 2-0 (6-3, 6-2)
    • 2025 – Stoccarda, QF: Jasmine Paolini b. Coco Gauff 2-0 (6-4, 6-3)
    • 2025 – Internazionali d’Italia, F: Jasmine Paolini b. Coco Gauff 2-0 (6-4, 6-2)
    • 2025 – Cincinnati, QF: Jasmine Paolini b. Coco Gauff 2-1 (2-6, 6-4, 6-3)
    • 2025 – Wuhan, SF: Coco Gauff b. Jasmine Paolini 2-0 (6-4, 6-3)
    14:40
  7. Pre

    Paolini sta recuperando risorse fisiche, dopo un fastidioso raffreddore che la condiziona ancora. La nostra azzurra è chiamata a disputare un match da dentro o fuori contro l’altra grande delusa del debutto, la statunitense Coco Gauff, terza testa di serie e campionessa in carica.

    14:38
  8. Pre

    La numero uno azzurra, alla sua seconda partecipazione consecutiva alle WTA Finals, sfiderà la statunitense Coco Gauff. A Jasmine Paolini serve vincere per sperare ancora nelle semifinali.

    14:35

  11. Jasmine Paolini cerca la prima affermazione contro la numero 3 della classifica mondiale, la statunitense Coco Gauff. Dopo il ko all’esordio contro la numero uno del mondo Aryna Sabalenka, l’azzurra cerca la sua prima affermazione alle WTA Finals, in corso a Riyadh (Arabia Saudita) dall’1 all’8 novembre.

Paolini-Gauff alle WTA Finals 2025 in diretta live, scontro già decisivo da dentro o fuori Fonte: Getty Images

Virgilio Sport
