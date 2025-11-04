WTA Finals 025
Live dalle 15.00
|Paolini (ITA)
|–
|–
|–
|Gauff (USA)
|–
|–
|–
Ultimo aggiornamento:
Gauff e Paolini si accingono ad accedere in campo per una sfida che decreterà il loro cammino, in questa edizione 2025 delle WTA Finals.
Riscaldamento completo, per Paolini che lascia intravedere un miglioramento delle sue condizioni di salute.
Wta Finals, il programma di oggi 4 novembre:
Jasmine Paolini affronta Coco Gauff nel 2° turno del girone Graf delle Wta Finals, superficie cemento a Riyadh.
Sei precedenti a livello WTA tra Jasmine Paolini e Coco Gauff, con un bilancio di tre vittorie a testa. L’azzurra ha vinto tre dei quattro scontri del 2025, che riportiamo di seguito:
Paolini sta recuperando risorse fisiche, dopo un fastidioso raffreddore che la condiziona ancora. La nostra azzurra è chiamata a disputare un match da dentro o fuori contro l’altra grande delusa del debutto, la statunitense Coco Gauff, terza testa di serie e campionessa in carica.
La numero uno azzurra, alla sua seconda partecipazione consecutiva alle WTA Finals, sfiderà la statunitense Coco Gauff. A Jasmine Paolini serve vincere per sperare ancora nelle semifinali.
Jasmine Paolini cerca la prima affermazione contro la numero 3 della classifica mondiale, la statunitense Coco Gauff. Dopo il ko all’esordio contro la numero uno del mondo Aryna Sabalenka, l’azzurra cerca la sua prima affermazione alle WTA Finals, in corso a Riyadh (Arabia Saudita) dall’1 all’8 novembre.
