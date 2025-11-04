Sei precedenti a livello WTA tra Jasmine Paolini e Coco Gauff, con un bilancio di tre vittorie a testa. L’azzurra ha vinto tre dei quattro scontri del 2025, che riportiamo di seguito:

2021 – Adelaide, R1: Coco Gauff b. Jasmine Paolini 2-1 (6-4, 6-74, 6-2)

2023 – Cincinnati, QF: Coco Gauff b. Jasmine Paolini 2-0 (6-3, 6-2)

2025 – Stoccarda, QF: Jasmine Paolini b. Coco Gauff 2-0 (6-4, 6-3)

2025 – Internazionali d’Italia, F: Jasmine Paolini b. Coco Gauff 2-0 (6-4, 6-2)

2025 – Cincinnati, QF: Jasmine Paolini b. Coco Gauff 2-1 (2-6, 6-4, 6-3)

2025 – Wuhan, SF: Coco Gauff b. Jasmine Paolini 2-0 (6-4, 6-3)