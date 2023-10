Tentativo fallito. Steve Borg (Malta) in seguito a una mischia da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Matthew Guillaumier in seguito a un calcio da fermo.21:37

Rigore per Ucraina. Mykhailo Mudryk e'stato atterrato in area di rigore.21:29

Rigore concesso da Joseph Mbong (Malta) per un fallo in area.21:29

PREPARTITA

Malta - Ucraina è valevole per la Fase a gironi della competizione Qualificazioni Europei 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 17 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Ta' Qali National Stadium di Attard.

Arbitro di Malta - Ucraina sarà Morten Krogh coadiuvato da Dennis Rasmussen e Steffen Bramsen. Al VAR invece ci sarà Rob Dieperink.

Dove vedere Malta-Ucraina di Qualificazioni Europei 2023/2024, in diretta tv e streaming

Malta-Ucraina si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 17 ottobre.

Malta-Ucraina verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone su Now TV e Sky Go.

