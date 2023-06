Gol! Isole Far Oer 0, Albania 1. Nedim Bajrami (Albania) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jasir Asani. Guarda la scheda del giocatore Nedim Bajrami 21:04

Rigore concesso da Heini Vatnsdal (Isole Far Oer) per un fallo in area.21:16

Rigore per Albania. Sokol Çikalleshi e'stato atterrato in area di rigore.21:16

45'+1'

Gol! Isole Far Oer 1, Albania 1. Odmar Færø (Isole Far Oer) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jóan Símun Edmundsson con cross in seguito a un calcio da fermo.21:31