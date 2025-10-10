Incontro terminato, Belgio 0, Macedonia Nord 0.
Incontro terminato, Belgio 0, Macedonia Nord 0.
Secondo tempo terminato, Belgio 0, Macedonia Nord 0.22:39
Kevin De Bruyne (Belgio) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:36
Fallo di Tihomir Kostadinov (Macedonia Nord).22:36
Tiro respinto. Jérémy Doku (Belgio) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Kevin De Bruyne.22:36
Fallo di Thomas Meunier (Belgio).22:34
Ezgjan Alioski (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34
Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.22:33
Sostituzione, Belgio. Joaquin Seys sostituisce Maxim De Cuyper.22:31
Sostituzione, Belgio. Thomas Meunier sostituisce Timothy Castagne.22:31
Fallo di Amadou Onana (Belgio).22:31
Darko Churlinov (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31
Tiro parato. Malick Fofana (Belgio) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:30
Tihomir Kostadinov (Macedonia Nord) e' ammonito.22:30
Calcio d'angolo,Macedonia Nord. Calcio d'angolo causato da Timothy Castagne (Belgio).22:29
Tiro respinto. Milan Ristovski (Macedonia Nord) un tiro di destro da fuori area. Assist di Eljif Elmas.22:29
Sostituzione, Macedonia Nord. Darko Velkovski sostituisce Visar Musliu per infortunio.22:26
Gara riprende.22:26
Gara momentaneamente sospesa, Visar Musliu (Macedonia Nord) per infortunio.22:26
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Visar Musliu (Macedonia Nord).22:25
Tentativo fallito. Malick Fofana (Belgio) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Jérémy Doku con cross.22:25
Kevin De Bruyne (Belgio) e' ammonito per fallo.22:21
Fallo di Kevin De Bruyne (Belgio).22:21
Darko Churlinov (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21
Tentativo fallito. Timothy Castagne (Belgio) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata di poco alto.22:19
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Stefan Despotovski (Macedonia Nord).22:18
Sostituzione, Macedonia Nord. Stefan Despotovski sostituisce Andrej Stojchevski.22:17
Sostituzione, Belgio. Amadou Onana sostituisce Hans Vanaken.22:17
Sostituzione, Belgio. Malick Fofana sostituisce Leandro Trossard.22:17
Sostituzione, Macedonia Nord. Isnik Alimi sostituisce Jani Atanasov.22:17
Fallo di Hans Vanaken (Belgio).22:16
Tihomir Kostadinov (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16
Tiro respinto. Jérémy Doku (Belgio) un tiro di destro da centro area. Assist di Kevin De Bruyne.22:16
Tiro respinto. Hans Vanaken (Belgio) un colpo di testa da centro area. Assist di Kevin De Bruyne con cross.22:14
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Ezgjan Alioski (Macedonia Nord).22:13
Nicolas Raskin (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11
Fallo di Eljif Elmas (Macedonia Nord).22:11
Arthur Theate (Belgio) e' ammonito per fallo.22:10
Fallo di Arthur Theate (Belgio).22:10
Milan Ristovski (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Jani Atanasov (Macedonia Nord).22:09
Tiro respinto. Leandro Trossard (Belgio) un tiro di destro da fuori area.22:09
Gara riprende.22:07
Gara momentaneamente sospesa, Stole Dimitrievski (Macedonia Nord) per infortunio.22:06
Tiro parato. Loïs Openda (Belgio) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Hans Vanaken con passaggio filtrante.22:05
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Visar Musliu (Macedonia Nord).22:04
Tiro parato. Jérémy Doku (Belgio) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Kevin De Bruyne.22:04
Sostituzione, Belgio. Loïs Openda sostituisce Alexis Saelemaekers.22:01
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Gjoko Zajkov (Macedonia Nord).22:01
Tiro respinto. Jérémy Doku (Belgio) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Kevin De Bruyne.22:01
Sostituzione, Macedonia Nord. Milan Ristovski sostituisce Bojan Miovski.22:00
Tentativo fallito. Leandro Trossard (Belgio) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra che esce di molto sulla destra. Assist di Jérémy Doku con cross.21:58
Tentativo fallito. Hans Vanaken (Belgio) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Maxim De Cuyper con cross da calcio d'angolo.21:57
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Stole Dimitrievski (Macedonia Nord).21:57
Tiro parato. Kevin De Bruyne (Belgio) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Leandro Trossard.21:57
Fallo di Hans Vanaken (Belgio).21:55
Gjoko Zajkov (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:55
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Darko Churlinov (Macedonia Nord).21:54
Tiro parato. Jérémy Doku (Belgio) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Alexis Saelemaekers.21:49
Alexis Saelemaekers (Belgio) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:48
Fallo di Ezgjan Alioski (Macedonia Nord).21:48
Inizia il Secondo tempo Belgio 0, Macedonia Nord 0.21:48
Sostituzione, Macedonia Nord. Darko Churlinov sostituisce Stefan Ashkovski.21:47
Primo tempo terminato, Belgio 0, Macedonia Nord 0.21:32
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:31
Tentativo fallito. Kevin De Bruyne (Belgio) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Jérémy Doku.21:30
Fallo di Kevin De Bruyne (Belgio).21:28
Stefan Ashkovski (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Tihomir Kostadinov (Macedonia Nord).21:28
Alexis Saelemaekers (Belgio) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:27
Fallo di Jani Atanasov (Macedonia Nord).21:27
Tentativo fallito. Timothy Castagne (Belgio) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Kevin De Bruyne.21:25
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Stefan Ashkovski (Macedonia Nord).21:23
Tiro respinto. Alexis Saelemaekers (Belgio) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Maxim De Cuyper.21:19
Tiro respinto. Alexis Saelemaekers (Belgio) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Jérémy Doku.21:18
Fallo di Leandro Trossard (Belgio).21:17
Ezgjan Alioski (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17
Tentativo fallito. Leandro Trossard (Belgio) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Maxim De Cuyper con cross in seguito a un calcio da fermo.21:16
Stefan Ashkovski (Macedonia Nord) e' ammonito per fallo.21:15
Kevin De Bruyne (Belgio) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:15
Fallo di Stefan Ashkovski (Macedonia Nord).21:15
Fallo di Zeno Debast (Belgio).21:13
Bojan Miovski (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13
Fallo di Maxim De Cuyper (Belgio).21:12
Bojan Miovski (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Tiro respinto. Jérémy Doku (Belgio) un tiro di destro da centro area. Assist di Hans Vanaken.21:12
Tiro respinto. Alexis Saelemaekers (Belgio) un tiro di destro da centro area.21:11
Tiro respinto. Leandro Trossard (Belgio) un tiro di destro da centro area. Assist di Jérémy Doku.21:11
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Stefan Ashkovski (Macedonia Nord).21:11
Nicolas Raskin (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10
Fallo di Bojan Miovski (Macedonia Nord).21:10
Tiro respinto. Jani Atanasov (Macedonia Nord) un tiro di sinistro da fuori area.21:08
Calcio d'angolo,Macedonia Nord. Calcio d'angolo causato da Alexis Saelemaekers (Belgio).21:07
Fallo di Nicolas Raskin (Belgio).21:06
Enis Bardhi (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:06
Tentativo fallito. Alexis Saelemaekers (Belgio) un tiro di destro da centro area di poco alto. Assist di Kevin De Bruyne da calcio d'angolo.21:05
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Stefan Ashkovski (Macedonia Nord).21:05
Fuorigioco. Kevin De Bruyne(Belgio) prova il lancio lungo, ma Jérémy Doku e' colto in fuorigioco.21:04
Fuorigioco. Hans Vanaken(Belgio) prova il lancio lungo, ma Kevin De Bruyne e' colto in fuorigioco.21:02
Fallo di Kevin De Bruyne (Belgio).21:00
Gjoko Zajkov (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:00
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Andrej Stojchevski (Macedonia Nord).20:58
Tiro respinto. Kevin De Bruyne (Belgio) un tiro di destro da centro area.20:58
Jérémy Doku (Belgio) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:56
Fallo di Andrej Stojchevski (Macedonia Nord).20:56
Gioco pericoloso di Jérémy Doku (Belgio).20:55
Tihomir Kostadinov (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:55
Tiro respinto. Alexis Saelemaekers (Belgio) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Timothy Castagne.20:54
Fallo di Timothy Castagne (Belgio).20:53
Ezgjan Alioski (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:53
Alexis Saelemaekers (Belgio) e' ammonito.20:51
Alexis Saelemaekers (Belgio) cade ma ha simulato.20:51
Jérémy Doku (Belgio) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:50
Fallo di Stefan Ashkovski (Macedonia Nord).20:50
Tentativo fallito. Jani Atanasov (Macedonia Nord) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.20:49
Inizia il Primo tempo.20:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:36
Belgio - Macedonia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 10 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Planet Group Arena di Ghent.
Arbitro di Belgio - Macedonia sarà Halil Umut Meler. Al VAR invece ci sarà Fedayi San.
Dove vedere Belgio-Macedonia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Belgio-Macedonia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 10 ottobre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
