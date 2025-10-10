Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:36

PREPARTITA

Belgio - Macedonia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.

La partita è in programma il giorno 10 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Planet Group Arena di Ghent.

Arbitro di Belgio - Macedonia sarà Halil Umut Meler. Al VAR invece ci sarà Fedayi San.

Dove vedere Belgio-Macedonia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming

Belgio-Macedonia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 10 ottobre.

