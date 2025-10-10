Virgilio Sport
Belgio-Macedonia: 0-0 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

10 Ottobre 2025 ore 20:45
Belgio
0
Macedonia
0
Partita finita
Arbitro:
    0'
    45'
    90'
    90'
    96'

    Incontro terminato, Belgio 0, Macedonia Nord 0.

    1. 90'+7'

      Secondo tempo terminato, Belgio 0, Macedonia Nord 0.22:39

    3. 90'+4'

      Kevin De Bruyne (Belgio) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:36

    4. 90'+4'

      Fallo di Tihomir Kostadinov (Macedonia Nord).22:36

    5. 90'+3'

      Tiro respinto. Jérémy Doku (Belgio) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Kevin De Bruyne.22:36

    6. 90'+2'

      Fallo di Thomas Meunier (Belgio).22:34

    7. 90'+2'

      Ezgjan Alioski (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34

    9. 90'

      Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.22:33

    10. 89'

      Sostituzione, Belgio. Joaquin Seys sostituisce Maxim De Cuyper.22:31

    11. 89'

      Sostituzione, Belgio. Thomas Meunier sostituisce Timothy Castagne.22:31

    12. 88'

      Fallo di Amadou Onana (Belgio).22:31

    13. 88'

      Darko Churlinov (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31

    15. 88'

      Tiro parato. Malick Fofana (Belgio) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:30

    16. 87'

      Tihomir Kostadinov (Macedonia Nord) e' ammonito.22:30

    17. 87'

      Calcio d'angolo,Macedonia Nord. Calcio d'angolo causato da Timothy Castagne (Belgio).22:29

    18. 86'

      Tiro respinto. Milan Ristovski (Macedonia Nord) un tiro di destro da fuori area. Assist di Eljif Elmas.22:29

    19. 84'

      Sostituzione, Macedonia Nord. Darko Velkovski sostituisce Visar Musliu per infortunio.22:26

    21. 84'

      Gara riprende.22:26

    22. 83'

      Gara momentaneamente sospesa, Visar Musliu (Macedonia Nord) per infortunio.22:26

    23. 83'

      Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Visar Musliu (Macedonia Nord).22:25

    24. 82'

      Tentativo fallito. Malick Fofana (Belgio) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Jérémy Doku con cross.22:25

    25. 79'

      Kevin De Bruyne (Belgio) e' ammonito per fallo.22:21

    27. 79'

      Fallo di Kevin De Bruyne (Belgio).22:21

    28. 79'

      Darko Churlinov (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21

    29. 76'

      Tentativo fallito. Timothy Castagne (Belgio) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata di poco alto.22:19

    30. 76'

      Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Stefan Despotovski (Macedonia Nord).22:18

    31. 75'

      Sostituzione, Macedonia Nord. Stefan Despotovski sostituisce Andrej Stojchevski.22:17

    33. 74'

      Sostituzione, Belgio. Amadou Onana sostituisce Hans Vanaken.22:17

    34. 74'

      Sostituzione, Belgio. Malick Fofana sostituisce Leandro Trossard.22:17

    35. 74'

      Sostituzione, Macedonia Nord. Isnik Alimi sostituisce Jani Atanasov.22:17

    36. 74'

      Fallo di Hans Vanaken (Belgio).22:16

    37. 74'

      Tihomir Kostadinov (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16

    39. 73'

      Tiro respinto. Jérémy Doku (Belgio) un tiro di destro da centro area. Assist di Kevin De Bruyne.22:16

    40. 71'

      Tiro respinto. Hans Vanaken (Belgio) un colpo di testa da centro area. Assist di Kevin De Bruyne con cross.22:14

    41. 71'

      Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Ezgjan Alioski (Macedonia Nord).22:13

    42. 68'

      Nicolas Raskin (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11

    43. 68'

      Fallo di Eljif Elmas (Macedonia Nord).22:11

    45. 68'

      Arthur Theate (Belgio) e' ammonito per fallo.22:10

    46. 68'

      Fallo di Arthur Theate (Belgio).22:10

    47. 68'

      Milan Ristovski (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10

    48. 66'

      Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Jani Atanasov (Macedonia Nord).22:09

    49. 66'

      Tiro respinto. Leandro Trossard (Belgio) un tiro di destro da fuori area.22:09

    51. 64'

      Gara riprende.22:07

    52. 63'

      Gara momentaneamente sospesa, Stole Dimitrievski (Macedonia Nord) per infortunio.22:06

    53. 62'

      Tiro parato. Loïs Openda (Belgio) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Hans Vanaken con passaggio filtrante.22:05

    54. 61'

      Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Visar Musliu (Macedonia Nord).22:04

    55. 61'

      Tiro parato. Jérémy Doku (Belgio) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Kevin De Bruyne.22:04

    57. 59'

      Sostituzione, Belgio. Loïs Openda sostituisce Alexis Saelemaekers.22:01

    58. 58'

      Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Gjoko Zajkov (Macedonia Nord).22:01

    59. 58'

      Tiro respinto. Jérémy Doku (Belgio) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Kevin De Bruyne.22:01

    60. 57'

      Sostituzione, Macedonia Nord. Milan Ristovski sostituisce Bojan Miovski.22:00

    61. 56'

      Tentativo fallito. Leandro Trossard (Belgio) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra che esce di molto sulla destra. Assist di Jérémy Doku con cross.21:58

    63. 55'

      Tentativo fallito. Hans Vanaken (Belgio) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Maxim De Cuyper con cross da calcio d'angolo.21:57

    64. 54'

      Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Stole Dimitrievski (Macedonia Nord).21:57

    65. 54'

      Tiro parato. Kevin De Bruyne (Belgio) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Leandro Trossard.21:57

    66. 52'

      Fallo di Hans Vanaken (Belgio).21:55

    67. 52'

      Gjoko Zajkov (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:55

    69. 52'

      Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Darko Churlinov (Macedonia Nord).21:54

    70. 47'

      Tiro parato. Jérémy Doku (Belgio) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Alexis Saelemaekers.21:49

    71. 46'

      Alexis Saelemaekers (Belgio) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:48

    72. 46'

      Fallo di Ezgjan Alioski (Macedonia Nord).21:48

    73. Inizia il Secondo tempo Belgio 0, Macedonia Nord 0.21:48

    75. 45'

      Sostituzione, Macedonia Nord. Darko Churlinov sostituisce Stefan Ashkovski.21:47

    76. 45'+1'

      Primo tempo terminato, Belgio 0, Macedonia Nord 0.21:32

    77. 45'+1'

      Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:31

    78. 45'

      Tentativo fallito. Kevin De Bruyne (Belgio) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Jérémy Doku.21:30

    79. 43'

      Fallo di Kevin De Bruyne (Belgio).21:28

    81. 43'

      Stefan Ashkovski (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28

    82. 43'

      Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Tihomir Kostadinov (Macedonia Nord).21:28

    83. 42'

      Alexis Saelemaekers (Belgio) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:27

    84. 42'

      Fallo di Jani Atanasov (Macedonia Nord).21:27

    85. 40'

      Tentativo fallito. Timothy Castagne (Belgio) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Kevin De Bruyne.21:25

    87. 38'

      Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Stefan Ashkovski (Macedonia Nord).21:23

    88. 34'

      Tiro respinto. Alexis Saelemaekers (Belgio) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Maxim De Cuyper.21:19

    89. 33'

      Tiro respinto. Alexis Saelemaekers (Belgio) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Jérémy Doku.21:18

    90. 32'

      Fallo di Leandro Trossard (Belgio).21:17

    91. 32'

      Ezgjan Alioski (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17

    93. 31'

      Tentativo fallito. Leandro Trossard (Belgio) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Maxim De Cuyper con cross in seguito a un calcio da fermo.21:16

    94. 30'

      Stefan Ashkovski (Macedonia Nord) e' ammonito per fallo.21:15

    95. 30'

      Kevin De Bruyne (Belgio) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:15

    96. 30'

      Fallo di Stefan Ashkovski (Macedonia Nord).21:15

    97. 28'

      Fallo di Zeno Debast (Belgio).21:13

    99. 28'

      Bojan Miovski (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13

    100. 27'

      Fallo di Maxim De Cuyper (Belgio).21:12

    101. 27'

      Bojan Miovski (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12

    102. 27'

      Tiro respinto. Jérémy Doku (Belgio) un tiro di destro da centro area. Assist di Hans Vanaken.21:12

    103. 26'

      Tiro respinto. Alexis Saelemaekers (Belgio) un tiro di destro da centro area.21:11

    105. 26'

      Tiro respinto. Leandro Trossard (Belgio) un tiro di destro da centro area. Assist di Jérémy Doku.21:11

    106. 26'

      Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Stefan Ashkovski (Macedonia Nord).21:11

    107. 25'

      Nicolas Raskin (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10

    108. 25'

      Fallo di Bojan Miovski (Macedonia Nord).21:10

    109. 23'

      Tiro respinto. Jani Atanasov (Macedonia Nord) un tiro di sinistro da fuori area.21:08

    111. 22'

      Calcio d'angolo,Macedonia Nord. Calcio d'angolo causato da Alexis Saelemaekers (Belgio).21:07

    112. 21'

      Fallo di Nicolas Raskin (Belgio).21:06

    113. 21'

      Enis Bardhi (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:06

    114. 20'

      Tentativo fallito. Alexis Saelemaekers (Belgio) un tiro di destro da centro area di poco alto. Assist di Kevin De Bruyne da calcio d'angolo.21:05

    115. 20'

      Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Stefan Ashkovski (Macedonia Nord).21:05

    117. 19'

      Fuorigioco. Kevin De Bruyne(Belgio) prova il lancio lungo, ma Jérémy Doku e' colto in fuorigioco.21:04

    118. 17'

      Fuorigioco. Hans Vanaken(Belgio) prova il lancio lungo, ma Kevin De Bruyne e' colto in fuorigioco.21:02

    119. 15'

      Fallo di Kevin De Bruyne (Belgio).21:00

    120. 15'

      Gjoko Zajkov (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:00

    121. 13'

      Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Andrej Stojchevski (Macedonia Nord).20:58

    123. 13'

      Tiro respinto. Kevin De Bruyne (Belgio) un tiro di destro da centro area.20:58

    124. 11'

      Jérémy Doku (Belgio) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:56

    125. 11'

      Fallo di Andrej Stojchevski (Macedonia Nord).20:56

    126. 10'

      Gioco pericoloso di Jérémy Doku (Belgio).20:55

    127. 10'

      Tihomir Kostadinov (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:55

    129. 9'

      Tiro respinto. Alexis Saelemaekers (Belgio) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Timothy Castagne.20:54

    130. 8'

      Fallo di Timothy Castagne (Belgio).20:53

    131. 8'

      Ezgjan Alioski (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:53

    132. 6'

      Alexis Saelemaekers (Belgio) e' ammonito.20:51

    133. 6'

      Alexis Saelemaekers (Belgio) cade ma ha simulato.20:51

    135. 5'

      Jérémy Doku (Belgio) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:50

    136. 5'

      Fallo di Stefan Ashkovski (Macedonia Nord).20:50

    137. 4'

      Tentativo fallito. Jani Atanasov (Macedonia Nord) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.20:49

    138. Inizia il Primo tempo.20:46

    139. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:36

    Formazioni Belgio - Macedonia

    Belgio
    Macedonia
    TITOLARI BELGIO
    • (1) THIBAUT COURTOIS (P)
    • (2) ZENO DEBAST (D)
    • (3) ARTHUR THEATE (D)
    • (21) TIMOTHY CASTAGNE (D)
    • (5) MAXIM DE CUYPER (D)
    • (8) NICOLAS RASKIN (C)
    • (20) HANS VANAKEN (C)
    • (11) JÉRÉMY DOKU (C)
    • (22) ALEXIS SAELEMAEKERS (C)
    • (7) KEVIN DE BRUYNE (C)
    • (10) LEANDRO TROSSARD (A)
    PANCHINA BELGIO
    • (23) MICHY BATSHUAYI (A)
    • (15) THOMAS MEUNIER (D)
    • (14) DODI LUKÉBAKIO (A)
    • (19) LOÏS OPENDA (A)
    • (17) CHARLES VANHOUTTE (C)
    • (16) JOAQUIN SEYS (D)
    • (13) MATZ SELS (P)
    • (12) MAARTEN VANDEVOORDT (P)
    • (6) AXEL WITSEL (D)
    • (4) BRANDON MECHELE (D)
    • (18) AMADOU ONANA (C)
    • (9) MALICK FOFANA (A)
    ALLENATORE BELGIO
    • Rudi Garcia
    TITOLARI MACEDONIA
    • (23) STOLE DIMITRIEVSKI (P)
    • (8) EZGJAN ALIOSKI (D)
    • (2) ANDREJ STOJCHEVSKI (D)
    • (3) STEFAN ASHKOVSKI (D)
    • (6) VISAR MUSLIU (D)
    • (5) GJOKO ZAJKOV (D)
    • (21) JANI ATANASOV (C)
    • (7) ELJIF ELMAS (C)
    • (18) TIHOMIR KOSTADINOV (C)
    • (20) BOJAN MIOVSKI (A)
    • (10) ENIS BARDHI (A)
    PANCHINA MACEDONIA
    • (9) ALEKSANDAR TRAJKOVSKI (A)
    • (22) LUKA STANKOVSKI (C)
    • (14) DARKO VELKOVSKI (D)
    • (16) ISNIK ALIMI (C)
    • (1) DEJAN ILIEV (P)
    • (4) NIKOLA SERAFIMOV (D)
    • (15) ELMIN RASTODER (A)
    • (17) DAVID BABUNSKI (C)
    • (19) MILAN RISTOVSKI (A)
    • (13) STEFAN DESPOTOVSKI (D)
    • (11) DARKO CHURLINOV (A)
    • (12) IGOR ALEKSOVSKI (P)
    ALLENATORE MACEDONIA
    • Blagoja Milevski
    PREPARTITA

    Belgio - Macedonia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
    La partita è in programma il giorno 10 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Planet Group Arena di Ghent.
    Arbitro di Belgio - Macedonia sarà Halil Umut Meler. Al VAR invece ci sarà Fedayi San.

    Dove vedere Belgio-Macedonia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
    Belgio-Macedonia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 10 ottobre.

