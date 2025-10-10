Virgilio Sport
Francia-Azerbaijan: 3-0 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

10 Ottobre 2025 ore 20:45
Francia
3
Azerbaijan
0
Partita finita
Arbitro:
  1. 45+2' 1-0 Kylian Mbappé
  2. 69' 2-0 Adrien Rabiot
  3. 84' 3-0 Florian Thauvin
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Francia 3, Azerbaijan 0.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Francia 3, Azerbaijan 0.22:39

  3. 90'+4'

    Tentativo fallito. Florian Thauvin (Francia) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Christopher Nkunku.22:37

  4. 90'+1'

    Florian Thauvin (Francia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:35

  5. 90'+1'

    Fallo di Emin Mahmudov (Azerbaijan).22:35

  6. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:34

  7. 90'

    Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Anton Krivotsyuk (Azerbaijan).22:34

  9. 90'

    Tiro respinto. Jean-Philippe Mateta (Francia) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Eduardo Camavinga.22:34

  10. 89'

    Tentativo fallito. Eduardo Camavinga (Francia) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di William Saliba.22:33

  11. 85'

    Fallo di Khéphren Thuram (Francia).22:29

  12. 85'

    Musa Qurbanli (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29

  13. 84'

    Gol! Francia 3, Azerbaijan 0. Florian Thauvin (Francia) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Theo Hernández con cross.

    Guarda la scheda del giocatore Florian Thauvin22:27

  15. 83'

    Sostituzione, Francia. Florian Thauvin sostituisce Kylian Mbappé per infortunio.22:26

  16. 83'

    Gara riprende.22:26

  17. 82'

    Gara momentaneamente sospesa, Kylian Mbappé (Francia) per infortunio.22:25

  18. 81'

    Fallo di Maghnes Akliouche (Francia).22:24

  19. 81'

    Murad Xaçayev (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24

  21. 80'

    Eduardo Camavinga (Francia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:23

  22. 80'

    Fallo di Musa Qurbanli (Azerbaijan).22:23

  23. 79'

    Sostituzione, Francia. Jean-Philippe Mateta sostituisce Hugo Ekitiké.22:22

  24. 79'

    Sostituzione, Francia. Christopher Nkunku sostituisce Kingsley Coman.22:22

  25. 78'

    Sostituzione, Azerbaijan. Rahman Dasdamirov sostituisce Toral Bayramov.22:22

  27. 78'

    Sostituzione, Azerbaijan. Murad Xaçayev sostituisce Abdulla Xaybulayev per infortunio.22:22

  28. 78'

    Gara riprende.22:21

  29. 77'

    Gara momentaneamente sospesa, Kylian Mbappé (Francia) per infortunio.22:20

  30. 77'

    Gara momentaneamente sospesa, Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan) per infortunio.22:20

  31. 76'

    Tiro respinto. Kylian Mbappé (Francia) un tiro di destro da fuori area.22:20

  33. 76'

    Malo Gusto (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19

  34. 76'

    Fallo di Emin Mahmudov (Azerbaijan).22:19

  35. 74'

    Tentativo fallito. Kylian Mbappé (Francia) un tiro di destro da fuori area tira alto.22:18

  36. 74'

    Tiro respinto. Hugo Ekitiké (Francia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Eduardo Camavinga.22:17

  37. 72'

    Tentativo fallito. Rahil Mammadov (Azerbaijan) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Emin Mahmudov con cross in seguito a un calcio da fermo.22:16

  39. 72'

    Gara riprende.22:16

  40. 72'

    Gara momentaneamente sospesa, Toral Bayramov (Azerbaijan) per infortunio.22:15

  41. 71'

    Fallo di William Saliba (Francia).22:14

  42. 71'

    Toral Bayramov (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:14

  43. 70'

    Sostituzione, Azerbaijan. Nariman Akhundzada sostituisce Mahir Emreli.22:14

  45. 70'

    Sostituzione, Francia. Maghnes Akliouche sostituisce Michael Olise.22:13

  46. 70'

    Sostituzione, Francia. Eduardo Camavinga sostituisce Adrien Rabiot.22:13

  47. 70'

    Sostituzione, Azerbaijan. Rahil Mammadov sostituisce Qismat Aliyev.22:13

  48. 69'

    Gol! Francia 2, Azerbaijan 0. Adrien Rabiot (Francia) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Kylian Mbappé con cross da calcio d'angolo.

    Guarda la scheda del giocatore Adrien Rabiot22:12

  49. 68'

    Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Sahruddin Mahammadaliyev (Azerbaijan).22:11

  51. 68'

    Tiro parato. Khéphren Thuram (Francia) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Michael Olise.22:11

  52. 67'

    Adrien Rabiot (Francia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:11

  53. 67'

    Fallo di Emin Mahmudov (Azerbaijan).22:11

  54. 66'

    Tentativo fallito. Hugo Ekitiké (Francia) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Adrien Rabiot.22:10

  55. 65'

    Tentativo fallito. Adrien Rabiot (Francia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.22:09

  57. 65'

    Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Bahlul Mustafazada (Azerbaijan).22:08

  58. 65'

    Tiro respinto. Kylian Mbappé (Francia) un tiro di destro da centro area. Assist di Theo Hernández.22:08

  59. 63'

    Adrien Rabiot (Francia) e' ammonito per fallo.22:07

  60. 63'

    Fallo di Adrien Rabiot (Francia).22:07

  61. 63'

    Mahir Emreli (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07

  63. 63'

    Tiro respinto. Hugo Ekitiké (Francia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Kingsley Coman.22:07

  64. 62'

    Tentativo fallito. Kylian Mbappé (Francia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Theo Hernández.22:06

  65. 62'

    Fuorigioco. Abdulla Xaybulayev(Azerbaijan) prova il lancio lungo, ma Anton Krivotsyuk e' colto in fuorigioco.22:05

  66. 61'

    Fallo di Michael Olise (Francia).22:05

  67. 61'

    Emin Mahmudov (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:05

  69. 61'

    Sostituzione, Azerbaijan. Musa Qurbanli sostituisce Rüstam Ahmadzada.22:04

  70. 58'

    Tentativo fallito. Kylian Mbappé (Francia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra in seguito a un contropiede.22:02

  71. 58'

    Tiro respinto. Kylian Mbappé (Francia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Michael Olise.22:02

  72. 55'

    Adrien Rabiot (Francia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:59

  73. 55'

    Fallo di Qismat Aliyev (Azerbaijan).21:59

  75. 52'

    Rüstam Ahmadzada (Azerbaijan) e' ammonito per fallo.21:56

  76. 52'

    Kylian Mbappé (Francia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:56

  77. 52'

    Fallo di Rüstam Ahmadzada (Azerbaijan).21:56

  78. 50'

    Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Bahlul Mustafazada (Azerbaijan).21:53

  79. 49'

    Hugo Ekitiké (Francia) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro dalla destra dell'area.21:53

  81. 49'

    Tiro parato. Kingsley Coman (Francia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Adrien Rabiot.21:52

  82. 48'

    Khéphren Thuram (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:52

  83. 48'

    Fallo di Mahir Emreli (Azerbaijan).21:52

  84. Inizia il Secondo tempo Francia 1, Azerbaijan 0.21:49

  85. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Francia 1, Azerbaijan 0.21:33

  87. 45'+2'

    Gol! Francia 1, Azerbaijan 0. Kylian Mbappé (Francia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Hugo Ekitiké.21:32

  88. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:31

  89. 45'

    Fallo di Khéphren Thuram (Francia).21:31

  90. 45'

    Mahir Emreli (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31

  91. 43'

    Tiro parato. Hugo Ekitiké (Francia) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Michael Olise.21:28

  93. 42'

    Kingsley Coman (Francia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:27

  94. 42'

    Fallo di Qismat Aliyev (Azerbaijan).21:27

  95. 40'

    Khéphren Thuram (Francia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:25

  96. 40'

    Fallo di Emin Mahmudov (Azerbaijan).21:25

  97. 39'

    Tiro respinto. Michael Olise (Francia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Kylian Mbappé.21:24

  99. 32'

    Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Anton Krivotsyuk (Azerbaijan).21:17

  100. 31'

    Tiro parato. Kylian Mbappé (Francia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Theo Hernández.21:16

  101. 30'

    Tentativo fallito. Adrien Rabiot (Francia) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Michael Olise con cross.21:15

  102. 29'

    Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Elvin Badalov (Azerbaijan).21:14

  103. 26'

    Toral Bayramov (Azerbaijan) e' ammonito per fallo.21:11

  105. 26'

    Theo Hernández (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11

  106. 26'

    Fallo di Toral Bayramov (Azerbaijan).21:11

  107. 25'

    Tentativo fallito. Michael Olise (Francia) un tiro di sinistro da centro area di poco alto da calcio d'angolo.21:10

  108. 25'

    Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Sahruddin Mahammadaliyev (Azerbaijan).21:10

  109. 25'

    Gara riprende.21:10

  111. 24'

    Gara momentaneamente sospesa, Khéphren Thuram (Francia) per infortunio.21:09

  112. 24'

    Tiro respinto. Hugo Ekitiké (Francia) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Michael Olise.21:09

  113. 24'

    Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Bahlul Mustafazada (Azerbaijan).21:09

  114. 23'

    Tentativo fallito. Hugo Ekitiké (Francia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Adrien Rabiot con cross.21:09

  115. 22'

    Tentativo fallito. Theo Hernández (Francia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto.21:07

  117. 22'

    Tiro respinto. Michael Olise (Francia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Kylian Mbappé.21:07

  118. 21'

    Tiro respinto. Hugo Ekitiké (Francia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Khéphren Thuram.21:07

  119. 19'

    Tiro respinto. Kylian Mbappé (Francia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Adrien Rabiot.21:04

  120. 18'

    Tentativo fallito. Dayot Upamecano (Francia) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Michael Olise in seguito a un calcio da fermo.21:03

  121. 18'

    Kylian Mbappé (Francia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:03

  123. 18'

    Fallo di Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan).21:03

  124. 17'

    Kylian Mbappé (Francia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:02

  125. 17'

    Fallo di Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan).21:02

  126. 16'

    Fallo di William Saliba (Francia).21:01

  127. 16'

    Elvin Cafarquliyev (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:01

  129. 12'

    Fallo di Khéphren Thuram (Francia).20:58

  130. 12'

    Toral Bayramov (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:58

  131. 10'

    Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Sahruddin Mahammadaliyev (Azerbaijan).20:55

  132. 10'

    Tiro parato. Malo Gusto (Francia) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Kylian Mbappé.20:55

  133. 8'

    Kingsley Coman (Francia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:53

  135. 8'

    Fallo di Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan).20:53

  136. 6'

    Kingsley Coman (Francia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:51

  137. 6'

    Fallo di Mahir Emreli (Azerbaijan).20:51

  138. 6'

    Gara riprende.20:51

  139. 5'

    Gara momentaneamente sospesa, Rüstam Ahmadzada (Azerbaijan) per infortunio.20:50

  141. Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Sahruddin Mahammadaliyev (Azerbaijan).20:46

  142. Tiro parato. Kylian Mbappé (Francia) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa.20:46

  143. Inizia il Primo tempo.20:46

  144. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:30

Formazioni Francia - Azerbaijan

Francia
Azerbaijan
TITOLARI FRANCIA
  • (16) MIKE MAIGNAN (P)
  • (22) THEO HERNÁNDEZ (D)
  • (4) DAYOT UPAMECANO (D)
  • (2) MALO GUSTO (D)
  • (17) WILLIAM SALIBA (D)
  • (7) KINGSLEY COMAN (C)
  • (19) KHÉPHREN THURAM (C)
  • (14) ADRIEN RABIOT (C)
  • (11) MICHAEL OLISE (C)
  • (10) KYLIAN MBAPPÉ (A)
  • (9) HUGO EKITIKÉ (A)
PANCHINA FRANCIA
  • (21) LUCAS HERNÁNDEZ (D)
  • (5) JULES KOUNDÉ (D)
  • (3) LUCAS DIGNE (D)
  • (13) JEAN-PHILIPPE MATETA (A)
  • (8) MANU KONÉ (C)
  • (1) BRICE SAMBA (P)
  • (6) EDUARDO CAMAVINGA (C)
  • (23) LUCAS CHEVALIER (P)
  • (12) MAGHNES AKLIOUCHE (C)
  • (20) FLORIAN THAUVIN (C)
  • (15) IBRAHIMA KONATÉ (D)
  • (18) CHRISTOPHER NKUNKU (A)
ALLENATORE FRANCIA
  • Didier Deschamps
TITOLARI AZERBAIJAN
  • (1) SAHRUDDIN MAHAMMADALIYEV (P)
  • (5) ANTON KRIVOTSYUK (D)
  • (14) ELVIN BADALOV (D)
  • (21) QISMAT ALIYEV (D)
  • (4) BAHLUL MUSTAFAZADA (D)
  • (3) ELVIN CAFARQULIYEV (D)
  • (15) ABDULLA XAYBULAYEV (C)
  • (8) EMIN MAHMUDOV (C)
  • (17) TORAL BAYRAMOV (C)
  • (11) RÜSTAM AHMADZADA (C)
  • (10) MAHIR EMRELI (A)
PANCHINA AZERBAIJAN
  • (19) NARIMAN AKHUNDZADA (A)
  • (18) CALAL HÜSEYNOV (D)
  • (13) ABBAS HÜSEYNOV (D)
  • (20) FAIQ HACIYEV (D)
  • (22) MUSA QURBANLI (A)
  • (16) RAHMAN DASDAMIROV (D)
  • (2) RAHIL MAMMADOV (D)
  • (12) AYDIN BAYRAMOV (P)
  • (7) ANATOLI NURIYEV (C)
  • (9) RENAT DADASHOV (A)
  • (23) RZA CAFAROV (P)
  • (6) MURAD XAÇAYEV (D)
ALLENATORE AZERBAIJAN
  • Aykhan Abbasov
PREPARTITA

Francia - Azerbaijan è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 10 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Parc des Princes di Paris.
Arbitro di Francia - Azerbaijan sarà Rohit Saggi. Al VAR invece ci sarà Tom Hagen.

Dove vedere Francia-Azerbaijan di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Francia-Azerbaijan si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 10 ottobre.

