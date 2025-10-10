Incontro terminato, Francia 3, Azerbaijan 0.
Carrozzeria e noleggio a lungo termine
L'importanza di un approccio integrato: servizi dalla A alla Z per la tua autoLEGGI
Incontro terminato, Francia 3, Azerbaijan 0.
Secondo tempo terminato, Francia 3, Azerbaijan 0.22:39
Tentativo fallito. Florian Thauvin (Francia) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Christopher Nkunku.22:37
Florian Thauvin (Francia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:35
Fallo di Emin Mahmudov (Azerbaijan).22:35
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:34
Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Anton Krivotsyuk (Azerbaijan).22:34
Tiro respinto. Jean-Philippe Mateta (Francia) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Eduardo Camavinga.22:34
Tentativo fallito. Eduardo Camavinga (Francia) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di William Saliba.22:33
Fallo di Khéphren Thuram (Francia).22:29
Musa Qurbanli (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29
Gol! Francia 3, Azerbaijan 0. Florian Thauvin (Francia) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Theo Hernández con cross.
Guarda la scheda del giocatore Florian Thauvin22:27
Sostituzione, Francia. Florian Thauvin sostituisce Kylian Mbappé per infortunio.22:26
Gara riprende.22:26
Gara momentaneamente sospesa, Kylian Mbappé (Francia) per infortunio.22:25
Fallo di Maghnes Akliouche (Francia).22:24
Murad Xaçayev (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24
Eduardo Camavinga (Francia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:23
Fallo di Musa Qurbanli (Azerbaijan).22:23
Sostituzione, Francia. Jean-Philippe Mateta sostituisce Hugo Ekitiké.22:22
Sostituzione, Francia. Christopher Nkunku sostituisce Kingsley Coman.22:22
Sostituzione, Azerbaijan. Rahman Dasdamirov sostituisce Toral Bayramov.22:22
Sostituzione, Azerbaijan. Murad Xaçayev sostituisce Abdulla Xaybulayev per infortunio.22:22
Gara riprende.22:21
Gara momentaneamente sospesa, Kylian Mbappé (Francia) per infortunio.22:20
Gara momentaneamente sospesa, Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan) per infortunio.22:20
Tiro respinto. Kylian Mbappé (Francia) un tiro di destro da fuori area.22:20
Malo Gusto (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19
Fallo di Emin Mahmudov (Azerbaijan).22:19
Tentativo fallito. Kylian Mbappé (Francia) un tiro di destro da fuori area tira alto.22:18
Tiro respinto. Hugo Ekitiké (Francia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Eduardo Camavinga.22:17
Tentativo fallito. Rahil Mammadov (Azerbaijan) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Emin Mahmudov con cross in seguito a un calcio da fermo.22:16
Gara riprende.22:16
Gara momentaneamente sospesa, Toral Bayramov (Azerbaijan) per infortunio.22:15
Fallo di William Saliba (Francia).22:14
Toral Bayramov (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:14
Sostituzione, Azerbaijan. Nariman Akhundzada sostituisce Mahir Emreli.22:14
Sostituzione, Francia. Maghnes Akliouche sostituisce Michael Olise.22:13
Sostituzione, Francia. Eduardo Camavinga sostituisce Adrien Rabiot.22:13
Sostituzione, Azerbaijan. Rahil Mammadov sostituisce Qismat Aliyev.22:13
Gol! Francia 2, Azerbaijan 0. Adrien Rabiot (Francia) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Kylian Mbappé con cross da calcio d'angolo.
Guarda la scheda del giocatore Adrien Rabiot22:12
Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Sahruddin Mahammadaliyev (Azerbaijan).22:11
Tiro parato. Khéphren Thuram (Francia) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Michael Olise.22:11
Adrien Rabiot (Francia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:11
Fallo di Emin Mahmudov (Azerbaijan).22:11
Tentativo fallito. Hugo Ekitiké (Francia) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Adrien Rabiot.22:10
Tentativo fallito. Adrien Rabiot (Francia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.22:09
Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Bahlul Mustafazada (Azerbaijan).22:08
Tiro respinto. Kylian Mbappé (Francia) un tiro di destro da centro area. Assist di Theo Hernández.22:08
Adrien Rabiot (Francia) e' ammonito per fallo.22:07
Fallo di Adrien Rabiot (Francia).22:07
Mahir Emreli (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07
Tiro respinto. Hugo Ekitiké (Francia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Kingsley Coman.22:07
Tentativo fallito. Kylian Mbappé (Francia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Theo Hernández.22:06
Fuorigioco. Abdulla Xaybulayev(Azerbaijan) prova il lancio lungo, ma Anton Krivotsyuk e' colto in fuorigioco.22:05
Fallo di Michael Olise (Francia).22:05
Emin Mahmudov (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:05
Sostituzione, Azerbaijan. Musa Qurbanli sostituisce Rüstam Ahmadzada.22:04
Tentativo fallito. Kylian Mbappé (Francia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra in seguito a un contropiede.22:02
Tiro respinto. Kylian Mbappé (Francia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Michael Olise.22:02
Adrien Rabiot (Francia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:59
Fallo di Qismat Aliyev (Azerbaijan).21:59
Rüstam Ahmadzada (Azerbaijan) e' ammonito per fallo.21:56
Kylian Mbappé (Francia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:56
Fallo di Rüstam Ahmadzada (Azerbaijan).21:56
Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Bahlul Mustafazada (Azerbaijan).21:53
Hugo Ekitiké (Francia) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro dalla destra dell'area.21:53
Tiro parato. Kingsley Coman (Francia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Adrien Rabiot.21:52
Khéphren Thuram (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:52
Fallo di Mahir Emreli (Azerbaijan).21:52
Inizia il Secondo tempo Francia 1, Azerbaijan 0.21:49
Primo tempo terminato, Francia 1, Azerbaijan 0.21:33
Gol! Francia 1, Azerbaijan 0. Kylian Mbappé (Francia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Hugo Ekitiké.21:32
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:31
Fallo di Khéphren Thuram (Francia).21:31
Mahir Emreli (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31
Tiro parato. Hugo Ekitiké (Francia) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Michael Olise.21:28
Kingsley Coman (Francia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:27
Fallo di Qismat Aliyev (Azerbaijan).21:27
Khéphren Thuram (Francia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:25
Fallo di Emin Mahmudov (Azerbaijan).21:25
Tiro respinto. Michael Olise (Francia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Kylian Mbappé.21:24
Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Anton Krivotsyuk (Azerbaijan).21:17
Tiro parato. Kylian Mbappé (Francia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Theo Hernández.21:16
Tentativo fallito. Adrien Rabiot (Francia) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Michael Olise con cross.21:15
Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Elvin Badalov (Azerbaijan).21:14
Toral Bayramov (Azerbaijan) e' ammonito per fallo.21:11
Theo Hernández (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Fallo di Toral Bayramov (Azerbaijan).21:11
Tentativo fallito. Michael Olise (Francia) un tiro di sinistro da centro area di poco alto da calcio d'angolo.21:10
Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Sahruddin Mahammadaliyev (Azerbaijan).21:10
Gara riprende.21:10
Gara momentaneamente sospesa, Khéphren Thuram (Francia) per infortunio.21:09
Tiro respinto. Hugo Ekitiké (Francia) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Michael Olise.21:09
Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Bahlul Mustafazada (Azerbaijan).21:09
Tentativo fallito. Hugo Ekitiké (Francia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Adrien Rabiot con cross.21:09
Tentativo fallito. Theo Hernández (Francia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto.21:07
Tiro respinto. Michael Olise (Francia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Kylian Mbappé.21:07
Tiro respinto. Hugo Ekitiké (Francia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Khéphren Thuram.21:07
Tiro respinto. Kylian Mbappé (Francia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Adrien Rabiot.21:04
Tentativo fallito. Dayot Upamecano (Francia) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Michael Olise in seguito a un calcio da fermo.21:03
Kylian Mbappé (Francia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:03
Fallo di Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan).21:03
Kylian Mbappé (Francia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:02
Fallo di Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan).21:02
Fallo di William Saliba (Francia).21:01
Elvin Cafarquliyev (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:01
Fallo di Khéphren Thuram (Francia).20:58
Toral Bayramov (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:58
Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Sahruddin Mahammadaliyev (Azerbaijan).20:55
Tiro parato. Malo Gusto (Francia) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Kylian Mbappé.20:55
Kingsley Coman (Francia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:53
Fallo di Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan).20:53
Kingsley Coman (Francia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:51
Fallo di Mahir Emreli (Azerbaijan).20:51
Gara riprende.20:51
Gara momentaneamente sospesa, Rüstam Ahmadzada (Azerbaijan) per infortunio.20:50
Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Sahruddin Mahammadaliyev (Azerbaijan).20:46
Tiro parato. Kylian Mbappé (Francia) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa.20:46
Inizia il Primo tempo.20:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:30
Francia - Azerbaijan è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 10 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Parc des Princes di Paris.
Arbitro di Francia - Azerbaijan sarà Rohit Saggi. Al VAR invece ci sarà Tom Hagen.
Dove vedere Francia-Azerbaijan di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Francia-Azerbaijan si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 10 ottobre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
L'importanza di un approccio integrato: servizi dalla A alla Z per la tua autoLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND