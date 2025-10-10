Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:24

GOL CANCELLATO DAL VAR: Nick Woltemade (Germania) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.20:49

PREPARTITA

Germania - Lussemburgo è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.

La partita è in programma il giorno 10 ottobre alle ore 20:45 allo stadio PreZero Arena di Sinsheim.

Arbitro di Germania - Lussemburgo sarà Nenad Minakovic. Al VAR invece ci sarà Momcilo Markovic.

Dove vedere Germania-Lussemburgo di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming

Germania-Lussemburgo si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 10 ottobre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026