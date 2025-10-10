Incontro terminato, Germania 4, Lussemburgo 0.
Secondo tempo terminato, Germania 4, Lussemburgo 0.22:39
Aleksandar Pavlovic (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39
Fallo di Leandro Barreiro (Lussemburgo).22:39
Tentativo fallito. Jonathan Burkardt (Germania) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Joshua Kimmich.22:39
Fallo di Waldemar Anton (Germania).22:37
Leandro Barreiro (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Tiro parato. Jonathan Burkardt (Germania) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Florian Wirtz.22:36
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:35
Fallo di Joshua Kimmich (Germania).22:35
Olivier Thill (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35
Tentativo fallito. Leon Goretzka (Germania) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Nathaniel Brown.22:34
Tiro respinto. Florian Wirtz (Germania) un tiro di destro da centro area. Assist di Leon Goretzka.22:34
Sostituzione, Lussemburgo. Eldin Dzogovic sostituisce Mathias Olesen.22:32
Tentativo fallito. Florian Wirtz (Germania) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra.22:31
Gara riprende.22:30
Gara momentaneamente sospesa, Joshua Kimmich (Germania) per infortunio.22:30
Sostituzione, Germania. Nathaniel Brown sostituisce David Raum.22:27
Fallo di Jonathan Burkardt (Germania).22:25
Enes Mahmutovic (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25
Fallo di Jonathan Burkardt (Germania).22:23
Mathias Olesen (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Sostituzione, Lussemburgo. Sébastien Thill sostituisce Christopher Martins.22:22
Joshua Kimmich (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Fallo di Vahid Selimovic (Lussemburgo).22:22
Fallo di Aleksandar Pavlovic (Germania).22:21
Leandro Barreiro (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:21
Tentativo fallito. Ridle Baku (Germania) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Aleksandar Pavlovic da calcio d'angolo.22:20
Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Seid Korac (Lussemburgo).22:20
Gara riprende.22:18
Gara momentaneamente sospesa, Jonathan Tah (Germania) per infortunio.22:17
Tentativo fallito. Joshua Kimmich (Germania) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di David Raum con cross da calcio d'angolo.22:15
Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Vahid Selimovic (Lussemburgo).22:15
Sostituzione, Germania. Maximilian Beier sostituisce Serge Gnabry.22:13
Fuorigioco. Jonathan Burkardt(Germania) prova il lancio lungo, ma David Raum e' colto in fuorigioco.22:13
Sostituzione, Lussemburgo. Olivier Thill sostituisce Tomás Cruz.22:12
Sostituzione, Lussemburgo. Vahid Selimovic sostituisce Aiman Dardari.22:12
Tiro respinto. Serge Gnabry (Germania) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Ridle Baku.22:10
Tentativo fallito. Leon Goretzka (Germania) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di David Raum con cross da calcio d'angolo.22:08
Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Aiman Dardari (Lussemburgo).22:07
Florian Wirtz (Germania) colpisce il palo destro con un tiro di destro da fuori area da un calcio di punizione di prima.22:07
Sostituzione, Germania. Ridle Baku sostituisce Karim Adeyemi.22:06
Sostituzione, Germania. Jonathan Burkardt sostituisce Nick Woltemade.22:06
Christopher Martins (Lussemburgo) e' ammonito per fallo.22:05
Karim Adeyemi (Germania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:05
Fallo di Christopher Martins (Lussemburgo).22:05
Tentativo fallito. Waldemar Anton (Germania) un tiro di sinistro da fuori area tira alto.22:02
Fallo di Nick Woltemade (Germania).22:00
Christopher Martins (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:00
Gol! Germania 4, Lussemburgo 0. Joshua Kimmich (Germania) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta da calcio d'angolo.21:55
Tiro respinto. Waldemar Anton (Germania) un colpo di testa da centro area. Assist di David Raum con cross.21:55
Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Christopher Martins (Lussemburgo).21:55
Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Enes Mahmutovic (Lussemburgo).21:54
Tiro respinto. Florian Wirtz (Germania) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Nick Woltemade.21:54
Gol! Germania 3, Lussemburgo 0. Serge Gnabry (Germania) un tiro di destro dalla destra dell'area sotto la traversa in alto a destra.21:53
Tentativo fallito. Karim Adeyemi (Germania) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Joshua Kimmich.21:52
Sostituzione, Germania. Waldemar Anton sostituisce Nico Schlotterbeck.21:50
Inizia il Secondo tempo Germania 2, Lussemburgo 0.21:50
Sostituzione, Lussemburgo. Eric Veiga sostituisce Florian Bohnert.21:50
Primo tempo terminato, Germania 2, Lussemburgo 0.21:34
Tentativo fallito. Nick Woltemade (Germania) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Aleksandar Pavlovic con cross.21:32
Tiro parato. Joshua Kimmich (Germania) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Florian Wirtz con cross.21:32
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.21:30
Fallo di mano di Florian Wirtz (Germania).21:30
Fallo di Karim Adeyemi (Germania).21:26
Christopher Martins (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26
Gara riprende.21:24
Gara momentaneamente sospesa, Florian Bohnert (Lussemburgo) per infortunio.21:24
Tentativo fallito. Karim Adeyemi (Germania) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.21:24
Tiro respinto. Jonathan Tah (Germania) un colpo di testa da centro area. Assist di David Raum con cross.21:24
Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Enes Mahmutovic (Lussemburgo).21:23
Tiro respinto. Florian Wirtz (Germania) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola.21:23
Tentativo fallito. Aleksandar Pavlovic (Germania) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Florian Wirtz.21:21
Gara riprende.21:19
Gara momentaneamente sospesa, Florian Wirtz (Germania) per infortunio.21:18
Tentativo fallito. David Raum (Germania) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Nick Woltemade in seguito a un contropiede.21:17
Tiro parato. Leon Goretzka (Germania) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Karim Adeyemi.21:16
Fuorigioco. Joshua Kimmich(Germania) prova il lancio lungo, ma Leon Goretzka e' colto in fuorigioco.21:14
Tentativo fallito. Karim Adeyemi (Germania) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Aleksandar Pavlovic.21:12
Tentativo fallito. Serge Gnabry (Germania) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Leon Goretzka.21:09
Gol! Germania 2, Lussemburgo 0. Joshua Kimmich (Germania) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:06
Dirk Carlson (Lussemburgo) e' stato espulso.21:05
Decisione VAR: rigore Germania.21:04
Rigore concesso da Dirk Carlson (Lussemburgo) per un fallo di mano in area.21:02
Fallo di Leon Goretzka (Germania).20:59
Dirk Carlson (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:59
Tiro parato. Aiman Dardari (Lussemburgo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Christopher Martins.20:58
Gol! Germania 1, Lussemburgo 0. David Raum (Germania) trasforma il calcio di punizione con un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:57
Serge Gnabry (Germania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:55
Fallo di Christopher Martins (Lussemburgo).20:55
Tentativo fallito. Leon Goretzka (Germania) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di David Raum con cross da calcio d'angolo.20:53
Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Enes Mahmutovic (Lussemburgo).20:52
Decisione VAR: no gol Germania 0-0 Lussemburgo.20:50
Fallo di mano di Nick Woltemade (Germania).20:49
GOL CANCELLATO DAL VAR: Nick Woltemade (Germania) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.20:49
Tentativo fallito. Serge Gnabry (Germania) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Florian Wirtz.20:49
Tiro parato. Joshua Kimmich (Germania) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Leon Goretzka.20:48
Inizia il Primo tempo.20:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:24
Germania - Lussemburgo è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 10 ottobre alle ore 20:45 allo stadio PreZero Arena di Sinsheim.
Arbitro di Germania - Lussemburgo sarà Nenad Minakovic. Al VAR invece ci sarà Momcilo Markovic.
Dove vedere Germania-Lussemburgo di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Germania-Lussemburgo si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 10 ottobre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
