Germania-Lussemburgo: 4-0 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

10 Ottobre 2025 ore 20:45
Germania
4
Lussemburgo
0
Partita finita
Arbitro:
  1. 12' 1-0 David Raum
  2. 21' 2-0 Joshua Kimmich (R)
  3. 48' 3-0 Serge Gnabry
  4. 50' 4-0 Joshua Kimmich
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Germania 4, Lussemburgo 0.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Germania 4, Lussemburgo 0.22:39

  3. 90'+5'

    Aleksandar Pavlovic (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39

  4. 90'+5'

    Fallo di Leandro Barreiro (Lussemburgo).22:39

  5. 90'+4'

    Tentativo fallito. Jonathan Burkardt (Germania) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Joshua Kimmich.22:39

  6. 90'+2'

    Fallo di Waldemar Anton (Germania).22:37

  7. 90'+2'

    Leandro Barreiro (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37

  9. 90'+2'

    Tiro parato. Jonathan Burkardt (Germania) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Florian Wirtz.22:36

  10. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:35

  11. 90'

    Fallo di Joshua Kimmich (Germania).22:35

  12. 90'

    Olivier Thill (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35

  13. 89'

    Tentativo fallito. Leon Goretzka (Germania) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Nathaniel Brown.22:34

  15. 89'

    Tiro respinto. Florian Wirtz (Germania) un tiro di destro da centro area. Assist di Leon Goretzka.22:34

  16. 87'

    Sostituzione, Lussemburgo. Eldin Dzogovic sostituisce Mathias Olesen.22:32

  17. 86'

    Tentativo fallito. Florian Wirtz (Germania) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra.22:31

  18. 85'

    Gara riprende.22:30

  19. 85'

    Gara momentaneamente sospesa, Joshua Kimmich (Germania) per infortunio.22:30

  21. 82'

    Sostituzione, Germania. Nathaniel Brown sostituisce David Raum.22:27

  22. 80'

    Fallo di Jonathan Burkardt (Germania).22:25

  23. 80'

    Enes Mahmutovic (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25

  24. 79'

    Fallo di Jonathan Burkardt (Germania).22:23

  25. 79'

    Mathias Olesen (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23

  27. 78'

    Sostituzione, Lussemburgo. Sébastien Thill sostituisce Christopher Martins.22:22

  28. 77'

    Joshua Kimmich (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22

  29. 77'

    Fallo di Vahid Selimovic (Lussemburgo).22:22

  30. 76'

    Fallo di Aleksandar Pavlovic (Germania).22:21

  31. 76'

    Leandro Barreiro (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:21

  33. 75'

    Tentativo fallito. Ridle Baku (Germania) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Aleksandar Pavlovic da calcio d'angolo.22:20

  34. 75'

    Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Seid Korac (Lussemburgo).22:20

  35. 74'

    Gara riprende.22:18

  36. 73'

    Gara momentaneamente sospesa, Jonathan Tah (Germania) per infortunio.22:17

  37. 71'

    Tentativo fallito. Joshua Kimmich (Germania) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di David Raum con cross da calcio d'angolo.22:15

  39. 70'

    Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Vahid Selimovic (Lussemburgo).22:15

  40. 68'

    Sostituzione, Germania. Maximilian Beier sostituisce Serge Gnabry.22:13

  41. 68'

    Fuorigioco. Jonathan Burkardt(Germania) prova il lancio lungo, ma David Raum e' colto in fuorigioco.22:13

  42. 67'

    Sostituzione, Lussemburgo. Olivier Thill sostituisce Tomás Cruz.22:12

  43. 67'

    Sostituzione, Lussemburgo. Vahid Selimovic sostituisce Aiman Dardari.22:12

  45. 65'

    Tiro respinto. Serge Gnabry (Germania) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Ridle Baku.22:10

  46. 63'

    Tentativo fallito. Leon Goretzka (Germania) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di David Raum con cross da calcio d'angolo.22:08

  47. 63'

    Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Aiman Dardari (Lussemburgo).22:07

  48. 62'

    Florian Wirtz (Germania) colpisce il palo destro con un tiro di destro da fuori area da un calcio di punizione di prima.22:07

  49. 61'

    Sostituzione, Germania. Ridle Baku sostituisce Karim Adeyemi.22:06

  51. 61'

    Sostituzione, Germania. Jonathan Burkardt sostituisce Nick Woltemade.22:06

  52. 60'

    Christopher Martins (Lussemburgo) e' ammonito per fallo.22:05

  53. 60'

    Karim Adeyemi (Germania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:05

  54. 60'

    Fallo di Christopher Martins (Lussemburgo).22:05

  55. 57'

    Tentativo fallito. Waldemar Anton (Germania) un tiro di sinistro da fuori area tira alto.22:02

  57. 55'

    Fallo di Nick Woltemade (Germania).22:00

  58. 55'

    Christopher Martins (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:00

  59. 50'

    Gol! Germania 4, Lussemburgo 0. Joshua Kimmich (Germania) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta da calcio d'angolo.21:55

  60. 50'

    Tiro respinto. Waldemar Anton (Germania) un colpo di testa da centro area. Assist di David Raum con cross.21:55

  61. 50'

    Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Christopher Martins (Lussemburgo).21:55

  63. 49'

    Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Enes Mahmutovic (Lussemburgo).21:54

  64. 49'

    Tiro respinto. Florian Wirtz (Germania) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Nick Woltemade.21:54

  65. 48'

    Gol! Germania 3, Lussemburgo 0. Serge Gnabry (Germania) un tiro di destro dalla destra dell'area sotto la traversa in alto a destra.21:53

  66. 47'

    Tentativo fallito. Karim Adeyemi (Germania) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Joshua Kimmich.21:52

  67. 45'

    Sostituzione, Germania. Waldemar Anton sostituisce Nico Schlotterbeck.21:50

  69. Inizia il Secondo tempo Germania 2, Lussemburgo 0.21:50

  70. 45'

    Sostituzione, Lussemburgo. Eric Veiga sostituisce Florian Bohnert.21:50

  71. 45'+5'

    Primo tempo terminato, Germania 2, Lussemburgo 0.21:34

  72. 45'+2'

    Tentativo fallito. Nick Woltemade (Germania) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Aleksandar Pavlovic con cross.21:32

  73. 45'+2'

    Tiro parato. Joshua Kimmich (Germania) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Florian Wirtz con cross.21:32

  75. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.21:30

  76. 45'

    Fallo di mano di Florian Wirtz (Germania).21:30

  77. 41'

    Fallo di Karim Adeyemi (Germania).21:26

  78. 41'

    Christopher Martins (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26

  79. 40'

    Gara riprende.21:24

  81. 39'

    Gara momentaneamente sospesa, Florian Bohnert (Lussemburgo) per infortunio.21:24

  82. 39'

    Tentativo fallito. Karim Adeyemi (Germania) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.21:24

  83. 39'

    Tiro respinto. Jonathan Tah (Germania) un colpo di testa da centro area. Assist di David Raum con cross.21:24

  84. 38'

    Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Enes Mahmutovic (Lussemburgo).21:23

  85. 38'

    Tiro respinto. Florian Wirtz (Germania) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola.21:23

  87. 36'

    Tentativo fallito. Aleksandar Pavlovic (Germania) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Florian Wirtz.21:21

  88. 34'

    Gara riprende.21:19

  89. 33'

    Gara momentaneamente sospesa, Florian Wirtz (Germania) per infortunio.21:18

  90. 33'

    Tentativo fallito. David Raum (Germania) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Nick Woltemade in seguito a un contropiede.21:17

  91. 31'

    Tiro parato. Leon Goretzka (Germania) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Karim Adeyemi.21:16

  93. 29'

    Fuorigioco. Joshua Kimmich(Germania) prova il lancio lungo, ma Leon Goretzka e' colto in fuorigioco.21:14

  94. 27'

    Tentativo fallito. Karim Adeyemi (Germania) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Aleksandar Pavlovic.21:12

  95. 24'

    Tentativo fallito. Serge Gnabry (Germania) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Leon Goretzka.21:09

  96. 21'

    Gol! Germania 2, Lussemburgo 0. Joshua Kimmich (Germania) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:06

  97. 20'

    Dirk Carlson (Lussemburgo) e' stato espulso.21:05

  99. 19'

    Decisione VAR: rigore Germania.21:04

  100. 18'

    Rigore concesso da Dirk Carlson (Lussemburgo) per un fallo di mano in area.21:02

  101. 14'

    Fallo di Leon Goretzka (Germania).20:59

  102. 14'

    Dirk Carlson (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:59

  103. 14'

    Tiro parato. Aiman Dardari (Lussemburgo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Christopher Martins.20:58

  105. 12'

    Gol! Germania 1, Lussemburgo 0. David Raum (Germania) trasforma il calcio di punizione con un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:57

  106. 11'

    Serge Gnabry (Germania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:55

  107. 11'

    Fallo di Christopher Martins (Lussemburgo).20:55

  108. 8'

    Tentativo fallito. Leon Goretzka (Germania) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di David Raum con cross da calcio d'angolo.20:53

  109. 8'

    Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Enes Mahmutovic (Lussemburgo).20:52

  111. 5'

    Decisione VAR: no gol Germania 0-0 Lussemburgo.20:50

  112. 4'

    Fallo di mano di Nick Woltemade (Germania).20:49

  113. 4'

    GOL CANCELLATO DAL VAR: Nick Woltemade (Germania) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.20:49

  114. 4'

    Tentativo fallito. Serge Gnabry (Germania) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Florian Wirtz.20:49

  115. 3'

    Tiro parato. Joshua Kimmich (Germania) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Leon Goretzka.20:48

  117. Inizia il Primo tempo.20:45

  118. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:24

Formazioni Germania - Lussemburgo

Germania
Lussemburgo
TITOLARI GERMANIA
  • (1) OLIVER BAUMANN (P)
  • (15) NICO SCHLOTTERBECK (D)
  • (22) DAVID RAUM (D)
  • (4) JONATHAN TAH (D)
  • (6) JOSHUA KIMMICH (D)
  • (14) KARIM ADEYEMI (C)
  • (20) SERGE GNABRY (C)
  • (8) LEON GORETZKA (C)
  • (5) ALEKSANDAR PAVLOVIC (C)
  • (17) FLORIAN WIRTZ (C)
  • (11) NICK WOLTEMADE (A)
PANCHINA GERMANIA
  • (10) NADIEM AMIRI (C)
  • (13) FELIX NMECHA (C)
  • (9) MAXIMILIAN BEIER (A)
  • (7) RIDLE BAKU (D)
  • (2) WALDEMAR ANTON (D)
  • (19) JONATHAN BURKARDT (A)
  • (21) FINN DAHMEN (P)
  • (18) NATHANIEL BROWN (D)
  • (12) ALEXANDER NÜBEL (P)
  • (16) ANGELO STILLER (C)
  • (3) ROBIN KOCH (D)
  • (23) ROBERT ANDRICH (C)
ALLENATORE GERMANIA
  • Julian Nagelsmann
TITOLARI LUSSEMBURGO
  • (1) ANTHONY MORRIS (P)
  • (18) LAURENT JANS (D)
  • (13) DIRK CARLSON (D)
  • (3) ENES MAHMUTOVIC (D)
  • (2) SEID KORAC (D)
  • (6) TOMÁS CRUZ (C)
  • (16) LEANDRO BARREIRO (C)
  • (8) CHRISTOPHER MARTINS (C)
  • (4) FLORIAN BOHNERT (C)
  • (19) MATHIAS OLESEN (C)
  • (9) AIMAN DARDARI (A)
PANCHINA LUSSEMBURGO
  • (20) ELDIN DZOGOVIC (D)
  • (21) SÉBASTIEN THILL (C)
  • (17) VAHID SELIMOVIC (D)
  • (14) ERIC VEIGA (D)
  • (11) EDVIN MURATOVIC (A)
  • (15) OLIVIER THILL (C)
  • (12) TIAGO PEREIRA CARDOSO (P)
  • (23) LUCAS FOX (P)
  • (10) KENAN AVDUSINOVIC (A)
  • (5) ALESSIO CURCI (A)
  • (22) MARVIN MARTINS (D)
ALLENATORE LUSSEMBURGO
  • Jeff Strasser
PREPARTITA

Germania - Lussemburgo è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 10 ottobre alle ore 20:45 allo stadio PreZero Arena di Sinsheim.
Arbitro di Germania - Lussemburgo sarà Nenad Minakovic. Al VAR invece ci sarà Momcilo Markovic.

Dove vedere Germania-Lussemburgo di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Germania-Lussemburgo si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 10 ottobre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Germania - Lussemburgo Live

