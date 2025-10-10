Virgilio Sport
Irlanda del Nord-Slovacchia: 2-0 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

10 Ottobre 2025 ore 20:45
Irlanda del Nord
2
Slovacchia
0
Partita finita
Arbitro:
  1. 18' 1-0 Patrik Hrosovsky (A)
  2. 81' 2-0 Trai Hume
0'
45'
90'
90'
97'

Incontro terminato, Irlanda del Nord 2, Slovacchia 0.

  1. 90'+8'

    Secondo tempo terminato, Irlanda del Nord 2, Slovacchia 0.22:40

  3. 90'+7'

    Fallo di Norbert Gyömbér (Slovacchia).22:40

  4. 90'+7'

    Ali McCann (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40

  5. 90'+7'

    Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Justin Devenny (Irlanda del Nord).22:39

  6. 90'+4'

    Fallo di László Bénes (Slovacchia).22:36

  7. 90'+4'

    Justin Devenny (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36

  9. 90'+2'

    Sostituzione, Irlanda del Nord. Josh Magennis sostituisce Conor Bradley.22:35

  10. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.22:33

  11. 90'

    Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Conor Bradley (Irlanda del Nord).22:32

  12. 90'

    Tiro respinto. Tomás Rigo (Slovacchia) un tiro di destro da fuori area.22:32

  13. 90'

    Tiro respinto. Lukás Haraslín (Slovacchia) un tiro di destro da fuori area.22:32

  15. 89'

    Sostituzione, Slovacchia. Samuel Mráz sostituisce David Strelec.22:31

  16. 89'

    Sostituzione, Slovacchia. László Bénes sostituisce Patrik Hrosovsky.22:31

  17. 88'

    Lukás Haraslín (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:30

  18. 88'

    Fallo di Shea Charles (Irlanda del Nord).22:30

  19. 87'

    Tiro respinto. Adam Obert (Slovacchia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.22:29

  21. 85'

    Lukás Haraslín (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28

  22. 85'

    Fallo di Brodie Spencer (Irlanda del Nord).22:28

  23. 85'

    Sostituzione, Irlanda del Nord. Brodie Spencer sostituisce Ethan Galbraith per infortunio.22:27

  24. 85'

    Gara riprende.22:27

  25. 83'

    Gara momentaneamente sospesa, Ethan Galbraith (Irlanda del Nord) per infortunio.22:26

  27. 82'

    Sostituzione, Slovacchia. Lubomír Tupta sostituisce Leo Sauer.22:24

  28. 81'

    Gol! Irlanda del Nord 2, Slovacchia 0. Trai Hume (Irlanda del Nord) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nel centro della porta.22:23

  29. 80'

    Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Milan Skriniar (Slovacchia).22:22

  30. 79'

    Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Martin Dúbravka (Slovacchia).22:21

  31. 79'

    Tiro parato. Shea Charles (Irlanda del Nord) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Justin Devenny.22:21

  33. 76'

    Conor Bradley (Irlanda del Nord) e' ammonito per fallo.22:18

  34. 76'

    Lukás Haraslín (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18

  35. 76'

    Fallo di Conor Bradley (Irlanda del Nord).22:18

  36. 75'

    Fallo di Matús Bero (Slovacchia).22:17

  37. 75'

    Isaac Price (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17

  39. 73'

    Fallo di Matús Bero (Slovacchia).22:16

  40. 73'

    Conor Bradley (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:16

  41. 71'

    Sostituzione, Irlanda del Nord. Dion Charles sostituisce Jamie Reid.22:13

  42. 71'

    Fallo di mano di David Strelec (Slovacchia).22:13

  43. 67'

    Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Lubomír Satka (Slovacchia).22:10

  45. 67'

    Gara riprende.22:09

  46. 66'

    Gara momentaneamente sospesa, Bailey Peacock-Farrell (Irlanda del Nord) per infortunio.22:08

  47. 65'

    David Strelec (Slovacchia) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro da centro area. Assist di Tomás Rigo con passaggio filtrante.22:07

  48. 63'

    Fallo di Lukás Haraslín (Slovacchia).22:06

  49. 63'

    Dan Ballard (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06

  51. 63'

    Sostituzione, Slovacchia. Lukás Haraslín sostituisce Ivan Schranz.22:05

  52. 63'

    Sostituzione, Slovacchia. Tomás Rigo sostituisce Ondrej Duda.22:05

  53. 61'

    Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Ali McCann (Irlanda del Nord).22:04

  54. 61'

    Tiro respinto. Matús Bero (Slovacchia) un tiro di destro da centro area. Assist di Ivan Schranz.22:04

  55. 60'

    Dan Ballard (Irlanda del Nord) e' ammonito.22:02

  57. 59'

    Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Dan Ballard (Irlanda del Nord).22:01

  58. 57'

    Fuorigioco. Shea Charles(Irlanda del Nord) prova il lancio lungo, ma Jamie Reid e' colto in fuorigioco.21:59

  59. 57'

    Tiro respinto. Shea Charles (Irlanda del Nord) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Paddy McNair.21:59

  60. 55'

    Fallo di mano di Norbert Gyömbér (Slovacchia).21:57

  61. 54'

    Tiro respinto. Ethan Galbraith (Irlanda del Nord) un tiro di destro da fuori area. Assist di Isaac Price.21:57

  63. 53'

    Lubomír Satka (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:55

  64. 53'

    Fallo di Jamie Reid (Irlanda del Nord).21:55

  65. 53'

    Tiro parato. Matús Bero (Slovacchia) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:55

  66. 51'

    Ondrej Duda (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:54

  67. 51'

    Fallo di Conor Bradley (Irlanda del Nord).21:54

  69. 51'

    Tentativo fallito. Conor Bradley (Irlanda del Nord) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Isaac Price.21:53

  70. 50'

    Milan Skriniar (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:53

  71. 50'

    Fallo di Trai Hume (Irlanda del Nord).21:53

  72. 50'

    Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Lubomír Satka (Slovacchia).21:52

  73. 48'

    Fallo di Matús Bero (Slovacchia).21:51

  75. 48'

    Shea Charles (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:51

  76. 48'

    Patrik Hrosovsky (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:50

  77. 48'

    Fallo di Jamie Reid (Irlanda del Nord).21:50

  78. 46'

    Tentativo fallito. Conor Bradley (Irlanda del Nord) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco alto sulla destra.21:48

  79. 46'

    Tiro respinto. Shea Charles (Irlanda del Nord) un tiro di destro da fuori area.21:48

  81. Inizia il Secondo tempo Irlanda del Nord 1, Slovacchia 0.21:48

  82. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Irlanda del Nord 1, Slovacchia 0.21:32

  83. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:31

  84. 42'

    Adam Obert (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28

  85. 42'

    Fallo di Ethan Galbraith (Irlanda del Nord).21:28

  87. 38'

    Fuorigioco. Shea Charles(Irlanda del Nord) prova il lancio lungo, ma Jamie Reid e' colto in fuorigioco.21:24

  88. 38'

    Fallo di Adam Obert (Slovacchia).21:23

  89. 38'

    Conor Bradley (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23

  90. 35'

    Tentativo fallito. Jamie Reid (Irlanda del Nord) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra in seguito a un contropiede.21:21

  91. 34'

    Norbert Gyömbér (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20

  93. 34'

    Fallo di Justin Devenny (Irlanda del Nord).21:20

  94. 32'

    Fallo di Leo Sauer (Slovacchia).21:17

  95. 32'

    Conor Bradley (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:17

  96. 30'

    Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Ivan Schranz (Slovacchia).21:15

  97. 30'

    Tiro parato. Justin Devenny (Irlanda del Nord) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra.21:15

  99. 28'

    Matús Bero (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:14

  100. 28'

    Fallo di Shea Charles (Irlanda del Nord).21:14

  101. 21'

    Tiro parato. Ondrej Duda (Slovacchia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Leo Sauer.21:06

  102. 20'

    Ondrej Duda (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05

  103. 20'

    Fallo di Ali McCann (Irlanda del Nord).21:05

  105. 18'

    Autorete di Patrik Hrosovsky, Slovacchia. Irlanda del Nord 1, Slovacchia 0..21:03

  106. 17'

    Fallo di Ivan Schranz (Slovacchia).21:02

  107. 17'

    Paddy McNair (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02

  108. 14'

    David Strelec (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:00

  109. 14'

    Fallo di Dan Ballard (Irlanda del Nord).21:00

  111. 13'

    Gara riprende.20:58

  112. 12'

    Gara momentaneamente sospesa, Martin Dúbravka (Slovacchia) per infortunio.20:58

  113. 11'

    Conor Bradley (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:56

  114. 11'

    Fallo di Adam Obert (Slovacchia).20:56

  115. 10'

    Tiro parato. Justin Devenny (Irlanda del Nord) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Isaac Price.20:55

  117. 7'

    Fuorigioco. Justin Devenny(Irlanda del Nord) prova il lancio lungo, ma Jamie Reid e' colto in fuorigioco.20:53

  118. 7'

    Fallo di Trai Hume (Irlanda del Nord).20:52

  119. 7'

    Leo Sauer (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:52

  120. 6'

    Tiro respinto. Jamie Reid (Irlanda del Nord) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ethan Galbraith.20:52

  121. 6'

    Fallo di Ethan Galbraith (Irlanda del Nord).20:51

  123. 6'

    Adam Obert (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:51

  124. 4'

    Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Adam Obert (Slovacchia).20:50

  125. Inizia il Primo tempo.20:46

  126. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:22

Formazioni Irlanda del Nord - Slovacchia

Irlanda del Nord
Slovacchia
TITOLARI IRLANDA DEL NORD
  • (1) BAILEY PEACOCK-FARRELL (P)
  • (5) TRAI HUME (D)
  • (4) DAN BALLARD (D)
  • (17) PADDY MCNAIR (D)
  • (15) JUSTIN DEVENNY (C)
  • (16) ALI MCCANN (C)
  • (19) SHEA CHARLES (C)
  • (2) CONOR BRADLEY (C)
  • (14) ISAAC PRICE (C)
  • (7) ETHAN GALBRAITH (A)
  • (18) JAMIE REID (A)
PANCHINA IRLANDA DEL NORD
  • (23) LUKE SOUTHWOOD (P)
  • (22) JAMIE MCDONNELL (C)
  • (10) JAMIE DONLEY (C)
  • (3) EOIN TOAL (D)
  • (20) BRODIE SPENCER (D)
  • (11) PAUL SMYTH (A)
  • (21) JOSH MAGENNIS (A)
  • (9) DION CHARLES (A)
  • (13) RUAIRI MCCONVILLE (D)
  • (12) CONOR HAZARD (P)
  • (8) CALLUM MARSHALL (A)
  • (6) GEORGE SAVILLE (C)
ALLENATORE IRLANDA DEL NORD
  • Michael O'Neill
TITOLARI SLOVACCHIA
  • (1) MARTIN DÚBRAVKA (P)
  • (6) NORBERT GYÖMBÉR (D)
  • (4) ADAM OBERT (D)
  • (5) LUBOMÍR SATKA (D)
  • (14) MILAN SKRINIAR (D)
  • (13) PATRIK HROSOVSKY (C)
  • (21) MATÚS BERO (C)
  • (8) ONDREJ DUDA (C)
  • (7) LEO SAUER (A)
  • (18) IVAN SCHRANZ (A)
  • (15) DAVID STRELEC (A)
PANCHINA SLOVACCHIA
  • (20) DÁVID DURIS (A)
  • (9) RÓBERT BOZENÍK (A)
  • (16) SAMUEL KOZLOVSKY (D)
  • (10) LÁSZLÓ BÉNES (C)
  • (22) SAMUEL MRÁZ (A)
  • (11) LUBOMÍR TUPTA (A)
  • (12) MAREK RODÁK (P)
  • (17) LUKÁS HARASLÍN (C)
  • (23) DOMINIK TAKÁC (P)
  • (2) PETER PEKARÍK (D)
  • (19) TOMÁS RIGO (C)
  • (3) IVAN MESÍK (D)
ALLENATORE SLOVACCHIA
  • Francesco Calzona
PREPARTITA

Irlanda del Nord - Slovacchia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 10 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Clearer Twist National Stadium at Windsor Park di Belfast.
Arbitro di Irlanda del Nord - Slovacchia sarà Glenn Nyberg. Al VAR invece ci sarà Dennis Higler.

Dove vedere Irlanda del Nord-Slovacchia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Irlanda del Nord-Slovacchia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 10 ottobre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Irlanda del Nord - Slovacchia Live

