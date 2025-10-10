Incontro terminato, Irlanda del Nord 2, Slovacchia 0.
Incontro terminato, Irlanda del Nord 2, Slovacchia 0.
Secondo tempo terminato, Irlanda del Nord 2, Slovacchia 0.22:40
Fallo di Norbert Gyömbér (Slovacchia).22:40
Ali McCann (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40
Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Justin Devenny (Irlanda del Nord).22:39
Fallo di László Bénes (Slovacchia).22:36
Justin Devenny (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36
Sostituzione, Irlanda del Nord. Josh Magennis sostituisce Conor Bradley.22:35
Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.22:33
Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Conor Bradley (Irlanda del Nord).22:32
Tiro respinto. Tomás Rigo (Slovacchia) un tiro di destro da fuori area.22:32
Tiro respinto. Lukás Haraslín (Slovacchia) un tiro di destro da fuori area.22:32
Sostituzione, Slovacchia. Samuel Mráz sostituisce David Strelec.22:31
Sostituzione, Slovacchia. László Bénes sostituisce Patrik Hrosovsky.22:31
Lukás Haraslín (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:30
Fallo di Shea Charles (Irlanda del Nord).22:30
Tiro respinto. Adam Obert (Slovacchia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.22:29
Lukás Haraslín (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28
Fallo di Brodie Spencer (Irlanda del Nord).22:28
Sostituzione, Irlanda del Nord. Brodie Spencer sostituisce Ethan Galbraith per infortunio.22:27
Gara riprende.22:27
Gara momentaneamente sospesa, Ethan Galbraith (Irlanda del Nord) per infortunio.22:26
Sostituzione, Slovacchia. Lubomír Tupta sostituisce Leo Sauer.22:24
Gol! Irlanda del Nord 2, Slovacchia 0. Trai Hume (Irlanda del Nord) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nel centro della porta.22:23
Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Milan Skriniar (Slovacchia).22:22
Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Martin Dúbravka (Slovacchia).22:21
Tiro parato. Shea Charles (Irlanda del Nord) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Justin Devenny.22:21
Conor Bradley (Irlanda del Nord) e' ammonito per fallo.22:18
Lukás Haraslín (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18
Fallo di Conor Bradley (Irlanda del Nord).22:18
Fallo di Matús Bero (Slovacchia).22:17
Isaac Price (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17
Fallo di Matús Bero (Slovacchia).22:16
Conor Bradley (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:16
Sostituzione, Irlanda del Nord. Dion Charles sostituisce Jamie Reid.22:13
Fallo di mano di David Strelec (Slovacchia).22:13
Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Lubomír Satka (Slovacchia).22:10
Gara riprende.22:09
Gara momentaneamente sospesa, Bailey Peacock-Farrell (Irlanda del Nord) per infortunio.22:08
David Strelec (Slovacchia) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro da centro area. Assist di Tomás Rigo con passaggio filtrante.22:07
Fallo di Lukás Haraslín (Slovacchia).22:06
Dan Ballard (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06
Sostituzione, Slovacchia. Lukás Haraslín sostituisce Ivan Schranz.22:05
Sostituzione, Slovacchia. Tomás Rigo sostituisce Ondrej Duda.22:05
Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Ali McCann (Irlanda del Nord).22:04
Tiro respinto. Matús Bero (Slovacchia) un tiro di destro da centro area. Assist di Ivan Schranz.22:04
Dan Ballard (Irlanda del Nord) e' ammonito.22:02
Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Dan Ballard (Irlanda del Nord).22:01
Fuorigioco. Shea Charles(Irlanda del Nord) prova il lancio lungo, ma Jamie Reid e' colto in fuorigioco.21:59
Tiro respinto. Shea Charles (Irlanda del Nord) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Paddy McNair.21:59
Fallo di mano di Norbert Gyömbér (Slovacchia).21:57
Tiro respinto. Ethan Galbraith (Irlanda del Nord) un tiro di destro da fuori area. Assist di Isaac Price.21:57
Lubomír Satka (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:55
Fallo di Jamie Reid (Irlanda del Nord).21:55
Tiro parato. Matús Bero (Slovacchia) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:55
Ondrej Duda (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:54
Fallo di Conor Bradley (Irlanda del Nord).21:54
Tentativo fallito. Conor Bradley (Irlanda del Nord) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Isaac Price.21:53
Milan Skriniar (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:53
Fallo di Trai Hume (Irlanda del Nord).21:53
Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Lubomír Satka (Slovacchia).21:52
Fallo di Matús Bero (Slovacchia).21:51
Shea Charles (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:51
Patrik Hrosovsky (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:50
Fallo di Jamie Reid (Irlanda del Nord).21:50
Tentativo fallito. Conor Bradley (Irlanda del Nord) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco alto sulla destra.21:48
Tiro respinto. Shea Charles (Irlanda del Nord) un tiro di destro da fuori area.21:48
Inizia il Secondo tempo Irlanda del Nord 1, Slovacchia 0.21:48
Primo tempo terminato, Irlanda del Nord 1, Slovacchia 0.21:32
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:31
Adam Obert (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28
Fallo di Ethan Galbraith (Irlanda del Nord).21:28
Fuorigioco. Shea Charles(Irlanda del Nord) prova il lancio lungo, ma Jamie Reid e' colto in fuorigioco.21:24
Fallo di Adam Obert (Slovacchia).21:23
Conor Bradley (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Tentativo fallito. Jamie Reid (Irlanda del Nord) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra in seguito a un contropiede.21:21
Norbert Gyömbér (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20
Fallo di Justin Devenny (Irlanda del Nord).21:20
Fallo di Leo Sauer (Slovacchia).21:17
Conor Bradley (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:17
Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Ivan Schranz (Slovacchia).21:15
Tiro parato. Justin Devenny (Irlanda del Nord) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra.21:15
Matús Bero (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:14
Fallo di Shea Charles (Irlanda del Nord).21:14
Tiro parato. Ondrej Duda (Slovacchia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Leo Sauer.21:06
Ondrej Duda (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Fallo di Ali McCann (Irlanda del Nord).21:05
Autorete di Patrik Hrosovsky, Slovacchia. Irlanda del Nord 1, Slovacchia 0..21:03
Fallo di Ivan Schranz (Slovacchia).21:02
Paddy McNair (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02
David Strelec (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:00
Fallo di Dan Ballard (Irlanda del Nord).21:00
Gara riprende.20:58
Gara momentaneamente sospesa, Martin Dúbravka (Slovacchia) per infortunio.20:58
Conor Bradley (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:56
Fallo di Adam Obert (Slovacchia).20:56
Tiro parato. Justin Devenny (Irlanda del Nord) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Isaac Price.20:55
Fuorigioco. Justin Devenny(Irlanda del Nord) prova il lancio lungo, ma Jamie Reid e' colto in fuorigioco.20:53
Fallo di Trai Hume (Irlanda del Nord).20:52
Leo Sauer (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:52
Tiro respinto. Jamie Reid (Irlanda del Nord) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ethan Galbraith.20:52
Fallo di Ethan Galbraith (Irlanda del Nord).20:51
Adam Obert (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:51
Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Adam Obert (Slovacchia).20:50
Inizia il Primo tempo.20:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:22
Irlanda del Nord - Slovacchia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 10 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Clearer Twist National Stadium at Windsor Park di Belfast.
Arbitro di Irlanda del Nord - Slovacchia sarà Glenn Nyberg. Al VAR invece ci sarà Dennis Higler.
Dove vedere Irlanda del Nord-Slovacchia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Irlanda del Nord-Slovacchia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 10 ottobre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
