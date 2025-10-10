Incontro terminato, Islanda 3, Ucraina 5.
Incontro terminato, Islanda 3, Ucraina 5.
Secondo tempo terminato, Islanda 3, Ucraina 5.22:40
Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Anatoliy Trubin (Ucraina).22:40
Tiro parato. Logi Tómasson (Islanda) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Kristian Hlynsson.22:40
Fallo di Albert Gudmundsson (Islanda).22:37
Mykola Matviienko (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Oleh Ocheretko (Ucraina) e' ammonito per fallo.22:35
Mikael Anderson (Islanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:35
Fallo di Oleh Ocheretko (Ucraina).22:35
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:35
Tiro respinto. Gísli Thórdarson (Islanda) un tiro di destro da centro area.22:34
Gol! Islanda 3, Ucraina 5. Oleh Ocheretko (Ucraina) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Artem Bondarenko.22:33
Sostituzione, Ucraina. Vladyslav Veleten sostituisce Oleksii Hutsuliak.22:31
Sostituzione, Ucraina. Artem Bondarenko sostituisce Ruslan Malinovskyi.22:31
Sostituzione, Islanda. Mikael Anderson sostituisce Mikael Ellertsson.22:31
Sostituzione, Islanda. Gísli Thórdarson sostituisce Ísak Bergmann Jóhannesson.22:31
Sostituzione, Islanda. Brynjólfur Willumsson sostituisce Andri Gudjohnsen.22:31
Gol! Islanda 3, Ucraina 4. Ivan Kaliuzhnyi (Ucraina) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:29
Vitalii Mykolenko (Ucraina) e' ammonito per fallo.22:27
Mikael Ellertsson (Islanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:27
Fallo di Vitalii Mykolenko (Ucraina).22:27
Albert Gudmundsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:26
Fallo di Ruslan Malinovskyi (Ucraina).22:26
Mikael Ellertsson (Islanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:26
Fallo di Ruslan Malinovskyi (Ucraina).22:26
Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Victor Pálsson (Islanda).22:25
Fuorigioco. Ruslan Malinovskyi(Ucraina) prova il lancio lungo, ma Oleksii Hutsuliak e' colto in fuorigioco.22:22
Gol! Islanda 3, Ucraina 3. Albert Gudmundsson (Islanda) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Andri Gudjohnsen.
Fallo di Sverrir Ingason (Islanda).22:17
Nazar Voloshyn (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:17
Sostituzione, Ucraina. Oleh Ocheretko sostituisce Mykola Shaparenko.22:14
Sostituzione, Ucraina. Artem Dovbyk sostituisce Vladyslav Vanat.22:14
Sostituzione, Islanda. Logi Tómasson sostituisce Sævar Magnússon.22:14
Sostituzione, Islanda. Kristian Hlynsson sostituisce Jón Dagur Thorsteinsson.22:14
Tentativo fallito. Oleksii Hutsuliak (Ucraina) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Vitalii Mykolenko con cross.22:13
Yukhym Konoplia (Ucraina) e' ammonito per fallo.22:12
Mikael Ellertsson (Islanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:12
Fallo di Yukhym Konoplia (Ucraina).22:12
Fallo di Victor Pálsson (Islanda).22:11
Anatoliy Trubin (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11
Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Ivan Kaliuzhnyi (Ucraina).22:10
Mykola Matviienko (Ucraina) e' ammonito.22:09
Fallo di Andri Gudjohnsen (Islanda).22:08
Vitalii Mykolenko (Ucraina) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:08
Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Sverrir Ingason (Islanda).22:06
Fuorigioco. Ruslan Malinovskyi(Ucraina) prova il lancio lungo, ma Nazar Voloshyn e' colto in fuorigioco.22:05
Gol! Islanda 2, Ucraina 3. Albert Gudmundsson (Islanda) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Hákon Haraldsson.
Fallo di Daníel Grétarsson (Islanda).21:58
Oleksii Hutsuliak (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:58
Tiro parato. Nazar Voloshyn (Ucraina) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Vladyslav Vanat con passaggio filtrante.21:54
Ísak Bergmann Jóhannesson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:52
Fallo di Oleksii Hutsuliak (Ucraina).21:52
Inizia il Secondo tempo Islanda 1, Ucraina 3.21:50
Primo tempo terminato, Islanda 1, Ucraina 3.21:34
Gol! Islanda 1, Ucraina 3. Ruslan Malinovskyi (Ucraina) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Nazar Voloshyn.
Jón Dagur Thorsteinsson (Islanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:33
Fallo di Vitalii Mykolenko (Ucraina).21:33
Tentativo fallito. Daníel Grétarsson (Islanda) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Victor Pálsson da calcio d'angolo.21:31
Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Mykola Matviienko (Ucraina).21:31
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.21:30
Gol! Islanda 1, Ucraina 2. Oleksii Hutsuliak (Ucraina) un tiro di destro da centro area sotto la traversa.21:29
Hákon Haraldsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28
Fallo di Oleksii Hutsuliak (Ucraina).21:28
Fallo di Sævar Magnússon (Islanda).21:28
Illia Zabarnyi (Ucraina) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:28
Andri Gudjohnsen (Islanda) e' ammonito.21:25
Gara riprende.21:24
Sostituzione, Ucraina. Nazar Voloshyn sostituisce Heorhii Sudakov per infortunio.21:23
Gara momentaneamente sospesa, Anatoliy Trubin (Ucraina) per infortunio.21:23
Gara riprende.21:20
Gara momentaneamente sospesa, Heorhii Sudakov (Ucraina) per infortunio.21:20
Gol! Islanda 1, Ucraina 1. Mikael Ellertsson (Islanda) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ísak Bergmann Jóhannesson.
Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Mykola Matviienko (Ucraina).21:17
Tiro respinto. Sævar Magnússon (Islanda) un tiro di destro da fuori area. Assist di Andri Gudjohnsen.21:17
Gara riprende.21:16
Gara momentaneamente sospesa, Heorhii Sudakov (Ucraina) per infortunio.21:15
Fallo di Sævar Magnússon (Islanda).21:15
Heorhii Sudakov (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15
Albert Gudmundsson (Islanda) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Daníel Grétarsson con passaggio filtrante.21:12
Sævar Magnússon (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Fallo di Ivan Kaliuzhnyi (Ucraina).21:12
Fallo di Sævar Magnússon (Islanda).21:11
Illia Zabarnyi (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Ísak Bergmann Jóhannesson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10
Fallo di Ruslan Malinovskyi (Ucraina).21:10
Mikael Ellertsson (Islanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:05
Fallo di Yukhym Konoplia (Ucraina).21:05
Fuorigioco. Vitalii Mykolenko(Ucraina) prova il lancio lungo, ma Vladyslav Vanat e' colto in fuorigioco.21:04
Fallo di Sverrir Ingason (Islanda).21:03
Vitalii Mykolenko (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Albert Gudmundsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:02
Fallo di Ivan Kaliuzhnyi (Ucraina).21:02
Gol! Islanda 0, Ucraina 1. Ruslan Malinovskyi (Ucraina) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa. Assist di Vitalii Mykolenko.
Fallo di Victor Pálsson (Islanda).20:55
Heorhii Sudakov (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:55
Fuorigioco. Ísak Bergmann Jóhannesson(Islanda) prova il lancio lungo, ma Sævar Magnússon e' colto in fuorigioco.20:53
Fallo di Sverrir Ingason (Islanda).20:50
Heorhii Sudakov (Ucraina) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:50
Tentativo fallito. Ísak Bergmann Jóhannesson (Islanda) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Sævar Magnússon.20:49
Jón Dagur Thorsteinsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:46
Fallo di Heorhii Sudakov (Ucraina).20:46
Inizia il Primo tempo.20:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:47
Islanda - Ucraina è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 10 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Laugardalsvöllur di Reykjavík.
Arbitro di Islanda - Ucraina sarà Sven Jablonski. Al VAR invece ci sarà Benjamin Brand.
Dove vedere Islanda-Ucraina di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Islanda-Ucraina si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 10 ottobre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
