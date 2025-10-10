Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:47

PREPARTITA

Islanda - Ucraina è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.

La partita è in programma il giorno 10 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Laugardalsvöllur di Reykjavík.

Arbitro di Islanda - Ucraina sarà Sven Jablonski. Al VAR invece ci sarà Benjamin Brand.

Dove vedere Islanda-Ucraina di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming

Islanda-Ucraina si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 10 ottobre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026