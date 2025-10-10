Incontro terminato, Kazakistan 4, Liechtenstein 0.
Incontro terminato, Kazakistan 4, Liechtenstein 0.
Secondo tempo terminato, Kazakistan 4, Liechtenstein 0.17:50
Tentativo fallito. Maksim Samorodov (Kazakistan) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra che esce di molto sulla sinistra. Assist di Dinmukhamed Karaman.17:50
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.17:48
Fallo di Ivan Sviridov (Kazakistan).17:48
Sandro Wolfinger (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:48
Sostituzione, Liechtenstein. Dennis Salanovic sostituisce Fabio Luque-Notaro.17:47
Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Benjamin Büchel (Liechtenstein).17:46
Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Emanuel Zünd (Liechtenstein).17:46
Tiro respinto. Ivan Sviridov (Kazakistan) un tiro di destro da centro area. Assist di Georgy Zhukov.17:46
Bagdat Kairov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:41
Fallo di Livio Meier (Liechtenstein).17:41
Tentativo fallito. Nicolas Hasler (Liechtenstein) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Jonas Weissenhofer con suggerimento di testa.17:41
Sostituzione, Kazakistan. Adilbek Zhumakhanov sostituisce Nuraly Alip.17:40
Gol! Kazakistan 4, Liechtenstein 0. Alibek Kasym (Kazakistan) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra da calcio d'angolo.17:39
Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Maximilian Göppel (Liechtenstein).17:38
Islam Chesnokov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.17:37
Fallo di Livio Meier (Liechtenstein).17:37
Fallo di Georgy Zhukov (Kazakistan).17:35
Nicolas Hasler (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:35
Dinmukhamed Karaman (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.17:34
Fallo di Livio Meier (Liechtenstein).17:34
Fallo di Nauryzbek Zhagorov (Kazakistan).17:34
Sandro Wolfinger (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:34
Sostituzione, Kazakistan. Georgy Zhukov sostituisce Ramazan Orazov.17:33
Sostituzione, Kazakistan. Nauryzbek Zhagorov sostituisce Yan Vorogovskiy.17:33
Islambek Kuat (Kazakistan) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.17:33
Fallo di Ferhat Saglam (Liechtenstein).17:33
Tiro respinto. Islam Chesnokov (Kazakistan) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla destra. Assist di Bagdat Kairov.17:32
Ramazan Orazov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.17:32
Fallo di Fabio Luque-Notaro (Liechtenstein).17:32
Tiro respinto. Maksim Samorodov (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area.17:31
Emanuel Zünd (Liechtenstein) e' ammonito per fallo.17:30
Islam Chesnokov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.17:30
Fallo di Emanuel Zünd (Liechtenstein).17:30
Sostituzione, Liechtenstein. Jonas Weissenhofer sostituisce Severin Schlegel.17:28
Sostituzione, Liechtenstein. Livio Meier sostituisce Aron Sele.17:27
Tentativo fallito. Ivan Sviridov (Kazakistan) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Islam Chesnokov con cross.17:27
Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Benjamin Büchel (Liechtenstein).17:23
Tiro parato. Ivan Sviridov (Kazakistan) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.17:23
Nuraly Alip (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:22
Fallo di Fabio Luque-Notaro (Liechtenstein).17:22
Sostituzione, Kazakistan. Ivan Sviridov sostituisce Galymzhan Kenzhebek.17:20
Sostituzione, Kazakistan. Dinmukhamed Karaman sostituisce Bakhtiyor Zaynutdinov.17:20
Bagdat Kairov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.17:19
Fallo di Ferhat Saglam (Liechtenstein).17:19
Sostituzione, Liechtenstein. Sandro Wolfinger sostituisce Alessio Hasler.17:18
Gol! Kazakistan 3, Liechtenstein 0. Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) un tiro di destro dalla sinistra dell'area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Yan Vorogovskiy.17:17
Tiro parato. Yan Vorogovskiy (Kazakistan) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Islam Chesnokov.17:15
Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Maximilian Göppel (Liechtenstein).17:14
Fallo di Bagdat Kairov (Kazakistan).17:13
Emanuel Zünd (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.17:13
Tentativo fallito. Islam Chesnokov (Kazakistan) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Galymzhan Kenzhebek.17:13
Fallo di Islam Chesnokov (Kazakistan).17:10
Jens Hofer (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:10
Alibek Kasym (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:10
Fallo di Fabio Luque-Notaro (Liechtenstein).17:10
Tiro parato. Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile! parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Bakhtiyor Zaynutdinov.17:09
Ramazan Orazov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.17:08
Fallo di Alessio Hasler (Liechtenstein).17:08
Tentativo fallito. Yan Vorogovskiy (Kazakistan) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto.17:06
Tiro parato. Maksim Samorodov (Kazakistan) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Bakhtiyor Zaynutdinov.17:06
Tiro respinto. Bagdat Kairov (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area. Assist di Maksim Samorodov.17:05
Inizia il Secondo tempo Kazakistan 2, Liechtenstein 0.17:03
Sostituzione, Liechtenstein. Ferhat Saglam sostituisce Kenny Kindle.17:03
Primo tempo terminato, Kazakistan 2, Liechtenstein 0.16:47
Tentativo fallito. Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Ramazan Orazov.16:47
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.16:45
Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Emanuel Zünd (Liechtenstein).16:43
Ramazan Orazov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:42
Fallo di Kenny Kindle (Liechtenstein).16:42
Tiro respinto. Jens Hofer (Liechtenstein) un tiro di destro da centro area. Assist di Maximilian Göppel.16:41
Bakhtiyor Zaynutdinov (Kazakistan) e' ammonito per fallo.16:40
Fallo di Bakhtiyor Zaynutdinov (Kazakistan).16:40
Fabio Luque-Notaro (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.16:40
Fallo di Islambek Kuat (Kazakistan).16:39
Kenny Kindle (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:39
Fallo di Bakhtiyor Zaynutdinov (Kazakistan).16:37
Alessio Hasler (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:37
Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Simon Lüchinger (Liechtenstein).16:36
Tiro respinto. Yan Vorogovskiy (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ramazan Orazov.16:36
Tiro parato. Yan Vorogovskiy (Kazakistan) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Maksim Samorodov.16:33
Fallo di mano di Nicolas Hasler (Liechtenstein).16:33
Tiro parato. Simon Lüchinger (Liechtenstein) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Fabio Luque-Notaro.16:33
Gara riprende.16:32
Gara momentaneamente sospesa, Jens Hofer (Liechtenstein) per infortunio.16:31
Maksim Samorodov (Kazakistan) e' ammonito per fallo.16:31
Fallo di Maksim Samorodov (Kazakistan).16:30
Jens Hofer (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:30
Gara riprende.16:29
Gara momentaneamente sospesa, Aron Sele (Liechtenstein) per infortunio.16:29
Gol! Kazakistan 2, Liechtenstein 0. Bakhtiyor Zaynutdinov (Kazakistan) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Galymzhan Kenzhebek.16:27
Gara riprende.16:27
Gara momentaneamente sospesa, Kenny Kindle (Liechtenstein) per infortunio.16:25
Gol! Kazakistan 1, Liechtenstein 0. Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Islambek Kuat.16:25
Tiro respinto. Ramazan Orazov (Kazakistan) un tiro di destro dalla destra dell'area.16:23
Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Severin Schlegel (Liechtenstein).16:23
Tentativo fallito. Alibek Kasym (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.16:22
Tiro parato. Islam Chesnokov (Kazakistan) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Maksim Samorodov.16:19
Nuraly Alip (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:17
Fallo di Maximilian Göppel (Liechtenstein).16:17
Calcio d'angolo,Liechtenstein. Calcio d'angolo causato da Nuraly Alip (Kazakistan).16:16
Fallo di Islambek Kuat (Kazakistan).16:15
Aron Sele (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:15
Tiro parato. Bakhtiyor Zaynutdinov (Kazakistan) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Bagdat Kairov.16:15
Tentativo fallito. Yan Vorogovskiy (Kazakistan) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Islambek Kuat.16:13
Tentativo fallito. Islam Chesnokov (Kazakistan) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra di poco alto sulla sinistra. Assist di Galymzhan Kenzhebek con cross.16:10
Fallo di Islam Chesnokov (Kazakistan).16:08
Aron Sele (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:08
Maksim Samorodov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.16:06
Fallo di Emanuel Zünd (Liechtenstein).16:06
Fallo di Nuraly Alip (Kazakistan).16:05
Severin Schlegel (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:05
Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Maximilian Göppel (Liechtenstein).16:04
Jens Hofer (Liechtenstein) e' ammonito per fallo.16:00
Islam Chesnokov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.16:00
Fallo di Jens Hofer (Liechtenstein).16:00
Inizia il Primo tempo.16:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento15:03
Kazakistan - Liechtenstein è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 10 ottobre alle ore 16:00 allo stadio Astana Arena di Astana.
Dove vedere Kazakistan-Liechtenstein di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Kazakistan-Liechtenstein si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 16:00 (mezz'ora prima) del 10 ottobre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
