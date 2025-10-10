Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Kazakistan-Liechtenstein: 4-0 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

10 Ottobre 2025 ore 16:00
Kazakistan
4
Liechtenstein
0
Partita finita
Arbitro:
  1. 26' 1-0 Galymzhan Kenzhebek
  2. 28' 2-0 Bakhtiyor Zaynutdinov
  3. 59' 3-0 Galymzhan Kenzhebek
  4. 81' 4-0 Alibek Kasym
0'
45'
90'
90'
92'

Incontro terminato, Kazakistan 4, Liechtenstein 0.

  1. 90'+3'

    Secondo tempo terminato, Kazakistan 4, Liechtenstein 0.17:50

  3. 90'+3'

    Tentativo fallito. Maksim Samorodov (Kazakistan) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra che esce di molto sulla sinistra. Assist di Dinmukhamed Karaman.17:50

  4. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.17:48

  5. 90'

    Fallo di Ivan Sviridov (Kazakistan).17:48

  6. 90'

    Sandro Wolfinger (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:48

  7. 90'

    Sostituzione, Liechtenstein. Dennis Salanovic sostituisce Fabio Luque-Notaro.17:47

  9. 88'

    Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Benjamin Büchel (Liechtenstein).17:46

  10. 88'

    Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Emanuel Zünd (Liechtenstein).17:46

  11. 88'

    Tiro respinto. Ivan Sviridov (Kazakistan) un tiro di destro da centro area. Assist di Georgy Zhukov.17:46

  12. 83'

    Bagdat Kairov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:41

  13. 83'

    Fallo di Livio Meier (Liechtenstein).17:41

  15. 83'

    Tentativo fallito. Nicolas Hasler (Liechtenstein) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Jonas Weissenhofer con suggerimento di testa.17:41

  16. 82'

    Sostituzione, Kazakistan. Adilbek Zhumakhanov sostituisce Nuraly Alip.17:40

  17. 81'

    Gol! Kazakistan 4, Liechtenstein 0. Alibek Kasym (Kazakistan) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra da calcio d'angolo.17:39

  18. 80'

    Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Maximilian Göppel (Liechtenstein).17:38

  19. 80'

    Islam Chesnokov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.17:37

  21. 80'

    Fallo di Livio Meier (Liechtenstein).17:37

  22. 77'

    Fallo di Georgy Zhukov (Kazakistan).17:35

  23. 77'

    Nicolas Hasler (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:35

  24. 76'

    Dinmukhamed Karaman (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.17:34

  25. 76'

    Fallo di Livio Meier (Liechtenstein).17:34

  27. 76'

    Fallo di Nauryzbek Zhagorov (Kazakistan).17:34

  28. 76'

    Sandro Wolfinger (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:34

  29. 75'

    Sostituzione, Kazakistan. Georgy Zhukov sostituisce Ramazan Orazov.17:33

  30. 75'

    Sostituzione, Kazakistan. Nauryzbek Zhagorov sostituisce Yan Vorogovskiy.17:33

  31. 75'

    Islambek Kuat (Kazakistan) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.17:33

  33. 75'

    Fallo di Ferhat Saglam (Liechtenstein).17:33

  34. 74'

    Tiro respinto. Islam Chesnokov (Kazakistan) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla destra. Assist di Bagdat Kairov.17:32

  35. 74'

    Ramazan Orazov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.17:32

  36. 74'

    Fallo di Fabio Luque-Notaro (Liechtenstein).17:32

  37. 73'

    Tiro respinto. Maksim Samorodov (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area.17:31

  39. 72'

    Emanuel Zünd (Liechtenstein) e' ammonito per fallo.17:30

  40. 72'

    Islam Chesnokov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.17:30

  41. 72'

    Fallo di Emanuel Zünd (Liechtenstein).17:30

  42. 70'

    Sostituzione, Liechtenstein. Jonas Weissenhofer sostituisce Severin Schlegel.17:28

  43. 70'

    Sostituzione, Liechtenstein. Livio Meier sostituisce Aron Sele.17:27

  45. 69'

    Tentativo fallito. Ivan Sviridov (Kazakistan) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Islam Chesnokov con cross.17:27

  46. 66'

    Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Benjamin Büchel (Liechtenstein).17:23

  47. 65'

    Tiro parato. Ivan Sviridov (Kazakistan) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.17:23

  48. 64'

    Nuraly Alip (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:22

  49. 64'

    Fallo di Fabio Luque-Notaro (Liechtenstein).17:22

  51. 62'

    Sostituzione, Kazakistan. Ivan Sviridov sostituisce Galymzhan Kenzhebek.17:20

  52. 62'

    Sostituzione, Kazakistan. Dinmukhamed Karaman sostituisce Bakhtiyor Zaynutdinov.17:20

  53. 62'

    Bagdat Kairov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.17:19

  54. 62'

    Fallo di Ferhat Saglam (Liechtenstein).17:19

  55. 60'

    Sostituzione, Liechtenstein. Sandro Wolfinger sostituisce Alessio Hasler.17:18

  57. 59'

    Gol! Kazakistan 3, Liechtenstein 0. Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) un tiro di destro dalla sinistra dell'area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Yan Vorogovskiy.17:17

  58. 57'

    Tiro parato. Yan Vorogovskiy (Kazakistan) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Islam Chesnokov.17:15

  59. 57'

    Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Maximilian Göppel (Liechtenstein).17:14

  60. 55'

    Fallo di Bagdat Kairov (Kazakistan).17:13

  61. 55'

    Emanuel Zünd (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.17:13

  63. 55'

    Tentativo fallito. Islam Chesnokov (Kazakistan) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Galymzhan Kenzhebek.17:13

  64. 53'

    Fallo di Islam Chesnokov (Kazakistan).17:10

  65. 53'

    Jens Hofer (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:10

  66. 52'

    Alibek Kasym (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:10

  67. 52'

    Fallo di Fabio Luque-Notaro (Liechtenstein).17:10

  69. 52'

    Tiro parato. Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile! parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Bakhtiyor Zaynutdinov.17:09

  70. 50'

    Ramazan Orazov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.17:08

  71. 50'

    Fallo di Alessio Hasler (Liechtenstein).17:08

  72. 48'

    Tentativo fallito. Yan Vorogovskiy (Kazakistan) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto.17:06

  73. 48'

    Tiro parato. Maksim Samorodov (Kazakistan) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Bakhtiyor Zaynutdinov.17:06

  75. 47'

    Tiro respinto. Bagdat Kairov (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area. Assist di Maksim Samorodov.17:05

  76. Inizia il Secondo tempo Kazakistan 2, Liechtenstein 0.17:03

  77. 45'

    Sostituzione, Liechtenstein. Ferhat Saglam sostituisce Kenny Kindle.17:03

  78. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Kazakistan 2, Liechtenstein 0.16:47

  79. 45'+3'

    Tentativo fallito. Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Ramazan Orazov.16:47

  81. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.16:45

  82. 44'

    Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Emanuel Zünd (Liechtenstein).16:43

  83. 42'

    Ramazan Orazov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:42

  84. 42'

    Fallo di Kenny Kindle (Liechtenstein).16:42

  85. 42'

    Tiro respinto. Jens Hofer (Liechtenstein) un tiro di destro da centro area. Assist di Maximilian Göppel.16:41

  87. 41'

    Bakhtiyor Zaynutdinov (Kazakistan) e' ammonito per fallo.16:40

  88. 41'

    Fallo di Bakhtiyor Zaynutdinov (Kazakistan).16:40

  89. 41'

    Fabio Luque-Notaro (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.16:40

  90. 40'

    Fallo di Islambek Kuat (Kazakistan).16:39

  91. 40'

    Kenny Kindle (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:39

  93. 38'

    Fallo di Bakhtiyor Zaynutdinov (Kazakistan).16:37

  94. 38'

    Alessio Hasler (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:37

  95. 37'

    Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Simon Lüchinger (Liechtenstein).16:36

  96. 37'

    Tiro respinto. Yan Vorogovskiy (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ramazan Orazov.16:36

  97. 34'

    Tiro parato. Yan Vorogovskiy (Kazakistan) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Maksim Samorodov.16:33

  99. 34'

    Fallo di mano di Nicolas Hasler (Liechtenstein).16:33

  100. 33'

    Tiro parato. Simon Lüchinger (Liechtenstein) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Fabio Luque-Notaro.16:33

  101. 33'

    Gara riprende.16:32

  102. 32'

    Gara momentaneamente sospesa, Jens Hofer (Liechtenstein) per infortunio.16:31

  103. 32'

    Maksim Samorodov (Kazakistan) e' ammonito per fallo.16:31

  105. 31'

    Fallo di Maksim Samorodov (Kazakistan).16:30

  106. 31'

    Jens Hofer (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:30

  107. 30'

    Gara riprende.16:29

  108. 30'

    Gara momentaneamente sospesa, Aron Sele (Liechtenstein) per infortunio.16:29

  109. 28'

    Gol! Kazakistan 2, Liechtenstein 0. Bakhtiyor Zaynutdinov (Kazakistan) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Galymzhan Kenzhebek.16:27

  111. 27'

    Gara riprende.16:27

  112. 26'

    Gara momentaneamente sospesa, Kenny Kindle (Liechtenstein) per infortunio.16:25

  113. 26'

    Gol! Kazakistan 1, Liechtenstein 0. Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Islambek Kuat.16:25

  114. 24'

    Tiro respinto. Ramazan Orazov (Kazakistan) un tiro di destro dalla destra dell'area.16:23

  115. 23'

    Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Severin Schlegel (Liechtenstein).16:23

  117. 22'

    Tentativo fallito. Alibek Kasym (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.16:22

  118. 20'

    Tiro parato. Islam Chesnokov (Kazakistan) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Maksim Samorodov.16:19

  119. 18'

    Nuraly Alip (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:17

  120. 18'

    Fallo di Maximilian Göppel (Liechtenstein).16:17

  121. 17'

    Calcio d'angolo,Liechtenstein. Calcio d'angolo causato da Nuraly Alip (Kazakistan).16:16

  123. 16'

    Fallo di Islambek Kuat (Kazakistan).16:15

  124. 16'

    Aron Sele (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:15

  125. 16'

    Tiro parato. Bakhtiyor Zaynutdinov (Kazakistan) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Bagdat Kairov.16:15

  126. 14'

    Tentativo fallito. Yan Vorogovskiy (Kazakistan) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Islambek Kuat.16:13

  127. 11'

    Tentativo fallito. Islam Chesnokov (Kazakistan) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra di poco alto sulla sinistra. Assist di Galymzhan Kenzhebek con cross.16:10

  129. 9'

    Fallo di Islam Chesnokov (Kazakistan).16:08

  130. 9'

    Aron Sele (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:08

  131. 7'

    Maksim Samorodov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.16:06

  132. 7'

    Fallo di Emanuel Zünd (Liechtenstein).16:06

  133. 6'

    Fallo di Nuraly Alip (Kazakistan).16:05

  135. 6'

    Severin Schlegel (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:05

  136. 5'

    Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Maximilian Göppel (Liechtenstein).16:04

  137. Jens Hofer (Liechtenstein) e' ammonito per fallo.16:00

  138. Islam Chesnokov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.16:00

  139. Fallo di Jens Hofer (Liechtenstein).16:00

  141. Inizia il Primo tempo.16:00

  142. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento15:03

Formazioni Kazakistan - Liechtenstein

Kazakistan
Liechtenstein
TITOLARI KAZAKISTAN
  • (12) MUKHAMEDJAN SEYSEN (P)
  • (13) BAGDAT KAIROV (D)
  • (6) ALIBEK KASYM (D)
  • (3) NURALY ALIP (D)
  • (11) YAN VOROGOVSKIY (D)
  • (10) MAKSIM SAMORODOV (C)
  • (5) ISLAMBEK KUAT (C)
  • (19) BAKHTIYOR ZAYNUTDINOV (C)
  • (7) GALYMZHAN KENZHEBEK (C)
  • (8) RAMAZAN ORAZOV (C)
  • (9) ISLAM CHESNOKOV (A)
PANCHINA KAZAKISTAN
  • (14) NAURYZBEK ZHAGOROV (C)
  • (23) ARTUR SHUSHENACHEV (A)
  • (17) IVAN SVIRIDOV (A)
  • (22) SULTANBEK ASTANOV (D)
  • (21) MUROJON KHALMATOV (C)
  • (15) BEKKHAN SHAIZADA (P)
  • (2) DINMUKHAMMED KASHKEN (D)
  • (4) ADILBEK ZHUMAKHANOV (D)
  • (20) DAUREN ZHUMAT (C)
  • (18) DINMUKHAMED KARAMAN (C)
  • (1) STAS POKATILOV (P)
  • (16) GEORGY ZHUKOV (C)
ALLENATORE KAZAKISTAN
  • Talgat Baysufinov
TITOLARI LIECHTENSTEIN
  • (1) BENJAMIN BÜCHEL (P)
  • (3) MAXIMILIAN GÖPPEL (D)
  • (23) JENS HOFER (D)
  • (2) SEVERIN SCHLEGEL (D)
  • (17) SIMON LÜCHINGER (C)
  • (19) EMANUEL ZÜND (C)
  • (10) ALESSIO HASLER (C)
  • (8) ARON SELE (C)
  • (18) NICOLAS HASLER (C)
  • (7) FABIO LUQUE-NOTARO (A)
  • (13) KENNY KINDLE (A)
PANCHINA LIECHTENSTEIN
  • (21) JUSTIN OSPELT (P)
  • (4) JONAS WEISSENHOFER (D)
  • (9) FERHAT SAGLAM (C)
  • (6) LIAM KRANZ (C)
  • (15) ANDRIN NETZER (C)
  • (12) GABRIEL FOSER (P)
  • (20) SANDRO WOLFINGER (D)
  • (14) LIVIO MEIER (C)
  • (11) DENNIS SALANOVIC (A)
  • (16) LUKAS GRABER (D)
  • (5) NIKLAS BECK (D)
  • (22) WILLIAM PIZZI (A)
ALLENATORE LIECHTENSTEIN
  • Konrad Fünfstück
PREPARTITA

Kazakistan - Liechtenstein è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 10 ottobre alle ore 16:00 allo stadio Astana Arena di Astana.

Dove vedere Kazakistan-Liechtenstein di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Kazakistan-Liechtenstein si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 16:00 (mezz'ora prima) del 10 ottobre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Kazakistan - Liechtenstein Live

De Clementi Mobility

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio