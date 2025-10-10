Virgilio Sport
Kosovo-Slovenia: 0-0 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

10 Ottobre 2025 ore 20:45
Kosovo
0
Slovenia
0
Partita finita
Arbitro:
    0'
    45'
    90'
    90'
    94'

    Incontro terminato, Kosovo 0, Slovenia 0.

    1. 90'+5'

      Secondo tempo terminato, Kosovo 0, Slovenia 0.22:36

    3. 90'+1'

      Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:33

    4. 90'

      Gara riprende.22:32

    5. 89'

      Gara momentaneamente sospesa, Ilir Krasniqi (Kosovo) per infortunio.22:31

    6. 88'

      Sostituzione, Kosovo. Leard Sadriu sostituisce Dion Gallapeni.22:30

    7. 88'

      Sostituzione, Kosovo. Edon Zhegrova sostituisce Florent Muslija.22:30

    9. 88'

      Fallo di mano di Leon Avdullahu (Kosovo).22:29

    10. 84'

      Fallo di Benjamin Sesko (Slovenia).22:26

    11. 84'

      Fidan Aliti (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26

    12. 81'

      Tentativo fallito. Benjamin Sesko (Slovenia) un tiro di destro da centro area di poco alto. Assist di Vanja Drkusic con suggerimento di testa da calcio d'angolo.22:23

    13. 80'

      Calcio d'angolo,Slovenia. Calcio d'angolo causato da Albian Hajdari (Kosovo).22:22

    15. 80'

      Tiro respinto. Benjamin Sesko (Slovenia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Zan Karnicnik.22:22

    16. 79'

      Leon Avdullahu (Kosovo) e' ammonito per fallo.22:21

    17. 79'

      Zan Vipotnik (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:20

    18. 79'

      Fallo di Leon Avdullahu (Kosovo).22:20

    19. 77'

      Sostituzione, Kosovo. Fisnik Asllani sostituisce Vedat Muriqi.22:19

    21. 77'

      Sostituzione, Kosovo. Milot Rashica sostituisce Albion Rrahmani.22:19

    22. 76'

      Fallo di Zan Vipotnik (Slovenia).22:18

    23. 76'

      Fidan Aliti (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18

    24. 76'

      Tiro respinto. Tomi Horvat (Slovenia) un tiro di destro da fuori area.22:17

    25. 75'

      Calcio d'angolo,Slovenia. Calcio d'angolo causato da Valon Berisha (Kosovo).22:17

    27. 75'

      Tiro respinto. Timi Max Elsnik (Slovenia) un tiro di destro dalla destra dell'area.22:17

    28. 74'

      Zan Vipotnik (Slovenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:16

    29. 74'

      Fallo di Ilir Krasniqi (Kosovo).22:16

    30. 73'

      Tiro parato. Zan Vipotnik (Slovenia) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Erik Janza con cross.22:15

    31. 71'

      Sostituzione, Slovenia. Erik Janza sostituisce Petar Stojanovic.22:13

    33. 71'

      Sostituzione, Slovenia. Tomi Horvat sostituisce Svit Seslar.22:13

    34. 70'

      Tiro respinto. Florent Muslija (Kosovo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Dion Gallapeni.22:12

    35. 69'

      Tiro respinto. Ilir Krasniqi (Kosovo) un tiro di destro da centro area. Assist di Albion Rrahmani con suggerimento di testa.22:11

    36. 69'

      Fallo di David Brekalo (Slovenia).22:11

    37. 69'

      Florent Muslija (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:11

    39. 63'

      Sostituzione, Slovenia. Zan Vipotnik sostituisce Nejc Gradisar.22:05

    40. 62'

      Tiro respinto. Timi Max Elsnik (Slovenia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Zan Karnicnik.22:04

    41. 60'

      Fallo di Svit Seslar (Slovenia).22:02

    42. 60'

      Vedat Muriqi (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:02

    43. 53'

      Calcio d'angolo,Slovenia. Calcio d'angolo causato da Fidan Aliti (Kosovo).21:55

    45. 50'

      Sostituzione, Kosovo. Valon Berisha sostituisce Elvis Rexhbeçaj per infortunio.21:52

    46. 50'

      Gara riprende.21:52

    47. 49'

      Gara momentaneamente sospesa, Elvis Rexhbeçaj (Kosovo) per infortunio.21:51

    48. 48'

      Fallo di Svit Seslar (Slovenia).21:50

    49. 48'

      Albion Rrahmani (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:50

    51. 48'

      Fidan Aliti (Kosovo) e' ammonito per fallo.21:50

    52. 48'

      Svit Seslar (Slovenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:49

    53. 48'

      Fallo di Fidan Aliti (Kosovo).21:49

    54. 46'

      Timi Max Elsnik (Slovenia) e' ammonito per fallo.21:48

    55. 46'

      Fallo di Timi Max Elsnik (Slovenia).21:48

    57. 46'

      Florent Muslija (Kosovo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:48

    58. Inizia il Secondo tempo Kosovo 0, Slovenia 0.21:47

    59. 45'+1'

      Primo tempo terminato, Kosovo 0, Slovenia 0.21:30

    60. 45'+1'

      Tentativo fallito. Florent Muslija (Kosovo) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Albion Rrahmani.21:30

    61. 45'

      Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:30

    63. 40'

      Fallo di Petar Stojanovic (Slovenia).21:24

    64. 40'

      Florent Muslija (Kosovo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:24

    65. 38'

      Petar Stojanovic (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:22

    66. 38'

      Fallo di Dion Gallapeni (Kosovo).21:22

    67. 38'

      Tiro parato. Benjamin Sesko (Slovenia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Adam Gnezda Cerin.21:22

    69. 35'

      Fuorigioco. Svit Seslar(Slovenia) prova il lancio lungo, ma Benjamin Sesko e' colto in fuorigioco.21:19

    70. 33'

      Tentativo fallito. Adam Gnezda Cerin (Slovenia) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Benjamin Sesko con suggerimento di testa.21:17

    71. 33'

      Tiro respinto. Benjamin Sesko (Slovenia) un tiro di destro da centro area.21:17

    72. 32'

      Calcio d'angolo,Slovenia. Calcio d'angolo causato da Ilir Krasniqi (Kosovo).21:16

    73. 32'

      Tiro respinto. Timi Max Elsnik (Slovenia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Jaka Bijol con suggerimento di testa.21:16

    75. 31'

      Nejc Gradisar (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:15

    76. 31'

      Fallo di Fidan Aliti (Kosovo).21:15

    77. 30'

      Nejc Gradisar (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14

    78. 30'

      Fallo di Ilir Krasniqi (Kosovo).21:14

    79. 28'

      Nejc Gradisar (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12

    81. 28'

      Fallo di Leon Avdullahu (Kosovo).21:12

    82. 21'

      Calcio d'angolo,Kosovo. Calcio d'angolo causato da Nejc Gradisar (Slovenia).21:05

    83. 21'

      Tentativo fallito. Vedat Muriqi (Kosovo) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Florent Muslija con cross in seguito a un calcio da fermo.21:05

    84. 20'

      Svit Seslar (Slovenia) e' ammonito per fallo.21:04

    85. 20'

      Fallo di Svit Seslar (Slovenia).21:04

    87. 20'

      Florent Muslija (Kosovo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:04

    88. 18'

      Calcio d'angolo,Kosovo. Calcio d'angolo causato da Zan Karnicnik (Slovenia).21:02

    89. 17'

      Fallo di Petar Stojanovic (Slovenia).21:01

    90. 17'

      Dion Gallapeni (Kosovo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:01

    91. 17'

      Fallo di Zan Karnicnik (Slovenia).21:01

    93. 17'

      Leon Avdullahu (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01

    94. 15'

      Fallo di mano di Albion Rrahmani (Kosovo).20:59

    95. 13'

      Fallo di Nejc Gradisar (Slovenia).20:58

    96. 13'

      Fidan Aliti (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:58

    97. 12'

      Tentativo fallito. Benjamin Sesko (Slovenia) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Svit Seslar con cross.20:56

    99. 11'

      David Brekalo (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:55

    100. 11'

      Fallo di Florent Muslija (Kosovo).20:55

    101. 10'

      Fallo di Jaka Bijol (Slovenia).20:54

    102. 10'

      Vedat Muriqi (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:54

    103. 5'

      Tentativo fallito. Vedat Muriqi (Kosovo) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Florent Muslija con cross in seguito a un contropiede.20:49

    105. 3'

      Gara riprende.20:48

    106. 3'

      Gara momentaneamente sospesa, (Slovenia).20:47

    107. Inizia il Primo tempo.20:45

    108. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:22

    Formazioni Kosovo - Slovenia

    Kosovo
    Slovenia
    TITOLARI KOSOVO
    • (1) ARIJANET MURIC (P)
    • (15) MËRGIM VOJVODA (D)
    • (4) ILIR KRASNIQI (D)
    • (13) DION GALLAPENI (D)
    • (3) FIDAN ALITI (D)
    • (5) ALBIAN HAJDARI (D)
    • (9) ALBION RRAHMANI (C)
    • (6) ELVIS REXHBEÇAJ (C)
    • (23) LEON AVDULLAHU (C)
    • (8) FLORENT MUSLIJA (C)
    • (18) VEDAT MURIQI (A)
    PANCHINA KOSOVO
    • (19) LEARD SADRIU (D)
    • (12) VISAR BEKAJ (P)
    • (22) MUHARREM JASHARI (C)
    • (14) VALON BERISHA (C)
    • (2) KRESHNIK HAJRIZI (D)
    • (21) MERITON KORENICA (A)
    • (7) MILOT RASHICA (C)
    • (10) EDON ZHEGROVA (A)
    • (16) AMIR SAIPI (P)
    • (20) VELDIN HODZA (C)
    • (17) ERMAL KRASNIQI (A)
    • (11) FISNIK ASLLANI (A)
    ALLENATORE KOSOVO
    • Franco Foda
    TITOLARI SLOVENIA
    • (1) JAN OBLAK (P)
    • (6) JAKA BIJOL (D)
    • (23) DAVID BREKALO (D)
    • (21) VANJA DRKUSIC (D)
    • (7) SVIT SESLAR (C)
    • (10) TIMI MAX ELSNIK (C)
    • (20) PETAR STOJANOVIC (C)
    • (22) ADAM GNEZDA CERIN (C)
    • (2) ZAN KARNICNIK (C)
    • (11) BENJAMIN SESKO (A)
    • (9) NEJC GRADISAR (A)
    PANCHINA SLOVENIA
    • (5) JON GORENC STANKOVIC (C)
    • (4) DEJAN PETROVIC (C)
    • (3) JURE BALKOVEC (D)
    • (19) TOMI HORVAT (C)
    • (8) SANDI LOVRIC (C)
    • (15) DANIJEL STURM (A)
    • (18) ZAN VIPOTNIK (A)
    • (13) ERIK JANZA (D)
    • (14) BLAZ KRAMER (A)
    • (12) ZAN-LUK LEBAN (P)
    • (16) IGOR VEKIC (P)
    • (17) DAVID ZEC (D)
    ALLENATORE SLOVENIA
    • Matjaz Kek
    PREPARTITA

    Kosovo - Slovenia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
    La partita è in programma il giorno 10 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Stadiumi Fadil Vokrri di Prishtina.

    Dove vedere Kosovo-Slovenia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
    Kosovo-Slovenia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 10 ottobre.

    Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Kosovo - Slovenia Live

