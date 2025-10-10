Incontro terminato, Kosovo 0, Slovenia 0.
Secondo tempo terminato, Kosovo 0, Slovenia 0.22:36
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:33
Gara riprende.22:32
Gara momentaneamente sospesa, Ilir Krasniqi (Kosovo) per infortunio.22:31
Sostituzione, Kosovo. Leard Sadriu sostituisce Dion Gallapeni.22:30
Sostituzione, Kosovo. Edon Zhegrova sostituisce Florent Muslija.22:30
Fallo di mano di Leon Avdullahu (Kosovo).22:29
Fallo di Benjamin Sesko (Slovenia).22:26
Fidan Aliti (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26
Tentativo fallito. Benjamin Sesko (Slovenia) un tiro di destro da centro area di poco alto. Assist di Vanja Drkusic con suggerimento di testa da calcio d'angolo.22:23
Calcio d'angolo,Slovenia. Calcio d'angolo causato da Albian Hajdari (Kosovo).22:22
Tiro respinto. Benjamin Sesko (Slovenia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Zan Karnicnik.22:22
Leon Avdullahu (Kosovo) e' ammonito per fallo.22:21
Zan Vipotnik (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:20
Fallo di Leon Avdullahu (Kosovo).22:20
Sostituzione, Kosovo. Fisnik Asllani sostituisce Vedat Muriqi.22:19
Sostituzione, Kosovo. Milot Rashica sostituisce Albion Rrahmani.22:19
Fallo di Zan Vipotnik (Slovenia).22:18
Fidan Aliti (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18
Tiro respinto. Tomi Horvat (Slovenia) un tiro di destro da fuori area.22:17
Calcio d'angolo,Slovenia. Calcio d'angolo causato da Valon Berisha (Kosovo).22:17
Tiro respinto. Timi Max Elsnik (Slovenia) un tiro di destro dalla destra dell'area.22:17
Zan Vipotnik (Slovenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:16
Fallo di Ilir Krasniqi (Kosovo).22:16
Tiro parato. Zan Vipotnik (Slovenia) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Erik Janza con cross.22:15
Sostituzione, Slovenia. Erik Janza sostituisce Petar Stojanovic.22:13
Sostituzione, Slovenia. Tomi Horvat sostituisce Svit Seslar.22:13
Tiro respinto. Florent Muslija (Kosovo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Dion Gallapeni.22:12
Tiro respinto. Ilir Krasniqi (Kosovo) un tiro di destro da centro area. Assist di Albion Rrahmani con suggerimento di testa.22:11
Fallo di David Brekalo (Slovenia).22:11
Florent Muslija (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:11
Sostituzione, Slovenia. Zan Vipotnik sostituisce Nejc Gradisar.22:05
Tiro respinto. Timi Max Elsnik (Slovenia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Zan Karnicnik.22:04
Fallo di Svit Seslar (Slovenia).22:02
Vedat Muriqi (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:02
Calcio d'angolo,Slovenia. Calcio d'angolo causato da Fidan Aliti (Kosovo).21:55
Sostituzione, Kosovo. Valon Berisha sostituisce Elvis Rexhbeçaj per infortunio.21:52
Gara riprende.21:52
Gara momentaneamente sospesa, Elvis Rexhbeçaj (Kosovo) per infortunio.21:51
Fallo di Svit Seslar (Slovenia).21:50
Albion Rrahmani (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:50
Fidan Aliti (Kosovo) e' ammonito per fallo.21:50
Svit Seslar (Slovenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:49
Fallo di Fidan Aliti (Kosovo).21:49
Timi Max Elsnik (Slovenia) e' ammonito per fallo.21:48
Fallo di Timi Max Elsnik (Slovenia).21:48
Florent Muslija (Kosovo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:48
Inizia il Secondo tempo Kosovo 0, Slovenia 0.21:47
Primo tempo terminato, Kosovo 0, Slovenia 0.21:30
Tentativo fallito. Florent Muslija (Kosovo) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Albion Rrahmani.21:30
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:30
Fallo di Petar Stojanovic (Slovenia).21:24
Florent Muslija (Kosovo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:24
Petar Stojanovic (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:22
Fallo di Dion Gallapeni (Kosovo).21:22
Tiro parato. Benjamin Sesko (Slovenia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Adam Gnezda Cerin.21:22
Fuorigioco. Svit Seslar(Slovenia) prova il lancio lungo, ma Benjamin Sesko e' colto in fuorigioco.21:19
Tentativo fallito. Adam Gnezda Cerin (Slovenia) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Benjamin Sesko con suggerimento di testa.21:17
Tiro respinto. Benjamin Sesko (Slovenia) un tiro di destro da centro area.21:17
Calcio d'angolo,Slovenia. Calcio d'angolo causato da Ilir Krasniqi (Kosovo).21:16
Tiro respinto. Timi Max Elsnik (Slovenia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Jaka Bijol con suggerimento di testa.21:16
Nejc Gradisar (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:15
Fallo di Fidan Aliti (Kosovo).21:15
Nejc Gradisar (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14
Fallo di Ilir Krasniqi (Kosovo).21:14
Nejc Gradisar (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Fallo di Leon Avdullahu (Kosovo).21:12
Calcio d'angolo,Kosovo. Calcio d'angolo causato da Nejc Gradisar (Slovenia).21:05
Tentativo fallito. Vedat Muriqi (Kosovo) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Florent Muslija con cross in seguito a un calcio da fermo.21:05
Svit Seslar (Slovenia) e' ammonito per fallo.21:04
Fallo di Svit Seslar (Slovenia).21:04
Florent Muslija (Kosovo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:04
Calcio d'angolo,Kosovo. Calcio d'angolo causato da Zan Karnicnik (Slovenia).21:02
Fallo di Petar Stojanovic (Slovenia).21:01
Dion Gallapeni (Kosovo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:01
Fallo di Zan Karnicnik (Slovenia).21:01
Leon Avdullahu (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01
Fallo di mano di Albion Rrahmani (Kosovo).20:59
Fallo di Nejc Gradisar (Slovenia).20:58
Fidan Aliti (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:58
Tentativo fallito. Benjamin Sesko (Slovenia) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Svit Seslar con cross.20:56
David Brekalo (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:55
Fallo di Florent Muslija (Kosovo).20:55
Fallo di Jaka Bijol (Slovenia).20:54
Vedat Muriqi (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:54
Tentativo fallito. Vedat Muriqi (Kosovo) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Florent Muslija con cross in seguito a un contropiede.20:49
Gara riprende.20:48
Gara momentaneamente sospesa, (Slovenia).20:47
Inizia il Primo tempo.20:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:22
Kosovo - Slovenia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 10 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Stadiumi Fadil Vokrri di Prishtina.
Dove vedere Kosovo-Slovenia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Kosovo-Slovenia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 10 ottobre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
