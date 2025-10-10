Incontro terminato, Svezia 0, Svizzera 2.
Incontro terminato, Svezia 0, Svizzera 2.
Secondo tempo terminato, Svezia 0, Svizzera 2.22:37
Gustaf Lagerbielke (Svezia) e' ammonito per fallo.22:37
Dan Ndoye (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Fallo di Gustaf Lagerbielke (Svezia).22:37
Gol! Svezia 0, Svizzera 2. Johan Manzambi (Svizzera) un tiro di destro dalla destra dell'area sotto la traversa. Assist di Remo Freuler in seguito a un contropiede.22:35
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:32
Fallo di Djibril Sow (Svizzera).22:31
Isak Hien (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31
Tentativo fallito. Viktor Gyökeres (Svezia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Yasin Ayari con cross da calcio d'angolo.22:30
Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Remo Freuler (Svizzera).22:30
Sostituzione, Svezia. Roony Bardghji sostituisce Lucas Bergvall.22:27
Tentativo fallito. Lucas Bergvall (Svezia) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Viktor Gyökeres con suggerimento di testa.22:27
Sostituzione, Svizzera. Johan Manzambi sostituisce Rubén Vargas.22:25
Tentativo fallito. Manuel Akanji (Svizzera) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Granit Xhaka in seguito a un calcio da fermo.22:25
Breel Embolo (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:23
Fallo di Gabriel Gudmundsson (Svezia).22:23
Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Luca Jaquez (Svizzera).22:21
Fallo di Rubén Vargas (Svizzera).22:20
Daniel Svensson (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20
Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Isak Hien (Svezia).22:16
Sostituzione, Svizzera. Luca Jaquez sostituisce Silvan Widmer.22:16
Remo Freuler (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15
Fallo di Alexander Isak (Svezia).22:15
Sostituzione, Svezia. Daniel Svensson sostituisce Ken Sema.22:14
Sostituzione, Svezia. Emil Holm sostituisce Alexander Bernhardsson.22:14
Fallo di Dan Ndoye (Svizzera).22:13
Gustaf Lagerbielke (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13
Tiro respinto. Breel Embolo (Svizzera) un colpo di testa da centro area. Assist di Dan Ndoye.22:07
Sostituzione, Svezia. Anton Salétros sostituisce Jesper Karlström.22:07
Gol! Svezia 0, Svizzera 1. Granit Xhaka (Svizzera) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nel centro della porta.22:06
Rigore per Svizzera. Djibril Sow e'stato atterrato in area di rigore.22:04
Rigore concesso da Alexander Bernhardsson (Svezia) per un fallo in area.22:04
Tentativo fallito. Ricardo Rodríguez (Svizzera) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.22:03
Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Ken Sema (Svezia).22:02
Sostituzione, Svizzera. Djibril Sow sostituisce Fabian Rieder.22:01
Fallo di Nico Elvedi (Svizzera).22:00
Viktor Gyökeres (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:00
Tiro respinto. Rubén Vargas (Svizzera) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata.22:00
Tiro parato. Rubén Vargas (Svizzera) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Fabian Rieder con cross.22:00
Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Silvan Widmer (Svizzera).21:58
Fallo di Breel Embolo (Svizzera).21:55
Viktor Johansson (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:55
Fabian Rieder (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:55
Fallo di Jesper Karlström (Svezia).21:55
Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Viktor Johansson (Svezia).21:53
Tiro parato. Dan Ndoye (Svizzera) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Fabian Rieder.21:53
Silvan Widmer (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:53
Fallo di Gabriel Gudmundsson (Svezia).21:53
Tentativo fallito. Yasin Ayari (Svezia) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Lucas Bergvall in seguito a un contropiede.21:51
Tiro respinto. Granit Xhaka (Svizzera) un tiro di sinistro da fuori area.21:51
Manuel Akanji (Svizzera) e' ammonito.21:50
Breel Embolo (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:49
Fallo di Isak Hien (Svezia).21:49
Fallo di Ricardo Rodríguez (Svizzera).21:49
Viktor Gyökeres (Svezia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:49
Dan Ndoye (Svizzera) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:47
Fallo di Jesper Karlström (Svezia).21:47
Inizia il Secondo tempo Svezia 0, Svizzera 0.21:47
Primo tempo terminato, Svezia 0, Svizzera 0.21:32
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:31
Granit Xhaka (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:31
Fallo di Lucas Bergvall (Svezia).21:31
Tiro respinto. Granit Xhaka (Svizzera) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ricardo Rodríguez.21:28
Granit Xhaka (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26
Fallo di Jesper Karlström (Svezia).21:26
Fallo di Rubén Vargas (Svizzera).21:26
Gabriel Gudmundsson (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26
Ricardo Rodríguez (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Fallo di Alexander Bernhardsson (Svezia).21:24
Fallo di Fabian Rieder (Svizzera).21:23
Yasin Ayari (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Fallo di Breel Embolo (Svizzera).21:22
Isak Hien (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22
Fallo di Dan Ndoye (Svizzera).21:14
Viktor Gyökeres (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14
Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Gustaf Lagerbielke (Svezia).21:13
Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Nico Elvedi (Svizzera).21:12
Alexander Isak (Svezia) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata. Assist di Lucas Bergvall con cross.21:12
Gara riprende.21:11
Gara momentaneamente sospesa, Breel Embolo (Svizzera) per infortunio.21:09
Tentativo fallito. Lucas Bergvall (Svezia) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Ken Sema con cross.21:01
Tentativo fallito. Breel Embolo (Svizzera) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Ricardo Rodríguez con cross.20:59
Fuorigioco. Alexander Isak(Svezia) prova il lancio lungo, ma Alexander Bernhardsson e' colto in fuorigioco.20:57
Rubén Vargas (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:55
Fallo di Alexander Isak (Svezia).20:55
Tentativo fallito. Dan Ndoye (Svizzera) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Granit Xhaka da calcio d'angolo.20:55
Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Alexander Bernhardsson (Svezia).20:54
Fuorigioco. Fabian Rieder(Svizzera) prova il lancio lungo, ma Breel Embolo e' colto in fuorigioco.20:51
Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Jesper Karlström (Svezia).20:51
Tiro respinto. Nico Elvedi (Svizzera) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola. Assist di Fabian Rieder con cross.20:51
Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Alexander Bernhardsson (Svezia).20:51
Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Isak Hien (Svezia).20:50
Tiro respinto. Breel Embolo (Svizzera) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile!. Assist di Granit Xhaka.20:50
Breel Embolo (Svizzera) colpisce il palo destro con un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Rubén Vargas con cross da calcio d'angolo.20:50
Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Viktor Johansson (Svezia).20:49
Tiro parato. Granit Xhaka (Svizzera) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Rubén Vargas.20:49
Fallo di Alexander Isak (Svezia).20:48
Granit Xhaka (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:48
Tentativo fallito. Viktor Gyökeres (Svezia) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.20:48
Tiro respinto. Yasin Ayari (Svezia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Viktor Gyökeres.20:48
Tiro parato. Breel Embolo (Svizzera) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:47
Inizia il Primo tempo.20:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:31
Svezia - Svizzera è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 10 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Strawberry Arena di Stockholm.
Dove vedere Svezia-Svizzera di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Svezia-Svizzera si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 10 ottobre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
