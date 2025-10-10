Virgilio Sport
Svezia-Svizzera: 0-2 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

10 Ottobre 2025 ore 20:45
Svezia
0
Svizzera
2
Partita finita
Arbitro:
  1. 65' 0-1 Granit Xhaka (R)
  2. 90+4' 0-2 Johan Manzambi
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Svezia 0, Svizzera 2.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Svezia 0, Svizzera 2.22:37

  3. 90'+5'

    Gustaf Lagerbielke (Svezia) e' ammonito per fallo.22:37

  4. 90'+5'

    Dan Ndoye (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37

  5. 90'+5'

    Fallo di Gustaf Lagerbielke (Svezia).22:37

  6. 90'+4'

    Gol! Svezia 0, Svizzera 2. Johan Manzambi (Svizzera) un tiro di destro dalla destra dell'area sotto la traversa. Assist di Remo Freuler in seguito a un contropiede.22:35

  7. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:32

  9. 89'

    Fallo di Djibril Sow (Svizzera).22:31

  10. 89'

    Isak Hien (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31

  11. 88'

    Tentativo fallito. Viktor Gyökeres (Svezia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Yasin Ayari con cross da calcio d'angolo.22:30

  12. 88'

    Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Remo Freuler (Svizzera).22:30

  13. 85'

    Sostituzione, Svezia. Roony Bardghji sostituisce Lucas Bergvall.22:27

  15. 85'

    Tentativo fallito. Lucas Bergvall (Svezia) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Viktor Gyökeres con suggerimento di testa.22:27

  16. 84'

    Sostituzione, Svizzera. Johan Manzambi sostituisce Rubén Vargas.22:25

  17. 83'

    Tentativo fallito. Manuel Akanji (Svizzera) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Granit Xhaka in seguito a un calcio da fermo.22:25

  18. 82'

    Breel Embolo (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:23

  19. 82'

    Fallo di Gabriel Gudmundsson (Svezia).22:23

  21. 80'

    Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Luca Jaquez (Svizzera).22:21

  22. 78'

    Fallo di Rubén Vargas (Svizzera).22:20

  23. 78'

    Daniel Svensson (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20

  24. 75'

    Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Isak Hien (Svezia).22:16

  25. 74'

    Sostituzione, Svizzera. Luca Jaquez sostituisce Silvan Widmer.22:16

  27. 73'

    Remo Freuler (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15

  28. 73'

    Fallo di Alexander Isak (Svezia).22:15

  29. 73'

    Sostituzione, Svezia. Daniel Svensson sostituisce Ken Sema.22:14

  30. 72'

    Sostituzione, Svezia. Emil Holm sostituisce Alexander Bernhardsson.22:14

  31. 72'

    Fallo di Dan Ndoye (Svizzera).22:13

  33. 72'

    Gustaf Lagerbielke (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13

  34. 66'

    Tiro respinto. Breel Embolo (Svizzera) un colpo di testa da centro area. Assist di Dan Ndoye.22:07

  35. 65'

    Sostituzione, Svezia. Anton Salétros sostituisce Jesper Karlström.22:07

  36. 65'

    Gol! Svezia 0, Svizzera 1. Granit Xhaka (Svizzera) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nel centro della porta.22:06

  37. 63'

    Rigore per Svizzera. Djibril Sow e'stato atterrato in area di rigore.22:04

  39. 63'

    Rigore concesso da Alexander Bernhardsson (Svezia) per un fallo in area.22:04

  40. 62'

    Tentativo fallito. Ricardo Rodríguez (Svizzera) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.22:03

  41. 61'

    Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Ken Sema (Svezia).22:02

  42. 59'

    Sostituzione, Svizzera. Djibril Sow sostituisce Fabian Rieder.22:01

  43. 59'

    Fallo di Nico Elvedi (Svizzera).22:00

  45. 59'

    Viktor Gyökeres (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:00

  46. 58'

    Tiro respinto. Rubén Vargas (Svizzera) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata.22:00

  47. 58'

    Tiro parato. Rubén Vargas (Svizzera) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Fabian Rieder con cross.22:00

  48. 57'

    Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Silvan Widmer (Svizzera).21:58

  49. 54'

    Fallo di Breel Embolo (Svizzera).21:55

  51. 54'

    Viktor Johansson (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:55

  52. 53'

    Fabian Rieder (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:55

  53. 53'

    Fallo di Jesper Karlström (Svezia).21:55

  54. 52'

    Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Viktor Johansson (Svezia).21:53

  55. 52'

    Tiro parato. Dan Ndoye (Svizzera) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Fabian Rieder.21:53

  57. 51'

    Silvan Widmer (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:53

  58. 51'

    Fallo di Gabriel Gudmundsson (Svezia).21:53

  59. 50'

    Tentativo fallito. Yasin Ayari (Svezia) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Lucas Bergvall in seguito a un contropiede.21:51

  60. 49'

    Tiro respinto. Granit Xhaka (Svizzera) un tiro di sinistro da fuori area.21:51

  61. 48'

    Manuel Akanji (Svizzera) e' ammonito.21:50

  63. 48'

    Breel Embolo (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:49

  64. 48'

    Fallo di Isak Hien (Svezia).21:49

  65. 47'

    Fallo di Ricardo Rodríguez (Svizzera).21:49

  66. 47'

    Viktor Gyökeres (Svezia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:49

  67. 46'

    Dan Ndoye (Svizzera) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:47

  69. 46'

    Fallo di Jesper Karlström (Svezia).21:47

  70. Inizia il Secondo tempo Svezia 0, Svizzera 0.21:47

  71. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Svezia 0, Svizzera 0.21:32

  72. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:31

  73. 45'

    Granit Xhaka (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:31

  75. 45'

    Fallo di Lucas Bergvall (Svezia).21:31

  76. 43'

    Tiro respinto. Granit Xhaka (Svizzera) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ricardo Rodríguez.21:28

  77. 41'

    Granit Xhaka (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26

  78. 41'

    Fallo di Jesper Karlström (Svezia).21:26

  79. 40'

    Fallo di Rubén Vargas (Svizzera).21:26

  81. 40'

    Gabriel Gudmundsson (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26

  82. 38'

    Ricardo Rodríguez (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24

  83. 38'

    Fallo di Alexander Bernhardsson (Svezia).21:24

  84. 38'

    Fallo di Fabian Rieder (Svizzera).21:23

  85. 38'

    Yasin Ayari (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23

  87. 36'

    Fallo di Breel Embolo (Svizzera).21:22

  88. 36'

    Isak Hien (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22

  89. 29'

    Fallo di Dan Ndoye (Svizzera).21:14

  90. 29'

    Viktor Gyökeres (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14

  91. 28'

    Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Gustaf Lagerbielke (Svezia).21:13

  93. 26'

    Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Nico Elvedi (Svizzera).21:12

  94. 26'

    Alexander Isak (Svezia) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata. Assist di Lucas Bergvall con cross.21:12

  95. 25'

    Gara riprende.21:11

  96. 24'

    Gara momentaneamente sospesa, Breel Embolo (Svizzera) per infortunio.21:09

  97. 15'

    Tentativo fallito. Lucas Bergvall (Svezia) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Ken Sema con cross.21:01

  99. 13'

    Tentativo fallito. Breel Embolo (Svizzera) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Ricardo Rodríguez con cross.20:59

  100. 12'

    Fuorigioco. Alexander Isak(Svezia) prova il lancio lungo, ma Alexander Bernhardsson e' colto in fuorigioco.20:57

  101. 9'

    Rubén Vargas (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:55

  102. 9'

    Fallo di Alexander Isak (Svezia).20:55

  103. 9'

    Tentativo fallito. Dan Ndoye (Svizzera) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Granit Xhaka da calcio d'angolo.20:55

  105. 8'

    Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Alexander Bernhardsson (Svezia).20:54

  106. 6'

    Fuorigioco. Fabian Rieder(Svizzera) prova il lancio lungo, ma Breel Embolo e' colto in fuorigioco.20:51

  107. 6'

    Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Jesper Karlström (Svezia).20:51

  108. 6'

    Tiro respinto. Nico Elvedi (Svizzera) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola. Assist di Fabian Rieder con cross.20:51

  109. 5'

    Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Alexander Bernhardsson (Svezia).20:51

  111. 5'

    Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Isak Hien (Svezia).20:50

  112. 5'

    Tiro respinto. Breel Embolo (Svizzera) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile!. Assist di Granit Xhaka.20:50

  113. 4'

    Breel Embolo (Svizzera) colpisce il palo destro con un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Rubén Vargas con cross da calcio d'angolo.20:50

  114. 3'

    Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Viktor Johansson (Svezia).20:49

  115. 3'

    Tiro parato. Granit Xhaka (Svizzera) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Rubén Vargas.20:49

  117. 3'

    Fallo di Alexander Isak (Svezia).20:48

  118. 3'

    Granit Xhaka (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:48

  119. 2'

    Tentativo fallito. Viktor Gyökeres (Svezia) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.20:48

  120. 2'

    Tiro respinto. Yasin Ayari (Svezia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Viktor Gyökeres.20:48

  121. 2'

    Tiro parato. Breel Embolo (Svizzera) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:47

  123. Inizia il Primo tempo.20:46

  124. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:31

Formazioni Svezia - Svizzera

Svezia
Svizzera
TITOLARI SVEZIA
  • (12) VIKTOR JOHANSSON (P)
  • (5) GABRIEL GUDMUNDSSON (D)
  • (4) ISAK HIEN (D)
  • (22) GUSTAF LAGERBIELKE (D)
  • (16) JESPER KARLSTRÖM (C)
  • (18) YASIN AYARI (C)
  • (21) ALEXANDER BERNHARDSSON (C)
  • (13) KEN SEMA (C)
  • (7) LUCAS BERGVALL (C)
  • (9) ALEXANDER ISAK (A)
  • (17) VIKTOR GYÖKERES (A)
PANCHINA SVEZIA
  • (20) HUGO LARSSON (C)
  • (6) EMIL HOLM (D)
  • (14) ANTON SALÉTROS (C)
  • (2) HJALMAR EKDAL (D)
  • (23) KRISTOFFER NORDFELDT (P)
  • (8) DANIEL SVENSSON (D)
  • (3) VICTOR LINDELÖF (D)
  • (1) NOEL TÖRNQVIST (P)
  • (11) ANTHONY ELANGA (A)
  • (10) BENJAMIN NYGREN (A)
  • (19) ROONY BARDGHJI (A)
  • (15) CARL STARFELT (D)
ALLENATORE SVEZIA
  • Jon Dahl Tomasson
TITOLARI SVIZZERA
  • (1) GREGOR KOBEL (P)
  • (3) SILVAN WIDMER (D)
  • (13) RICARDO RODRÍGUEZ (D)
  • (5) MANUEL AKANJI (D)
  • (4) NICO ELVEDI (D)
  • (10) GRANIT XHAKA (C)
  • (8) REMO FREULER (C)
  • (22) FABIAN RIEDER (C)
  • (17) RUBÉN VARGAS (A)
  • (7) BREEL EMBOLO (A)
  • (11) DAN NDOYE (A)
PANCHINA SVIZZERA
  • (16) VINCENT SIERRO (C)
  • (14) ANDI ZEQIRI (A)
  • (19) CEDRIC ITTEN (A)
  • (9) JOHAN MANZAMBI (C)
  • (20) LUCA JAQUEZ (D)
  • (6) ADRIAN BAJRAMI (D)
  • (18) AURÈLE AMENDA (D)
  • (12) YVON MVOGO (P)
  • (21) MARVIN KELLER (P)
  • (23) ISAAC SCHMIDT (D)
  • (2) MIRO MUHEIM (D)
  • (15) DJIBRIL SOW (C)
ALLENATORE SVIZZERA
  • Murat Yakin
PREPARTITA

Svezia - Svizzera è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 10 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Strawberry Arena di Stockholm.

Dove vedere Svezia-Svizzera di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Svezia-Svizzera si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 10 ottobre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Svezia - Svizzera Live

