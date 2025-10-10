Gustaf Lagerbielke (Svezia) e' ammonito per fallo.22:37

Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:32

Tentativo fallito. Lucas Bergvall (Svezia) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Viktor Gyökeres con suggerimento di testa.22:27

Manuel Akanji (Svizzera) e' ammonito.21:50

Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:31

Fuorigioco. Alexander Isak(Svezia) prova il lancio lungo, ma Alexander Bernhardsson e' colto in fuorigioco.20:57

Tentativo fallito. Dan Ndoye (Svizzera) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Granit Xhaka da calcio d'angolo.20:55

Fuorigioco. Fabian Rieder(Svizzera) prova il lancio lungo, ma Breel Embolo e' colto in fuorigioco.20:51

Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:31