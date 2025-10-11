Incontro terminato, Bulgaria 1, Turchia 6.
Incontro terminato, Bulgaria 1, Turchia 6.
Secondo tempo terminato, Bulgaria 1, Turchia 6.22:38
Gol! Bulgaria 1, Turchia 6. Irfan Can Kahveci (Turchia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Oguz Aydin.22:37
Abdülkerim Bardakci (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Fallo di Martin Minchev (Bulgaria).22:37
Tentativo fallito. Can Uzun (Turchia) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Zeki Çelik da calcio d'angolo.22:36
Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Ivan Turitsov (Bulgaria).22:35
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:35
Gara riprende.22:34
Gara momentaneamente sospesa, Andrian Kraev (Bulgaria) per infortunio.22:33
Oguz Aydin (Turchia) e' ammonito per fallo.22:32
Fallo di Oguz Aydin (Turchia).22:32
Lukas Petkov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32
Tiro respinto. Oguz Aydin (Turchia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Ferdi Kadioglu.22:32
Fuorigioco. Salih Özcan(Turchia) prova il lancio lungo, ma Abdülkerim Bardakci e' colto in fuorigioco.22:29
Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Petko Hristov (Bulgaria).22:28
Tiro respinto. Oguz Aydin (Turchia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Can Uzun.22:28
Sostituzione, Turchia. Samet Akaydin sostituisce Merih Demiral.22:28
Sostituzione, Turchia. Deniz Gül sostituisce Kerem Aktürkoglu.22:28
Calcio d'angolo,Bulgaria. Calcio d'angolo causato da Zeki Çelik (Turchia).22:27
Fuorigioco. Filip Krastev(Bulgaria) prova il lancio lungo, ma Lukas Petkov e' colto in fuorigioco.22:24
Fuorigioco. Irfan Can Kahveci(Turchia) prova il lancio lungo, ma Abdülkerim Bardakci e' colto in fuorigioco.22:23
Kerem Aktürkoglu (Turchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:22
Fallo di Andrian Kraev (Bulgaria).22:22
Tentativo fallito. Can Uzun (Turchia) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Ferdi Kadioglu.22:20
Salih Özcan (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19
Fallo di Filip Krastev (Bulgaria).22:19
Orkun Kökçü (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17
Fallo di Andrian Kraev (Bulgaria).22:17
Sostituzione, Bulgaria. Lukas Petkov sostituisce Radoslav Kirilov.22:17
Sostituzione, Bulgaria. Filip Krastev sostituisce Ivaylo Chochev.22:17
Calcio d'angolo,Bulgaria. Calcio d'angolo causato da Ferdi Kadioglu (Turchia).22:14
Tentativo fallito. Ivaylo Chochev (Bulgaria) un colpo di testa dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Zdravko Dimitrov con cross da calcio d'angolo.22:14
Calcio d'angolo,Bulgaria. Calcio d'angolo causato da Merih Demiral (Turchia).22:14
Calcio d'angolo,Bulgaria. Calcio d'angolo causato da Ugurcan Çakir (Turchia).22:13
Tiro parato. Martin Minchev (Bulgaria) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:13
Sostituzione, Turchia. Can Uzun sostituisce Arda Güler.22:13
Fuorigioco. Dimitar Mitov(Bulgaria) prova il lancio lungo, ma Zdravko Dimitrov e' colto in fuorigioco.22:12
Tentativo fallito. Irfan Can Kahveci (Turchia) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Oguz Aydin in seguito a un contropiede.22:11
Gol! Bulgaria 1, Turchia 5. Zeki Çelik (Turchia) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Arda Güler con cross da calcio d'angolo.
Guarda la scheda del giocatore Zeki Çelik22:09
Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Radoslav Kirilov (Bulgaria).22:09
Sostituzione, Bulgaria. Zdravko Dimitrov sostituisce Marin Petkov.22:08
Sostituzione, Bulgaria. Martin Minchev sostituisce Kiril Despodov.22:08
Sostituzione, Turchia. Irfan Can Kahveci sostituisce Kenan Yildiz.22:07
Sostituzione, Turchia. Salih Özcan sostituisce Hakan Çalhanoglu.22:07
Sostituzione, Bulgaria. Ivan Turitsov sostituisce Viktor Popov.22:07
Tiro parato. Orkun Kökçü (Turchia) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Oguz Aydin.22:03
Gol! Bulgaria 1, Turchia 4. Kenan Yildiz (Turchia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Hakan Çalhanoglu.
Guarda la scheda del giocatore Kenan Yildiz22:00
Ferdi Kadioglu (Turchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:59
Fallo di Marin Petkov (Bulgaria).21:59
Gol! Bulgaria 1, Turchia 3. Kenan Yildiz (Turchia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Arda Güler.
Guarda la scheda del giocatore Kenan Yildiz21:55
Fuorigioco. Radoslav Kirilov(Bulgaria) prova il lancio lungo, ma Hristiyan Petrov e' colto in fuorigioco.21:54
Autorete di Viktor Popov, Bulgaria. Bulgaria 1, Turchia 2..21:53
Tentativo fallito. Abdülkerim Bardakci (Turchia) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto. Assist di Hakan Çalhanoglu.21:52
Inizia il Secondo tempo Bulgaria 1, Turchia 1.21:50
Primo tempo terminato, Bulgaria 1, Turchia 1.21:34
Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Rosen Bozhinov (Bulgaria).21:33
Tentativo fallito. Ferdi Kadioglu (Turchia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.21:33
Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Viktor Popov (Bulgaria).21:32
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:31
Radoslav Kirilov (Bulgaria) e' ammonito per fallo.21:29
Hakan Çalhanoglu (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Fallo di Radoslav Kirilov (Bulgaria).21:29
Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Andrian Kraev (Bulgaria).21:29
Tiro respinto. Arda Güler (Turchia) un tiro di sinistro da fuori area.21:29
Rosen Bozhinov (Bulgaria) e' ammonito per fallo.21:28
Hakan Çalhanoglu (Turchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:28
Fallo di Rosen Bozhinov (Bulgaria).21:28
Arda Güler (Turchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:27
Fallo di Viktor Popov (Bulgaria).21:27
Tiro parato. Hakan Çalhanoglu (Turchia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Arda Güler.21:26
Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Kristiyan Stoyanov (Bulgaria).21:26
Tiro respinto. Zeki Çelik (Turchia) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Arda Güler.21:23
Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Andrian Kraev (Bulgaria).21:20
Fuorigioco. Kiril Despodov(Bulgaria) prova il lancio lungo, ma Ivaylo Chochev e' colto in fuorigioco.21:19
Fallo di Merih Demiral (Turchia).21:18
Ivaylo Chochev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:18
Fuorigioco. Arda Güler(Turchia) prova il lancio lungo, ma Merih Demiral e' colto in fuorigioco.21:17
Arda Güler (Turchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:17
Fallo di Ivaylo Chochev (Bulgaria).21:17
Tentativo fallito. Radoslav Kirilov (Bulgaria) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Andrian Kraev.21:13
Fallo di Abdülkerim Bardakci (Turchia).21:12
Andrian Kraev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Kenan Yildiz (Turchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:11
Fallo di Viktor Popov (Bulgaria).21:11
Fuorigioco. Andrian Kraev(Bulgaria) prova il lancio lungo, ma Radoslav Kirilov e' colto in fuorigioco.21:10
Fuorigioco. Arda Güler(Turchia) prova il lancio lungo, ma Zeki Çelik e' colto in fuorigioco.21:07
Fuorigioco. Kristiyan Stoyanov(Bulgaria) prova il lancio lungo, ma Kiril Despodov e' colto in fuorigioco.21:03
Tiro parato. Kerem Aktürkoglu (Turchia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Orkun Kökçü con passaggio filtrante.21:00
Gol! Bulgaria 1, Turchia 1. Radoslav Kirilov (Bulgaria) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Kiril Despodov con cross.20:58
Gol! Bulgaria 0, Turchia 1. Arda Güler (Turchia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Hakan Çalhanoglu.20:57
Calcio d'angolo,Bulgaria. Calcio d'angolo causato da Kenan Yildiz (Turchia).20:55
Orkun Kökçü (Turchia) colpisce la traversa con un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Oguz Aydin.20:54
Fallo di Kerem Aktürkoglu (Turchia).20:51
Kristiyan Stoyanov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:51
Arda Güler (Turchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:47
Fallo di Kiril Despodov (Bulgaria).20:47
Inizia il Primo tempo.20:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:25
Bulgaria - Turchia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 11 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Vasil Levski National Stadium di Sofia.
Arbitro di Bulgaria - Turchia sarà Luís Miguel Branco Godinho. Al VAR invece ci sarà André Filipe Domingues da Silva Narciso.
Dove vedere Bulgaria-Turchia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Bulgaria-Turchia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 11 ottobre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
