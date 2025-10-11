Virgilio Sport
Bulgaria-Turchia: 1-6 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

11 Ottobre 2025 ore 20:45
Bulgaria
1
Turchia
6
Partita finita
Arbitro:
  1. 11' 0-1 Arda Güler
  2. 13' 1-1 Radoslav Kirilov
  3. 49' 1-2 Viktor Popov (A)
  4. 51' 1-3 Kenan Yildiz
  5. 56' 1-4 Kenan Yildiz
  6. 65' 1-5 Zeki Çelik
  7. 90+3' 1-6 Irfan Can Kahveci
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Bulgaria 1, Turchia 6.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Bulgaria 1, Turchia 6.22:38

  3. 90'+3'

    Gol! Bulgaria 1, Turchia 6. Irfan Can Kahveci (Turchia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Oguz Aydin.22:37

  4. 90'+3'

    Abdülkerim Bardakci (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37

  5. 90'+3'

    Fallo di Martin Minchev (Bulgaria).22:37

  6. 90'+2'

    Tentativo fallito. Can Uzun (Turchia) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Zeki Çelik da calcio d'angolo.22:36

  7. 90'+1'

    Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Ivan Turitsov (Bulgaria).22:35

  9. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:35

  10. 90'

    Gara riprende.22:34

  11. 89'

    Gara momentaneamente sospesa, Andrian Kraev (Bulgaria) per infortunio.22:33

  12. 88'

    Oguz Aydin (Turchia) e' ammonito per fallo.22:32

  13. 88'

    Fallo di Oguz Aydin (Turchia).22:32

  15. 88'

    Lukas Petkov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32

  16. 88'

    Tiro respinto. Oguz Aydin (Turchia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Ferdi Kadioglu.22:32

  17. 85'

    Fuorigioco. Salih Özcan(Turchia) prova il lancio lungo, ma Abdülkerim Bardakci e' colto in fuorigioco.22:29

  18. 84'

    Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Petko Hristov (Bulgaria).22:28

  19. 84'

    Tiro respinto. Oguz Aydin (Turchia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Can Uzun.22:28

  21. 84'

    Sostituzione, Turchia. Samet Akaydin sostituisce Merih Demiral.22:28

  22. 84'

    Sostituzione, Turchia. Deniz Gül sostituisce Kerem Aktürkoglu.22:28

  23. 83'

    Calcio d'angolo,Bulgaria. Calcio d'angolo causato da Zeki Çelik (Turchia).22:27

  24. 80'

    Fuorigioco. Filip Krastev(Bulgaria) prova il lancio lungo, ma Lukas Petkov e' colto in fuorigioco.22:24

  25. 79'

    Fuorigioco. Irfan Can Kahveci(Turchia) prova il lancio lungo, ma Abdülkerim Bardakci e' colto in fuorigioco.22:23

  27. 78'

    Kerem Aktürkoglu (Turchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:22

  28. 78'

    Fallo di Andrian Kraev (Bulgaria).22:22

  29. 76'

    Tentativo fallito. Can Uzun (Turchia) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Ferdi Kadioglu.22:20

  30. 74'

    Salih Özcan (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19

  31. 74'

    Fallo di Filip Krastev (Bulgaria).22:19

  33. 73'

    Orkun Kökçü (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17

  34. 73'

    Fallo di Andrian Kraev (Bulgaria).22:17

  35. 73'

    Sostituzione, Bulgaria. Lukas Petkov sostituisce Radoslav Kirilov.22:17

  36. 72'

    Sostituzione, Bulgaria. Filip Krastev sostituisce Ivaylo Chochev.22:17

  37. 70'

    Calcio d'angolo,Bulgaria. Calcio d'angolo causato da Ferdi Kadioglu (Turchia).22:14

  39. 70'

    Tentativo fallito. Ivaylo Chochev (Bulgaria) un colpo di testa dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Zdravko Dimitrov con cross da calcio d'angolo.22:14

  40. 70'

    Calcio d'angolo,Bulgaria. Calcio d'angolo causato da Merih Demiral (Turchia).22:14

  41. 69'

    Calcio d'angolo,Bulgaria. Calcio d'angolo causato da Ugurcan Çakir (Turchia).22:13

  42. 69'

    Tiro parato. Martin Minchev (Bulgaria) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:13

  43. 69'

    Sostituzione, Turchia. Can Uzun sostituisce Arda Güler.22:13

  45. 68'

    Fuorigioco. Dimitar Mitov(Bulgaria) prova il lancio lungo, ma Zdravko Dimitrov e' colto in fuorigioco.22:12

  46. 67'

    Tentativo fallito. Irfan Can Kahveci (Turchia) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Oguz Aydin in seguito a un contropiede.22:11

  47. 65'

    Gol! Bulgaria 1, Turchia 5. Zeki Çelik (Turchia) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Arda Güler con cross da calcio d'angolo.

  48. 65'

    Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Radoslav Kirilov (Bulgaria).22:09

  49. 64'

    Sostituzione, Bulgaria. Zdravko Dimitrov sostituisce Marin Petkov.22:08

  51. 64'

    Sostituzione, Bulgaria. Martin Minchev sostituisce Kiril Despodov.22:08

  52. 63'

    Sostituzione, Turchia. Irfan Can Kahveci sostituisce Kenan Yildiz.22:07

  53. 63'

    Sostituzione, Turchia. Salih Özcan sostituisce Hakan Çalhanoglu.22:07

  54. 63'

    Sostituzione, Bulgaria. Ivan Turitsov sostituisce Viktor Popov.22:07

  55. 59'

    Tiro parato. Orkun Kökçü (Turchia) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Oguz Aydin.22:03

  57. 56'

    Gol! Bulgaria 1, Turchia 4. Kenan Yildiz (Turchia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Hakan Çalhanoglu.

  58. 54'

    Ferdi Kadioglu (Turchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:59

  59. 54'

    Fallo di Marin Petkov (Bulgaria).21:59

  60. 51'

    Gol! Bulgaria 1, Turchia 3. Kenan Yildiz (Turchia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Arda Güler.

  61. 50'

    Fuorigioco. Radoslav Kirilov(Bulgaria) prova il lancio lungo, ma Hristiyan Petrov e' colto in fuorigioco.21:54

  63. 49'

    Autorete di Viktor Popov, Bulgaria. Bulgaria 1, Turchia 2..21:53

  64. 48'

    Tentativo fallito. Abdülkerim Bardakci (Turchia) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto. Assist di Hakan Çalhanoglu.21:52

  65. Inizia il Secondo tempo Bulgaria 1, Turchia 1.21:50

  66. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Bulgaria 1, Turchia 1.21:34

  67. 45'+3'

    Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Rosen Bozhinov (Bulgaria).21:33

  69. 45'+3'

    Tentativo fallito. Ferdi Kadioglu (Turchia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.21:33

  70. 45'+2'

    Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Viktor Popov (Bulgaria).21:32

  71. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:31

  72. 44'

    Radoslav Kirilov (Bulgaria) e' ammonito per fallo.21:29

  73. 44'

    Hakan Çalhanoglu (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29

  75. 44'

    Fallo di Radoslav Kirilov (Bulgaria).21:29

  76. 44'

    Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Andrian Kraev (Bulgaria).21:29

  77. 44'

    Tiro respinto. Arda Güler (Turchia) un tiro di sinistro da fuori area.21:29

  78. 42'

    Rosen Bozhinov (Bulgaria) e' ammonito per fallo.21:28

  79. 42'

    Hakan Çalhanoglu (Turchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:28

  81. 42'

    Fallo di Rosen Bozhinov (Bulgaria).21:28

  82. 42'

    Arda Güler (Turchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:27

  83. 42'

    Fallo di Viktor Popov (Bulgaria).21:27

  84. 41'

    Tiro parato. Hakan Çalhanoglu (Turchia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Arda Güler.21:26

  85. 41'

    Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Kristiyan Stoyanov (Bulgaria).21:26

  87. 37'

    Tiro respinto. Zeki Çelik (Turchia) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Arda Güler.21:23

  88. 35'

    Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Andrian Kraev (Bulgaria).21:20

  89. 33'

    Fuorigioco. Kiril Despodov(Bulgaria) prova il lancio lungo, ma Ivaylo Chochev e' colto in fuorigioco.21:19

  90. 33'

    Fallo di Merih Demiral (Turchia).21:18

  91. 33'

    Ivaylo Chochev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:18

  93. 32'

    Fuorigioco. Arda Güler(Turchia) prova il lancio lungo, ma Merih Demiral e' colto in fuorigioco.21:17

  94. 31'

    Arda Güler (Turchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:17

  95. 31'

    Fallo di Ivaylo Chochev (Bulgaria).21:17

  96. 28'

    Tentativo fallito. Radoslav Kirilov (Bulgaria) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Andrian Kraev.21:13

  97. 27'

    Fallo di Abdülkerim Bardakci (Turchia).21:12

  99. 27'

    Andrian Kraev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12

  100. 26'

    Kenan Yildiz (Turchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:11

  101. 26'

    Fallo di Viktor Popov (Bulgaria).21:11

  102. 25'

    Fuorigioco. Andrian Kraev(Bulgaria) prova il lancio lungo, ma Radoslav Kirilov e' colto in fuorigioco.21:10

  103. 21'

    Fuorigioco. Arda Güler(Turchia) prova il lancio lungo, ma Zeki Çelik e' colto in fuorigioco.21:07

  105. 18'

    Fuorigioco. Kristiyan Stoyanov(Bulgaria) prova il lancio lungo, ma Kiril Despodov e' colto in fuorigioco.21:03

  106. 15'

    Tiro parato. Kerem Aktürkoglu (Turchia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Orkun Kökçü con passaggio filtrante.21:00

  107. 13'

    Gol! Bulgaria 1, Turchia 1. Radoslav Kirilov (Bulgaria) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Kiril Despodov con cross.20:58

  108. 11'

    Gol! Bulgaria 0, Turchia 1. Arda Güler (Turchia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Hakan Çalhanoglu.20:57

  109. 10'

    Calcio d'angolo,Bulgaria. Calcio d'angolo causato da Kenan Yildiz (Turchia).20:55

  111. 8'

    Orkun Kökçü (Turchia) colpisce la traversa con un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Oguz Aydin.20:54

  112. 5'

    Fallo di Kerem Aktürkoglu (Turchia).20:51

  113. 5'

    Kristiyan Stoyanov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:51

  114. 2'

    Arda Güler (Turchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:47

  115. 2'

    Fallo di Kiril Despodov (Bulgaria).20:47

  117. Inizia il Primo tempo.20:46

  118. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:25

Formazioni Bulgaria - Turchia

Bulgaria
Turchia
TITOLARI BULGARIA
  • (1) DIMITAR MITOV (P)
  • (12) ROSEN BOZHINOV (D)
  • (6) VIKTOR POPOV (D)
  • (2) HRISTIYAN PETROV (D)
  • (15) PETKO HRISTOV (D)
  • (16) MARIN PETKOV (C)
  • (10) RADOSLAV KIRILOV (C)
  • (9) KRISTIYAN STOYANOV (C)
  • (8) ANDRIAN KRAEV (C)
  • (18) IVAYLO CHOCHEV (A)
  • (11) KIRIL DESPODOV (A)
PANCHINA BULGARIA
  • (4) ILIA GRUEV (C)
  • (14) FILIP KRASTEV (C)
  • (7) ZDRAVKO DIMITROV (A)
  • (20) LUKAS PETKOV (A)
  • (21) SVETOSLAV VUTSOV (P)
  • (5) KRISTIAN DIMITROV (D)
  • (19) IVAN TURITSOV (D)
  • (22) DIMITAR VELKOVSKI (D)
  • (13) DIMITAR SHEYTANOV (P)
  • (23) STANISLAV SHOPOV (C)
  • (17) MARTIN MINCHEV (C)
  • (3) ATANAS CHERNEV (D)
ALLENATORE BULGARIA
  • Aleksandar Dimitrov
TITOLARI TURCHIA
  • (23) UGURCAN ÇAKIR (P)
  • (20) FERDI KADIOGLU (D)
  • (3) MERIH DEMIRAL (D)
  • (14) ABDÜLKERIM BARDAKCI (D)
  • (2) ZEKI ÇELIK (D)
  • (11) KENAN YILDIZ (C)
  • (10) HAKAN ÇALHANOGLU (C)
  • (19) OGUZ AYDIN (C)
  • (8) ARDA GÜLER (C)
  • (6) ORKUN KÖKÇÜ (C)
  • (7) KEREM AKTÜRKOGLU (A)
PANCHINA TURCHIA
  • (4) ÇAGLAR SÖYÜNCÜ (D)
  • (18) MERT MÜLDÜR (D)
  • (5) SALIH ÖZCAN (C)
  • (15) SAMET AKAYDIN (D)
  • (1) MERT GÜNOK (P)
  • (12) ALTAY BAYINDIR (P)
  • (21) YUNUS AKGÜN (A)
  • (22) CAN UZUN (C)
  • (16) ISMAIL YÜKSEK (C)
  • (17) IRFAN CAN KAHVECI (C)
  • (9) DENIZ GÜL (A)
  • (13) EREN ELMALI (D)
ALLENATORE TURCHIA
  • Vincenzo Montella
PREPARTITA

Bulgaria - Turchia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 11 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Vasil Levski National Stadium di Sofia.
Arbitro di Bulgaria - Turchia sarà Luís Miguel Branco Godinho. Al VAR invece ci sarà André Filipe Domingues da Silva Narciso.

Dove vedere Bulgaria-Turchia di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Bulgaria-Turchia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 11 ottobre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026

