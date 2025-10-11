Grazie per aver seguito la diretta scritta di Estonia-Italia e arrivederci alle prossime gare di qualificazione per i Mondiali 2026.22:50

90'+3' FINISCE QUI!!! L'Italia vince per 3-1 sull'Estonia grazie ai gol di Moise Kean, Retegui e Pio Esposito. Da ricordare anche un rigore sbagliato da Retegui e la papera di Donnarumma che ha portato al gol della bandiera di Sappinen.22:42

90' Tre minuti di recupero in questo secondo tempo...22:38

89' Ci prova DIMARCO direttamente da calcio di punizione, respinge con i pugni Hien22:36

87' Buon calcio di punizione guadagnato da Cristante per il fallo di Sinyavskiy proprio vicino alla bandierina. Viene anche ammonito il giocatore dell'Estonia.22:57

86' Cross di Saarma da sinistra, deve intervenire Donnarumma in uscita. L'Estonia spinge in questo finale.22:34

84' Cambiaso allontana il pallone e viene ammonito. Occhio ai cartellini. Già Bastoni si è preso la squalifica per la prossima contro Israele22:33

82' Ultimo cambio per l'Estonia con l'ingresso di Mustmaa al posto di Shein22:31

78' Dentro anche Frattesi che prende il posto di Barella già ammonito. C'è anche da pensare alla prossima contro Israele.22:27

77' CAMBI PER GATTUSO!!! Finale con una sola punta per l'Italia con Retegui che lascia il campo a Cristante22:26

77' 14° gol con la maglia della Nazionale per Sappinen22:26

76' GOL! ESTONIA-Italia 1-3. Rete di Sappinen. Clamoroso gol dell’Estonia perché arriva la papera di Donnarumma che non blocca un cross innocuo di Soomets, ne approfitta Sappinen che segna a porta vuota.22:30

75' Primo gol in Nazionale per Francesco Pio Esposito22:23

74' GOL! Estonia-ITALIA 0-3. Rete di Francesco Pio Esposito. Fa partire tutto Barella che lancia per Spinazzola, assist per Pio Esposito che di prima intenzione batte Hein per il tris azzurro.22:23

73' Giallo per Bastoni. Ed è un giallo importante perché era tra i diffidati: il difensore dell'Inter salterà quindi la prossima contro Israele22:21

72' SPINAZZOLA VICINO AL GOL!!! Italia vicina al tris con Spinazzola che, però, prima di calciare viene chiuso in area da Peetson. C'era Retegui a due passi pronto per ricevere il pallone.22:20

68' Contropiede dell'Estonia con Shein, ci pensa Cambiaso a chiudere con un fallo a centrocampo. Per fortuna niente giallo per lui.22:17

67' Spinazzola trova Cambiaso in area, ma la sua conclusione non è potente e ci arriva Hein in due tempi22:16

63' E fuori anche Kuusk che aveva subito proprio un colpo prima di questa interruzione. Al suo posto dentro Karol Mets22:12

63' Cambia anche l'Estonia con l'ingresso di Sappinen che prende il posto di Tamm. Un vero numero 9 per i padroni di casa.22:12

63' DENTRO CAMBIASO!!! Lascia il campo anche Orsolini, autore dell'assist per il gol di Retegui. Dentro Cambiaso.22:11

62' DOPPIO CAMBIO GATTUSO!!! Il ct cambia gli esterni. Dentro Spinazzola che prende il posto di un Raspadori molto positivo questa sera.22:11

60' Raspadori vede il movimento ad uscire di Orsolini che prova il mancino in girata, senza trovare la porta di Hien22:08

58' Giallo per Peetson per una spinta ai danni di Barella22:07

57' RASPADORI VICINO AL GOL!!! Pio Esposito vince un rimpallo che favorisce Raspadori, solo davanti a Hien, ma il portiere dell'Estonia la tocca quanto basta per evitare il terzo gol degli azzurri.22:05

56' DESTRO DI RETEGUI!! Orsolini per Retegui che ci prova addirittura da fuori area con un piazzato, ma non trova la porta Hien. Si arrabbia Orsolini che voleva la palla di ritorno.22:04

53' Buona combinazione tra Raspadori e Pio Esposito: colpo di tacco dell'ex Napoli, che viene però chiuso da Schjonning-Larsen proprio al momento del tiro22:01

50' CONTROPIEDE ESTONIA!!! Schjonning-Larsen se ne va sulla fascia superando Orsolini e Di Lorenzo, poi si accentra e calcia mandando però in tribuna. Donnarumma non ha dovuto compiere nessun intervento, ma occhio a lasciare questi spazi aperti.21:59

49' Schjonning-Larsen vede il movimento di Larsen e lo serve in area, non preciso però il passaggio e recupera Donnarumma21:58

47' DENTRO SCHJONNING-LARSEN!!! E fa il suo ingresso anche Schjonning-Larsen che prende il posto di Palumets che era stato ammonito nel primo tempo. Confermata la difesa a 3 per l'Estonia.21:56

47' DENTRO SINYAVSKIY!!! È un esterno alto che va a prendere il posto del terzino Saliste. Vediamo se ci sarà quindi un cambio di modulo dell’Estonia che potrebbe quindi passare ad una difesa a 3.22:52

46' SI RIPARTE A TALLIN!!!21:53

Il 1° posto diventa sempre più difficile dopo l’ennesima vittoria della Norvegia, ma l’Italia deve ancora battere sul discorso differenza reti. Per quanto possibile, gli azzurri devono provare a realizzare la goleada anche oggi. Gli spazi ci sono, soprattutto quando Raspadori e Orsolini riescono ad allargare la difesa avversaria.21:43

Buon primo tempo degli azzurri che hanno giocato all’attacco per tutti i 45 minuti. Subito in vantaggio l’Italia col destro a giro di Moise Kean, poi Retegui ha timbrato il cartellino nel finale sull’assist di Orsolini. Diverse le occasioni per la Nazionale che, per ora, si accontenta del 2-0. Da ricordare anche l’errore dal dischetto di Retegui e l’infortunio di Moise Kean. L’attaccante della Fiorentina è caduto male sulla caviglia destra, lasciando il campo a Pio Esposito.21:54

45'+4' FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! Si chiude la prima frazione di gioco col 2-0 Italia grazie ai gol di Moise Kean e Retegui. Retegui ha anche sbagliato un rigore.21:38

45'+3' Orsolini cerca la verticalizzazione per Pio Esposito, ma l'attaccante dell'Inter fa il movimento opposto e la palla finisce direttamente al portiere dell'Estonia.21:37

45'+2' Tonali trova Pio Esposito sul calcio di punizione, ma il suo colpo di testa è facile preda di Hein21:35

45'+1' Continua ad attaccare l'Italia alla ricerca del terzo gol. Punizione guadagnata da Orsolini21:34

45' 4 minuti di recupero...21:33

41' Arriva un giallo per Palumets per un intervento in ritardo su Tonali. Punizione nei pressi della bandierina di destra.21:29

39' C'è stato anche un check del VAR sul gol per una possibile posizione di fuorigioco di Orsolini, ma l'arbitro convalida tutto. 2-0 per gli azzurri quando volgiamo ormai al termine di questo primo tempo.21:52

39' Sono 9 i gol in Nazionale per Retegui21:27

38' GOL! Estonia-ITALIA 0-2. Rete di Mateo Retegui. Raddoppio degli azzurri con Retegui che si riscatta subito dal rigore sbagliato e batte Hien sul servizio smarcante di Orsolini.



36' Niente da fare per l'Italia! Colpo di testa di Calafiori, ma palla alta sopra la traversa21:25

35' Punizione conquistata da Di Lorenzo nella trequarti avversaria. Tonali pronto alla battuta21:24

31' 73% di possesso palla per l'Italia in questa prima mezz'ora di gioco21:19

30' RETEGUI SBAGLIA IL RIGORE!!! L'ex Atalanta cerca di piazzarla alla sinistra del portiere, ma Hien ci arriva in tuffo mandando sul palo. Si resta sull'1-0 Italia.21:18

29' Kuusk viene anche ammonito per l'intervento su Retegui21:17

28' RIGORE PER L'ITALIA!!! Retegui messo giù da Kuusk. L'arbitro non vede subito il fallo, ma viene aiutato dall'assistente di destra. Occasione per il raddoppio.21:17

26' CHE RISCHIO!!! Palla dentro per Shein che manca la porta di Donnarumma di pochissimo. C'era però il fallo su Bastoni, fischiato dall'arbitro. Se Shein avesse segnato, il gol sarebbe stato annullato.21:14

22' Dimarco spazza via la propria metà campo, ma il pallone finisce dalle parti di Retegui e il portiere Hien è costretto a mandare in angolo per evitare pericoli.21:10

21' Dimarco cerca Pio Esposito in area, ma arriva l'anticipo di testa di Kuusk. C'è comunque corner guadagnato dall'Italia con Orsolini21:09

19' Occhio a Tann che può andare da solo verso Donnarumma, ma per fortuna l'arbitro ferma tutto. C'era fallo di Tann su Bastoni.21:08

18' CI PROVA RETEGUI!!! Chance questa volta per Retegui che ci prova col mancino dopo la sponda di Pio Esposito, ma non trova la porta di Hien.21:48

17' Subito una palla interessante per Pio Esposito, ma capisce tutto il portiere Hien che esce in anticipo sull'attaccante dell'Inter21:05

16' Seconda presenza per Pio Esposito che ha debuttato nella Nazionale maggiore proprio contro l'Estonia all'andata21:04

15' ECCO IL CAMBIO!!! Dentro Francesco Pio Esposito che prende il posto di Moise Kean dolorante. Ha faticato proprio ad uscire dal campo.21:04

14' Di nuovo a terra Moise Kean. Fa male la caviglia destra21:02

13' GIALLO PER BARELLA!!! Kait va in contropiede, Barella costretto a spendere il fallo tattico e viene anche ammonito21:01

12' Sinistro di DIMARCO sugli sviluppi del calcio d'angolo, ma la sua conclusione viene rimpallata dalla difesa di casa. Estonia che parte in contropiede21:00

11' Anzi, no. Colloquio tra Moise Kean e Gattuso, l'attaccante della Fiorentina vuole provare a rientrare in campo.20:59

10' L'Italia sta per battere l'angolo in 10. Entrerà a breve Pio Esposito.20:58

9' Gioco fermo perché in quest'ultima azione è rimasto a terra Moise Kean che è caduto male sulla caviglia20:57

8' Orsolini supera Saliste, arriva Saarma a chiudere in calcio d'angolo. Italia continua ad attaccare20:57

5' E sono 11 i gol con la maglia della Nazionale per Moise Kean.20:53

5' GOL! Estonia-ITALIA 0-1. Rete di Moise Kean. Vantaggio degli azzurri col destro a giro di Moise Kean che batte Hien sul palo più lontano. Imbucata di Dimarco a trovare l’attaccante della Fiorentina.



4' CI PROVA RASPADORI!!! Dimarco appoggia per Calafiori che trova Raspadori in area: sinistro dell'attaccante dell'Atlético Madrid, ma ci arriva Hien sul primo palo.20:52

2' Palla dentro per Moise Kean che viene però anticipato da Kuusk di testa. Italia subito d'attacco20:50

1' SI PARTE!!! Primo possesso per i padroni di casa...20:48

L'Italia ha l'occasione di andare a +3 su Israele che, nel pomeriggio, ha perso 5-0 contro la Norvegia. A segno Haaland con una tripletta, oltre alle autoreti di Khalaili e Nachmias. Norvegia quasi imprendibile con 6 vittorie su 6 in questo girone.20:42

Visto che ci siamo, ricordiamo anche la formula per raggiungere il Mondiale 2026 in USA, Canada e Messico. Accederanno direttamente alla fase finale del Mondiale le 12 Nazionali che vinceranno il proprio gruppo di qualificazione. Le 12 seconde classificate avranno, invece, una seconda chance nel mese di marzo col sistema dei playoff. Verranno sorteggiati 4 tabelloni differenti con semifinale e finale unica: le quattro vincitrici dei rispettivi tabelloni si uniranno, quindi, alle altre 12 già qualificate. Ricordiamo che, con l’allargamento del Mondiale a 48 squadre, il Continente europeo ha visto salire le proprie rappresentati da 12 (dell’ultima edizione) a 16.19:01

Il direttore di gara sarà il neerlandese Serdar Gözübüyük. Il fischietto classe '85 sarà coadiuvato dagli assistenti Zeinstra e Inia e dal quarto ufficiale, il sig. Joey Kooij. Alla sala VAR ci sono Rob Dieperink (VAR) e Jeroen Manschot (AVAR).19:01

Sono 8 i precedenti tra Italia e Estonia, con un bilancio totalmente a favore degli azzurri con 8 vittorie a 0. Estonia battuta sia nelle qualificazioni per i Mondiali del '94, che nelle qualificazioni per gli Europei del '96 e del 2012. L'ultima gara risale al mese scorso, con un netto 5-0 arrivato grazie ai gol di Moise Kean, Retegui (doppietta), Raspadori e Bastoni.19:00

Gattuso continua a puntare al tandem offensivo Kean-Retegui, mentre cambia qualcosa tra difesa e centrocampo. Torna la coppia Bastoni-Calafiori davanti a Donnarumma, mentre a centrocampo spazio a Orsolini e Raspadori sulle corsie laterali. Un 4-4-2 che può diventare 4-2-4 in fase offensiva. Tonali-Barella la coppia sulla linea mediana.20:34

Rispetto alla gara d'andata, gli estoni giocano con Peetson sulla destra al posto di Schjonning-Larsen. Tanti cambi davanti: ci ritroviamo solo Käit rispetto allo 0-5 di Bergamo. Sinyavskiy, Sappinen e Kristal finiscono tutti in panchina.20:37

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Italia scende in campo con un 4-4-2 in cui figurano: Donnarumma - Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco - Orsolini, Barella, Tonali, Raspadori - Moise Kean, Retegui. Ct: Gennaro Gattuso. A disposizione: Carnesecchi, Vicario - Mancini, Gabbia, Spinazzola, Udogie - Cristante, Frattesi, Cambiaso, Locatelli - Cambiaghi, Pio Esposito.20:33

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Estonia si schiera con un 4-2-3-1 in cui figurano: Hein - Peetson, Paskotsi, Kuusk, Saliste - Shein, Palumets - Käit, Soomets, Saarma - A.Tamm. Ct: Jürgen Henn. A disposizione: Igonen, Perk - Mets, J.Tamm - Kristal, Miller, Sinyavskiy, Vetkal - Sappinen, Mustmaa, Yakovlev, Schjonning-Larsen.20:31

L'Estonia, invece, dopo lo 0-5 di Bergamo non ha giocato altre partite ufficiali. Solo un'amichevole contro Andorra conclusa col risultato di 0-0. Gli estoni non vincono dal 25 marzo scorso, nel 3-2 in casa della Moldavia, e l'ultimo successo casalingo risale addirittura all'11 ottobre 2024. Esattamente un anno fa, nel 3-1 all'Azerbaigian in Nations League.19:00

L'Italia arriva a questa sfida dopo i due successi di settembre proprio contro Estonia e Israele. Contro gli estoni, al Gewiss Stadium di Bergamo, c'è stato anche il debutto di Gennaro Gattuso come ct degli azzurri. Dopo il 5-0 alla prima, a migliorare la differenza reti generale, è arrivato anche il 5-4 su Israele che è stato importantissimo per balzare al 2° posto del girone. In questo mese di ottobre, infatti, l'Italia dovrà assicurarsi almeno i playoff di marzo, tenendo aperta una porta per un possibile 'attacco' al 1° posto vista la sfida alla Norvegia che chiuderà il girone di qualificazione.19:00

Benvenuti alla diretta scritta di Estonia-Italia, gara valida per la Giornata 5 delle qualificazioni ai prossimi Mondiali 2026. Si gioca alla “A. Le Coq Arena” di Tallin.18:59