Incontro terminato, Lettonia 2, Andorra 2.
Secondo tempo terminato, Lettonia 2, Andorra 2.16:53
Calcio d'angolo,Andorra. Calcio d'angolo causato da Andrejs Ciganiks (Lettonia).16:51
Fallo di Antonijs Cernomordijs (Lettonia).16:50
Christian García (Andorra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:50
Secondo cartellino giallo per Joel Guillén (Andorra) per fallo.16:49
Eduards Daskevics (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:49
Fallo di Joel Guillén (Andorra).16:49
Gara riprende.16:49
Gara momentaneamente sospesa, Moisés San Nicolás (Andorra) per infortunio.16:48
Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Joel Guillén (Andorra).16:48
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.16:47
Tentativo fallito. Guillaume López (Andorra) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra che esce di molto sulla sinistra. Assist di Moisés San Nicolás in seguito a un contropiede.16:45
Sostituzione, Lettonia. Eduards Daskevics sostituisce Roberts Savalnieks.16:44
Sostituzione, Lettonia. Ingars Pulis sostituisce Dmitrijs Zelenkovs.16:44
Sostituzione, Andorra. Dacu sostituisce Arón Rodrigo.16:44
Christian García (Andorra) e' ammonito per fallo.16:41
Vladislavs Gutkovskis (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:41
Fallo di Christian García (Andorra).16:41
Tentativo fallito. Antonijs Cernomordijs (Lettonia) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Janis Ikaunieks con cross.16:39
Gol! Lettonia 2, Andorra 2. Ian Olivera (Andorra) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Guillaume López con suggerimento di testa in seguito a un calcio da fermo.16:35
Fallo di Roberts Veips (Lettonia).16:34
Guillaume López (Andorra) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.16:34
Sostituzione, Andorra. Cucu sostituisce Biel Borrà.16:32
Tentativo fallito. Janis Ikaunieks (Lettonia) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Roberts Savalnieks con cross da calcio d'angolo.16:30
Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da João Teixeira (Andorra).16:30
Daniels Balodis (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:28
Fallo di Guillaume López (Andorra).16:28
Sostituzione, Andorra. Guillaume López sostituisce Berto Rosas.16:26
Sostituzione, Andorra. João Teixeira sostituisce Marc Vales.16:26
Roberts Savalnieks (Lettonia) e' ammonito per fallo.16:25
Fallo di Roberts Savalnieks (Lettonia).16:25
Arón Rodrigo (Andorra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:25
Renars Varslavans (Lettonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.16:23
Fallo di Ian Olivera (Andorra).16:23
Decisione VAR: no gol Lettonia 2-1 Andorra.16:22
GOL CANCELLATO DAL VAR: Vladislavs Gutkovskis (Lettonia) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.16:19
Fuorigioco. Roberts Savalnieks(Lettonia) prova il lancio lungo, ma Vladislavs Gutkovskis e' colto in fuorigioco.16:19
Tentativo fallito. Lukass Vapne (Lettonia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.16:17
Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Ian Olivera (Andorra).16:17
Dmitrijs Zelenkovs (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:16
Fallo di Biel Borrà (Andorra).16:16
Fallo di Roberts Veips (Lettonia).16:14
Arón Rodrigo (Andorra) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.16:14
Gol! Lettonia 2, Andorra 1. Vladislavs Gutkovskis (Lettonia) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.16:12
Rigore per Lettonia. Vladislavs Gutkovskis e'stato atterrato in area di rigore.16:11
Rigore concesso da Biel Borrà (Andorra) per un fallo in area.16:11
Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Christian García (Andorra).16:09
Tentativo fallito. Moisés San Nicolás (Andorra) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Joel Guillén.16:07
Fallo di mano di Joel Guillén (Andorra).16:06
Tentativo fallito. Marc Vales (Andorra) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Arón Rodrigo in seguito a un calcio da fermo.16:04
Fallo di mano di Andrejs Ciganiks (Lettonia).16:03
Sostituzione, Lettonia. Janis Ikaunieks sostituisce Dario Sits.16:02
Sostituzione, Lettonia. Roberts Veips sostituisce Raivis Jurkovskis.16:02
Sostituzione, Lettonia. Lukass Vapne sostituisce Aleksejs Saveljevs.16:02
Inizia il Secondo tempo Lettonia 1, Andorra 1.16:02
Primo tempo terminato, Lettonia 1, Andorra 1.15:46
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.15:45
Antonijs Cernomordijs (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:45
Fallo di Berto Rosas (Andorra).15:45
Tentativo fallito. Andrejs Ciganiks (Lettonia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Renars Varslavans.15:44
Gol! Lettonia 1, Andorra 1. Dmitrijs Zelenkovs (Lettonia) un tiro di sinistro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra da calcio d'angolo.15:41
Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Moisés San Nicolás (Andorra).15:40
Fallo di Dario Sits (Lettonia).15:37
Biel Borrà (Andorra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:37
Tiro respinto. Dmitrijs Zelenkovs (Lettonia) un tiro di sinistro da centro area.15:37
Tiro respinto. Roberts Savalnieks (Lettonia) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Renars Varslavans.15:37
Renars Varslavans (Lettonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.15:35
Fallo di Marc Vales (Andorra).15:35
Fallo di Andrejs Ciganiks (Lettonia).15:34
Joan Cervós (Andorra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:34
Gol! Lettonia 0, Andorra 1. Moisés San Nicolás (Andorra) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Berto Rosas.15:33
Fuorigioco. Roberts Savalnieks(Lettonia) prova il lancio lungo, ma Antonijs Cernomordijs e' colto in fuorigioco.15:26
Joel Guillén (Andorra) e' ammonito per fallo.15:25
Vladislavs Gutkovskis (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.15:25
Fallo di Joel Guillén (Andorra).15:25
Fuorigioco. Andrejs Ciganiks(Lettonia) prova il lancio lungo, ma Vladislavs Gutkovskis e' colto in fuorigioco.15:17
Fallo di Joan Cervós (Andorra).15:16
Raivis Jurkovskis (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:16
Fuorigioco. Krisjanis Zviedris(Lettonia) prova il lancio lungo, ma Vladislavs Gutkovskis e' colto in fuorigioco.15:15
Fallo di Joel Guillén (Andorra).15:14
Renars Varslavans (Lettonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.15:14
Tiro respinto. Dmitrijs Zelenkovs (Lettonia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Renars Varslavans.15:12
Fallo di mano di Berto Rosas (Andorra).15:07
Inizia il Primo tempo.15:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento14:44
Lettonia - Andorra è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 11 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Daugavas Stadions di Riga.
Arbitro di Lettonia - Andorra sarà Georgi Kabakov. Al VAR invece ci sarà Dragomir Draganov.
Dove vedere Lettonia-Andorra di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Lettonia-Andorra si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 15:00 (mezz'ora prima) del 11 ottobre.
Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026
