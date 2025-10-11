Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento14:44

GOL CANCELLATO DAL VAR: Vladislavs Gutkovskis (Lettonia) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.16:19

PREPARTITA

Lettonia - Andorra è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.

La partita è in programma il giorno 11 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Daugavas Stadions di Riga.

Arbitro di Lettonia - Andorra sarà Georgi Kabakov. Al VAR invece ci sarà Dragomir Draganov.

Dove vedere Lettonia-Andorra di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming

Lettonia-Andorra si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 15:00 (mezz'ora prima) del 11 ottobre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026