Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Lettonia-Andorra: 2-2 - Qualificazioni Mondiali 2026 . Risultato finale e commento alla partita

11 Ottobre 2025 ore 15:00
Lettonia
2
Andorra
2
Partita finita
Arbitro:
  1. 33' 0-1 Moisés San Nicolás
  2. 41' 1-1 Dmitrijs Zelenkovs
  3. 55' 2-1 Vladislavs Gutkovskis (R)
  4. 78' 2-2 Ian Olivera
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Lettonia 2, Andorra 2.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Lettonia 2, Andorra 2.16:53

  3. 90'+4'

    Calcio d'angolo,Andorra. Calcio d'angolo causato da Andrejs Ciganiks (Lettonia).16:51

  4. 90'+3'

    Fallo di Antonijs Cernomordijs (Lettonia).16:50

  5. 90'+3'

    Christian García (Andorra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:50

  6. 90'+2'

    Secondo cartellino giallo per Joel Guillén (Andorra) per fallo.16:49

  7. 90'+2'

    Eduards Daskevics (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:49

  9. 90'+2'

    Fallo di Joel Guillén (Andorra).16:49

  10. 90'+2'

    Gara riprende.16:49

  11. 90'+1'

    Gara momentaneamente sospesa, Moisés San Nicolás (Andorra) per infortunio.16:48

  12. 90'+1'

    Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Joel Guillén (Andorra).16:48

  13. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.16:47

  15. 88'

    Tentativo fallito. Guillaume López (Andorra) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra che esce di molto sulla sinistra. Assist di Moisés San Nicolás in seguito a un contropiede.16:45

  16. 87'

    Sostituzione, Lettonia. Eduards Daskevics sostituisce Roberts Savalnieks.16:44

  17. 87'

    Sostituzione, Lettonia. Ingars Pulis sostituisce Dmitrijs Zelenkovs.16:44

  18. 87'

    Sostituzione, Andorra. Dacu sostituisce Arón Rodrigo.16:44

  19. 84'

    Christian García (Andorra) e' ammonito per fallo.16:41

  21. 84'

    Vladislavs Gutkovskis (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:41

  22. 84'

    Fallo di Christian García (Andorra).16:41

  23. 82'

    Tentativo fallito. Antonijs Cernomordijs (Lettonia) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Janis Ikaunieks con cross.16:39

  24. 78'

    Gol! Lettonia 2, Andorra 2. Ian Olivera (Andorra) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Guillaume López con suggerimento di testa in seguito a un calcio da fermo.16:35

  25. 77'

    Fallo di Roberts Veips (Lettonia).16:34

  27. 77'

    Guillaume López (Andorra) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.16:34

  28. 75'

    Sostituzione, Andorra. Cucu sostituisce Biel Borrà.16:32

  29. 73'

    Tentativo fallito. Janis Ikaunieks (Lettonia) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Roberts Savalnieks con cross da calcio d'angolo.16:30

  30. 73'

    Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da João Teixeira (Andorra).16:30

  31. 71'

    Daniels Balodis (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:28

  33. 71'

    Fallo di Guillaume López (Andorra).16:28

  34. 69'

    Sostituzione, Andorra. Guillaume López sostituisce Berto Rosas.16:26

  35. 69'

    Sostituzione, Andorra. João Teixeira sostituisce Marc Vales.16:26

  36. 68'

    Roberts Savalnieks (Lettonia) e' ammonito per fallo.16:25

  37. 68'

    Fallo di Roberts Savalnieks (Lettonia).16:25

  39. 68'

    Arón Rodrigo (Andorra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:25

  40. 66'

    Renars Varslavans (Lettonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.16:23

  41. 66'

    Fallo di Ian Olivera (Andorra).16:23

  42. 65'

    Decisione VAR: no gol Lettonia 2-1 Andorra.16:22

  43. 62'

    GOL CANCELLATO DAL VAR: Vladislavs Gutkovskis (Lettonia) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.16:19

  45. 62'

    Fuorigioco. Roberts Savalnieks(Lettonia) prova il lancio lungo, ma Vladislavs Gutkovskis e' colto in fuorigioco.16:19

  46. 60'

    Tentativo fallito. Lukass Vapne (Lettonia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.16:17

  47. 60'

    Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Ian Olivera (Andorra).16:17

  48. 59'

    Dmitrijs Zelenkovs (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:16

  49. 59'

    Fallo di Biel Borrà (Andorra).16:16

  51. 57'

    Fallo di Roberts Veips (Lettonia).16:14

  52. 57'

    Arón Rodrigo (Andorra) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.16:14

  53. 55'

    Gol! Lettonia 2, Andorra 1. Vladislavs Gutkovskis (Lettonia) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.16:12

  54. 54'

    Rigore per Lettonia. Vladislavs Gutkovskis e'stato atterrato in area di rigore.16:11

  55. 54'

    Rigore concesso da Biel Borrà (Andorra) per un fallo in area.16:11

  57. 52'

    Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Christian García (Andorra).16:09

  58. 50'

    Tentativo fallito. Moisés San Nicolás (Andorra) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Joel Guillén.16:07

  59. 49'

    Fallo di mano di Joel Guillén (Andorra).16:06

  60. 47'

    Tentativo fallito. Marc Vales (Andorra) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Arón Rodrigo in seguito a un calcio da fermo.16:04

  61. 46'

    Fallo di mano di Andrejs Ciganiks (Lettonia).16:03

  63. 45'

    Sostituzione, Lettonia. Janis Ikaunieks sostituisce Dario Sits.16:02

  64. 45'

    Sostituzione, Lettonia. Roberts Veips sostituisce Raivis Jurkovskis.16:02

  65. 45'

    Sostituzione, Lettonia. Lukass Vapne sostituisce Aleksejs Saveljevs.16:02

  66. Inizia il Secondo tempo Lettonia 1, Andorra 1.16:02

  67. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Lettonia 1, Andorra 1.15:46

  69. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.15:45

  70. 45'

    Antonijs Cernomordijs (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:45

  71. 45'

    Fallo di Berto Rosas (Andorra).15:45

  72. 44'

    Tentativo fallito. Andrejs Ciganiks (Lettonia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Renars Varslavans.15:44

  73. 41'

    Gol! Lettonia 1, Andorra 1. Dmitrijs Zelenkovs (Lettonia) un tiro di sinistro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra da calcio d'angolo.15:41

  75. 40'

    Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Moisés San Nicolás (Andorra).15:40

  76. 37'

    Fallo di Dario Sits (Lettonia).15:37

  77. 37'

    Biel Borrà (Andorra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:37

  78. 37'

    Tiro respinto. Dmitrijs Zelenkovs (Lettonia) un tiro di sinistro da centro area.15:37

  79. 37'

    Tiro respinto. Roberts Savalnieks (Lettonia) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Renars Varslavans.15:37

  81. 35'

    Renars Varslavans (Lettonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.15:35

  82. 35'

    Fallo di Marc Vales (Andorra).15:35

  83. 35'

    Fallo di Andrejs Ciganiks (Lettonia).15:34

  84. 35'

    Joan Cervós (Andorra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:34

  85. 33'

    Gol! Lettonia 0, Andorra 1. Moisés San Nicolás (Andorra) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Berto Rosas.15:33

  87. 26'

    Fuorigioco. Roberts Savalnieks(Lettonia) prova il lancio lungo, ma Antonijs Cernomordijs e' colto in fuorigioco.15:26

  88. 25'

    Joel Guillén (Andorra) e' ammonito per fallo.15:25

  89. 25'

    Vladislavs Gutkovskis (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.15:25

  90. 25'

    Fallo di Joel Guillén (Andorra).15:25

  91. 17'

    Fuorigioco. Andrejs Ciganiks(Lettonia) prova il lancio lungo, ma Vladislavs Gutkovskis e' colto in fuorigioco.15:17

  93. 16'

    Fallo di Joan Cervós (Andorra).15:16

  94. 16'

    Raivis Jurkovskis (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:16

  95. 15'

    Fuorigioco. Krisjanis Zviedris(Lettonia) prova il lancio lungo, ma Vladislavs Gutkovskis e' colto in fuorigioco.15:15

  96. 15'

    Fallo di Joel Guillén (Andorra).15:14

  97. 15'

    Renars Varslavans (Lettonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.15:14

  99. 12'

    Tiro respinto. Dmitrijs Zelenkovs (Lettonia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Renars Varslavans.15:12

  100. 7'

    Fallo di mano di Berto Rosas (Andorra).15:07

  101. Inizia il Primo tempo.15:00

  102. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento14:44

Formazioni Lettonia - Andorra

Lettonia
Andorra
TITOLARI LETTONIA
  • (1) KRISJANIS ZVIEDRIS (P)
  • (11) ROBERTS SAVALNIEKS (D)
  • (14) ANDREJS CIGANIKS (D)
  • (2) DANIELS BALODIS (D)
  • (5) ANTONIJS CERNOMORDIJS (D)
  • (13) RAIVIS JURKOVSKIS (D)
  • (22) ALEKSEJS SAVELJEVS (C)
  • (8) RENARS VARSLAVANS (C)
  • (15) DMITRIJS ZELENKOVS (C)
  • (18) DARIO SITS (A)
  • (9) VLADISLAVS GUTKOVSKIS (A)
PANCHINA LETTONIA
  • (17) LUKASS VAPNE (C)
  • (19) MAKSIMS TONISEVS (D)
  • (23) RIHARDS MATREVICS (P)
  • (12) FRENKS OROLS (P)
  • (20) MARKO REGZA (A)
  • (3) VITALIJS JAGODINSKIS (D)
  • (7) EDUARDS DASKEVICS (C)
  • (10) JANIS IKAUNIEKS (C)
  • (21) DENISS MELNIKS (C)
  • (6) KRISTAPS GRABOVSKIS (C)
  • (4) ROBERTS VEIPS (D)
  • (16) INGARS PULIS (A)
ALLENATORE LETTONIA
  • Paolo Nicolato
TITOLARI ANDORRA
  • (12) IKER ÁLVAREZ (P)
  • (15) MOISÉS SAN NICOLÁS (D)
  • (5) MAX LLOVERA (D)
  • (23) BIEL BORRÀ (D)
  • (22) IAN OLIVERA (D)
  • (6) CHRISTIAN GARCÍA (D)
  • (19) JOEL GUILLÉN (C)
  • (17) JOAN CERVÓS (C)
  • (3) MARC VALES (C)
  • (14) ARÓN RODRIGO (C)
  • (11) BERTO ROSAS (A)
PANCHINA ANDORRA
  • (7) ÁLEX MARTÍNEZ (A)
  • (16) ÉRIC IZQUIERDO (C)
  • (18) CHUS RUBIO (D)
  • (9) CUCU (A)
  • (1) XISCO PIRES (P)
  • (13) ÁLEX RUÍZ (P)
  • (8) ÉRIC VALES (C)
  • (2) DACU (D)
  • (21) MARC GARCÍA (C)
  • (10) GUILLAUME LÓPEZ (A)
  • (4) KIKO POMARES (D)
  • (20) JOÃO TEIXEIRA (C)
ALLENATORE ANDORRA
  • Jesús Luis Álvarez de Eulate Güergue
PREPARTITA

Lettonia - Andorra è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.
La partita è in programma il giorno 11 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Daugavas Stadions di Riga.
Arbitro di Lettonia - Andorra sarà Georgi Kabakov. Al VAR invece ci sarà Dragomir Draganov.

Dove vedere Lettonia-Andorra di Qualificazioni mondiali 2026 , in diretta tv e streaming
Lettonia-Andorra si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 15:00 (mezz'ora prima) del 11 ottobre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2026 Lettonia - Andorra Live

De Clementi Mobility

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio